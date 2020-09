Más de 300 referentes internacionales, nacionales y 60 organizaciones promueven un manifiesto contra la minería en la selva de Chimalapas, México

Referentes internacionales del mundo académico como David Harvey (Universidad de Nueva York), Ana Ester Ceceña (UNAM), Boaventura de Sousa Santos (Universidad de Coimbra), Alicia Castellanos (UAM) o Jorge Riechmann (Universidad Autónoma de Madrid), junto con artistas tan conocidos como Fher (Maná) o Rubén Albarrán (Café Tacuba), apoyados por grupos de investigación, colectivos y organizaciones sociales, han lanzado un manifiesto que cuenta desde su publicación con más de 300 firmas.

El principal objetivo de las personas y organizaciones que han promovido este manifiesto es defender la selva de Chimalapas (Oaxaca) de los megaproyectos mineros que pretenden instalarse en 107.383,63 hectáreas de bienes comunales. El equipo que ha estudiado los proyectos afirma que los impactos ambientales serían enormes pues se trata de uno de los territorios más biodiversos del mundo.

Este nutrido grupo de intelectuales y activistas, apoya al pueblo zoque y al H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Chimalapas, Oaxaca que ya se ha posicionado mayoritariamente contra la minería en su territorio. Según señalan, “el derecho de las diversas formas de existencia y la libre determinación de los pueblos que habitan y cuidan estas selvas desde hace miles de años no es negociable” pues afirman que “el agotamiento de los recursos no se soluciona extrayendo más hasta esquilmar todo el planeta, sino consumiendo menos y reciclando los materiales que ya se han utilizado”.

De este modo, demandan que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) “niegue definitivamente el permiso de exploración para el megaproyecto minero denominado “Santa Marta”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Inc.”, y no se otorguen otras cuatro solicitudes de concesiones mineras que se encuentran en trámite en la Secretaría de Economía para extraer oro, plata, cobre, y plomo.

Finalmente, seguirán realizando acciones de presión a todos los niveles, incluyendo la recogida de más apoyos a través del siguiente formulario: https://forms.gle/rB8DTBQMqH5onHx56

—

Manifiesto completo:

En tiempos de emergencia ambiental y climática la defensa de las selvas del mundo se vuelve una responsabilidad global. El papel ecológico que juegan estos ecosistemas es fundamental para el equilibro planetario y por lo tanto son territorios clave para disminuir los impactos de los cambios globales, incluido el cambio climático. Entre otras muchas funciones, son grandes reservorios de agua dulce y permiten fijar cantidades de CO2 muy superiores a las de otros lugares. En definitiva, evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta es esencial para que la especie humana pueda aspirar a un futuro sostenible. Además, el derecho de las diversas formas de existencia y la libre determinación de los pueblos que habitan y cuidan estas selvas desde hace miles de años no es negociable. No podemos permitir que las ansias de enriquecimiento de una minoría privilegiada y las demandas excesivas de materiales de la sociedad industrial sirvan de excusa para acabar con un patrimonio tan valioso. El agotamiento de los recursos no se soluciona extrayendo más hasta esquilmar todo el planeta, sino consumiendo menos y reciclando los materiales que ya se han utilizado.

En esta ocasión se trata de la selva de los Chimalapas ubicada en el sur de México (istmo de Tehuantepec, Oaxaca) que está amenazada entre otras cosas, por megaproyectos mineros a cielo abierto. Estas actividades extractivas generarían enormes impactos ambientales en uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, alterando miles de hectáreas de selva y contaminando las importantes masas de agua dulce que existen en este territorio que alcanza 594.000 hectáreas de propiedad comunal.

Atendiendo a esta realidad, demandamos a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México:

Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México niegue definitivamente el permiso de exploración para el megaproyecto minero denominado “Santa Marta”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Coper.

Que la Secretaría de Economía del Gobierno de México no otorgue las cuatro solicitudes de concesiones mineras que se encuentran en tramite, cuya superficie abarca aproximadamente 107.383,63 hectáreas (aunque afectaría a mucho más territorio) de dónde pretenden extraer oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu) y plomo (Pb).

Que el Gobierno de México junto con los organismos internacionales respeten y reconozcan los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas zoques (Angpøn) que habitan y cuidan la selva de Los Chimalapas desde hace milenios.

Que el Gobierno de México junto con los organismos internacionales articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio, y para su protección efectiva asegurando así la vida del pueblo indígena zoque de Chimalapas.

Expresamos de este modo nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad.