Paros en Wal Mart, Aurrerá, Sam’s Club y otras tiendas en protesta por el robo del reparto de utilidades

Aunque usted no lo crea!

Miércoles 24 de mayo de 2017

Pagos ridículos de utilidades por parte de las empresas más poderosas y rentables del comercio minorista, han desatado protestas sin precedentes en varias partes de México. Acá hacemos eco de ellas.

Wal Mart y sus satélites (Aurrerá, Sam’s Club, etc.) se caracterizan por tener pésimas condiciones de trabajo, por pagar salarios de hambre y por reducir lo más posible los salarios de sus "asociad@s" (trabajadorxs semi-esclav@s). También son buenos para pagar sindicatos blancos que no defienden a l@s emplead@s y para impedir la organización independiente.

Pero este año, el reparto de utilidades, una prestación establecida legalmente en México, ha detonado varias protestas en esas empresas. De la información recabada, el pago más pequeño fue de 73 centavos (centavos, no es un error de dedo) y en promedio se pagaron entre 200 y 300 pesos, cuando en otros años los pagos superaron los mil pesos.

Esta afectación ha colmado la paciencia de l@s asociad@s y se llama a un paro nacional el 27 de mayo para exigir un reparto de utilidades conforme a la ley.

Acá compartimos algunas de las informaciones que hemos encontrado sobre este importante hecho: sólo la acción colectiva de l@s explotad@s podrá frenar al monstruo capital...

Llamado al paro del 27 de mayo

Paro Nacional Wal Mart

A todos los asociados de Walmart, Bodeja Aurrerá, Sam’s Club, Superama y CeDIS.

El próximo 27 de mayo acudamos a nuestra tienda y/o Cedis a "laborar", registrando nuestra entrada, esto para que no se vea afectada (aún más) nuestra nómina. No teman, no pueden eliminar los registros del sistema, ya que eso es una FALTA DE PROBIDAD y quien lo haga (jefe, gerente, lo líder de RH) estaría terminando su relación laboral con la empresa.

Una vez dentro, con o sin el apoyo del subgerente de apertura, no permitamos que suban o abran los accesos de las tiendas y/o Cedis.

No realicen ninguna labor, que el paro sea desde adentro, reuniéndonos todos en la entrada de personal.

Realicemos esta protesta de forma pacífica. Unamos nuestras fuerzas todos los asociados y que vean el verdadero poder de la gente.

#UnDiaSinAsociados

#MeDuelesMuchoWalmart

Fuente: https://www.facebook.com/guecomumex/photos/a.141811639170090.21402.141807259170528/1726512184033353/?type=3&theater

Artículo en Forbes

Para darnos una idea de la importancia de estas movilizaciones, la revista empresarial Forbes retoma la información:

Trabajadores cierran tiendas de Walmart en Oaxaca

Trabajadores de Walmart y de algunas filiales como Bodega Aurrerá mostraron su inconformidad por el reducido pago de las utilidades por parte de la minorista, incluso empleados en Oaxaca realizaron un paro laboral este fin de semana.

Medios de comunicación de Oaxaca publicaron en sus ediciones del fin de semana y difundieron videos de un Walmart Supercenter cerrado en la entidad, como resultado del descontento por el pago de utilidades y salarios.

La nota completa en https://www.forbes.com.mx/tiendas-de-walmart-se-van-a-huelga-en-oaxaca-por-utilidades/

Artículo en Aristegui Noticias

Personal de Walmart, inconforme por bajas utilidades; cumplimos la ley: empresa

Protestas en al menos 8 estados del país. Podría haber paro el próximo fin de semana.

El domingo se registraron protestas al menos en Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila, Michoacán, Puebla y Zacatecas.

http://aristeguinoticias.com/2205/mexico/empleados-de-walmart-molestos-por-escasas-utilidades/

Segundo día de protestas en Oaxaca

http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/jjd/sueldos-de-miseria-llevaron-al-paro-en-walmart-y-aurrer%C3%A1

Protestas en Oaxaca:

Paro en Huajuapan de León

Paran labores en tienda departamental de Huajuapan por huelga de empleados

Uno de los trabajadores, quien omitió su nombre por temor a represalias, indicó que el paro de trabajadores se desarrolló a nivel nacional y que la sede 3023 se unió porque los gerentes de las tiendas no explican el porqué de la disminución del reparto de utilidades.

Sostuvo que a los 60 trabajadores en protesta, a cada uno le correspondían entre mil 500 y 2 mil pesos, dependiendo los años de antigüedad;, no obstante, los montos asignados del 2016 son de apenas 350 pesos, desconociendo dicha acción.

Afirmó que;“estamos inconformes con el reparto de utilidades, porque en este 2017 nos dieron menos que en el año pasado, y es que en el 2016 recibimos como mínimo mil 500 pesos y vemos que en esta época los depósitos son de 180 a 350 pesos; hemos tratado de hablar con los gerente,s pero estos nos están amedrentando de que nos van a despedir, nosotros no tenemos miedo, pero queremos que nos expliquen por qué disminuyó tanto la cantidad entregada”.

http://www.nvinoticias.com/nota/59631/paran-labores-en-tienda-departamental-de-huajuapan-por-huelga-de-empleados

Trabajadores del grupo Walmart se manifiestan en las diferentes tiendas y exigen su reparto de utilidades #Oaxaca pic.twitter.com/iZwBqzZlXd — GPSnoticias (@GPS_noticias) 21 de mayo de 2017

En Guerrero paran al menos 12 tiendas en 6 municipios

http://pulsoslp.com.mx/2017/05/23/por-utilidades-desde-30-pesos-paran-labores-en-aurrera-walmart-y-sams-en-guerrero/

http://www.sinembargo.mx/23-05-2017/3223350

Protesta en Acapulco

Paro en Morelia, Michoacán

http://www.atiempo.mx/denuncias/empleados-de-sams-se-suman-a-protesta-por-raquiticas-utilidades/

https://www.quadratin.com.mx/morelia/se-manifiestan-empleados-walmart-en-morelia-exigen-mejores-salarios/

Testimonio de una trabajadora

https://elchicotemir.wordpress.com/2017/05/23/bodega-aurrera-un-dia-sin-asociados/

Paro en tres municipios de Morelos

Trabajadores de Bodega Aurrerá y Walmart de México ubicados en los municipios de Cuautla, Yautepec y Axochiapan se sumaron al paro nacional para exigir la revaluación de su pago de utilidades que en algunos casos fue de 73 centavos hasta los 400 pesos, cifras que contrastaron con el pago equivalente a una quincena y en algunos casos hasta tres mil pesos de años anteriores. Así también se quejaron por deficiencias en el pago de horas extras, nóminas y otras prestaciones.

Un día sin asociad@s

Hilo del #UnDiaSinAsociados https://twitter.com/hashtag/undiasinasociados?src=hash

Espacio en facebook de Lo que callamos Los Suburbios https://www.facebook.com/No-oficial-Lo-Que-Callamos-Los-suburbios-1000866423332599/