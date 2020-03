Pronunciamento ante el secuestro de miembros del CNI en Chiapas por su participación en las Jornadas "Samir somos todas y todos"

26 de febrero 2020.

Al pueblo de México.

A las redes de resistencia y rebeldía.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A los medios de comunicación.

A los organismos de Derechos Humanos.

A las organizaciones en defensa del territorio y de la madre tierra.

Por medio de este comunicado hacemos público que compañeros y compañeras de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron violentados, reprimidos y secuestrados a las 17:00 horas del pasado 23 de febrero por las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib pertenecientes a los grupos paramilitares de los llamados “CHINCHULINES” y “ORCAO”, así como por integrantes del partido MORENA en la región; en REPRESALIA POR HABER PARTICIPADO EN LAS JORNADAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA “SAMIR SOMOS TODAS Y TODOS” convocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el CNI. Se trata de María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez de 1 año de edad, María del Rosario Mazariegos Gómez de 11 meses de edad, Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, Isidro Pérez Cruz, quienes fueron golpeados y secuestrados por haber colocado un letrero alusivo a las Jornadas “Samir Somos Todas y Todos” a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.

El día 24 de febrero, hasta las 8:30 de la noche, después de más de 24 horas de haber sido privados de su libertad, nuestros compañeros y compañeras miembros del CNI fueron liberad@s bajo condiciones: las autoridades de la comunidad de San Antonio Bulujib dijeron que si el grupo de CNI querían que se arregle el problema pagaran una multa de quince rejas de refrescos y dos mil quinientos pesos, siendo amenazados para el caso de que no paguen la multa que impuso la autoridad y condicionando su permanencia en la comunidad a renunciar los once detenidos a ser integrantes de CNI. Asimismo, las autoridades ejidales indicaron que si nuestros compañeros y compañeras no pagan la multa para la tarde del domingo 01 de marzo de 2020, serán desalojados de sus tierras y casas, mismas que serán vendidas, y se les encerrará en la cárcel del pueblo.

Hacemos responsables a los tres niveles de gobierno y a los grupos paramilitares organizados en las comunidades, de lo que pueda ocurrirle a nuestras compañeras y compañeros, y específicamente hacemos responsables al titular del ejecutivo federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al titular del ejecutivo estatal de Chiapas, RUTILIO ESCANDÓN, a la autoridad ejidal de San Antonio Bulujib, MIGUEL LÓPEZ GUZMÁN, al Consejo de Vigilancia, MATEO GÓMEZ MÉNDEZ, miembro de la organización ORCAO y CHINCHULINES, al Agente Auxiliar Municipal JUAN SILVANO MORENO, a su suplente MANUEL GÓMEZ PÉREZ, y a JOSÉ PÉREZ, supuesto líder de la ORCAO, promotor de paramilitares que se dedica a provocar e invadir tierras, cobijado por los malos gobiernos federal, estatal y municipal; quienes en nombre de una supuesta cuarta transformación están atentando en contra de la seguridad y la vida de los once compañeros y compañeras arriba nombrados y demás familias del CNI.

Llamamos a la SOLIDARIDAD Y APOYO HACIA NUESTROS HERMAN@S DEL CNI EN CHILÓN POR PARTE DE TODAS LAS COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS QUE SE ADHIRIERON A LAS JORNADAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA “SAMIR SOMOS TODAS Y TODOS”, en Chiapas, en México y en el mundo.

Atentamente

A 26 de febrero de 2020

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.