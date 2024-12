Nebulosa - 3 de noviembre de 2024

Les compartimos Nebulosa, en su emisión del 3 de noviembre de 2024. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o en audio mediante los teléfonos 55 13 16 32 16 y 55 21 15 44 49 (con Telegram, What’s app, Signal y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en facebook, X, Instagram y Mastodon con el identificador kehuelga, y a nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes

De nuevo otra vez, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas

Chiapas: asesinan al padre Marcelo Pérez

Ayotzinapa, 10 años sin verdad ni justicia ¡la lucha sigue!

- Madres buscadoras crean portal para buscar y registrar a desaparecides

Oaxaca suma 8 feminicidios en el mes de octubre

Encuentro de Madres buscadoras en Aguascalientes

Alerta por la desaparición de activista Sandra Domínguez

El 28 de octubre un juez de Querétaro pidió apresar a adolescente por un aborto espontáneo

- Yucatán: La Sedena construye hotel sin tener permisos ambientales

Tres años de la desaparición de Irma Galindo, defensora del bosque en Oaxaca

Mictlán Rebelde

Cuba: los cacerolazos en demanda de electricidad

Reporte desde Valencia ante la catástrofe ambiental

De nuevo otra vez, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas

Como lo mencionamos la emisión pasada, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunció agresiones a la comunidad “6 de octubre” por parte de pobladores de una localidad llamada Palestina en complicidad con el crimen organizado y las autoridades estatales. Las agresiones están enfocadas al despojo de tierras y se han materializado con la incursión de personas personas, amenazas de violación y quema de casas. Ante esta alerta roja emitida el 16 de octubre se realizaron una serie de protestas y actividades.

El viernes 18 de octubre se realizó un mitin en la Secretaría de Gobernación. El 20 de octubre personas armadas asesinaron al sacerdote y activista por la paz Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, reafirmando el escenario de la guerra civil en Chiapas. El lunes 21 de octubre se llevó a cabo una conferencia de prensa y se leyó un comunicado del que compartimos un fragmento a continuación:

Por su parte, el jueves 24 de octubre se realizó una manifestación que culminó en el Zócalo de Ciudad Monstruo y en la que participaron cientos de personas, compartimos las palabras del CNI.

Chiapas: asesinan al padre Marcelo Pérez

San Cristóbal de Las Casas, domingo 20 de octubre de 2024.

Este día por la mañana fue asesinado con saña el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez en el barrio de Cuxtitali de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. El hecho ocurrió tras oficiar una misa, cuando el padre, originario de San Andrés Larráinzar, iba rumbo a su cede y fue alcanzado por sicarios en motocicleta que le dispararon a mansalva y huyeron sin ser detenidos. Así ocurrió este crimen a pesar de que Pérez Pérez contaba con medidas cautelares desde 2015 pues ya había recibido amenazas de muerte debido a su movimiento en pro de la paz y su apoyo incondicional a las víctimas de desplazamiento forzado en varios municipios de la entidad.

El párroco Marcelo, hijo de campesinos y persona íntegra y valiente, fue un hombre muy querido y respetado por la sociedad chiapaneca; una persona que durante años abogó por la restauración de la paz y los derechos humanos y por ello enfrentó a cacicazgos y grupos violentos en la región de Los altos de Chiapas. En su vocación pacífica, había advertido sobre el peligro de una deriva violenta en su estado.

Su pérdida ha conmocionado a la sociedad mexicana. Un enorme número de comunicados desde México y el mundo han expresado su repudio a este crimen y una ola de indignación se levanta y exige justicia.

Chiapas ha enfrentado en los últimos años la violencia criminal que ejerce en contubernio con los cacicazgos locales o las industrias extractivistas, bajo el silencio y la negación de los gobiernos de los tres niveles. Lo que resulta en un pacto de impunidad sistémico.

Ayotzinapa, 10 años sin verdad ni justicia ¡la lucha sigue!

Como ya se veía venir, el gobierno de López Obrador traicionó la palabra empeñada y terminó su mandato sin resolver el crimen de estado de Ayotzinapa. En contraste, las familias, los normalistas y las organizaciones aliadas, honran su promesa de seguir movilizados hasta encontrar a nuestros compañeros ausentes.

La jornada por los 10 años del crimen de estado inició el martes 17 de septiembre en Chilpancingo donde integrantes de la FECSUM se manifestaron frente a la Fiscalía estatal y bloquearon en forma intermitente la Autopista del Sol.

El miércoles 18 de septiembre se realizó una concurrida marcha en Chilpancingo, de nuevo encabezada por las familias e integrantes de la FECSUM, que concluyó en El Parador del Marqués.

El sábado 21 de septiembre también en la capital de Guerrero, se inauguró el “Memorial por los 43, Verdad y Justicia” por iniciativa y con la presencia de las autoridades municipales. Se trata del segundo monumento e incluye la imagen y una breve semblanza de los compañeros ausentes, así como un recuento de lo sucedido la noche de Iguala.

El lunes 23 se realizó un mitin frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo, durante la cual se lanzaron petardos y se pintaron las paredes para rechazar la falta de respuestas por parte del gobierno federal. Por la tarde, se hizo un evento político en la Casa de los Pueblos Samir Flores en que la comunidad otomí se solidarizó con la lucha por la presentación de los normalistas de Ayotzinapa.

El martes 24 de septiembre se organizaron varias protestas. Brigadas de madres y padres de los normalistas ausentes, acudieron a diferentes facultades y escuelas para informar a los estudiantes y pedir su participación en la marcha del 26 por los 10 años de la noche de Iguala. Por la tarde, contingentes estudiantiles acudieron al Senado de la República para exigir justicia, y denunciar la reforma constitucional que entrega el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de los participantes expresó: El Senado “también va a formar parte (de las instituciones) en otorgar más poder al Ejército, por eso este movimiento se pregunta ¿cómo vamos a poder obligar al Ejército (a que colabore) si con estas reformas le damos más poder?”.

El la víspera del décimo aniversario de la noche de Iguala, la prensa recogió declaraciones de las madres y padres de los desaparecidos, entre las que destacamos las del señor Mario César González Cortés, quien señaló: “Siento odio por estas pinches instituciones asquerosas; se dicen representantes del pueblo. No es cierto, son representantes del crimen organizado; están coludidos con el crimen organizado y desafortunadamente no hay quién los pare, quién los investigue. Estamos hartos de tantas desapariciones, quedamos que no repetición, y desafortunadamente el gobierno está manipulado por el Ejército”. La tarde de ese miércoles 25 se realizó un mitin en el Antimonumento 43 y más en Ciudad Monstruo, reiterando el rechazo a la defensa presidencial de las fuerzas armadas. Por la noche se proyectaron los nombres de los 43 normalistas ausentes sobre el monumento a la Revolución.

El jueves 26 de septiembre se organizó un encuentro con familiares de Ayotzinapa en la Facultad de Filosofía de la UNAM, y por la tarde se realizó la marcha nacional por verdad y justicia para Ayotzinapa en Ciudad Monstruo. Partiendo del Ángel de la Independencia se hizo un alto en el Antimonumento 43 y más, para instalar un memorial por los 10 años del crimen de estado. La marcha continuó hasta el Zócalo, donde encontró grandes bloques de concreto y vallas metálicas que bloqueaban el paso; como pudieron las y los manifestantes ingresaron a la plancha para realizar su evento político. Además de los familiares normalistas, participaron estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha desde septiembre de 2014. Escuchemos a continuación dos fragmentos de lo dicho en ese evento:

También hubo movilizaciones en Aguascalientes, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Morelos, así como pronunciamientos internacionales y un comunicado de solidaridad del EZLN.

Frente a la falta de voluntad del gobierno de AMLO, la consigna general de estas movilizaciones fue “gobierne quien gobierne, esté quien esté” la lucha por verdad, justicia y presentación con vida, no se detendrá.

Un mes después, el 26 de octubre se realizó una nueva jornada global por Ayotzinapa, y durante el mitin en el Antimonumento 43 y más, las y los oradores señalaron que ya es tiempo de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para reactivar la búsqueda de nuestros compañeros ausentes. Al cierre de esta emisión, 2 de noviembre, no hay una fecha para dicho encuentro.

Madres buscadoras crean portal para buscar y registrar a desaparecides

Familiares de personas desaparecidas en Oaxaca crearon un portal independiente para registrar y buscar desaparecidos sin depender del gobierno. La plataforma, llamada Buscando Desaparecidos Mx, permite ingresar fotografías, datos y generar fichas con un código QR que facilite su distribución. La propuesta Nació como respuesta a la falta de certeza sobre los registros oficiales y busca ser una herramienta colaborativa, abierta a colectivos y ciudadanos. Aunque aún enfrenta desafíos de financiamiento, las impulsoras esperan que la iniciativa se expanda y fortalezca con el apoyo de universidades y organizaciones, para mejorar las búsquedas y enfrentar la omisión de las autoridades. Karina, Una de las creadoras de la idea, ha subrayado la convicción que la ha mantenido en la búsqueda de su hermano desde 2010: que la unión hace la fuerza. Para ella, la incipiente iniciativa de un portal independiente es una pequeña muestra, dice: “Nosotros luchamos y exigimos por los más de 116 mil desaparecidos, no nada más por los nuestros, la lucha es para todos y yo creo que la presidenta Claudia debería ver eso, que no somos uno, no somos 10, somos miles de personas familiares que exigimos por nuestros desaparecidos”.

Oaxaca suma 8 feminicidios en el mes de octubre

Antonieta, una costurera de Tuxtepec, Oaxaca, fue asesinada a balazos en su casa, sumando ocho feminicidios en lo que va de octubre en el estado. La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y organizaciones como Grupo de Estudios para la Mujer, denunciaron que solo en los primeros 20 días del mes ya se han reportado asesinatos en varias localidades, incluyendo Juchitán y Miahuatlán. Activistas condenaron la violencia, destacando el feminicidio de una estudiante presuntamente a manos de su pareja. Grupo de Estudios para la Mujer informó que en 2024 han sido asesinadas 81 mujeres en Oaxaca, acumulando 190 feminicidios desde diciembre de 2022, con Valles Centrales, Istmo y Costa como las zonas más peligrosas para ellas.

Encuentro de Madres buscadoras en Aguascalientes

El III Encuentro de Mujeres Buscadoras, Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de Tortura o Violencia Sexual se llevó a cabo el 11 de octubre de 2024 en Aguascalientes, reuniendo a 65 mujeres de diversos estados de México. Organizado por el Centro Prodh y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, el evento buscó generar un espacio de acompañamiento y articulación para garantizar seguridad, justicia y verdad. Entre sus logros destacó la toma de muestras genéticas para más de 40 buscadoras y así crear un perfil genético en pos de la identificación. El encuentro también abordó la situación de activistas y defensoras, en un contexto nacional donde más de 20 buscadoras han sido asesinadas y existen más de 115 mil personas desaparecidas.

Alerta por la desaparición de activista Sandra Domínguez

Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos han emitido acciones urgentes por la desaparición de Sandra Estefana Domínguez Martínez, defensora de derechos humanos, quien lleva desaparecida desde el 4 de octubre, en los límites entre Oaxaca y Veracruz. Ambas organizaciones exigen su búsqueda en vida, en coordinación con su familia, así como el enjuiciamiento de los responsables. También piden protección para la familia y compañeras de Sandra, ante el riesgo de intimidación. El Observatorio alerta que esta desaparición se suma a las de otras defensoras en Oaxaca, como Claudia Uruchurtu en marzo 2021 e Irma Galindo en octubre 2021, subrayando la creciente violencia contra defensoras en la región.

El 28 de octubre un juez de Queretaro pidió apresar a adolescente por un aborto espontáneo

La Fiscalía de Querétaro busca encarcelar a Esmeralda, una adolescente de 14 años, acusada de homicidio tras un aborto espontáneo causado por una violación de un familiar. Además, se le exige pagar 518 mil pesos al agresor como indemnización. La joven está en prisión domiciliaria y ha sido obligada a dejar la escuela. Esta situación ha generado indignación entre activistas feministas quienes denuncian la criminalización y exigen justicia. Adax Digitales, una organización feminista, alerta sobre la necesidad de despenalizar el aborto en el estado, donde aún se abren investigaciones bajo cargos de homicidio.

Yucatán: La Sedena construye hotel sin tener permisos ambientales

Sin Manifestación de Impacto Ambiental El Ejército mexicano construyó un hotel en la selva de Uxmal, Yucatán. El inmueble comenzó a construirse secretamente desde inicios de 2023 y será inaugurado en los próximos días dentro de la ruta del mal llamado Tren Maya. Uxmal se ubica en una zona donde habita el jaguar, por lo que la llegada masiva del turismo afectaría a esta y otras especies de la selva. Actualmente Uxmal cuenta con 350 mil visitantes al año y con el paso del Tren Maya podría llevar a dos millones al año.

Tres años de la desaparición de Irma Galindo, defensora del bosque en Oaxaca

Irma Galindo Barrios, defensora del bosque Ñuu Savi, desapareció el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad Monstruo sin dejar rastro, a pesar de contar con protección federal del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Originaria de Atatlahuaca, Oaxaca, Irma comenzó en 2019 su lucha contra la tala ilegal, enfrentando incluso a autoridades locales. En 2019, su casa fue incendiada y días antes de su desaparición, su comunidad de Mier y Terán sufrió un ataque armado que dejó 100 viviendas calcinadas, y decenas de desplazados que a tres años aún viven en un albergue de Tlaxiaco, Oaxaca. Irma denunció la lentitud del Mecanismo en una carta pública poco antes de desaparecer. Aunque el expresidente López Obrador prometió buscarla, nunca hubo un esfuerzo real, reflejando la desatención de las autoridades.

Mictlán Rebelde

El pasado 01 de noviembre, en Ciudad Mounstro, el frontispicio del palacio de Bellas Artes se cubrió de colores, los de la tradición, los de la muerte y sus sonidos. A partir de las 07:30 de la mañana las y los herederos de la alegre rebeldía tomaron la explanada para crear otro espacio: memoria y rabia por nuestras, nuestros, defensoras, defensores de la madre tierra.

A lo largo de todo el día poesía, calaveritas, Música contra el olvido: por nuestra memoria histórica ¡Ayotzinapa Vive!; el trombón de Mi-La-Do por la vida, danza butoh del Colectivo Tupik, el punk y ska de los Enemigos de sangre. En las mesas de diálogo e información: la guerra. Por un lado contra los pueblos zapatistas y por el otro Palestina y Kurdistán.

Sumado a ello, actividades alternas: las exposiciones de foto “Viva la Autonomía Zapatista” y “Foto Kurdistán”; en la gráfica la carpeta “Enraizando solidaridad con Palestina”; talleres de ajedrez y bordado; sellos temporales y, claro, como uno de los ejes centrales la Ofrenda por Nuestras y Nuestros Muertos: tapete de semillas, aserrín de colores, veladoras, flores, artesanía de papel maché, telas de colores y muchas manos colaborativas.

Cabe recordar que este Mictlán Rebelde es el número 20, ya desde 2005 surge la organización de esta acción que da color, olor, canto e imagen a quienes les fue arrebatada la vida por luchar y también para quienes la perdieron así.

¡De la muerte nació la resistencia!

Convocantes: Mujeres y la Sexta, REDMyC Zapatista, Colectivos, organizaciones, grupos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a Una Declaración por la Vida.

Cuba: los cacerolazos en demanda de electricidad

El lunes 21 de octubre, el Huracán Oscar tocó tierra en cuba y con ello dejó 6 muertos y cortes de electricidad prolongados.

Lluvias intensas y vientos a 65 km por hora, inundaron las localidades de San Antonio sur en Guantánamo, Las tunas, Holguín, Punta de Maisí, hasta dirigirse al norte de Camagüey.

El huracán profundizó los apagones de luz qUE ahora se han vuelto generalizados afectando a gran parte de la población, sembrando caos y preocupación sobre todo en la Habana

El 22 de octubre, en Santo Suárez y San Miguel de Padrón, barrios de escasos recursos de la Habana, pobladores salieron a la calle golpeando cacerolas en forma de protesta, por la escasez de alimentos, agua y electricidad, bloquearon las calles con basura, pidieron solucionar los problemas, sin embargo fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.

El gobierno cubano, en un mensaje por televisión, advirtió que no tolerará las protestas por los apagones. Pero: ante los problemas ninguna solución!

Este apagón se considera el más prolongado que ha tenido la isla y todo apuntala a que el colapso se debió al aumento de demanda de las pequeñas y medianas empresas y a los aires acondicionados residenciales, al bloqueo comercial de EU, al huracán y a la infraestructura cada vez más deteriorada, al final lo que queda son afectaciones graves a los pobladores que se traduce en coraje y desesperación.

Mientras tanto, al 3 de noviembre, siguen las afectaciones por falta de Luz y en Guantánamo se han evacuado a 66 mil personas ante la inminencia de lluvias intensas que amenazan con anegar una región que aún no se recupera del Huracán Oscar.

Así, llueve sobre mojado en cuba… y a obscuras… Hasta cuándo.

Reporte desde Valencia ante la catástrofe ambiental