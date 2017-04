Manifiesto del Estado de México

La voz de quienes resisten se enciende

Martes 11 de abril de 2017

10 de abril del 2017

Hoy decimos: ¡ya basta!

Más allá de la última estación del metro salen los camiones al fin del mundo...

Somos de aquella herradura que rodea la ciudad de México; que la cobija, le da alimento, agua y aire para vivir.

Somos quienes trabajan en los grandes corporativos, en las colonias gentrificadas y de alto valor comercial; quienes limpiamos los hogares, las oficinas, quienes hacemos brotar la comida del campo.

Somos aquellas personas cuyo derecho a caminar es una obligación y la bicicleta fuente de trabajo; quienes ven molida la mitad de su vida en las tripas del transporte público.

Somos quienes habitan detrás del río contaminado, entre árboles masacrados y bajo una enorme nata de cochambre.

Somos a quienes se les ofrecen cascarones de huevo como hogares y plazas comerciales como único lugar para expandir el espíritu.

Somos también quienes vivimos la violencia más extrema: los feminicidios; asaltos, desapariciones, muerte a manos del marido, del novio, de la policía, del narco.

Somos para quienes salir a la escuela, al mercado, a tomar el transporte en la esquina, significa el riesgo de no volver jamás.

Pero somos también quienes cuidamos los territorios, los bosques, los cuerpos, la cultura: la vida.

I. Mordor

Aquí, en el Estado de México, se juntan todos los factores que definen la periferia. Nuestro género, nuestros bolsillos rotos, nuestro color chamuscado de piel es siempre negado, escupido y vilipendiado.

Nos dicen que somos de “Mordor”, que se traduce como “país negro” en un idioma del de la saga de literatura fantástica del Señor de los Anillos. Y es que a una hora y media del corazón de México no hay ley que valga. La seguridad es un Estado de Sitio en las calles y la política es un gobierno narco-asesino-corrupto-feminicida.

Porque para nosotros la palabra ciudadanía está concebida como un depósito de dádivas y de despensas y el progreso no es más que la transformación de la Madre Tierra en planchas de concreto y trabajos precarios.

Todo esto es la forma de vida creada por el Partido Revolucionario Institucional; padre de la forma de hacer política, oficial y clandestina, en el Estado de México.

Aquí, todo pasa por las manos del PRI y está hecho a su modo:

La forma de obtener los votos, es priísta, aún cuando gobierne otro partido político; los discursos de modernidad cursi, son priístas; los chapulines que brincan de partido en partido, priístas de origen; la policía y los grupos de choque, priístas; el narcotráfico, todo comandado por priístas.

Queremos decir entonces que en el Estado de México el priismo fundó su edificio de corrupción, su maiceo y desprecio por las poblaciones que lo caracteriza actualmente.

Y si alguien rechaza sus dádivas, si alguien se niega a la corruptela; hay bota, hay bala, hay tolete, hay gas lacrimógeno.

Así hemos vivido por más de 80 años.

Cruzando las fronteras de la capital se alza el ojo de quien ha gobernado traficando con nuestras necesidades por casi un siglo. El PRI del Estado de México es un clan; familias que, como la realeza, se comen glotonamente los bienes públicos. Los Fabela, los Montiel, los Del Mazo, los Peña inventaron las frases: “político pobre es un pobre político”, “el que no tranza no avanza”, “si no hay obras no hay sobras”; y con ellas mandan en su principado.

Ahora, el mirreynato llamado Grupo Atlacomulco gobierna con su mano perfumada por todos los rincones del país que llamamos México.

No afirmamos que los mexiquenses sean los únicos malos gobiernos del país, pero vivimos en el centro del origen de los mismos. Hemos visto en estos años, que Enrique Peña Nieto en la presidencia, todo el país está padeciendo lo que nosotros vivimos por décadas en el Estado de México.

Por eso tienen que cuidar el corazón de su proyecto. El PRI-gobierno necesita perpetuarse otros seis años en el Estado de México mediante el “primer primo de la nación”, Alfredo del Mazo. Y es que las próximas elecciones del Estado de México son nacionales, no locales. De ahí la presencia de gobernadores y secretarios del supremo mal gobierno, quienes muestran su respaldo al candidato oficial con tinacos, televisores, material de construcción, dinero en tarjetas electrónicas, despensas.

Su lema de campaña revela sus intenciones contra quienes se le opongan: “fuerte y con todo”.

Y la frase“cambiar todo puede significar también perderlo todo” constituye su chantaje.

Porque se juegan todo en esta elección.

Pero quienes aquí vivimos nos jugamos todo a diario.

II. Agua y fuego

Paradójicamente, nuestro carácter de periferia geográfica y cultural nos ha dado un deber.

En el Estado de México surge y se protege todo lo que da cuerpo a la capital de país. Quienes vivimos entre el borde de la ciudad y el campo hemos defendido el derecho a respirar, al trabajo, a la luz, la salud, la educación, el alimento; y especialmente, el derecho al agua y a la vida.

A pesar de la cercanía de las ciudades de México y Toluca, de Querétaro y Pachuca, los bosques, la tierra, las lagunas, los ríos y los volcanes persisten todavía. Los cuidamos porque son el sustento material, ambiental, social, cultural y simbólico de los pueblos y comunidades, porque nuestro corazón es colectivo, vivamos en el lugar donde está el coyote en ayuno, en el cerro del aire o en el valle de donde brotan las nueve aguas.

Nahuas-otomíes-mazahuas-tlahuicas-matlazincas somos los pueblos originarios que han habitado este territorio previo a la invasión colonial. Hoy también vivimos aquí, ñuu savis, mazatecos, zapotecos, totonacos, ayuks, chinantecos, tlapanecos, mayas, tseltales, amuzgos, tepehuanos, tsotsiles, cuicatecos, huaves, choles, wirrarikas, triquis, zoques, chatinos, tojolabales, pames, tepehuanos, popolucas. De nuestros pueblos hoy sigue brotando la mayor propuesta alternativa del Estado de México, la lucha y la defensa de la vida con dignidad y autonomía.

Hace décadas, algunos representantes de estos pueblos firmaron un pacto para proteger lo que somos: se llamó el Pacto Matlazinca. Después de ellos, pueblos como Atenco recordaron a México entero el valor de la tierra y del viejo Lago de Texcoco frente a un mega aeropuerto. Diversas redes, frentes de indígenas, muchas veces con mujeres a la cabeza, encabezaron la defensa del agua y los bosques. Hoy, el pueblo otomí-ñatho de Xochicuautla se ha convertido, junto con sus pueblos vecinos, en paradigma de la defensa de los bosques y su patrimonio arqueológico, simbólico y cultural frente a una autopista concesionada al Grupo Higa, propiedad del contratista favorito de Peña Nieto.

Nuestros pueblos enseñan el valor de la tierra frente al negocio y muestran el verdadero choque civilizatorio: la colonización moderna contra el cuidado del planeta, a veces a cambio de la prisión, como ocurre con nuestra compañera y nuestros 5 compañeros presos de la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco.

A la lucha de los pueblos se suma la búsqueda de una educación para todo mundo, de una vida digna en la Ciudad y la batalla contra los rampantes feminicidios y la violencia de género.

El hecho de que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña a comunidades, pueblos y colectivos del Estado de México, haya ganado el Premio Sergio Méndez Arceo, el principal reconocimiento independiente de derechos humanos del país, es una muestra de que existe un espíritu de dignidad que recorre desde el oriente, pasando por el territorio de las pirámides, y que arremete frente a las puertas de Toluca.

III. Semilla

Desde hace un año, el congreso del Estado de México promulgó una ley aterradora. Los medios de comunicación la llamaron Ley Atenco; nosotros la rebautizamos como Ley Eruviel porque viene precisamente de este gobernador y no de los dignos pueblos de Atenco. Esta ley otorgaría a discreción de la policía derechos sobre la libre manifestación. Vemos a esta ley, contra la cual hemos luchado de manera reiterada, la herramienta para extender el modo de gobernar del Grupo Atlacomulco sobre todo el país. De nuevo, tenemos este reto encima y declaramos que echaremos abajo este y todo intento por destruir nuestra libertad.

Por ello, en este contexto electoral, decimos:

Para el PRI y todos los partidos políticos que sirven como sus extensiones, sólo somos votos.

Renunciamos a ser el “bastión” del PRI.

Renunciamos, pues, a ser acumulación de capital político, y de manera más profunda, renunciamos a la muerte pasmada y lenta que el PRI-Estado nos ofrece como futuro, y especialmente para construir un futuro para las pequeñas generaciones que ya comienzan a aprender nuevas formas de existir en este territorio nuestro.

Por ello, frente a la aplanadora priísta y su plan arrollador, como colectivos, colectivas, organizaciones, pueblos y personas del Estado de México, alzamos la voz para comenzar un fuerte proceso de información y resistencia.

Hoy, a 98 años de la muerte Emiliano Zapata, quien dejó una fuerte huella en nuestra entidad, repetimos aquí la petición con la que el general náhuatl cerraba sus comunicados: Nosotros rogamos a aquel a cuya mano se acerque este manifiesto que lo haga pasar por todo el Estado de México.

Bosque y agua, paz y dignidad, tierra y libertad

Firmas

Asociación de Productores de Maíz Coronel José Isabel Linares AC de Santiago Tlacotepec · Brigada Comunitaria en Resistencia Contra el Urbanismo Salvaje - San Pablo Tecalco · Campesinos del Sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán por la Defensa del Río Temascaltepec · Centro Cultural Tierra y Libertad · Centro Educativo, Cultural y de Organización Social (Cecos) · Colectiva, Genera red de mujeres · Colectivo Audiovisual Do Xante · Colectivo Contantik · Colectivo Danza en Resistencia · Colectivo Livertaria · Colectivo Nezahualcóyotl Combativo · Colectivo Raíces · Colectivo Zapatista Neza · Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Xinantécatl y Río Temascaltepec · Comisariado Ejidal de San Diego del Cerrito · Comunidad Shanka, Toluca · Consejo Indígena del Trueque · Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla y comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla · Colectivo Surterráneo Distro · El milagro, danza en Resistencia. Colectiva escénica · Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (GLEFAS) · La Voladora Radio · Movimiento Juvenil Huitzizilapan · Movimiento Mazahua Para la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos Humanos · Núcleo de Resistencia Juvenil · Proyecto de Arqueología Popular (PAP)- · Taller Integral para el Desarrollo Comunitario (TAIDECO AC) · Tlalmino - organización de rescate cultural · Red Denuncia Feminicidios Estado de México · Red de Antropologías Populares del Sur (RAPS) · Semillero Itinerante del Estado de México · Seminario Mundos Rurales Tierra, Territorio y Territorialidades · Tik Tik-Pan. Cooperativa integral · Rodadas en Defensa de la Madre Tierra ·Fuego de la Digna Resistencia: Acuexcomac unido · Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec · Alianza Única del Valle · Apaxco comunidades por la vida · Cahuacán unido · Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero · Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Huitzizilapan · Comisariado Ejidal de Coyotepec · Comisión Indígena en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Amecameca · Comité de Agua Potable de Huitzizilapan · Consejo de Vigilancia del Sistema de Agua Potable de Santa María Ozumbilla · Coordinación de Pueblos en Defensa de la Energía Eléctrica · Defensores de los bosques de Temoaya, Delegación indígena de Zacamulpan Huixquilucan · Delegación indígena por usos y costumbres de la cima y cañada de Huixquilucan · Familiares de la presa y presos políticos de Tlanixco · Frente de Pueblos de Temascalapa · Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y Texcoco · Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra Santa Cruz Atoyuxco · Frente popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec · Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa · Pueblo indígena Otomí de San Francisco Magu · Resistencia Independencia en Naucalpan de Juárez · Reyes Acozac, Sistema de agua potable de Tecámac A.C. · Vecinos unidos de la zona poniente. Individualidades: Abraham Bosque - Músico · Al-Dabi Olvera - Contador de historias · Alma Lilia Ríos Colín – Reportera · Antonia Zafra Arias – Pedagoga · Daro - Poeta · Efraín León Hernández – Geógrafo · Diana Alejandra Betanzos Avilés – Bailarina · Emilio Gerardo Arriaga Álvarez – Sociólogo · Federico Gómez - Ciudadano mexiquense de Melchor Ocampo · Fercam - Artista urbano · Iván Cervantes - Activista medioambiental y científico · Gabino Giovanni Velázquez Velázquez – Geógrafo y docente · Gryzza Gallardo - Músico · Israel Isk - Artista gráfico · Jimena Marin - Activista y estudiante FES Aragón · Josefina Itandehitl Orta Rosales – Artista · Lilia Zizumbo Villareal – Socióloga · Luz Emilia Aguilar Zinzer – Periodista y ambientalista · Lorena Torres Bernardino - Politóloga · Maria Eugenia Torres Echeverría - Investigadora · Max Omar - Musico y Productor Musical · Neptalí Monterroso Salvatierra – Agrónomo · Oliver Hernández Lara – Sociólogo · Patricia Estalanta – Bióloga · Pablo Gaytán – Sociólogo · René Arenas Rosales – Economista · Rubén D. Arvizu – actor, director, escritor, productor y ecologista · Soberanes - Poeta · Thu’bini Mäst’öhö, profesor de lenguas Hñähñu, Tu’un Savi y Nauatl y artista.

Más información y para adherirse al manifiesto

semillero_itinerante_edomex@riseup.net

cdhzeferinoladrillero@gmail.com

indigenasxochi@gmail.com