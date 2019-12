LesArrebatamoslaLibertad

Comunicado del Grupo Solidario y de Miguel Peralta tras su liberación

Después de cuatro años, cinco meses, catorce días de prisión, el lunes 14 de octubre de 2019, nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, fue liberado de los muros del Reclusorio de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. La noticia llegó a Miguel en la noche, mientras se encontraba en el área médica del reclusorio, tras mantener una huelga de hambre de 26 días. Finalmente, obtuvo libertad absoluta, al no ser responsable de ninguno de los dos delitos fabricados por la familia caciquil de la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, en la causa penal 02/2015.

La libertad de Miguel, es el resultado directo de la solidaridad de innumerables personas, colectivos, medios de información y organizaciones en México y el mundo; del trabajo de Los Otros Abogadoz, compañeros comprometidos políticamente que mantuvieron el rumbo jurídico, pese a las irregularidades y omisiones del Poder Judicial del Estado; del acompañamiento de una comunidad que, en medio de fuerzas divisorias y oportunistas, no dejó de exgirla. Quizás lo más importante es que su libertad, es el resultado de que él mismo, en los días más oscuros, mantuvo su espíritu de resistencia y lucha, fortalecido por todas estas muestras de solidaridad.

Por otro lado, queremos dejar claro que la libertad de Miguel no es un acto de justicia ejercida desde el aparato judicial del Estado, pues sabemos muy bien que éste, no sirve a la justicia, sino que sirve para administrar, gestionar y mantener relaciones de despojo, dominación y explotación, como lo hicieron con nuestro compañero por más de cuatro años. Por el contrario, su libertad fue gracias a que con la organización y movilización que acompañó el trabajo de los abogados, se logró demostrar que en la causa penal 02/2015 no hay una sola prueba jurídica en su contra y que el Estado oaxaqueño en complicidad con el grupo caciquil de Eloxochitlán de Flores Magón, que encabeza la familia Zepeda, lo mantuvo en el encierro por razones meramente políticas.

A pesar de ese largo y desgastante proceso, ahora celebramos la libertad de nuestro compañero Miguel y estamos felices de que haya regresado a las calles. Sin embargo, junto a la alegría, ardemos de rabia por los años, meses, días y minutos que le robaron a nuestro compañero; por el trauma que le infligieron a Miguel, su familia y a la comunidad de Eloxochitlán; por las tensiones, divisiones y desconfianza que la represión estatal y la prisión generan.

Sabemos bien que este no es el fin. Otros siete compañeros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón permanecen en prisión bajo los mismos cargos falsos que le imputaron a Miguel; las órdenes de aprehensión continúan e integrantes de la comunidad siguen desplazadxs; así que la represión estatal y caciquil no termina.

Es así, que después de la liberación de Miguel, la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, realizó una serie de declaraciones públicas, en diversos medios masivos y en sus redes sociales; repitiendo sus mentiras, para tratar de construir otras historias ficticias que han servido a su poder caciquil, económico y político. Declaraciones falsas que incluso fueron replicadas por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quién a pesar de una resolución jurídica, señaló a Miguel como un asesino, interviniendo en el Poder Judicial del Estado.

Más allá de estas mentiras, que por cierto ya han sido derrumbadas, y la utilización de los medios masivos desde el cargo público que ostentan, tal vez más preocupante es el hecho de que la Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Local Elisa Zepeda y su padre Manuel Zepeda Cortés, apelaron la sentencia de libertad absolutoria, poniendo una vez más en riesgo la libertad e integridad de nuestro compañero.

Llamamos a todxs lxs compañerxs a estar atentxs a las acciones de la diputada Elisa Zepeda Lagunas y el gobierno del Estado de Oaxaca, en las próximas semanas y meses, en sus intentos de continuar la represión contra Miguel y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Responsabilizamos a la diputada Elisa Zepeda Lagunas de la integridad de Miguel, sus abogados y su familia.

Finalmente, les agradecemos su acompañamiento y apoyo para Miguel durante su encierro; a aquellxs que encontramos en esta lucha durante los últimos años, les abrazamos y celebramos junto con ustedes una batalla ganada, porque la libertad de Miguel también es la suya.

Seguimos comprometidos con esta lucha, contra la policía, las prisiones y los tribunales, por la libertad de todxs lxs que permanecen en cautiverio.

¡Libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca!

¡Libertad para todxs lxs presxs!

¡Muerte a la sociedad carcelaria!

¡Viva la autonomía y la autodeterminación de los pueblos!

Grupo Solidario x la libertad

Miguel Peralta Betanzos