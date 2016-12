Nebulosa - 28 de noviembre de 2016

Jueves 1ro de diciembre de 2016

Estas son las noticias de la semana:

El magisterio en resistencia

Una fuerte batalla libran los maestros frente a la burocacia representada por Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Gobernación. Mientras el Sargento nuño declara que en enero de 2017 se dará a conocer el modelo Educativo “definitivo” y serán presentadas las estrategias nacionales de inglés, arte y cultura, así como la nueva estrategia de equidad e inclusión, la realidad es que la Reforma educativa se ha impuesto mediante la violación a los derechos humanos, la represión, el descontento, la división hasta llegar a los asesinatos.

Así, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están enfrentando en sus regiones situaciones de represión y desconocimiento de sus derechos laborales, por lo que no dejan de movilizarse. A continuación un recuento de lo que ha sucedido en estas semanas:

Michoacán: el 22 de noviembre la sección XVIII, instaló 22 bloqueos carreteros en el Estado con la finalidad de presionar al gobierno del Estado para que realice los pagos pendientes principalmente a profesores que inicarón su proceso de jubilación, regularice 15 mil plazas entre las que destacan 8 mil nuevas para los egresados de las generaciones 2013,2014 y 2015 de las diferentes normales Michoacanas. Los bloqueos tuvieron como objetivo los camiones de empresas transnacionales. A bloqueos y movilizaciones se han sumando estudiantes normalistas quienes tuvieron presencia en dos puntos de Morelia, sobre la carretera Morelia -Salamanca, en donde tuvieron un enfrentamiento con la policía, quienes retuvo a varios normalistas quienes después obtuvieron su libertad. El 24 de noviembre, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán también se movilizó bloqueando las vías del tren, con el objetivo de sumar presión para la apertura de nuevas plazas.

El 25 de noviembre, los maestros se movilizaron en Pátzcuaro y estudiantes normalistas fueron enfrentados por policías en la salida a Salamanca.

En Chiapas, la situación ha escalado a el asesinato, el 24 de noviembre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenó los homicidio del ex Alcalde de Chapultenango e integrante de la CNTE, Roberto Díaz Aguilar y Leticia de la Cruz Villareal originaria del municipio de Pantepec, ocurrido el 23 de noviembre noviembre, durante un ataque que sufrieron durante un bloqueo que realizaban maestros de la coordinadora en un tramo carretero de Ixtacomitán inconformes por la designación de Julio Enrique Morales como Jefe de la zona escolar indígena 704. Los maestros del sindicato Nacional acudieron para desalojarlos, pero la acción derivo en un choque violento con denotaciones de armas de fuego. Resultaron heridos 4 personas más quienes están reportados como estables.

Oaxaca: El 11 de noviembre, el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, aseveró que antes de que concluya el mandato de Gabino Cué, se regularizarán cerca de 3 mil plazas, pertenecientes a la sección 22 por lo que los maestros reactivaron la movilización en la capital los días 12 y 13 de noviembre realizando dos marchas que tuvieron como destino la sede local de la Cámara de Diputados en donde impidieron por esos días la toma de posesión de la nueva legislatura.

Los días 24. 25 y 26 de noviembre, las maestras y maestros de la sección se reunieron en un Congreso político que determinó que se plantarían en el Congreso para que el prístina Alejandro Murat Hinijosa no tome posesión este 1 de diciembre del cargo de Gobernador, ante ello las autoridades policíacas y la CTM han decidido sitiar el Congreso desde este 28 de noviembre.

Las acciones que han anunciado los maestros, son: un paro de 48 horas a partir del 30 de noviembre para paralizar las actividades gubernamentales en todo el estado con 37 bloqueos carreteros, tomas de oficinas y el Congreso. Comunidades y barrios se han sumado a la protestas de los maestros, como es el caso de los habitantes de Santo Domingo Teojomulco. Estemos pendientes.

Ciudad Monstruo: En Ciudad Monstruo, los despidos y reubicaciones están al orden del día, desde el 1 de octubre la SEP despidió a 21 maestros de la Ciudad de México por participar en las movilizaciones de la CNTE en julio pasado, ello se suma a los más de 3000 que cesaron desde el 1 de marzo del 2016. De los 21 despedidos, 11 son de la escuela Leonardo Bravo. Con el apoyo de los padres, 10 de esos profesores continúan dando clases sin cobrar salario. El pasado 16 de noviembre, la SEP intentó meter a los “sustitutos”, pero lo impidieron los papás. Ese mismo día dieron a conocer al Director de la Escuela, al compañero Francisco Bravo que quedaba fuera de la escuela por necesidades del servicio, cuestión que no acepto. El viernes 18 de noviembre, el Administrador de Servicios Educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio S’anchez, en conferencia de prensa lanzó amenazas para los alumnos, padres de familia y maestros. Aseguró que en el Caso del compañero Bravo, si este no iba a firmar a las áreas administrativas, lo darían de baja en los siguientes días.

En medio de esta historia de resistencia, se conocío que el 17 de noviembre la Secretaría de Gobernación reactivo la comunicación con la CNTe pero dejó enclaro a la comisión negociadora que de ninguna forma se hablará sobre al Refroma Educativa y si de las movilizaciones en los estados donde tiene presencia la CNTE.

Aunado a esto, el camino de empujar una iniciativa popular que modifique la mal llamada Reforma educativa está en camino, para que los maestros nuevamente hagan el trabajo y junten las firmas necesarias para sea tomada en cuenta. Acá te compartimos el comentario del profesor Pedro Hernández de la sección 9 democrática, sobre este asunto.

Gobernadores reparten territorio para Zonas Económicas Especiales

Como habíamos anunciado en este espacio de noticias los gobiernos están empeñados en regalar territorio sin importar las consecuencias; en una emisión anterior hablamos del caso de Puebla hoy toca el turno a Oaxaca y Yucatán.

El 14 de noviembre de 2016, el Gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo encabezó la primera reunión de trabajo de Secretarios de Desarrollo Económico de las Zonas económicas Especiales, integrada por los estados de Chispas, Hidalgo, Michoacán, Puebla , Tabasco, campeche y Veracruz. En esta reunión se firmó , junto con la presidenta municipal de Salina Cruz, la carta de intención la cual selló el compromiso de integrar a una franja que potencial ice esta parte del país, ya que contará con 13 hectáreas del denominado “polígono 14”, en donde le Gobierno de Oaxaca invirtió más de 7000 millones de pesos para infraestructura y servicios.

En contra de estos proyectos, el 15 de noviembre agrupaciones sociales y sus representantes así como integrantes de diversos colectivos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec se reunieron en el Auditorio de la Sociedad Agrícola local de Ciudad Ixtepec, en el que articularon sobre los megaproyectos y anunciaron que próximamente interpondrán un amparo colectivo contra las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Este encuentro de voces de la sociedad civil y organizaciones sociales fue organizada por integrantes del Comité Ixtepecano Vida Territorio, con la finalidad de que se discutieran las acciones que afectan al territorio indígena con la puesta en marcha de proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos y ahora con la Zona Económica Especial que busca detonar proyectos de inversión extranjera.

Los representantes de las organizaciones mostraron en su mayoría la preocupación por ríos y el medio ambiente al señalar que existen 23 parques eólicos en la zona, además de la presencia de empresas mineras que están recorriendo sus comunidades y convenciendo a la ciudadanía de que no hay afectaciones con la explotación de minería a cielo abierto.

Rafael Mayoral de la Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz compartió que las trasnacionales no traen desarrollo ni progreso, sólo pobreza y marginación; narró la situación de Salina Cruz en donde no hay tal auge pese a que se instaló una refinería, al contrario, la gente vive sin agua y carencias económicas. Por su parte, integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac de Tehuantepec, mencionaron que la Zona Económica Especial de Peña Nieto no está pensada para una mejorar la calidad de vida del Istmo de Tehuantepec, sino de un plan estratégico de despojo del territorio.

Y, enn Yucatán, el gobernador del estado Rolando Zapata impulsó una iniciativa para donar 330 hectáreas en el municipio de progreso, con una ubicación estratégica para el estabelcimiento de una Zona Económica Especial, como lo anunció el pasado 23 de noviembre.

De acuerdo con notas periodísticas, el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales contemplan la creación de 81 proyectos en un lapso de diez años; del total, 73 estarán enfocados al transporte y logística y ocho a los rubros de energía y agua, con una inversión de alrededor de 87 mil millones de pesos. Entre los proyectos se encuentran: el Corredor Industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México, un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo, e impulsar la Carretera Transístmica, obras de infraestructura, equipamiento y modernización en el Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán y el desarrollo en la zona fronteriza de Chiapas, entre otros.

Contra la devastación ambiental y la mercantilización de la vida y la tierra el 20 de noviembre organizaciones y comunidades integrantes de la Campaña en defensa de la madre tierra y el territorio concluyeron esta campaña y reafirmarón su compromiso por continuar en la defensa de los recursos naturales y de sus territorios, amenazados por proyectos de corporaciones privadas que llaman “proyectos de muerte”, en contra de proyectos mineros, eólicos y de las zonas económicas especiales, que la iniciativa privada y los gobiernos llaman proyectos de desarrollo.

Buscando vida en caminos de muerte

“Tengo un hijo desaparecido, tengo una lucha de 14 años. Formo parte de la Caravana porque estamos buscando a nuestros hijos”, comentó Doña Ana, en el marco del inicio de la doceava Caravana de Madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos.

La Caravana de Madres del presente años lleva como nombre “buscamos vida en caminos de muerte” y ha sido impulsada por varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos, para hacer un recorrido por 11 estados de la República durante dos semanas, para visitar 30 localidades ubicadas en la ruta hacia el norte, donde se encuentran albergues, cárceles y poblados que podrían esconder algún rastro de sus hijxs desaparecidxs.

Luego de un arduo recorrido, la Caravana de Madres llegó a la Ciudad Monstruo para llevar a cabo un encuentro con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México el jueves 24 de noviembre. Durante el recibimiento, pasadas las 4 de la tarde, las madres mexicanas entregaron coronas de flores coloridas y abrazos a las madres que vienen recorriendo el país en caravana.

Durante la Bienvenida, Araceli Salcedo, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, dijo lo siguiente:

Posteriormente madres mexicanas y centroamericanas dieron sus testimonios, sus palabras “de madre a madre y de corazón a corazón”, como dice el lema de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Aquí las palabras de Ana Enamorado de Honduras

Algunas madres mexicanas hablaron de la Ley de desaparición forzada y desaparición por particulares que esperan que aprueben las autoridades, pero siempre con la consulta permanente de los familiares de desaparecidxs.

Queremos vida no puestos políticos ni dinero

El 23 de noviembre, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, acudieron a una comparecencia ante legisladores de las comisiones de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en el Congreso de la Unión, donde fueron recibidos un mes después de haber instalado un plantón en las inmediaciones para exigir ser escuchados en el pleno de la Cámara de Diputados.

En la reunión, las madres reclamaron la falta de atención al tema de la desaparición en el país: “no han demostrado interés por la desaparición de los normalistas” expusieron y “mientras buscamos a nuestros hijos en ríos y montañas, ustedes no movieron un dedo”.

Don Bernabé Abraham comentó que “Las autoridades insisten en culpar al narcotráfico”, pero está “claro que las investigaciones y el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apunta hacia la policía municipal de Iguala, las policías estatal y federal e inclusive el Ejército”.

La madre de Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador, les recordó que muchos de los presentes prometieron hacer justicia y encontrar a los culpables del caso Ayotzinapa durante sus campañas en el 2014. Sin embargo, “nunca hubo un compromiso real con los padres y madres de las víctimas”.

Como en otras ocasiones la reunión terminó con una gris respuesta por parte de los legisladores, quienes siguen defendiendo la verdad histórica y, por supuesto, sus curules y los sueldos millonarios.

En el Estado de México se exige Justicia para todas

Debido al aumento de de los feminicidios en el Estado de México, el 13 de noviembre, hombres y mujeres de esta entidad realizaron el performance “rompiendo la impunidad, invisibles somos visibles” convocado por la Taller Mujeres, Arte y Política impartido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México plantel Cuautepec y la Red Denuncia Feminicidios Estado de México. La acción fue realizada en un terreno baldío de las fronteras de Tlanepantla con la delegación Gustavo A. Madero, de la ciudad monstruo, lugar donde han sido arrojadas algunas de las mujeres asesinadas. Lxs convocantes también denunciaron que durante el presente año y hasta la fecha se han registrado al menos 225 asesinatos de mujeres , en 11 de los municipios del estado y pese a que se cuenta con Alerta de Violencia de Género esta solo se usa por el gobierno como discurso mediático.

Desde este espacio de noticias, exigimos basta de feminicidios!

En el Caso Ayotzinapa, la CIDH buscará el cumplimiento a recomendaciones

El 9 de noviembre entró en función el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, en el inicio de los trabajos el Presidente de la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, aseguró que no se abrirán más líneas de investigación, sino que se velará porque el Estado Mexicano cumpla las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en un plazo de un año, que termina en noviembre de 2017. En ese periodo habrá cuatro visitas oficiales y una serie de visitas técnicas entre cada una de ellas, que serán dirigidas por Paulo Abrao, Secretario Técnico de la CIDH, y su equipo compuesto por cinco asesores, quienes contarán con al rededor de 11 millones de pesos para trabajar.

Otros trabajos en los que se enfocará el mecanismo será agotar hipótesis,entre las que se encuentran la existencia de un quinto auto bus en los hechos de Ayotzninapa y para ello la instancia internacional prevee entrevistas a otros miembros del personal del 27 batallón Militar, también revisará las seis declaraciones sobre la verdad histórica, de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y el seguimiento a la hipótesis de que las declaraciones de 60 de los 80 detenidos que declararon para construir esa versión presentaron lesiones corporales, es decir signos de tortura.

Sin embargo, el trabajo para los encargados del Mecanismo no es sencilla, de acuerdo con el documento “ Guerrero: las desapariciones en curso”, escrito por lxs compañerxs del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a pesar de la gran contribución que han dejado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con sus dos informes, el gobierno y la PGR no las están atendiendo debido a que los altos mandos se aferran a la verdad histórica y obstruyen los avances en alas líneas de investigación planteadas.

Y aún más, lxs compañerxs de Tlachinollan denuncian que apesar de que el caso Ayotzinapa nos marcó como país, el clima de terror sigue cobrando muchas vidas en Guerrero, como lo muestra un reporte que hace el periódico El Sur de Acapulco, que documenta 818 asesinatos en los últimos 10 meses del añ, 358 más que en 2015. Tan solo en el mes de octubre ocurrieron 162 muertes violentas, más de 5 asesinatos diarios. En acapulco se consumaron 70, es decir, el 44% del total del mes en el estado. Le siguió chilpancingo con 25: Coyuca de Benites con 11; Zihuatanejo 7, Iguala 5, Chilapa 4. Las 6 ciudades más violentas del Estado que se encuentran dentro de las 50 de todo el país.

El horror y la tragedia, no es prioridad del gobierno y mientras tanto Guerrero se sigue desangrando.

Si deseas leer el documento de Tlachinollan completo, te invitamos a consultar su sitio en: tachinollan.org

Mujeres víctimas de tortura sexual recuperan su libertad tras injusta detención



Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas el 17 de noviembre de 2016 después de permanecer cincos años presas en un proceso injusto basado en pruebas ilícitas. Las tres mujeres veracruzanas fueron detenidas en agosto de 2011 sin ninguna orden de aprehensión en Villahermosa, Tabasco, por elementos de la Marina Armada de México y llevadas a una instalación militar en Veracruz. Wendy, Denise y Korina fueron humilladas, violadas, sometidas a simulación de asfixia y a descargas eléctricas, incluso sufrieron insultos por su orientación sexual, esto con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria y de involucrar a personas que no conocían en diversos delitos. Al final de la tortura ellas fueron señaladas ante los medios de comunicación como pertenecientes a un grupo delictivo.

La visibilidad del caso y la presión pública fueron elementos clave para que obtuvieran su libertad. Las tres se incorporaron a la compaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, iniciada por las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Michoacán: autodefensas toman presidencias municipales

El 10 de noviembre, las policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán, de las comunidades de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila y grupos de autodefensa de la sierra costa de Michoacán, informaron que como parte de las movilizaciones emprendidas para defender su seguridad comunitaria así como exigir el cese de la represión y desmantelamiento de las bandas criminales, mantendrán tomadas las presidencias municipales de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila así como un bloqueo instalado sobre la carretera federal 200 hasta que se alcancen acuerdos para el cumplimiento de su pliego petitorio.

Esto, luego de un comunicado emitido por la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el que además comentaron que la seguridad comunitaria no está en negociación: “pues son los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal.”

Las comunidades también denunciaron el despojo que han sufrido de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción motivo por el que han determinado que la muerte y violencia no regrese a sus municipios y comunidades. “No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine.” Denunciaron la detención y permanente hostigamiento que han sufrido sus policías comunitarias y grupos de autodefensa por parte de la Marina Armada, del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Michoacán. “A pesar de las numerosas denuncias que hemos hecho de la presencia y reorganización de los lideres templaros el Tena, el Tuco, Chuy Playas, Federico González (Lico) y Mario Álvarez López, al oriente de nuestro municipio, las fuerzas de seguridad del gobierno se han dedicado más a perseguir y criminalizar a los policías comunitarios y autodefensas, que en detenerlos o buscarlos siquiera, favoreciendo su rearticulación y queriendo mermar la capacidad de nuestros cuerpos de seguridad para garantizar la integridad de la población.”

Finalmente exigieron la desmilitarización de la región costa sierra, y sean castigados los militares asesinos del niño Hidelberto Reyes García, muerto por el Ejército Mexicano el 19 de julio de 2015, en los terrenos comunales de Santa María Ostula. Que sean canceladas las posibles órdenes de aprehensión existentes en contra del comandante Germán Ramírez y todos los policías comunitarios y grupos de autodefensas de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, así como la libertad inmediata del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.

Allanan oficinas de Aristegui Noticias



Y sigue la mata dando: el domingo 13 de noviembre desconocidos con pinta militar y seguros de la impunidad que los protege, entraron a las oficinas de Aristegui Noticias. Dos de los individuos que ingresaron a la redacción -cuyos rostros, características y movimientos fueron captados plenamente por 9 cámaras de seguridad– se dirigieron e ingresaron a la oficina de la dirección general, así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales; de ésta última, sustrajeron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, así como reportes sobre investigaciones especiales publicadas por el sitio de noticias y solicitudes de información formuladas a diversas instancias públicas, además de otros elementos relacionados con el trabajo de dicha Unidad del Sitio.

Los sujetos sustrajeron, además de la computadora, un reloj tomado de uno de los cajones abiertos, un saco que se encontraba en el respaldo de una silla y una caja de herramientas que después abandonaron en las escaleras. Estas personas -quienes no parecían preocupadas por las cámaras de seguridad que registraron todos sus movimientos- no se llevaron nada más, a pesar de que tuvieron a su alcance varias computadoras, cámaras y equipos de producción de mucho mayor valor que la computadora robada.

Durango: Una historia loca loca

En 2008, los pobladores de La sierrita de Galeana, firmaron un contrato de arrendamiento con la minera canadiense Excellon Resources, para explotar mil 100 hectáreas. Tres años después la minera decidió ocupar más terreno sin autorización. En ese momento comenzó un proceso legal emprendido por los ejidatarios contra la minera, la cual siguió operando con toda normalidad y sin pagar el arrendamiento a los ejidatarios.

Durante cuatro años el Tribunal Unitario agrario del distrito Sexto de Torreón, en Coahuila, estuvo a cargo del proceso. Los ejidatarios presentaron las pruebas a la mano de que la empresa minera incumplió cláusulas del contrato, no pagó arrendamiento y ocupó otras tierras que no les correspondían y cuando creyeron que la balanza de la justicia, la magistrada se golpeó la cabeza y, como loco de película de Viruta y Capulina que despierta siendo otro, en su idiotez decretó que la minera canadiense Excellon Resources deberá desocupar las mil 100 hectáreas que son propiedad de la comunidad de La Sierrita de Galeana, Durango, pero antes, los ejidatarios le deberán pagar 5 millones 612 mil 038 pesos, ya que la empresa comprobó, con sus propios testigos, que una protesta de los pobladores afectó su productividad.

Lo más chistoso es que el ataque de locura, la Magistrada determinó que determinó que las tierras serían devueltas, previo pago del ejido a la minera, se condiciona la entrega y es considerado como un embargo. Por lo tanto, si el ejido no paga, entonces no le devuelven las tierras y la minera se queda con ellas.

Así el México patas arriba y con locas y locos de atar que se escaparon de las películas de chiflados.

Naucalpan: marcha contra los feminicidios y la violencia machista

El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo una manifestación que inició en el metro Panteones, recorrió la avenida 16 de septiembre hasta el palacio municipal de Naucalpan.

Durante el recorrido por la 16 de septiembre, se comentó lo siguiente

En el arribo al palacio municipal, se denunció violencia imperante y la impunidad, en una de las entidades más violentas del país.

Ciudad Monstruo: tiras de Mancera desalojan el Chanti

La madrugada del martes 22 de noviembre, un operativo policial coordinado por el oficial Matute, tomó por asalto y de forma violenta el Chanta Ollin, ubicado en el número 424 de la avenida Melchor Ocampo. Durante operativo, fueron detenidos 26 compañeras y compañeros, incluyendo a una menor de edad de 3 años. Los compas detenidos fueron remitidos a la agencia 50 del Ministerio Público

aquí unos audios contando las agresiones https://archive.org/details/detenida_chanti

Los compas quedaron libres y se hizo el llamado para realizar una barricada cultural callejera. El fin de semana, esa barricada dio abrigo al atutogestival.

Crónica de la masacre: segunda temporada, episodio 3

Y regresamos con los testimonios de la barbarie que desangra México. El buen fin cobró su cuota de sangre en varias entidades de la república. En Guerrero, fueron ejecutadas 30 personas en menos de 24 horas, nueve de ellos desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados a la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla. Las otras doce personas fueron asesinadas en diferentes partes de Acapulco.

En Chilpancingo, tres herreros fueron encontrados desmembrados y con mensajes dirigidos al gobernador Héctor Astullido. Los dos trabajadores había sido secuestrados a principios del mes en Teloloapan.

En la comunidad San Jerónimo, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Tierra Caliente fueron secuestradas 12 personas por un comando armado integrado por 30 personas armadas. Hasta el momento se decía que los perpetradores eran los Tequileros, una banda de sicarios de los Guerreros Unidos. Y esta historia ya es conocida, entre los secuestros masivos ocurridos en la entidad podemos recordar la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Luego en enero de 2016 fueron secuestrados 21 hombres en Arelia y a los pocos días 5 maestros, cuando estaban en clase en Ajuchitlán del Progreso.

Y en el Estado de México, la creciente ola de asaltos en la zona conurbada ha dado como resultado una serie de respuestas desesperadas de la población para auto-protegerse. Al estilo Charles Bronson, en “El Vengador Anónimo”, algunos pasajeros del trasporte público han optado por tomar sus armas contra los asaltantes.

Para muestra un botón: en Satélite, el 19 de noviembre, luego de asaltar una combi un joven fue baleado mientras corría con el botín del asalto. El domingo 14 de noviembre, también murieron dos asaltantes por arma de fuego, de uno de los pasajeros, en Periférico Norte en Naucalpan.

En Tlalnepantla, el 25 de noviembre un asaltante fue asesinado y dos más heridos gravemente luego de asaltar un autobús en la colonia vista Hermosa. Los pasajeros los desarmaron y los sometieron con las mismas armas que usaron para asaltarlos.

La justicia de frontera llegó a los escenarios de la guerra, pero frente a lo tormenta estos actos simulan un paraguas agujerado. Porner fin a la masacre y la guerra a la que nos han arrastrado narcos, policías, ejército y políticos, es un trabajo en el que implica autorgaizarnos y auto defendernos, pero para reconstruir la vida en los campos de la muerte. Tal vez así no tengamos que repetir cada tanto aquellas líneas tan cotidianas, que hace poco escribía el sup Galeano:

Tuve suerte, dice cualquier mujer u hombre asaltado en la calle, en su casa, en el trabajo, en el transporte, no me dispararon-acuchillaron. Tuve suerte, dice la mujer golpeada y violada, no me secuestraron. Tuve suerte, dice el infante sometido a la prostitución, no me quemaron vivo. Tuve suerte, dice el gay, la lesbiana, el transexual, loa otroa con los huesos rotos y la piel lacerada, no me asesinaron. Tuve suerte, dice el obrero, la empleada, el trabajador sometido a más horas de trabajo y menor salario, no me despidieron. Tuve suerte, dice el líder social torturado, no me desaparecieron. Tuve suerte, dice el joven estudiante asesinado y tirado en una calle, mi familia ya no tendrá que buscarme. Tuve suerte, dice el pueblo originario despojado, no me exterminaron.

Sobre la Cumbre Mundial del Clima

Del 7 al 18 de noviembre de 2016 se llevó acabo en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, la Cumbre Mundial del Clima (COP) convocada por la ONU y a la que asistieron representantes de 200 países para negociar la aplicación del acuerdo de París, el primer pacto mundial para combatir el cambio climático, firmado en diciembre de 2015 en París, que estableció el compromiso mundial de limitar o reducir la emisión de gases invernadero muy por debajo de 2°C, sin que a la fecha se esté logrando. La cumbre concluyó con la proclamación de acción por el clima y el desarrollo sostenible de Marrakech, el la que los países se comprometen a promover, antes del 2020, acciones para frenar el calentamiento global y responder a las necesidades de países en vías de desarrollo.

La cumbre fallo como el objetivo comenzar a escribir las reglas sobre cómo se hará el control y verificación de las contribuciones nacionales, que serán discutidas y revisadas en próxima COP 23 a realizarse en febrero en Bonn, Alemania.

En la política de arriba, los presidentes de los países miembros de la Cumbre, ratificaron el Acuerdo de París, sin embargo la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y su referencia al cambio climático como un “cuento chino”, los ha puesto a temblar ya que el magnate mencionó en campaña que sacaría a EU del acuerdo de París, lo que implicaría el retiro del financiamiento de 3 millones de dólares anuales comprometidos por la administración de Obama.

Abajo, las organizaciones ambientalistas como Climate Actión Network, Greenpace, la Confederación de Ecologistas, Oxfam Francia, entre otras organizaciones en defensa de la tierra y el territorio se manifestaron a lo largo de los 12 días que duró la cumbre, antes del 7 de noviembre el país vivío una serie de manifestaciones en contra la “hogra”, como se conoce en Marruecos a la opresión del ciudadano corriente por parte del Estado, por la muerte de un pescador que intentaba evitar que un camión de basura destruyeran media tonelada de pez espada, cuya pesca está prohibida en estas fechas.

El 11 de noviembre, en Madrid, Alianza por el Clima, formada por unos 400 grupos ecologistas, sindicales, de consumidores y de cooperación, instalaron una “playa” en la céntrica plaza de Callao de Madrid para visibilizar el aumento de temperaturas.. Otras protestas también se sucintaron por la participación de Israel en la Cop22 y el ultimo día de la cumbre una bicifestación recorrió las calles de la ciudad y concluyó con la siembra de un centenar de algarrobos en el Granadal en donde denunciaron que la calidad del aire es un problema de primer orden y que los países no han hecho nada, solo han dado resultados falsos.

Bolivia: protestas por escasez de agua

El 21 de noviembre el presidente Evo Morales declaró emergencia nacional por escasez de agua, que atribuyó al cambio climático y a que la empresa administradora estatal del agua no previo el agotamiento de los embalses que abastecen a las ciudades del Alto y Cochabamba.

Un día después de que se declaró la emergencia, las manifestaciones no han esperado, la mayor manifestación ocurrió en la ciudad de La Paz en donde más de ocho mil manifestantes tomaron las calles demandando agua. Para abastecer a alrededor de 100 barrios y parar la protesta, el presidente Evo Morales dispuso un operativo en el que 400 efectivos militares se hicieron cargo de la distribución del agua a partir del 23 de noviembre. La magnitud del problema es serio, en algunas de las principales represas de La Paz, los volúmenes de agua apenas llegan al 8%. En una el nivel está al 1%. Aunadoa esto, el 25 de noviembre, el Gobierno del presidente Mauricio Macri de Argentina anuncio el envío de camiones cisternas a las zonas más afectadas por la escasez en Bolivia.

La situación nos habla de que la infraestructura poca o mucha con o sin inversión ha sido superada por el cambio climático, y aunque se debe trabar en mejorarla, pero algo debe decir a personas, gobiernos y corporaciones que en los últimos 50 años la temperatura aumentó 0,5 grados, lo cual ha comenzado a tener consecuencias en el derretimiento de glaciares, provocado afectaciones a las reservas de agua, a las actividades agrícolas y de subsistencia en poblaciones altiplánicas y de la Amazonia.

Honduras: exigimos justicia



El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llevaron a cabo una manifestación, el día 12 de noviembre, frente a las instalaciones del Tribunal Penal de Tegucigalpa, para seguir exigiendo justicia y esclarecimiento por el asesinato de Berta Cáceres, luego de su asesinato el pasado 3 de marzo.

La manifestación tuvo lugar mientras se realizaba la audiencia inicial del exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Darío Roberto Cardona, acusado por el delito de abuso de autoridad ante su presunta responsabilidad de licitar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que luchaba Cáceres.

Para la investigación del asesinato de la líder indígena se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que estará conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado.

El objetivo principal del Grupo será realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos de los que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y Gustavo Castro Soto, ocurridos el 3 de marzo de 2016.

Colombia: sigue la ocupación de tierras en el Cauca

Y en el Cauca, el pasado 14 de noviembre se cumplió un mes del inicio del proceso de liberación de tierras del ingenio agrícola en Vista Hermosa, donde hasta el momento se han destruido 10 hectáreas de caña, para remplazarla por cultivos dedicados a la alimentación de las comunidades.

La lucha por la tierra de Vista Hermosa se realiza en cumplimiento del mandato comunitario firmado en Jambaló en el año 2002, en donde el movimiento indígena retomó la lucha directa y por vías de hecho sobre la tierra, superando más de una década de intentos de negociación legales que dieron como resultado multitud de acuerdos incumplidos y promesas de papel con las diferentes administraciones nacionales y los terratenientes.

y como dicen en mi pueblo: la tierra no se vende, se ama y se defiende.

Estados Unidos: el despertad del monstruo

Trump ganó las elecciones presidenciales en el vecino país del norte y unas cuantas horas de conocidos los resultados el monstruo despertó por completo. Una ola de agresiones verbales y físicas de la población gringa contra todas minorías: hispanos, gays, mujeres, negros y musulmanes… y cualquier inmigrante indocumentado.

Aunque el monstruo estaba dormido, Trump se encargó de calentarle el sueño con el discurso de odio que manejó durante su campaña.

Las primeras patadas del monstruo han sido en las escuelas, donde el racismo ha encontrado un buen caldo de cultivo. Algunos casos se han reportado a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, algunos chamacos supremacistas repartieron volantes que desempolvaron del baúl del racismo decimonónico, titulados: “Por qué las mujeres blancas no deben salir con hombres negros”.

En la cafetería de la preparatoria Franklin, en el Paso, un estudiante le gritó a una alumna de origen mexicano que se fuera, que regresara a México. También circuló otro video en el que una docena de estudiantes de la preparatoria DeWitt, en Michigan, gritan en la cafetería a los estudiantes latinos “construyan el muro, construyan el muro”.

Pero también ha habido resistencia. Las manifestaciones de rechazo al triunfo de Trump se multiplicaron rápidamente. En Los Ángeles, una marcha convocada por Unión del Barrio, el sábado 12, logró aglutinar a varios miles de personas en rechazo a la presidencia de Trump. En San Francisco, Chicago, Seattle, Oakland, Oklahoma, Nueva York, Filadelfia y una decena de ciudades más también hubo protestas. En algunos lugares, como Portland, las manifestaciones se tornaron violentas y hubo decenas de detenidos.

Acto por la libertad y salud de Mumia Abu-Jamal

Los invitamos a sumarse al clamor por la libertad de Mumia Abu-Jamal con tambores, música, poesía, danza, arte y palabra en el aniversario 35 de su injusto encarcelamiento. La cita es el viernes 9 de diciembre a las 4 de la tarde afuera de la embajada gringa en la Ciudad Monstruo. Se contará con la participación de varios artistas, entre ellos, Batallones Femeninos, Argelia Guerrero, y Son de la Montaña.