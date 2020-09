Nebulosa - 17 de septiembre de 2020

Compartimos Nebulosa, en su emisión del 17 de septiembre de 2020. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes. Ya saben que estamos en los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto)

Reporte desde el país de los y las desaparecidas

Guerrero: paran la mina Los Filos

Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas: hermanando luchas

Morelos: seguimos en pie de lucha contra el Proyecto Integral Morelos

Fallece Guillermo Palacios, “La voz del Anahuác”

En la última emisión dimos algunos ejemplos de la principal lacra que vive nuestro país: los asesinatos y desapariciones. De acuerdo con las cifras del Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de gobernación, hasta el 29 de agosto de 2020, se han documentado 74848 casos de desaparición; por lo que toca a los asesinatos, el semanario Zeta aporta cifras escalofriantes: en 13 años, de 2007 a agosto de 2020 se ha contabilizado trescientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos homicidios, siendo 2019 el año con mayor número, 34672. De seguir la tendencia promedio de homicidios mensuales, el año 2020 terminará con más de 33 mil homicidios, por lo que en los dos años de cuarta transformación, se habrán contabilizado alrededor de 68 mil homicidios. Siempre recordando que hablamos de personas y no de cifras, estos números gritan la verdad innegable de la masacre cotidiana que vive México.

En los días recientes vivimos un tiempo fuerte de las movilizaciones en que organizaciones de la sociedad civil que luchan por la aparición de los y las desaparecidas así como por detener la masacre, realizaron diversas manifestaciones públicas.

En primer lugar, destacamos las manifestaciones realizadas en varias partes del país el 31 de agosto, Día internacional de las víctimas de desaparición forzada.

En Ciudad Monstruo, familiares se apersonaron en las oficinas de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de la Fiscalía general de la república, con las exigencias que son el corazón de los reclamos: seguir demandando la presentación con vida de sus familiares, que haya justicia y verdad, y sobre todo, que las instituciones hagan su trabajo.

En los estados se reportaron manifestaciones en Reynosa, Tamaulipas, donde se denunció que las autoridades reciben las denuncias sobre desapariciones pero solo para archivarlas; en Guadalajara, Jalisco, se hizo una misa en la Catedral y un mitin en la Glorieta de las y los desaparecidos; en Mazatlán, Sinaloa también se llevó a cabo una misa en la basílica y en Culiacán marcharon integrantes de las organizaciones Sabuesas guerreras y Voces unidas por la vida; en Irapuato, Guanajuato, se levantaron tres quioscos para montar retratos de las decenas de personas desaparecidas en esa ciudad; en Chihuahua capital familiares se reunieron en dos panteones en exigencia de la presentación con vida de las y los desaparecidos; en Zacatecas capital, delante del palacio de gobierno, las y los manifestantes exigieron que se realicen las búsquedas necesarias para encontrar a sus familiares; en Tijuana, Baja California se hizo una jornada de rastreo en el predio La Gallera donde ya se han hallado restos de personas desaparecidas; en Hidalgo, Nuevo León, tuvo lugar otra jornada de rastreo por parte de integrantes de Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos; en el estado de Veracruz se reportaron movilizaciones en las ciudades de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Jalapa, en las que se denunció que a pesar del cambio de gobierno, no hay avances en la presentación de las personas desaparecidas; en Atoyac de Alvarez, Guerrero, se realizó una muestra fotográfica, una acto de oración y un pase de lista de personas ausentes en el zócalo, mientras que en Acapulco se realizó una misa en la parroquia de San Isidro Labrador; y en Tula, Hidalgo, se llevó a cabo una protesta por la desaparición de mujeres frente a la alcaldía.

En la misma jornada del 31 de agosto, el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas afirmó que el gobierno de López Obrador mantiene una deuda histórica con las más de 73 mil víctimas de desaparición forzada en México; en su comunicado podemos leer: “Es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en el norte de Chiapas, derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre 1994 y 2000”.

El 2 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero, integrantes del Frente Guerrero por nuestros desaparecidos y del colectivo Padres y familiares de desaparecidos, secuestrados y asesinados en Guerrero, marcharon por avenidas céntricas para exigir verdad y justicias en los cientos de casos de desaparición en ese estado, en una movilización que se realizará el primer miércoles de cada mes.

En segundo lugar, destacan las acciones contra la desaparición y los asesinatos que tomaron la forma de ocupaciones de edificios públicos.

El 2 de septiembre un grupo de mujeres y familiares de desaparecidas y asesinadas ocuparon la sede de la Comisión nacional de derechos humanos ubicada en el centro histórico de Ciudad Monstruo. Como en las manifestaciones públicas, las ocupaciones están exigiendo que las autoridades e instancias de defensa de derechos humanos hagan su trabajo. Marcela Alemán, una de las ocupantes, declaró a la prensa: “Estoy hasta la madre. Me revictimizan, me humillan, me mandan de oficina en oficina y ya no puedo más. Ya enloquecí y me duele el alma; no puedo con tantas omisiones”, enfatizó la mujer, quien decidió amarrarse del pie a una silla. La señora Alemán es madre de una niña abusada sexualmente en San Luis Potosí hace tres años y hasta la fecha su denuncia no ha encontrado solución, como es el caso de las decenas de personas que ocuparon la sede de la Comisión. El 6 de septiembre la okupa cambió de carácter al incorporarse integrantes de diversas colectivas y feministas con la exigencia de que ese lugar sea convertido en un refugio para las víctimas de violencia; de hecho el inmueble fue rebautizado como “Casa de Refugio Ni Una Menos México“. Tras un intenso intercambio entre la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, e integrantes de la ocupa, que llenó los espacios de los medios de paga, el 10 de septiembre, la comisión aceptó el amplio pliego de demandas presentado por el Frente nacional ni una menos México, coalición de organizaciones feministas. De ese documento compartimos la exigencia de

“Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emita una Recomendación General a todas las instancias del Gobierno Federal y poderes constituidos, así como a los Estatales y las Fiscalías General y Estatales, que mínimo debe contener:

PRIMERO.- El reconocimiento abierto y público de la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida en nuestro país.

SEGUNDO.- Que todas y todos los titulares de cualquier instancia de gobierno, poderes o Fiscalías, SE ABSTEGAN DE EMITIR CUALQUIER TIPO DE DISCURSO CON EL QUE SE MINIMICE O PRETENDA MINIMIZAR la grave situación de violencia de género y violencia feminicida en todo el territorio nacional.

TERCERO.- Que se aperturen de manera inmediata en todas las Fiscalías, Organismos Públicos de Derechos Humanos, de atención a víctimas y Búsqueda de personas desaparecidas, unidades especializadas en violencia de género y violencia feminicida.

El 10 de septiembre se realizaron otras dos ocupaciones. En Morelia, Michoacán, colectivas y feministas clausuraron la delegación de la CNDH en esa ciudad. En Ecatepec, Estado de México, el colectivo Manada Periferia hizo lo propio en la sede la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en esa ciudad, aunque la madrugada del 11 de septiembre fueron brutalmente reprimidas por la policía municipal; por la tarde un grupo de mujeres regresó a la sede de la Codhem e incendiaron el lugar en exigencia de que se finquen responsabilidades por la represión sufrida. El 11 de septiembre se realizó una toma simbólica de la sede de la Comisión en San Cristóbal de las Casas. El 14 de septiembre se reportaron las tomas de las oficinas de la CNDH en Acapulco, Guerrero, las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) en Chilpancingo y las de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora.

Frente al ninguneo, la ineptitud y la indolencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno, comenzando por el presidente de la lengua larga y las acciones inexistentes, miles de familias, organizaciones, colectivas e individu@s, se han dado a la tarea de incrementar la presión sobre las instituciones y gobernantes para acabar con el principal problema del país. Desde este espacio amplificamos la exigencia de presentación con vida de todos y todas las desaparecidas y le recordamos a López Obrador que el mandato social que lo puso en la silla presidencial fue acabar con la guerra y todas sus secuelas, en especial, las desapariciones y los asesinatos.

Guerrero: paran la mina Los Filos

Desde el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan nos informan que el 3 de septiembre, más de 700 habitantes de la comunidad de Carrizalillo se apostaron en la entrada de la minera Equinox Gold, que extrae oro del proyecto Los Filos en el municipio de Eduardo Neri. Debido al paro son el trato despótico y racista del gerente, quien recurrentemente incumplía con las cláusulas del convenio, los trabajadores decidieron cerrar toda la operación de la mina a cielo abierto y de la mina subterránea. Desde mayo de 2020, al amparo de las decisiones del gobierno federal que consideró que la minería es una actividad esencial, Equinox Gold contrató cientos de trabajadores eventuales y reanudó labores sin atender a los protocolos sanitarios y propiciando una ola de contagios.

Entre los acuerdos que incumple la minera destacan:

la falta de atención a los trabajadores y sus familias, situación particularmente grave en el contexto de la pandemia de coronavirus;

la escasez de agua para las comunidades como resultado del uso intensivo de agua que hace la mina;

aumentar los pagos por la renta de la tierra a los ejidatarios;

empleos para la población local.

La lucha que han emprendido los ejidatarios de Carrizalillo muestra las profundas contradicciones que existen entre los intereses del capital minero y los derechos laborales de los trabajadores. La vocación depredadora de este emporio avasalla, no sólo el entorno natural, sino la vida de sus pobladores, truncando el futuro de las nuevas generaciones. Es abismal la riqueza que han acumulado estas empresas mineras, que, a más de 15 años, han destruido el hábitat; sobreexplotado el agua del Rio Balsas; envenenado los mantos freáticos; desertificado las tierras de esta cuenca; cancelado la vida campesina; desplazado de manera forzada a familias; propiciando la violencia intracomunitaria y generando pactos con el crimen organizado, que se han erigido como guardianes de la mina. El malestar de los campesinos se empieza a extender en las comunidades vecinas, ante el atraco de la empresa minera que se siente respaldada y protegida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y por la misma Guardia Nacional que subió para atemorizar a los ejidatarios y criminalizar su protesta. La minería a cielo abierto forma parte de los santuarios del capitalismo salvaje, que tiene como sus protectores a los gobiernos en turno, dejando a su suerte a las comunidades campesinas, que siempre han estado asediadas por los dragones del capital.

Aunque el 7 de septiembre se realizó una mesa de negociación, no hubo respuesta a las exigencias de mineros y ejidatarios…

http://www.tlachinollan.org/opinion-la-lucha-campesina-contra-el-emporio-minero/

Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas: hermanando luchas

Una de las actitudes más nocivas de la lucha social es la del corporativismo: estamos dispuestos a luchar pero sólo por nuestros intereses y contra lo que nos afecta directamente. Por eso hay que saludar la iniciativa del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que organizaron una caravana con destino a Ciudad Monstruo para exigir que se instale una mesa de trabajo con el presidente y que se atiendan las necesidades de las comunidades indígenas, al tiempo que expresan su apoyo a los pueblos originarios y en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El jueves 10 de septiembre, más de 200 personas salieron de Acapulco y realizaron varios mítines sobre la autopista del Sol. En el comunicado distribuido por las y los caravaneros podemos leer:

“Venimos aquí para que los turistas, los medios de comunicación y el pueblo de México nos vean, porque mientras estamos muriéndonos de desnutrición en nuestros pueblos, nadie se asoma, allá nadie nos va a ver”.

https://twitter.com/rua_mx/status/1304108534381129729/photo/1

La caravana se instaló en el Zócalo de Ciudad Monstruo la tarde del 11 de septiembre. Las mantas instaladas resumen los motivos de la movilización:

“Nos matan el abandono, el hambre, el narco, los paramilitares, la Covid-19. ¡Los pueblos indígenas exigimos vida digna”

“28 de junio no se olvida. ¡Alto a la represión y terrorismo de estado! ¡Rechazo a las reformas estructurales”

“Los territorios indígenas organizados del CNI exigimos ¡Fuera grupos paramilitares!”

Tres tradiciones de lucha hermanándose en busca de una mejor vida. Con la misma intención, el 12 de septiembre un grupo de caravaneras se dirigieron a la ocupa de la CNDH en la calle de República de Cuba para manifestar su solidaridad.

Hasta el cierre de esta edición, 13 de septiembre, la Caravana sigue instalada en el zócalo, estemos pendientes.

Morelos: seguimos en pie de lucha contra el Proyecto Integral Morelos

En otra de su locuaces e irresponsables declaraciones, el jueves 10 de septiembre el presidente López Obrador afirmó que la termoeléctrica de Morelos iniciará operaciones a fin de 2020, porque, dice, su gobierno no dejará un tiradero de obras inconclusas. Eso no pasaría de despertar sonrisas escépticas si López Obrador no hubiera escupido una mentira gigantesca al declarar que ya se han resuelto los amparos contra la obra.

En un comunicado en que exigen al presidente que deje de mentir, el Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua, Morelos Puebla y Tlaxcala, señalan que de 17 amparos activos solo dos se resolvieron, mientras que 15 siguen la ruta legal. De las 8 suspensiones que se otorgaron en tanto se resuelven los amparos, 6 siguen vigentes. Actualmente existen al menos 3 suspensiones de plano que impiden el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez, 1 suspensión más que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca, 1 suspensión de plano mas del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos y otras mas que, mas que suspensión, es una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco con el Gasoducto Morelos ordenando se realice la consulta. Las y los compas del Frente nos piden estar atentos pues el anuncio presidencial anuncia otra ola de represión e invitan al presidente a dialogar sobre el Proyecto integral Morelos en su conferencia matutina. Estemos atent@s!

https://kehuelga.net/spip.php?article6761

Fallece Guillermo Palacios, “La voz del Anahuác”

Con gran tristeza compartimos que ha muerto Guillermo Palacios, compa de muchas luchas y ejemplo de perseverancia como comunicador. Recordamos con cariño su radicalidad y su voluntad de no hacer concesiones al capital y sus sirvientes. Compas de Guillermo circularon estás líneas para recordarlo: como él mismo narra en su libro “De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible” tuvo tres nacimientos. El 13 de febrero de 1950 cuando vió la luz, el año de 1968 como brigadista del Politécnico hacia el movimiento nacional. Y en 1994 con el alzamiento del EZLN. Un año después funda la Voz del Anáhuac en agosto del 95. Fue un luchador del movimiento obrero entre 1970 y el 2010. La Ké Huelga envía un abrazo solidario a sus deudos.

¡Salud y saludos Guillermo!

https://sexta-azcapotzalco.blogspot.com/2020/09/la-voz-del-anahuac-hasta-siempre-compa.html