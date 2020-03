Convocatoria a acciones dislocadas el 8 de Marzo por el Grupo de Mujeres CNI-CIG

A 26 de Febrero del 2020

A las concejalas del Concejo indígena de Gobierno (CIG)

A todas las compañeras del Congreso Nacional Indígena (CNI)

A todas las mujeres que luchan o se quieren sumar a una lucha anticapitalista y antipatriarcal,

Como grupo de trabajo “Mujeres” del CIG, queremos recordar las palabras de la Comandanta Yesica al finalizar su intervención de clausura del segundo encuentro de mujeres que luchan en el caracol “Torbellino de nuestras palabras” en las montañas zapatistas en resistencia y rebeldía, el 29 de Diciembre del 2019:

“Una ultima cosa antes de terminar y clausurar este segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Es sobre el calendario. Lo sabemos que no importa el día, la semana, el mes o el año, en algún lugar del mundo habrá una mujer que tenga miedo, que sea agredida, que sea desaparecida o que sea asesinada. Ya lo dijimos que no hay descanso para las mujeres que luchan. Entonces, queremos proponer aquí, y a través de quienes nos escuchan o nos leen o nos miran, una propuesta de acción conjunta. Puede ser cualquier día del año, porque ya lo sabemos como es el sistema patriarcal que no descansa para violentarnos”

PROPONEMOS QUE ESA ACCIÓN CONJUNTA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN EN TODO EL MUNDO SEA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO DEL 2020.

Proponemos que ese día, cada organización, grupo o colectivo haga lo que piense que es mejor. Y que portemos el color o señal que nos identifique, según el pensamiento o modo de cada quien y que todas llevemos un moño negro en señal de dolor y pena por todas las mujeres desaparecidas y asesinadas en todo el mundo, para que así les digamos, en todos los idiomas, en todas las geografías y con todos los calendarios: que no están solas, que nos hacen falta, que las extrañamos, que no las olvidamos, que las necesitamos porque somos mujeres que luchan y nosotras no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos”.

Para coordinarnos, les invitamos todas a registrar las acciones que realicen en el marco de esta acción conjunta al correo encuentromujcni2019@gmail.com

Nunca más un México sin Nosotras

Grupo de Trabajo d e Mujeres del CNI – CIG