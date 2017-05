Nebulosa - 22 de mayo 2017

Jueves 25 de mayo de 2017

por

popularidad : 3%

Estas son las noticias de la semana:

Informe de derechos humanos de la 72

Coahuila: agresiones a integrantes de la caravana de búsqueda de desaparecidos

Xichicuautla: trazos de esperanza

Pueblos ganan batalla legal contra el gasoducto

Peña Nieto en el banquillo de los acusados

Morelos: acción contra el ecocidio

Ciudad Monstruo: Marcha contra monsanto

Amilcingo: lucha por el autogobierno

Pueblo wixárika de luto: Asesinan a compañeros

Paro laboral contra el monstruo capital

Zacatecas: otro golpe contra al monstruo capital de la cerveza

Sonora: Yaquis contra el gasoducto

Y sigue la mata dando… amenazas, muerte y destrucción

Ciudad Monstruo: clausura Café Zapata Vive

Chile: Wallmapu en alerta roja

Brasil: fuera Temer

Guatemala: nos duelen 56 niñas asesinadas

Fiesta en apoyo a Regeneración Radio





Informe de derechos humanos de la 72

Recientemente la asociación civil La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes presentó su primer Informe con el título de “En los límites de la frontera, quebrantando los límites: situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Tenosique, Tabasco”.

El informe detalla que a partir del Programa Integral Frontera Sur (PFS), impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto el 7 de junio del 2014, se ha registrado un aumento en las violaciones de derechos humanos a personas migrantes. En el Informe, la asociación civil La 72, asegura que el número de personas detenidas y deportadas a Centroamérica, prácticamente se duplicaron, registrándose el máximo en el 2015, después de que “se incrementaron los operativos de verificación migratoria en las carreteras, en las vías del tren y en el centro de los núcleos urbanos”, desde el mes siguiente en el que Peña Nieto diera a conocer el Programa Integral Frontera Sur.

Por ejemplo, el porcentaje de personas vulnerables de igual forma ha ido en aumento; ha dejado de ser común ver a hombres de entre 18 y 35 años, para encontrarse ahora con familias completas que migran hacia los Estados Unidos. Además, se han registrado diversos delitos y violaciones a derechos humanos. En el caso de violaciones sexuales, en el 2014 no existían denuncias, para el 2015 y 2016 registraron 22 y 37 respectivamente. En cuanto al abuso de autoridad, las personas denunciantes señalaron a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Municipal, Estatal y Federal, así como de las Fuerzas Armadas son las instituciones que más violan sus derechos humanos.

El informe completo lo puedes encontrar en la página de internet de la organización en la dirección www.la72.org.

Coahuila: agresiones a integrantes de la caravana de búsqueda de desaparecidos

El 18 de mayo, a través de la página web sinlasfamiliasno.org, las madres y familiares de personas desaparecidas que integran la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida, denunciaron una serie de incidentes de seguridad ocurridos en distintas ciudades durante su recorrido.

El primer hostigamiento ocurrió en Torreón, el 12 de mayo por la tarde, al realizar la marcha por las calles de la zona centro de esta ciudad, un hombre empezó a tomar fotografías a las personas que iban a este acto.

El segundo incidente fue en Saltillo, al término de la marcha efectuada el 14 de mayo, llegaron dos jóvenes con una de las participantes y directamente le preguntaron en qué lugar se hospedarían las familias; al cuestionarles quiénes eran, se identificaron como parte del CISEN, a lo que se les respondió que no se les iba a proporcionar la información que requerían.

El tercer acto de hostigamiento ocurrió en Monclova, donde se sumaron tres jovenes a la marcha realizada por las calles del centro; y estuvieron tratando de intimidar tomando fotografias del rostro de las y los integrantes de la Caravana.

Frente a estas agresiones, la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida exigió garantías para los integrantes de la caravana, así como una investigación de los hechos. Además responsabilizaron de la seguridad e integridad de nuestras compañeras y compañeros al Gobierno Estatal y Federal por cualquier evento que atente contra sus Derechos Humanos.

Estemos alertas!

Xichicuautla: trazos de esperanza

La mañana del jueves 18 de mayo, integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla presentaron en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez una propuesta alternativa al proyecto carretero que Grupo Higa ha pretendido imponer ilegalmente en su Bosque Sagrado del Agua desde 2008.

San Francisco Xochicuautla lleva casi diez años envuelta en un conflicto legal con el gobierno estatal y Grupo Higa ya que no están dispuestos a que el proyecto carretero privado Toluca–Naucalpan les separe de su bosque. Durante este tiempo, la comunidad se ha enfrentado a continuas amenazas, hostigamientos, a la tala ilegal, a la detención de 22 personas de la comunidad por obstrucción de las obras y a la violación constante de los derechos humanos y derechos indígenas de la comunidad.

En este contexto, los compas de Xochicuautla presentaron una propuesta para la carretera que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque. El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla comentó lo siguiente: ““La resistencia de San Francisco Xochicuautla mantiene el no a la autopista depredadora impuesta, pero la resistencia va más allá y se compromete con una propuesta que le permita continuar su relación con el bosque y su cultura. Acción aunada a los procesos jurídicos que impulsa, dado que hasta ahora no hay resultado ni respuesta concreta por parte del gobierno del Estado de México”.

El compañero José Luis, integrante del Consejo Supremo, comentó que el “proyecto alternativo de ingeniería ambiental –probado en otros países– [está] basado en túneles y puentes” que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque.

Aquí les dejamos con un audio.

Puedes encontrar más información en la página web regeneracionradio.org.

Pueblos ganan batalla legal contra el gasoducto

Hace unos años, entre 2012 y 2013 los gobiernos estatales de Puebla, Morelos y Tlaxcala pretendieron imponer la construcción del Proyecto Integral Morelos. Un mega proyecto que consistía en la construcción de dos centrales termoeléctricas en Huexca, Morelos, un gasoducto de 160 kilómetros de largo que transportaría 9 mil 61 millones de gas al día atravesando cerca de 60 pueblos y un acueducto que se llevará el agua de Ayala, Morelos. El gas se transportaría por los tubos para hacer funcionar las termoeléctricas, y la extracción del líquido vital que se requeriría para enfriar las turbinas de las termoeléctricas.

Bajo presión, algunos campesinos de Puebla y Tlaxcala vendieron sus tierras a 100 pesos el metro cuadrado bajo la amenaza de que si vendían en ese momento sus tierras, entonces la perderían debido a que en marzo de 2013 se había aprobado la Ley de Expropiación en Puebla. Otros, campesinos decidieron oponerse frontalmente y emprender la resistencia contra este mega proyecto como ocurrió con Enedina Rosas, comisariada ejidal que se pronunció públicamente contra el gasoducto y fue acusada de obstruir la obra pública y robo agravado; también fue detenido Juan Carlos Flores, acusado de extorsión, despojo y motín; también fue ilegalmente detenido Abraham Cordero, acusado de secuestro y declarado como persona de alta peligrosidad. Todos ellos detenidos de manera ilegal y sentenciados por oponerse a la construcción del Proyecto Integral Morelos.

A pesar de que las comunidades y pueblos afectados por la construcción de este mega proyecto interpusieron demandas contra la construcción de las obras, los jueces no lograron resolver el caso hasta apenas hace unos días. Resulta que el 15 de mayo finalmente el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó la protección a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del Gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.

Patricia Montaño, integrante del cuerpo legal que representó en los tribunales a los pueblos originarios que emprendieron esta resistencia jurídica en contra del megaproyecto energético en sus comunidades, que consistía en dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 50 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro, recibió la sentencia definitiva del proceso que duró 3 años 4 meses. La abogada precisó que la lucha que comenzó el pasado 2 de diciembre de 2014 y hubo que presntar innumerables pruebas periciales, antropológicas, geofísicas, de impacto ambiental, protección civil y mapas de riesgo, finalmente llegó a su fin a favor de los pueblos originarios. “El proceso legal fue largo y la justicia a los pueblos llegó 2 años y cinco meses después de presentado el amparo” señaló la abogada Montaño “ y aunque es el proceso legal el que detiene el gasoducto, la resistencia ciudadana ha sido definitiva para evitar que el proyecto se concrete”.

Con esta medida legal, deberá llevarse a cabo una consulta ciudadana en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la traza del gasoducto, proyecto que se dio a conocer en 2011 en el sexenio del gobierno de Rafael Moreno Bala.

Peña Nieto en el banquillo de los acusados

Once años atrás, el 4 y 5 de mayo de 2006, el ahora presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien fungía como gobernador del Estado de México, desató una brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, donde fueron asesinados Francisco Javier Cortés Santiago (de 14 años de edad) y el compañero Ollin Alexis Benhumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del (FPDT), colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo. Entre los detenidos hubo 47 compañeras, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a los centros de reclusión, en su mayoría, sufrieron tortura sexual a manos de los policías.

Desde entonces, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que la denuncia de las compañeras vejadas por uniformados en San Salvador Atenco durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegará a la Corte Interamericana. Para su mala suerte y la de sus cómplices en la represión y los abusos sexuales a las compañeras, la denuncia por su responsabilidad en las agresiones llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el último trimestre de este año analizará el caso.

Esta medida, es resultado de la negación del Estado mexicano a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana.

Dicho organismo se encargará de analizar el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han dejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.

La demanda contra el Estado Mexicano, emprendida por las 11 compañeras, es por su responsabilidad en la violación a los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

Morelos: acción contra el ecocidio

En el pueblo de Tepoztlán los gobiernos federal y estatal están buscando imponer la ampliación de la autopista que conecta la Ciudad Monstruo con Cuernavaca, la capital del Estado de Morelos. La imposición de la ampliación comenzó en 2013, por órdenes del gobernador del estado (In) Graco Ramírez, luego de la realización de una dudosa consultan entre los habitantes de Tepoztlán, cuyos resultados fueron alterados para favorecer la ampliación de la carretera.

Los vecinos de Tepoztlán se inconformaron desde el inicio, no solo por las afectaciones ambientales que implica la ampliación, sino porque la consulta fue un fraude. Desde 2013 pudieron detener los trabajos a lo largo de todo este tiempo a través de un amparo y de la resistencia civil de todos los habitantes.

Las obras quedaron suspendidas, no por orden legal sino por la resistencia que opusieron los vecinos del pueblo, pero el viernes 19 de mayo, desde muy temprano, los trabajadores de la empresa comenzaron a talar cerca de 2, 800 árboles. Esta acción cocida tomó por sorpresa al pueblo, pero poco después lograron detener la tala de árboles y hacer huir a los trabajadores de la empresa constructora.

Los bloqueos permanecieron hasta el 22 de mayo, cuando los habitantes convocaron a la población en general para participar en una asamblea general con las autoridades locales con el objetivo de dar a conocer la problemática y exigir a las autoridades se pronunciaran sobre el ecocidio a fin de frenar las obras de la ampliación de la carretera.

Aquí les dejamos con una entrevista con integrante de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán sobre la reacción de la comunidad ante la tala de árboles y sobre los pasos organizativos de la lucha una vez realizado el cabildo público del lunes 22 de mayo.

Ciudad Monstruo: Marcha contra Monsanto

El sábado 20 de mayo, en el marco de la quinta Marcha Mundial contra Monsanto, diversas organizaciones ambientalistas llevaron a cabo el Carnaval del Maíz en la Ciudad Monstruo para manifestar repudio a la siembra de maíz transgénico en México. El Carnaval contra Monsanto unió a grupos de estudiantes, ambientalistas y organizaciones sociales que marcharon del Ángel de la Independencia hacia la glorieta de Cristóbal Colón. En este lugar se leyó un pronunciamiento donde señalaron que en México prevalece un “de despojo y mercantilización generalizado y acelerado de los bienes comunes, como agua, tierra, aire, semillas, plantas, especies y recursos genéticos”, además denunciaron que “los gobiernos federal, estatal y municipal, “se han coludido con los intereses del gran capital y las trasnacionales para explotar sin medida los recursos naturales y genéticos de plantas que son la base de la alimentación de nuestros pueblos, como es el caso del maíz”.

Finalmente recordaron que en el pasado mes de abril, el Tribunal Internacional Monsanto, reunido en La Haya, integrado por organizaciones civiles y cinco magistrados, emitió un fallo contra ese empresa, en el cual señala que “se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medio ambiente sano”. Además, que violentó el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Desde este espacio también decimos No a Monsanto, no a la siembra de semillas genéticamente modificadas!

Amilcingo: lucha por el autogobierno

Y para que no digan que sucumbimos ante la amargura y la tragedia aquí les traemos unas buenas noticias: La comunidad indígena de Amilcingo lleva varios años organizandose para la defensa de su territorio frente a los proyectos de destrucción impulsados por el gobierno y empresas denomnado Proyecto Integral Morelos (PIM). Para ello organizaron un frente común con otras comunidades afectadas en vecinas y conformaron el Frente de Pueblos Morelos Puebla y Tlaxcala. En esta ocasión la defensa fue por el respeto a sus formas de organización comunitarias, para ello se convocó a conformar la Asamblea Comunitaria en Amilcingo y ratificar la decisión de los habitantes para mantener sus autoridades comunitarias mediante sus usos y costumbres.

A pesar de que la alcaldesa Edith Cornejo Barreto (priista) y Humberto Sandoval, líder regional de la Central Campesina Cardenista intentaron por varios medios desconocer la decisión de la comunidad de Amilcingo, adscrita al municipio de Temoac, y con ello imponer a sus capataces en turno afines a sus intereses como es el caso de Rubén Olivar (comandate de la policía).

En este contexto, el pasado 20 de mayo se realizó la asamblea Comunitaria en Amilcingo, Morelos para acordar su forma de organización comunitaria. A pesar de los intentos de imposición de los grupos fieles al gobierno y las autoridades electorales, lxs habitantes organizados en esta comunidad salieron a ratificar su decisión y mantener con ello la defensa de sus formas de gobierno por usos y costumbres y de su territorio.

En la jornada se realizaron dos votaciones, la primera para elegir la presidencia de la asamblea y la segunda para elegir a los vocales repesentantes de la comunidad. Como era de esperarse las dos votaciones las ganó la Planilla de Resistencia conformada por Odilón Civenio Mitzi Rosales y Jazmín Ríos Rosales.

Pueblo wixárika de luto: Asesinan a compañeros

Con mucha rabia nos enteramos que los compañeros Miguel Vázquez Torres, Ex Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su hermano Agustín Vázquez Torres fueron asesinados esté sábado 20 de mayo aproximadamente a las seis de la tarde en el poblado de Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

A través de un comunicado de los compas del Consejo Regional Wixárika en defensa de Wirikuta, nos comentan que Miguel Vázquez fue miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárika, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (en 2010) e integrante de la Mesa Jurídica. Originario de Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños, ejercía su profesión como maestro de primaria en la localidad de Barranquillas, al mismo tiempo que fue Presidente del Comisariado de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán desde el 2014 hasta marzo del 2017. Durante su periodo gestión como comisariado, la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra, el 22 de septiembre de 2016, como parte de los juicios emprendidos por los wirárikas para la recuperación 10 mil hectáreas que fueron invadidas por terratenientes ganaderos y en la actualidad por narcos y gobiernos.

No encontramos más palabras que decir ante la muerte de dos compañeros más, nombramos lo que sucede, pero sentimos en el fondo que hace falta organizarnos para hacer frente a la guerra, al despojo y la violencia, tal vez empezar por eso.

Justicia para Miguel y Agustín!

Paro laboral contra el monstruo capital

Miles de trabajadores de Grupo Walmart México realizaron paros laborales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán como protesta contra el “raquítico pago de utilidades” que van de los 73 centavos hasta los 330 pesos, cuando “las ganancias de la empresa en un solo día son millonarias”.

En Oaxaca, el paro laboral comenzó el sábado 20 de mayo con el paro de labores en tres de las siete tiendas que hay en la capital del estado; los trabajadores de las demás tiendas pararon el domingo 21 ante la falta de respuesta por parte de la patronal. Aunque los trabajadores y trabajadoras que cerraron los negocios pertenecientes a la trasnacional comentaron que “sus condiciones laborales no son óptimas y los salarios son muy bajos comparados con el costo de vida en el estado”, la gota que derramó el vaso fue que la empresa repartió unas miserables utilidades, que para muchos trabajadores fue de 330 pesos (cerca de 14 euros por año laborado), en comparación con las recibidas el año pasado cuando los trabajadores recibieron al rededor de 2 mil 500 pesos (cerca de 119 euros por un año de trabajo).

En Guerrero, los trabajadores de al menos cinco municipios también mantuvieron cerradas las tiendas de autoservicio como Walmart, Aurrerá y Sam´s. Aunque los trabajadores recibieron amenazas de despido, las trabajadoras y trabajadores se mantienen firmes en su exigencia de un “reparto justo de utilidades”. Uno de los trabajadores en paro comentó: “Unos recibieron 73 centavos, otros, 192 pesos; algunos, como un panadero de Aurrerá, con 10 años de trabajo, cobraron 380 pesos, cuando hay jornadas en que les piden que se quede toda la noche. Eso no es justo, es una burla, porque las ganancias de estas empresas son millonarias”.

En Tlaxcala, los trabajadores no lograron organizarse para cerrar las tiendas de autoservicio, pero decidieron no firmar los pagos, correspondientes a las utilidades de la empresa.

En Morelia, Michoacán los 50 trabajadores cerraron una tienda de autoservicio Bodega Aurrerá, filial de Grupo Walmart, como protesta ante los bajos salarios y el reducido reparto de utilidades. Nancy Galindo, una de las trabajadoras del área de panadería de la tienda comentó que el domingo 21 decidieron cerrar el centro de trabajo porque las utilidades que les entregaron este año “son denigrantes para los empleados”.

En Córdoba, Veracruz también unos 50 trabajadores realizaron una manifestación a las afueras de la tienda de autoservicio durante la hora de entrada, para repudiar que la empresa pague tan bajos salarios y un raquítico pago de utilidades.

Para el lunes 22 de mayo, los trabajadores no habían obtenido respuesta de la empresa y las tiendas permanecían cerradas.

Zacatecas: otro golpe contra al monstruo capital de la cerveza

Y hablando de inconformidades laborales y lucha por mejores condiciones de trabajo, el martes 23 de mayo nos enteramos que en el estado de Zacatecas, los operadores del transporte de carga, así como trabajadores del sindicato independiente de la cervecería, y campesinos de la región, bloquearon este martes los accesos a Grupo Modelo, la planta cervecera más grande de México, operada por el consorcio belga-brasileño y Ab-Inveb, a quien acusan de devastar los mantos acuíferos, despedir injustamente a trabajadores de dicha planta y constituir recientemente un nuevo sindicato que mantiene fidelidad a los patrones, así como excluir a transportistas locales de los contratos de carga.

Ya vamos viendo que con los bloqueos carreteros y la unidad se puede paralizar por horas y días al monstruo capital. Paralicemos todas sus arterias!

Sonora: Yaquis contra el gasoducto

En octubre de 2016 nos enteramos que la empresa IEnova filial relacionada con Gas Natural Fenosa y de la canadiense TransCanada Pipelines, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad trataron de imponer la construcción de un gasoducto que pasaría por territorio Yaqui. Para lograr la imposición del gasoducto, la empresa optó por dividir a los yaquis, pues en algunas localidades la empresa regaló camionetas y hasta un camión de bomberos para conseguir la firma. Otras estrategias fueron desconocer a algunos gobiernos tradicionales que estaban en contra del gasoducto y propiciar la creación de nuevos que aprobaran la obra.

El gobierno tradicional de Loma de Bacum y sus pobladores acusaron desde principios del mes de octubre de 2016, que el gasoducto se aprobó sin que se realizara una consulta previa, libre, informada y de buena fe, a la tribu yaqui.

Debido a la oposición del gobierno tradicional de Loma de Bácum, la construcción del gasoducto se logró detener. La empresa se fue, pero dejaron los tubos y cables con los que pretendían construir el gasoducto. El lunes 22 de mayo, una comisión de yaquis de Loma de Bácum comenzaron a quitar los cables y tubos que instaló la empresa IEnova en sus tierras de manera ilegal para la construcción del gasoducto Agua Prieta, con el cual se pretende abastecer a industrias del noroeste de México.

Luego de emprender el desmantelamiento de las obras, los habitantes de Loma de Bácum se reunieron en la guardia tradicional con los gobernadores de la tribu para decidir las próximas acciones de resistencia civil contra IEnova.

Cabe recordar que los empresarios del sur del estado de Sonora han presionado al gobierno estatal y a la empresa para que lleguen a un acuerdo con los inconformes, pues sus jugosos negocios se verían beneficiados si se lograra imponer la obra. Por ahora los yaquis, dijeron que evitarán la construcción de megaproyectos en su territorio.

Y sigue la mata dando… amenazas, muerte y destrucción

Decíamos en la emisión anterior que para actuar entre tanta muerte, despojo e impunidad es importante dejar de pensar que vivimos en un país democrático con instituciones capaces de procurar seguridad, justicia y convivencia política. En esta guerra, las premisas liberales como el estado de derecho, las demandas al estado para dotar mayor seguridad sirven únicamente para inmovilizarnos antes que nos den el tiro de gracia. Asumir que vivimos en una guerra en la que igual nos mata el estado con sus policías, militares y autoridades como nos asesinan los narcos y sicarios, nos permitiría actuar en consecuencia: organización colectiva y autónoma respecto al estado, construir en medio de la tormenta. Nombrar lo que sucede es el primer paso, así que aquí vamos:

En Morelia, Michoacán los integrantes de la organización de personas desaparecidas, Familiares Caminando por la Justicia emitieron un comunicado dirigido a los medios de comunicación, en el que denuncian que el día de ayer 20 de mayo una de sus integrantes, Laura María Orozco Medina, recibió amenazas y hostigamiento de parte de una persona que decía ser un funcionario. En documento se señalan que, el día sábado alrededor de las 3:57 de la tarde quienes forman parte de Familiares Caminando por Justicia se encontraban reunidos trabajando en la planificación de las actividades con motivo del cumplimiento de un año más de la desaparición forzada de Moisés Orozco Medina. En el comunicado se exige la activación inmediata de los protocolos existentes para salvaguardar la integridad de Laura Orozco, así como un alto al hostigamiento hacia los defensores de derechos humanos.

También en Michoacán, el lunes 22 de mayo se llevó a cabo una manifestación silenciosa en Uruapan por un grupo de periodistas para exigir la aparición con vida de Salvador Adame, comunicador privado de su libertad en Tierra Caliente, Michoacán, y para hacer visible su repudio a las agresiones contra el gremio. Durante la protesta, los periodistas permanecieron tirados con sus instrumentos de trabajo a un lado para simular los asesinatos de los que han sido víctimas sus colegas, además de que se mostró una manta con el lema “Nos están matando” repetido tres veces y carteles con mensajes como “No disparen, somos periodistas”, “Nos están matando por nuestro derecho de informar” y “Nos matan por tu derecho a saber, por el derecho a informar”.

Cabe recordar que Salvador Adame permanece desaparecido desde el día 18 de mayo. El lunes 22, la Alianza por la libertad de Expresión, a través de un comunicado exigió la presentación con vida inmediata de Salvador Adame atención y seguridad para la familia del periodista, el establecimiento urgente de los protocolos de seguridad que garanticen a plenitud el desempeño del ejercicio periodístico en Michoacán, y el impulso inmediato a la legislación de la Ley de Protección a los Periodistas

En Veracruz, Araceli Salcedo, integrante del colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba- Córdoba, acudió la noche del 19 de mayo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por una serie de amenazas recibidas durante ese día en su domicilio. Araceli Salcedo comentó que al entrar a su casa descubrió varios mensajes escritos en un papel, donde la amenazan por los trabajos de búsqueda de desaparecidos que continúa realizando en el estado de Veracruz.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Araceli Salcedo comentó: “Nos están asesinando y antes de que a mí me pase, yo quiero encontrar a mi hija, y a muchos jóvenes que el día de hoy no están; quiero seguir alzando la voz y que la sociedad mire más allá de lo que no quiere ver”.

En Guasave Sinaloa, el ambientalista Alejandro Nolasco Orta lleva más de 15 días desaparecido, luego de que fuera plagiado por un comando armado. De acuerdo con los familiares, Alejandro fue secuestrado por un comando debido a que se negó a ceder a una empresa inmobiliaria los derechos de su granja de ostiones en la playa Las Glorias, en la zona conocida como La Pitahaya.

Laura Alejandra Nolasco, hija del desaparecido, dijo que su padre rechazaba la construcción de un muelle en la propiedad familiar, además de que este espacio es reconocido como sitio Ramsar (Humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas).

Ciudad Monstruo: clausura Café Zapata Vive

El Café Zapata Vive! es un espacio de organización donde se desarrollan actividades político-culturales y donde constantemente hay espacios de análisis y discusión, música, teatro y cine. Este espacio, como antes sucedió con otros espacios de características similares como el Chanti Ollín o la Karakola Global, es ahora blanco de la intolerancia que mal gobierna esta ciudad, que criminaliza cualquier expresión de disidencia, cualquier intento de hacer del dolor y la digna rabia un puño que se levanta contra el sistema dominante. El martes 16 de mayo se presentaron autoridades de la delegación Benito Juárez y del Instituto Nacional de Verificación Administrativa con el fin de clausurarlo. Los compas del Café Zapata Vive! declararon, a través de un video que mantendrá el espacio abierto, que no se cancelara ninguna actividad y piden estar atentos ante cualquier nuevo ataque de las autoridades delegacionales.

Chile: Wallmapu en alerta roja

Los Mapuche están en alerta roja, luego de una reunión con los parlamentarios de la Región de La Araucanía, efectuada el lunes 16 de mayo en La Moneda, el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, informó que el Gobierno presentará el 29 de mayo su propuesta de la llamada “Ley Araucanía”.

La “ley Araucanía” es una propuesta legal que pretende crear un acuerdo regional entre políticos y empresarios que incluye incentivos productivos a empresas y contribuyentes.

En Walmapu, los mapuche señalaron que existe preocupación de las comunidades sobre el retroceso que puede significar la implementación de dicha ley, respecto a la entrega de tierras.







Brasil: fuera Temer

Y en Brasil, miles de manifestantes protestaron en diversas ciudades para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, luego de haberse filtrado una conversación que lo relaciona con casos de corrupción en el país.

El día 17 de mayo, a pesar de las fuertes lluvias, miles de manifestantes se concentraron a las afueras del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo para gritar “Fora Temer” (Fuera Temer). En Río de Janeiro, una manifestación se concentró a las afueras de la casa de Rodrigo Maia, presidente de la Camara de Diputados, para exigir juicio político contra Temer. Belo Horizonte también fue centro de manifestaciones.

Para el 18 de mayo, se registraron choques con la policía en diversas ciudades. En el centro de Río de Janeiro, donde la policía empleó gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes, que les respondían con piedras. En la capital, Brasilia, miles de personas se reunieron por tercer día consecutivo en la Plaza de los Tres Poderes, en la zona gubernamental, y frente al Palacio de Planalto, para exigir la dimisión de Temer.

Para el lunes 22, al grito de “elecciones directas ya”, miles se manifestaron en una decena de ciudades de Brasil para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, quien logró atenuar la presión en su contra luego de que su socio estratégico, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), canceló una reunión en la que definiría si mantendría su apoyo al gobernante, tras conocerse que recibió sobornos por millón y medio de dólares.

Guatemala: nos duelen 56 niñas asesinadas

El 8 de marzo de este año, se cometió en Guatemala una de las masacres más atroces en la historia de ese país. 56 niñas fueron puestas bajo llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 están gravemente heridas. Pese a los llamados de auxilio, la policía no abrió a puerta. Apenas una noche antes, ellas habían querido escapar de ese lugar, donde, según sus propios testimonios, sufrían violaciones sexuales.

Luego de cometido este brutal crimen, Prensa Comunitaria convocó a 57 artistas de México, Italia, Estado Español, Argentina, Francia y Guatemala para que materializaran un hermoso sueño: dignificar la memoria de las 56 niñas. Así nació la Acción global #NosDuelen56 – Rostros, colores y dolores. Hoy 15 de mayo, diferentes medios alternativos y organizaciones en distintas partes del mundo publicarán de forma simultánea los 41 rostros ilustrados de las niñas que murieron.

Fiesta en apoyo a Regeneración Radio

El pasado 7 de marzo las instalaciones de Regeneración Radio fueron saqueadas frenando una vez más la transmisión de nuestra radio hermana. Con el objetivo de recaudar fondos para reconstruir la radio libre se les invita al concierto «Regenerándola» Los artistas invitados son:

Lengualerta Mexikan Sound System Batallones Femeninos Diidxa’ Fallas de Origen Danny Drammah Filosoflow Moi$es Set de Spoken Word por poetas de la CDMX

Se llevará a cabo el viernes 2 de Junio, 6:00 pm en la sede alterna del Café “Zapata Vive” Calle Juan Escutia 10, Colonia San Simón, Ciudad Monstruo, entre metro Nativitas y metro Portales, La Cooperación es de 50 pesos.