Nebulosa - 12 de agosto de 2020

Notas de la emisión

Protestas contra el Corredor interoceánico

Entre el 23 y el 26 de julio, con la pandemia de coronavirus en aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira en el estado de Oaxaca con el fin de supervisar las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El día 24 en la ciudad de Matías Romero fue recibido con protestas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). En un mitin las y los compañeros demandaron la cancelación del corredor interoceánico, la instalación de un hospital covid en la zona y el cese a los operativos de corte de energía eléctrica en el Istmo y en Candelaria, Campeche.

Por su parte, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio en un duro comunicado escribió las siguientes palabras al presidente: “Estamos en medio de tiempos crueles, en mitad de una crisis sanitaria, justo en el pico de la pandemia, con el sistema de salud saqueado por gobiernos de todos los partidos, que han hecho negocio a costa de la salud de todas y de todos, a costa de nuestras vidas. Hoy la gente en Oaxaca está muriendo en sus casas pues no hay ni hospitales ni medicinas. Viene usted señor presidente a nuestra casa, justo cuando más mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en el estado y en el país, justo cuando la violencia criminal se ensaña con las y los oaxaqueños; violencia criminal organizada al amparo del Estado mexicano en complicidad con las empresas transnacionales. Vemos que se apresta por enésima vez a promocionar sus megaproyectos, a inaugurar su otro tren, a vendernos su cuarta transformación.”

En esas fechas el Istmo de Tehuantepec tenía más de 7 mil contagios de coronavirus y alrededor de mil fallecimientos de acuerdo con datos oficiales, siendo una de las regiones más afectadas del país. De acuerdo con declaraciones de integrantes de la Ucizoni estos contagios fueron propiciados por las obras del Corredor Interoceánico que no han parado durante la emergencia sanitaria. Recientemente tres integrantes de esta organización fallecieron víctimas de la pandemia.

¡Alto a los megaproyectos de muerte!

Para más información visita la página del Congreso Nacional Indígena

Justicia para San Mateo del Mar

Como informamos en emisiones anteriores el día 21 de junio se perpetró una masacre en contra de habitantes de San Mateo del Mar, Oaxaca. En estos hechos 15 personas fueron asesinadas por parte de un grupo armado que, a decir de las víctimas, recibían órdenes de Bernardino Ponce Hinojosa, presidente municipal impuesto. A un mes de ocurrida la masacre, habitantes de esta comunidad dieron una conferencia de prensa en donde denunciaron que los autores de este crimen siguen siendo funcionarios de esa localidad del Istmo de Tehuantepec, lo que ha derivado en el desplazamiento forzado de más de 50 habitantes debido a amenazas.

En la conferencia de prensa demandaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación profunda e imparcial en la que se finque la responsabilidad al gobierno estatal y a la Guardia Nacional, siendo que esta última abandonó a las víctimas en el momento que inició la masacre. Pidieron la desaparición de poderes en el municipio de San Mateo del Mar, y que se hagan efectivas las medidas cautelares dictadas a favor de las comuneras y comuneros que han emprendido acciones de resistencia pacífica.

Estemos atentos.

Imposición de la presa Los Pilares al pueblo guarijío

En el año 2010 comenzó la construcción de lo que en su momento se llamó la “Presa Bicentenario” sobre el río Mayo, Sonora, en el centro del territorio del pueblo guarijío. Este pueblo originario cuenta con tres ejidos a lo largo del río. Debido a la construcción de la presa se vieron afectados las y los habitantes del ejido Guarijíos-Burapaco. Es en este lugar donde se ubica la comunidad de Mesa Colorada, centro político y cultural del pueblo.

Desde 2010 hasta la actualidad las y los guarijíos han emprendido una batalla en contra de la imposición de la presa, en el campo legal han llevado a cabo una serie de juicios para detener este proyecto. Por su parte, el gobierno de Sonora y las empresas que construyen la presa optaron por dividir a las comunidades para seguir adelante con el proyecto. Durante los últimos años algunas autoridades tradicionales fueron compradas para que aceptaran el proyecto, y aquellas que no aceptaron estos tratos fueron amenazadas de muerte y se les negó el acceso a apoyos federales e incluso al agua. Durante todo este tiempo de lucha se siguió con la construcción de la presa, ahora llamada “Los Pilares”.

A inicios de 2019, ya con el actual gobierno federal, al pueblo guarijío se les concedió el amparo para suspender la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar el proyecto, a pesar de los amparos. Ahora, en 2020, la presa quedó concluida y sin previo aviso el gobierno estatal comenzó a llenarla a mediados de julio. De manera criminal la Comisión Estatal del Agua en Sonora aprovechó la pandemia de covid-19 para inundar el embalse de la presa. Bajo el agua quedarán las tierras de siembra, las aguas termales y los árboles frutales y medicinales de las comunidades. Más grave aún, algunas comunidades, como Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo han quedado aisladas y se teme que sean desplazadas si el nivel del agua sube.

Este crimen contra el pueblo guarijío se consumó el pasado 5 de agosto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a inaugurar la presa “Los Pilares” al lado de las autoridades tradicionales que fueron compradas. Mientras los funcionarios cortaban el listón inaugural, afuera las autoridades guarijías que se oponen al proyecto intentaron ingresar al evento, pero les negaron el acceso. Previamente, esperaron a un empleado de Conagua, en una comunidad. Allí los citó este funcionario, pero nunca llegó, los dejó esperando con el engaño de que de ahí serían trasladados al evento, mientras tanto la inauguración de la presa se realizó una hora antes de lo planeado.

Desde este espacio exigimos un alto a esta violenta imposición contra el pueblo guarijío

Para obtener más información consulta el portal de Pie de Página

Tribu Yaqui: justicia pendiente

En su paso por Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador también se reunió la con la tribu Yaqui el pasado 6 de agosto. En los medios de paga se informó que el presidente acudió para firmar con los pueblos de la tribu el Plan de Justicia Yaqui. Este acuerdo promete hacer una revisión de la restitución de tierras y agua que realizó Lázaro Cárdenas a la tribu a finales de los años treinta. También busca poner en operación el gasoducto de la empresa Ienova que desde hace varios años se ha querido imponer en este territorio.

Las tierras restituidas por Cárdenas a los yaquis nunca fueron respetadas, pues a lo largo de los años fueron apropiadas por descendientes de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, generales y políticos de Sonora. En lo que toca al agua se estipuló en los años treinta que el Pueblo Yaqui podría disponer durante cada año agrícola, de la mitad del caudal del Río Yaqui almacenado en la Presa “La Angostura”. Esto nunca se cumplió. El más reciente despojo al agua del río Yaqui fue la imposición del acueducto Independencia que desde 2013 se lleva el agua del río a la ciudad de Hermosillo.

Por su parte el gasoducto que desde la presidencia se quiere poner en operación tiene otra historia. Comenzó a construirse en 2013, pero la empresa Ienova pasó por alto la Manifestación de Impacto Ambiental y la consulta a la Tribu Yaqui. En 2017 el pueblo de Loma de Bácum obtuvo un amparo con el que se ordenó la suspensión de la obra. Sin embargo, la empresa no acató la orden. Fue entonces que la comunidad de Loma de Bácum decidió suspender el gasoducto con sus propias manos. Desde entonces se desató la represión contra la tribu: la empresa formó un grupo de choque que, en complicidad con fuerzas de seguridad estatal, ha dejado tres muertos, el secuestro de dos personas y el encarcelamiento político de Fidencio Aldama. Se llevó a cabo además la compra y división de las autoridades tradicionales.

Con esta historia de represión a cuestas no todo fue armonía en la reunión del presidente con la Tribu Yaqui. Desde temprana hora del día 6 habitantes de la tribu bloquearon totalmente la carretera federal número 15 exigiendo la cancelación del acueducto independencia. El presidente y su comitiva tuvieronque salir y entrar por un camino alterno para trasladarse del cuartel militar en Ciudad Obregón al pueblo de Vícam. En el llamado Plan de Justicia no se tocó el tema del Acueducto Independencia, ni de los yaquis asesinados ni de la libertad para el preso político Fidencio Aldama.

Para tener más información puedes revisar los portales de Pie de página y Avispa Midia.

Huelga en Cananea: 13 años y contando

¿Alguien se acuerda? El 30 de julio de 2007 integrantes de la sección 65 del sindicato minero estallaron una huelga en Buenavista del Cobre, propiedad del rey del cobre Germán Larrea, conocido ecocida y uno de los grandes mandones en el país. Meses después, en un preludio del ataque contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el presidente criminal FECAL maniobró para que la huelga fuera declarada ilegal y se desplazara a los huelguistas de sus puestos de trabajo.

El 30 de julio de 2019, en una conferencia matutina, López Obrador pidió a los mineros que no ocuparan la mina y le dieran “10 días” para instalar una mesa de negociación con Minera México.

Un año después, el 30 de julio de 2020, esa negociación no había iniciado por lo que en el marco de una visita del presidente a Sonora, se realizaron diversas movilizaciones para exigir la reinstalación de los mineros despedidos y el respeto de su contrato colectivo. De ellas, destacamos la que realizaron esposas de los mineros el martes 4 de agosto de 2020, ocupando las vías del ferrocarril y la carretera Cananea-Ímuris, bloqueando el movimiento de la Ferromex, otra firma del Grupo México. El bloqueo irá aumentando una hora cada día si no se obtiene solución a la demanda de instalar la negociación con la empresa. Una de las manifestantes expresó:

“Grupo México demuestra su poder y no se sienta a negociar, a pesar de que AMLO nos pidió que no ocupáramos la mina y le diéramos esos 10 días que no llegan. Este pleito nos ha costado carreras truncas, muertes y separaciones de familia. Que no olvide el Presidente dónde comenzó la Revolución. Aquí dejó su palabra empeñada; en campaña nos prometió que daría una solución favorable a nuestro conflicto. Hay mucho que reclamar.”

AMLO se fue de Sonora sin atender las exigencias de los mineros. Hasta el 12 de agosto el bloqueo de las vías del tren continuaba por periodos de hasta 6 horas y bajo temperaturas extremas de hasta 45 grados. Una de las manifestantes expresó el sentido de la protesta: “queremos una mesa de diálogo y que nos digan si el conflicto minero va a tener solución o de plano no nos van a ayudar”.

¿Será que a los mineros de Cananea y sus familias, el presidente también los considera conservadores radicales de izquierda? ¿Será esta otra promesa incumplida de la 4T?

A ver a qué horas AMLO!!!

Desapariciones en México: la llaga que no cierra

Con escalofriante precisión, defensores de derechos humanos señalaron: “ni la pandemia frena la desaparición de personas”. Como ejemplo de ello, el 9 de agosto se dio a conocer que en menos de un mes, del 13 de julio al 8 de agosto, se reportaron como desaparecidas 159 personas de quienes se desconoce su paradero hasta la fecha: casi 6 desapariciones diarias. Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron dos tipos de fallas en las acciones gubernamentales frente al flagelo de la desaparición: el incumplimiento de las disposiciones institucionales (inexistencia de comisiones estatales y fiscalías especializadas, diferencias entre los estados en las leyes sobre desaparición), y la falta de una estrategia coherente y eficiente para combatir las desapariciones.

Ante la inacción de los tres niveles de gobierno, organizaciones y familiares siguen en la búsqueda de las y los desaparecidos.

El miércoles 12 de agosto se reportaron hallazgos de fosas comunes en Guerrero y Baja California en donde había 19 cadáveres no identificados. Entre el 29 de julio y el 6 de agosto, integrantes del grupo Buscando Cuerpos localizó 10 cuerpos en el municipio de Petatán Guerrero; especialistas forenses estiman que los entierros tuvieron lugar entre 3 y 5 meses atrás. En Baja California, el colectivo Una nación buscándote informó que el 10 de agosto encontró los cuerpos de 8 personas dentro de tambos, en el Valle de la Trinidad, Tijuana; un cadáver más fue localizado en el panteón de la colonia Obrera de Tijuana.

Días antes, el 8 de agosto fueron encontrados los cuerpos de 7 trabajadores de la construcción en un campo de cultivo de la comunidad El Fresno, Michoacán. Han sido identificados como pobladores del municipio de Ocampo que habían sido contratados para trabajar en Querétaro.

El país se desangra y no parece mejorar. Cierto, el problema es gigantesco pero si el gobierno está más preocupado por activar la economía que en defender la vida, la situación no hará si no empeorar. También en el campo de las desapariciones el tiempo corre en contra de la 4T…

Santa Lucía: esos son los empleos de la 4T

El lunes 27 de julio decenas de trabajadores de la construcción se manifestaron para protestar por la reducción de sus salarios por parte de la constructora del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los grandes proyectos del gobierno de López Obrador. Tres cuadrillas de trabajadores se presentaron en la oficina de pago y denunciaron que en el contrato firmado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les prometieron un salario semanal de 3 mil 500 pesos, pero sin explicación lo redujeron a 2 mil 800.

Explicaron que son coladores y tiradores, es decir, trasladan la mezcla de cemento de la revolvedora, a la plancha. “Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, con sólo una hora de comida, laboramos ininterrumpidamente, por lo que algunos de los compañeros ya sufren agotamiento y cansancio, dolor en las rodillas por el peso que tenemos que cargar”.

¿Cuál fue la respuesta de los encargados del pago? “si quieren seguir con el trabajo, eso el lo que hay y al que no le guste, pida su baja de inmediato”. Así se suma la Sedena a la cadena de abusos laborales que caracterizan al neoliberalismo … ay perdón! a la cuarta transformación!