Nebulosa - 13 de abril de 2018

Compas, aquí les compartimos la emisión del 13 de abril de 2018. Queremos comentarles que a través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas

México

Ayotzinapa: se fortalece la hipótesis del quinto autobús

Una nota del 12 de abril del diario Reforma, firmada por Roberto Zamarripa, da cuenta de las conversaciones telefónicas entre miembros del crimen organizado de Chicago, Estados Unidos, e Iguala, México. En esas intercepciones telefónicas se consigna que hubo entre 50 y 60 personas desaparecidas y que participaron en los hechos elementos de las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, siguiendo las órdenes de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos ubicados en Chicago. Las conversaciones forman parte de un proceso judicial en curso en Estados Unidos contra 8 integrantes de ese grupo criminal. El gobierno federal ha querido hacer aparecer estas informaciones como parte de su versión de que la desaparición de nuestros compañeros y el asesinato de 6 personas fue obra de Guerreros Unidos apoyados por policías municipales. No debemos olvidar que durante más de 3 años el gobierno negó la cuestión del narcotráfico e incluso ocultó largo tiempo el quinto autobús que supuestamente servía para el traslado de droga rumbo a Estados Unidos.

Ese mismo día, Tlachinollan, Serapaz, el Centro Pro y Fundar publicaron una respuesta a las revelaciones del diario Reforma. De lo señalado por estas organizaciones destacan tres puntos:

1. El carácter internacional del grupo criminal Guerreros Unidos y la pertinencia de investigar el tráfico de drogas como elemento esencial en la desaparición de nuestros compañeros.

2. La debilidad de la “verdad histórica” de Murillo Karam pues los dichos registrados en las intercepciones telefónicas difieren en tiempo, lugar y situación de lo afirmado por la Procuraduría.

3. Nunca hubo infiltración o presencia de grupos criminales entre los estudiantes de Ayotzinapa.

A cada paso que da el gobierno federal intentando dar carpetazo al crimen de Iguala, aparece cada vez más clara la colusión de los poderes estatales con el crimen de estado y su encubrimiento. Familiares y compañeros así como las organizaciones solidarias siguen exigiendo la presentación con vida de los 43, así como verdad y justicia para las familias afectadas.

Denuncia del ecocidio en Aztecas 215

En las últimas semanas, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán ha publicado en sus redes sociales diversos videos en los que muestran el desperdicio cotidiano de agua que lleva a cabo la empresa Quiero Casa en el predio de Aztecas 2015. En el video del 9 de abril un vecino nos explica la situación, escuchemos un fragmento:

En el video del 12 de abril, se contó con la visita de estudiantes de Estados Unidos que acudieron al plantón en defensa del manantial para enterarse del ecocidio. Con estos videos se han puesto en evidencia las mentiras de la empresa y las autoridades que insisten que el agua no es potable y que no la están tirando al drenaje. Ahora, el siguiente paso sería recuperar el agua del manantial para darle un uso útil.

Ciudad Monstruo: asesinan a Graciela Cifuentes y a Gatziella Sol Cifuentes

El 15 de marzo fueron asesinadas estas dos mujeres, madre e hija, en su casa situada en Santa Rosa Xohiac de la Delegación Álvaro Obregón. A fines de marzo, la Procuraduría general de justicia informó que investiga los crímenes con “perspectiva de género”. Ambas son integrantes de la comunidad unamita. De acuerdo con un video varios individuos ingresaron al domicilio y asesinaron a las dos mujeres que fueron acuchilladas, estrangulas y quemadas. El viernes 6 de abril se realizó un acto de memoria y denuncia en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entre las palabras compartidas se pudo escuchar que “Hoy tenemos una compañera menos, para otros una amiga, una sobrina, una alumna, en definitiva una persona que deberías estar aquí para seguir preparándose para ser arquitecta. Los que estamos aquí compartimos un sentimiento de tristeza e impotencia”. Hubo solidaridad para las y los deudos y la exigencia de que los crímenes sean investigados como feminicidios. Los nombres de Graciela Cifuentes y Gatziella Sol Cifuentes se añaden a la interminable lista de mujeres asesinadas en México, pero hoy el silencio y el miedo ya no reinan. Con nuestras compañeras por delante gritamos: ¡Ni una más! ¡Si tocan a una tocan a tod@s!

Decisión judicial impide instalación de planta de cianuro de Chemours en Durango

Ejemplo de tenaz voracidad, la empresa Chemours ha tratado de instalar una planta de cianuro de sodio, primero en Salamanca, luego en San Luis de la Paz, ambas poblaciones de Guanajuato, y finalmente en Gómez Palacios Durango. En esta ocasión, gracias a la lucha y el trabajo de pobladores y de la asociación Pro Defensa del Ciudadano, el pasado 2 de abril, se obtuvo una suspensión definitiva contra la edificación de la planta. En un raro caso de sentido común, el juez Tercero José de Jesús Rosales consideró los riesgos para la salud de los pobladores de Gómez Palacios es la causa de la suspensión de la obra, dado que cada año Chemours pretende producir 65 mil toneladas de cianuro –utilizado por la industria minera para la separación de metales–, durante los próximos 30 años, en un punto que tiene núcleos de población a un kilómetro de distancia. Aunque la suspensión es un avance, aún queda por realizarse una audiencia constitucional: no hay que cantar victoria y mantener la movilización…

¿Milagro? No! Trabajo colectivo: nace Radio Milagro

El 6 de abril conocimos el nacimiento de Radio Milagro del Ejido Tila que transmite en el 92.1 de FM. Puedes mandar mensajes a su celular 919 132 0202. Larga vida a la radio comunitaria autónoma!!!

Internacionales

Francia: Desalojo de la Zona a Defender de Notre Dame des Landes

Desde 1963 el gobierno nacional propuso la construcción de un aeropuerto regional en Bretaña en un amplio terreno de tierras agrícolas, bosques y pantanos, en total una superficie de alrededor de 400 hectáreas. Muchas veces pospuesto, el proyecto cobró fuerza a partir de 2008. Desde los años 1970 hubo fuertes críticas contra el proyecto por sus efectos sobre el ambiente y las comunidades afectadas, y por sus deficiencias técnicas.

También a partir de 2008 diversos grupos, pobladores e individuos crearon la Zona a defender (ZAD) para organizar la lucha contra el aeropuerto. En uno de sus primeros pronunciamientos los zadistas expresaron: deseamos aprovechar espacios vacíos y abandonados para aprender a vivir juntos, a cultivar la tierra, a ser más autónomos respecto del sistema capitalista. En sus diez años de vida, la ZAD ha sido espacio de experimentación, creatividad y debates, así como una referencia para las luchas sociales europeas.

En enero de 2018 el gobierno de Emmanuel Macron informó que el proyecto de aeropuerto quedaba anulado. La decisión podría considerarse como la victoria de las y los zadistas, pero la misma decisión ordenó la evacuación de la zona, dando como plazo la primavera de este año. A partir del 9 de abril se ha producido un brutal e ininterrumpido desalojo por parte de las fuerzas policiacas. La ZAD denuncia tal operativo de la siguiente manera:

Aunque el movimiento haya logrado eludirlo durante años, ha empezado un nuevo intento de desalojo de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Desde las tres de la mañana la operación se desplegó con toda su brutalidad: filas interminables de furgonetas color azul marino, tanques blindados, gases lacrimógenos, primeros heridos y primeras detenciones… El doble juego lamentable de la prefectura exhibe hoy en día toda su hipocresía: anuncia una cierta voluntad para que la situación evolucione de manera « serena y aliviada » mientras nos manda a 2500 policías para arrasar con nuestras casas y habitaciones. Se nos anuncia una selección que se operará según categorías que son meras ficciones… No hay aquí radicales de un lado y campesinos del otro, sino un conjunto de maneras entremezcladas de compartir este territorio…. Nuestra rabia es profunda esta mañana ante el derroche lamentable que representa la destrucción en curso de casas y espacios de vida que habíamos construido aquí. Nuestra conmoción es fuerte al pensar que la experiencia colectiva de la ZAD puede ser puesta en peligro ante esta ola policiaca. Sin embargo, ZAD no desaparecerá. Habitamos aquí, estamos enraizados a estos campos y a este bosque y no saldremos de aquí.

El 12 de abril se publicó el Llamado a acciones de solidaridad intergaláctica para detener la destrucción de la zad de Notre-Dame-des-Landes, en la que podemos leer: Hacemos un llamado para que lleven a cabo acciones de solidaridad en todas partes, ya sea manifestándose afuera de los consulados o embajadas francesas de sus ciudades o realizando acciones ¡contra cualquier símbolo de Francia que sea apropiado (una multinacional u otro tipo de lugar)! Y si no están muy lejos, vengan con sus cuerpos desobedientes a la zona. Si el gobierno francés logra desalojar la zad, eso será como evacuar la esperanza.

A la fecha, 13 de abril, las expresiones y acciones de solidaridad ya se cuentan por centenas en varias partes del mundo. Se espera que el 14 y 15 de abril las protestas contra el desalojo arrecien, en particular en Notre Dame des Landes. Desde este espacio enviamos toda nuestra solidaridad con las y los compas zadistas ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Te invitamos a visitar el sitio de la ZAD en zad.nadir.org

Textos de la ZAD

Anuncios

A un año del feminicidio de Lesby seguimos movilizados

