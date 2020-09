No se han resuelto los recursos legales contra la termo de Huexca

COMUNICADO DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA FPDTA-MPT

● DECLARACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL SON MENTIRAS: NO ESTAN TODOS LOS AMPAROS RESUELTOS, APENAS SE HA RESUELTO EL 8% DE MANERA DEFINITIVA, EXISTEN VIGENTES 6 SUSPENSIONES

● ALERTA DE DERECHOS HUMANOS: LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE IMPLICA UN AVISO DE REPRESIÓN VIOLENTA EN CONTRA DE QUIENES ESTAMOS LUCHANDO CONTRA EL PIM

● OMISIÓN DE JUSTICIA: NO SE HA RESUELTO EL CASO DE SAMIR Y LAS VIOLACIONES A LOS DDHH COMETIDOS POR EL PROYECTO

● PEDIMOS DIALOGO PUBLICO: PRESIDENTE, QUEREMOS, UNA HORA DE DIALOGO EN SU MAÑANERA

El día de hoy 10 de septiembre, en su rueda de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador declaró que la termoeléctrica en Huexca estará ya funcionando para el mes de diciembre ya que “TODOS LOS PROCESOS LEGALES SE HAN RESUELTO”.

Andrés Manuel utiliza su posición de poder para mentir, manipular y violar la ley para impulsar un proyecto que hemos demostrado los pueblos afectados tanto desde lo legal como en lo ambiental los graves daños que traerán a las personas y a los territorios que habitamos cerca del volcán Popocatépetl.

El presidente dice que todos lo procesos legales están resueltos, que ya no hay problema legal, le decimos que deje de mentir, no es cierto, el Proyecto Integral Morelos de los 17 amparos activos que matenía en el primer semestre del 2020 se mantienen 15 amparos, solo el 8.5% se ha resuelto de manera definitiva, de las 8 suspensiones con efectos definitivos (en lo que dura el amparo y sus recursos), siguen vigentes 6. Los dos que declara la Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, hoy Secretaría de Gobernación, representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable. Actualmente existen al menos 3 suspensiones de plano que impide el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez, 1 suspensión más que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca, 1 suspensión de plano mas del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos y otras mas que, mas que suspensión, es una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco con el Gasoducto Morelos ordenando se realice la consulta, siendo el caso que la consulta no ha finalizado y por lo tanto no se puede volver a violar su derecho a una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada culturalmente. En total seis suspensiones de hecho, 91.5% de los procesos abiertos está lejos de haber llegado al final del debate jurídico nacional.

El sobreseimiento que habla la Secretaría de Gobernación basado en el trabajo “muy profesional” de un perito en hidrología, es todo lo contrario, un problema de conflicto de intereses que el Tribunal Colegiado negó reconocer de manera grave, aún observándolo. El perito oficial del amparo de San Juan Ahuehueyo, era perito en la Conagua, es decir, en la autoridad reclamada, por lo que no podía fungir como perito oficial trabajando para una de las partes. Y eso, es todo lo que ha resuelto de manera definitiva la justicia federal. Siguen vigentes 91.5% de los amparos y por acordar el desahogo de pruebas periciales en muchos de ellos.

Con esto podemos ver como se están utilizando las estructuras de poder para violentar la ley y los derechos de los pueblos, gritando en cadena nacional mentiras sobre la legalidad, para disfrazar la ilegalidad real. ¿Qué paso con no mentir (10 sep 2020), no robar (pretende llevarse el agua y ocupar la tierra sin consentimiento de los ejidos y pueblos originarios) y no traicionar (Yecapixtla 2014)?

Con el argumento de los resultados de la consulta realizada en febrero del 2019 sostiene que el proyecto tiene la aceptación de la población. Una vez mas decimos que eso es mentira, la consulta fue ilegal, discriminativa, denigrante y bañada de sangre de nuestro compañero Samir Flores, pues se realizó en el marco del asesinato de nuestro compañero. Los resultados de esa consulta son amañados desde el inicio. Se le olvida decir que a pesar de sus trampas en esa consulta gano el NO en las comunidades afectadas y a pesar que existe en la recomendación de la CNDH 3/2018 que se violó el derecho de consulta indígena, y en su consulta de febrero de 2019 vuelve a violar este derecho, pues omite contar las desiciones de cada pueblo indígena sobre el proyecto y su territorio específico, en donde pasa el PIM: ¡GANO EL NO!

Con sus mentiras de que todo resuelto y legal, cuando todo esta torcido y parado, lo que están anunciando para nosotras y nosotros, es otra ola de represión hacia los pueblos en defensa del territorio. Son cínicos de decir que se han reunido con los afectados, que se les están ofreciendo máquinas y apoyos para que acepten el proyecto, solo se han reunido con la mesa directiva de ASURCO, y eso se llama COMPRA DE CONCIENCIAS, CORRUPCION, no se han reunido con los afectados, se están reuniendo solo con las cúpulas, con los directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero y proyectos. Por eso hacemos un llamado a los organismos internacionales, a la solidaridad nacional e internacional para que nos apoye y no deje de mirarnos, de protegernos, de observarnos, de difundirnos, de cuestionar que es desarrollo y para que es el dinero del pueblo. Por que si la justificación es que se tiene que echar andar porque la inversión es dinero del pueblo, pues entonces echemos andar los tanques de guerra, porque es dinero del pueblo. ¡Hay cosas que matan aunque sean dinero del pueblo Sr. Presidente!

De esta forma, hemos exigido durante mucho tiempo una mesa de dialogo con los pueblos inconformes con los pueblos que hemos luchado, pòr eso hoy, frente a la alerta roja que nos genera las declaraciones y mentiras jurídicas del Presidente de la República EXIGIMOS UN DIALOGO URGENTE CON EL PRESIDENTE. Él dice que esta abierto el diálogo, pues nosotr@s también, queremos ver. Pedimos el derecho de réplica, un diálogo público con Usted, desde su mañanera:

1 HORA DE SU MAÑANERA PARA DIALOGAR SOBRE EL PIM

Media hora para usted, media hora para nosotros, con preguntas y respuestas, con pruebas documentales y videos, un diálogo, un debate como con el que usted ganó la presidencia, un diálogo respetuoso público, un principio de la democracia del pueblo que usted pregona, si ya tardo tanto de la mañanera y su tiempo en denostarnos y explicar sus versiones, que le cuesta medio hora de su mañanera para escucharnos, para que escuche el pueblo de México nuestras razones.

Exigimos que en esta mesa estén presentes representantes de la oficina del alto comisionado de la ONU y diversas organizaciones de protección a los derechos humanos. Esta es la vía realmente y primera que debió establecerse desde un principio, no el asesinato de Samir y una consulta espuria.

El Proyecto Integral Morelos es una afectación a pueblos indígenas nahuas por su gasoducto, por las 2 termoeléctricas y el acueducto. Somos muchos pueblos afectados, hemos luchado muchos años (2011) contra los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena por defender nuestros territorios y nuestras vidas. Lo que hemos seguido pasando solo es una afrenta contra nosotros, es la continuidad de la traición del gobierno, nosotros no queremos sangre, parece que usted si Sr. Presidente, nosotros pedimos diálogo: DIALOGO PUBLICO EN SU MAÑANERA.

ALERTAMOS SOBRE LA HOY ANUNCIADA REPRESION QUE SE PRETENDE AL CAMPAMENTO DE APATLACO Y SOLICITAMOS SE REALICEN TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES SOSTIENEN EL PLANTON ZAPATISTA. Violentar el campamento que se encuentra en Ayala desde hace 4 años evitando que avance la construcción del acueducto en tierras de nuestro General Emiliano Zapata, ES violentar a los otros pueblos que estamos luchando contra este proyecto, violentar a los defensores del territorio, traerá consecuencias graves. Andrés Manuel quiere despertar el coraje, la furia y la fuerza de los pueblos, esto puede ser el inicio de otra etapa del conflicto en la que él será responsable de lo que pueda pasar, los pueblos no nos quedaremos tranquilos con una maquina o dinero viendo como se llevan el agua, como operan el gasoducto, como funcionan las termos.

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA