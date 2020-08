A once años de haber recuperado las tierras

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

En el marco del Décimo Primer Aniversario de la recuperación de nuestras tierras comunales correspondientes a la encargatura de Xayakalan, el 29 de junio de 2009 y la reorganización de nuestra Guardia Comunal, manifestamos lo siguiente:

El día de hoy nuestra comunidad ha cumplido once años de haber recuperado las tierras de Xayacalan, mismas que, desde hace más de 50 años, habían sido invadidas por ricos caciques de La Placita, Michoacán. Asimismo, hoy se cumplen once años de que nuestra comunidad fundó el poblado de Xayakalan y reorganizó su Guardia Comunal tradicional, en ejercicio pleno de su autonomía. Lo anterior pudimos lograrlo porque alcanzamos la completa unificación en la cabecera de Ostula y en las 24 poblaciones o encargaturas que la integran, haciendo a un lado a gobiernos, partidos políticos, corrientes magisteriales y religiones.

Desde aquel día histórico para el pueblo nahua de la Costa-Sierra de Michoacán y aún antes, hemos sufrido el acoso y las constantes agresiones de poderosos grupos paramilitares que persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de nuestra comunidad con total impunidad y a la vista de todos los niveles de gobierno debido a la complicidad de este último con los criminales, aún cuando contamos, desde el año 2010, con medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; destacando los asesinatos del profesor DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ el 26 de julio de 2008, en ese entonces Coordinador de la Comisión para la Recuperación de las Tierras Comunales, PEDRO LEYVA, TÉODULO SANTOS GIRÓN y J. TRINIDAD DE LA CRUZ CRISÓSTOMO, destacados dirigentes en la recuperación de nuestras tierras; así como las desapariciones forzadas del compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula, y de los comuneros JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA, desapariciones que no han sido aclaradas por ninguna instancia de gobierno y que significan una herida viva para nuestra comunidad y para los pueblos indígenas de México.

Hasta el día de hoy el gobierno federal no ha dado una respuesta satisfactoria al problema agrario que nos aqueja, atendiendo a cuentagotas tan compleja situación y ofreciendo mediante palabras soluciones que no vemos llegar. Ante lo anterior manifestamos que la posesión que hemos recuperado, misma que se encuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales y la resolución agraria que deriva de ellos, no la abandonaremos más que a costa de nuestras vidas, pues no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo

despojo en contra de nuestra comunidad. Entendemos claramente que ante los poderosos intereses del narcotráfico y el gran capital extranjero esta lucha resulta crucial para nuestra comunidad y en ella va su futuro.

Específicamente, el Estado mexicano, dentro del juicio agrario 78/2004, del Tribunal Unitario Agrario Número 38, con sede en Colima; y el Tribunal Superior Agrario, dentro del recurso de revisión número 308/2019, han dado sendos fallos en contra de nuestros reclamos territoriales, apoyados para ello en dictámenes periciales ajenos a la realidad y escatimando todos nuestros derechos territoriales, habiéndose dictado una última resolución en contra de nuestra comunidad en el mes de enero del presente año.

Todo lo anterior se da en el marco de la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19, ante la cual nuestra comunidad y las comunidades de la región cuentan con muy poca infraestructura médica y claras desventajas por su marginación social histórica; y de frente al cerco que los cárteles de Jalisco Nueva Generación y «Viagras» (antes Caballeros Templarios) han tendido hacia nuestra comunidad ante la actitud indolente de las fuerzas armadas del Estado y de la Federación.

A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo entero, así como a los organismos internacionales, volvemos a reiterar que ante la guerra desatada en contra del pueblo nahua de la Costa de Michoacán nuestro territorio permanece totalmente protegido y nuestra unidad y firmeza en la lucha son más fuertes que nunca, siendo nuestras exigencias las siguientes:

1. Respeto a la integridad de las tierras que en forma ancestral corresponden a la propiedad comunal de Santa María Ostula y en particular respeto a las tierras que nuestra comunidad recuperó con grandes sacrificios el 29 de junio de 2009 en la hoy encargatura de Xayakalan.

2. El cese inmediato de los operativos o de cualquier acción para desarmar y detener a los miembros de las policías comunitarias, autodefensas y guardias comunales de las

comunidades indígenas de la Costa de Michoacán.

3. La desarticulación de los cárteles delictivos que operan en la región como son el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados “Viagras”.

4. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA; así como el castigo a los autores intelectuales y materiales de los 35 asesinatos de comuneros pertenecientes a la comunidad de Santa María Ostula.

5. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento y articulación de la Guardia Comunal y los Grupos de Autodefensa en el territorio de la Costa michoacana.

6. Condiciones adecuadas en infraestructura médica, medicinas y personal de salud para que nuestra comunidad y las comunidades de la región, una de las más marginadas del país, puedan enfrentar la actual pandemia.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna!

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 29 DE JUNIO DE 2020.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA