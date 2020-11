Respuesta de la comunidad otomí residente en Ciudad Monstruo al titular del INPI

Ciudad de México a 27 de Octubre de 2020

*BOLETIN DE PRENSA*

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, ANTE LA PROPUESTA DE “MESA DE DIÁLOGO” QUE PROPONE EL TITULAR DEL #INPI, SEDE TOMADA.

Al CCRI CG EZLN.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Comisión Sexta del EZLN.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.

A los Medios de Comunicación

El día de hoy 27 de octubre de 2020, a 15 días de haber tomado de manera pacífica el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI; reiteramos que esta acción se llevó a cabo, en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la Guerra al EZLN, los Pueblos y las Comunidades Indígenas.

A dos semanas de la toma y seguimos mirando desprecio, discriminación e indiferencia gubernamental a nuestra demandas, a nuestra palabra, a nuestra lucha; no importa si es gobierno local o federal, para el caso, el trato sigue siendo el mismo; sin embargo, miramos que importamos y hasta nos dan un valos, si solamente “somos una pieza decorativa que bien puede ser parte del folcklore que luce bonito en la oficinas del Director del INPI”

En días pasados, mediante su cuenta de Twitter, el INPI dió a conocer el Comunicado No. 63, sin fecha, sin “destinatario” y refiriendose solamente a un “grupo otomí”, para convocalos a una “mesa de diálogo”, conocer y atender sus demandas. Días después, el pasado 18 de octubre, mediante oficio “membretado” por el Gobierno Federal-INPI y el Gobierno de la CDMX, manifestaron su “disposición genuina de establecer una Mesa de Diálogo con el objeto de dar atención y solución a sus demandas”, lamentablemente una vez más, reducen nuestras demanda a una sola, la vivienda. Finalmente, el pasado viernes 23 de octubre se presentó Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien se presentó en carácter de “vocera” e “intermediaria” entre nuestra comunidad y las autoridades; ante la comunidad, asumió el compromiso de llevarle el mensaje a Claudia Sheinbaum para que se pronunciara respecto a nuestras peticiones, de esa fecha al dia de hoy, ha pasado una semana, sin que tengamos respuesta. Frente a estos hechos, nuestra comunidad responde los siguiente:

Ratificamos la razones y las causas que nos llevaron a tomar las instalaciones del INPI. Este Instituto no nos representa; su reciente creación, no se diferencía muchos de sus orígenes indígenistas, pues más alla de ofertar una “transformación”, desde aquí se imponen despojos al territorio y a la madre tierra, se avalan consultas simuladas y se asesina a defensores de la tierra, el agua, los montes y nuestrtos recursos naturales; tal es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Desde aquí se deiseña y opera la imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía o la Refinería dos bocas, entre otros.

Denunciamos que este instituto no garantiza los derechos de los pueblos indígenas como lo establece el Art. 2 Constitucional y los Convenios Internacionales que México ha suscrito. Tampoco reconoce a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas como “Sujetos de Derecho Público”, no reconoce ni respecta la autonomía de los pueblos, su libre determianación y sus formas de organización económica y política. Más aún, denunciamos que el INPI está al servicio de los monopolios, las transnacionales y el capital financiero, garantiza su actuar con la Guardia Nacional y la “Policía Minera”.

Tomamos el INPI, como un acto de repudio, pues el Instituto y su Director, representan la más grande traición a los Pueblos y Comunidades Indígenas; denunciamos su silencio cómplice ante los asesinatos, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente en contra de nuestr@s herman@s del Ejército Zapastista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas bases de apoyo y los Pueblos y Comunidades Indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno. También, tomamos el INPI, para demandar la problematica que aqueja a los 6 barrios de Santiago Mexquititlan como agua, drenaje, alumbrado, pavimentación, hospitales, escuelas, mercados públicos y de artesanías, y rechazamos la imposición de la remodelación de 5 mil metros cuadrados correspondientes a la la Plaza pública de Santiago, con una invertsión de más de 10 millones de pesos, sinque se hiubiese llevado a cabo una consulta, previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Demandamos por esta vía, la participación de la SEDATU para resolver diversas agendas de trabajo. La salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la democracia, la libertad y la justicia son deudas pendidnte que deberan tambien de atenderse.

Exigimos respeto y reconocimiento como Pueblo Originario (nañu) de Santiago Mexquititlan, Amealco Querétaro y también nos reconocemos como Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX. No aceptamos que nos llamen simplemente “grupo otomí”. Hoy venimos a decirles a ustedes y al mundo, que como dijeran nuestr@s herman@s zapatistas, a 528 años de despojo, represión, explotación y desprecio aquí estamos, EXISTISMOS con RESISTENCIA y REBELDÍA. Hoy decimos, ya nos más seguir de rodillas frente al traidor de nustros pueblos y comunidades indígenas.

Mediación de la Comisión de Derehos Humanos de la Ciudad de México?. Es lamentable que Nashieli Ramírez Hernández, titular de la CDH CDMX, se haya presentado ante la comunidad como “mediadora” y “garante” de un diálogo que no se ha dado y que ofrezca todas las garantías para el establecimiento de una “Mesa de Trabajo” cuando, desde la Comisión que preside, no a respondido a muy diversas quejas y denuncias que hemos presentado, no solo por abuzo de la autoridad y la fuerza pública, como es el caso del desalojo violento el pasado 19 de septiembre de 2018, cuando más de 300 granaderos nos desalojaron de los campamentos que teníamos instalados en la calle de Roma 18 (muy a pesar de que Claudia Sheinbaum anunió al inicio de sus mandato, la “desaparición del cuerpo de granaderos”).

Por otro lado, muchos de nuetrso compañer@s han sido remitid@s al “torito” por no poder pagar una multa que les imponen los servidores de la vía pública, y cuando hemos acudido a la CDH de la CDMX, para solicitar su apoyo y acompañamiento para conseguir la inmedita libertad de la compañera y su hijo menor de edad, la respuesta de la Comisón ha sido, que es un “caso juzgado por el Juez de Paz y que ellos ya no tienen competencia”. Por toda esta impunidad y complicidad de la CDH, hoy le decimos, que no la haceptamos como “mediadora” entre las autoridades y nuestra comunidad, mucho menos le tenemos confianza para establecer una “Mesa de Diálogo”. No fuimos consultados para saber si aceptabamos o no, nosotros no la nombramos y nos sigue tratado con indiferencia y desprecio. Demandamos a partir de este momento, un diálogo público y directo con las instancias correspondientes del gobierno local y federal.

Propuesta a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Denuciamos que durante la administración saliente, habiendo cumplido con todos los requistos que establecen las Reglas de Operación del INVI respecto al Programa de Expropiación de inmuebles en alto riesgo estructural, el Jefe de Gobierno saliente, solamente publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dos Declaratorias de Utilidad Pública en donde se se determina “la ejecusión de las acciones de mejoramiento urbano y de edificación de vivienda de interés social y popular en el siguiente predio:” Zacatecas 74.

Dichas publicaciónes se hicieron en la Gaceta Oficial de la CDMX, No. 404 de fecha 7 de septiembre de 2018 y No. 407, de fecha 12 de septiembre de 2018, respectivamente. La publicación del Decreto Expropiatorio no se llevó a cabo por el gobierno saliente, debido a la “transición de gobierno”. En los primeros meses de 2019, solictamos mediante varios oficios a la nueva Jefa de Gobierno, la publicación del Decreto Expropiatorio. Casi dos años tuvieron que transcurrir, para que ante la insistencia de audiencia con la Jefa de Gobierno, nos canalizaran con el Concejero Juríidco, quien nos recibio sólo para informarnos que la publicación del Decreto Expropiatorio no podría llevarse a cabo, ya que los documentos y trámites que integran el expedientes estaban vencido y lo que recomendaba era, reponer el procedidmiento nuevamente. Queda claro que con esta acción, una vez más, que la Jefa de Gobierno no tuvo la voluntad política ni jurídica, para llevar a cabo la expropiación del inmueble de referencia. (Anexamos copia de estos documentos).

Otro caso como ejemplo a destacar, es el de Roma 18, de donde fuimos desalojados violentamente, y una inmobiliaria EDUARDO SA de CV, resultó ser la propietaria del inmueble también conocido como Londres 7, en la Col. Juárez y que perteneció a la resistencia acá en México, en los periodos del franquismo.

En las distintas reuniones que se sostuvieron al respecto con la Inmobiliaria y el Goberno de la Ciudad, se propuso investigar el tráfico de influencias y la complicidad entre autoridades de gobierno y jueces en la administración pasada, que facilitaron todas las condiciones para que dicho inmueble pasara a manos de esta inmobiliaraia. Manifestaron el compromiso, pero nunca lo hicieron.

Por todo lo anterior y porque nuestra demanda no se reduce solamente a vivienda, reiteramos que nuestra lucha es por educación, salud, alimentación, trabajo, democracia libertad y justicia. Demandamos tambien una plaza para vender y producir nustras artesanías. Así mismo, presentaremos la agenda que como organización social tenemos. Por todo lo anterior, convocamos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a Adelfo Regino, sus equipos y áreas correspondientes, para que el peróximo martes 3 de noviembre a las 10:00 Hrs. nos demos cita en la puerta principal del INPI, para establecer las bases que deberán conducir al establecimiento de “Mesa de Diálogo” entre las autoridades locales y federales y la Comisión representativa que nombre la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX.

El diálogo será con todos o no lo será. Finalmente les reiteramos que de llevarse a cabo la “Mesa de Diálogo” que proponen el INPI, ésta no podrá llevarse a cabo de mandera unilateral; es decir, se requiere de la participación de todas las partes para poder instalar dicha mesa de trabajo y definir la agenda y ruta que acuerden las distintas organizaciones que acompañan esta acción, podrá definirse.

Sin otro particular, agradecemos su participación

Atentamente.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!!

NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE!!

SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!!

VIVAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS!!

VIVAN LAS AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS!!

CANCELACIÓN A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!!

FUE EL ESTADO Y NOS FALTAN 43!!

VIVA EL CNI, VIVA EL CIG, VIVA EL EZLN

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO E INTEGRANTES DE LA UPREZ BENITO JUÁREZ.