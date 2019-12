Comunicado de la Federación Anarquista de Santiago - Chile

CUARTO COMUNICADO

A un mes de la explosión social en la región chilena la Federación Anarquista Santiago declara:

1- Ya ha transcurrido un mes desde que los pueblos que habitan el territorio dominado por el Estado de Chile se levantaron en digna lucha, las humillaciones y precarias condiciones de vida a la cual la burguesía nos somete, fueron respondidas con un estallido social el cual mantiene su eco hasta el día de hoy. La voluntad de la clase oprimida ha sido infatigable, día tras día, semana tras semana; las plazas, los barrios, las calles y por doquier se ejerce la resistencia y la organización. Las movilizaciones continúan a pesar de la traición de los oportunistas de siempre, quienes se han sentado una vez más en la mesa de la burguesía a pactar sobre nuestras vidas, los pueblos le han demostrado a estos parásitos que no los necesitamos, que la lucha sigue a pesar de que nos clavaron su daga por la espalda, que la resistencia es ingobernable y seguirá mientras el Capital y el Patriarcado sigan existiendo.

2- La represión por parte del Estado y sus lacayos ha sido cruenta. Se ha ejercido con total impunidad y con complicidad de diferentes instituciones el terrorismo de Estado, por ello es que las cifras solo van en aumento, al día de hoy hay más de 6.000 personas que han sido detenidas, 222 personas que han perdido sus ojos por la represión, casi una treintena de muert@s, mas de 2.400 herid@s, sumado a cient@s de torturad@s y pres@s, y decenas de personas que han sido violadas, reafirmando que el Estado de Excepción es permanente, y que su política de guerra en contra la clase oprimida es la mejor lección aprendida en la Escuela de las Américas. Sumado a lo anterior se ha comenzado a criminalizar a quienes siguen resistiendo en las calles, y se abalanzan sobre ell@s con allanamientos, montajes, querellas por la pinochetista Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado. La caza de brujas ha comenzado y el Estado se prepara para realizar su ofensiva, muestra de esto es que el gobierno anuncia una batería de leyes en materia de represión que vienen a golpear directamente a la protesta social y a los pueblos en lucha.

3- Un elemento importante ha sido el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA). Estas han sido deliberantes en cuanto han tomado decisiones por sí mismas en las últimas semanas, muestra de esto es que el día martes 12 de noviembre, en el contexto de la masiva huelga que se extendió por todos los territorios, el gobierno con la cola entre las piernas, en reunión en la Moneda solicita a las FFAA nuevamente su ayuda en la represión sistemática hacia nuestra clase, no obstante, estas últimas solicitaron al gobierno garantías de impunidad ante los crímenes de lesa humanidad que realizarían en contra de los pueblos en lucha, y ante el miedo liberal de las responsabilidades políticas asociadas a esta decisión el gobierno decide no garantizar dicha petición por lo que las FFAA deciden no salir a la calle, dejando en ridículo a Piñera y su séquito en una Cadena Nacional en donde el fanfarrón tuvo que llamar a pacos en retiro para colaborar en la represión. Lejos de parecernos gracioso nos parece preocupante, las FFAA están deliberando y tomando decisiones por sí mismas, por lo tanto su proyecto político toma relevancia en el escenario actual, proyecto que buscará ante la imposibilidad de la casta política actual de establecer el orden ante el estallido social a partir de una salida política, intervenir de forma violenta la situación, para así restablecer el orden burgués a punta de balas y vejaciones. Hacemos un llamado de alerta a las comunidades en lucha, ante la posibilidad de que el terror militar vuelva a las calles, pero esta vez a partir de una intervención más radical.

4- La casta política putrefacta en el ex Congreso Nacional comenzó a partir de lo expuesto en el punto anterior a realizar acuerdos políticos para avanzar hacia una nueva constitución. Los partidos del orden, desde la izquierda a la derecha, se tomaron de las manos en dos días de negociaciones ante la premura de una posible intervención militar buscaron dar una salida política expedita a la crisis. Desde los salones de la opulencia se parió el infame “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, mientras las comunidades en lucha conmemoraban el asesinato del peñi Camilo Catrillanca a manos del Estado hace un año en el Wallmapu, desde los rincones del palacete salía humo blanco, el cual buscó nublar la vista de la clase oprimida, pactando sobre la sangre de nuestr@s muert@s, pres@s, mutilad@s, torturad@s y violad@s. Buscaron ponerle bozal a la inextinguible resistencia de los pueblos en lucha, buscaron pactar en el nombre de quienes resisten, sin representar en lo mas mínimo los intereses de l@s sometid@s. Su acuerdo para una nueva constitución no es más de lo que veníamos denunciando desde el comunicado anterior, es decir, una forma de oxigenar su democracia con olor a lacrimógena para así sentar las bases de un nuevo Estado, el cual seguirá cumpliendo su rol histórico de oprimir a las comunidades que luchan contra el orden burgués y su sistema de dominación. Sea cual sea el mecanismo por el cual se cambiará la constitución esta última solo viene a reconstruir el Estado, el problema no es de participación, el problema es de clase. Este proceso solo viene refrendar el orden burgués, el cual ya oxidado de su legado pinochetista busca por medio de estos estrafalarios anuncios generar un nuevo pacto social en base a una engañosa plena participación ciudadana, la cual por cierto está lo suficientemente encausada a que sólo sirva como testigo de fe en el proceso de reconstrucción del marco jurídico-constitucional burgués.

5- A un mes de lucha hemos ganado muchísimo, nos hemos reencontrado como clase oprimida, se ha regenerado a pulso el tejido social exterminado a partir los cruentos años de la dictadura de Pinochet, hemos recuperado un trocito de nuestras vidas. No obstante la precarización de la vida sigue intacta, por lo cual es tremendamente importante seguir movilizad@s para así conseguir mejoras a corto plazo, las cuales moralicen a los pueblos en lucha y le permitan enfrentar su existencia en condiciones un poco más dignas. Por lo cual es imprescindible seguir luchando por paralizar la agenda legislativa del gobierno, en donde se deben rechazar de forma inmediata el TPP-11, la Ley de Integración Social, y su Agenda Represiva. Por otro lado recuperar los derechos sociales, mediante la eliminación de las AFP, la derogación del Código de Aguas, Condonación Inmediata de las Deudas Universitarias, rebaja permanente de los servicios básicos, la rebaja de la Jornada Laboral y el Aumento del Sueldo Mínimo. Solidarizamos con l@s compañer@s que han sufrido la bestial represión, especialmente quienes hoy se encuentran en las cárceles afrontando complejos procesos represivos en donde se han invocado las mas terroríficas leyes del orden burgués.

6- Por último hacemos un llamado a los pueblos en lucha a no dejarse seducir por las artimañas de los partidos del orden, a no negociar con l@s asesin@s y a no creer en su falsa paz. Hay que mantenerse movilizad@s y fortalecer nuestras organizaciones de clase, a consolidar el protagonismo popular desde los sindicatos, federaciones y centros de estudiantes, asambleas territoriales, organizaciones de mujeres, disidencias sexuales y feministas, comités de allegados, coordinaciones en defensa de la tierra, el agua y los territorios, organizaciones de pueblos ancestrales, etc. Que toda esta resistencia se multiplique y se dote de herramientas organizativas que vayan hacia nuestra auto liberación.

¡A continuar la lucha!

¡A fortalecer el Protagonismo Popular!

¡A enraizar el Anarquismo!

¡A construir Comunidad Organizada!

¡Viva la lucha de los pueblos!

¡Libertad inmediata a l@s pres@s del estallido social!

FEDERACIÓN ANARQUISTA SANTIAGO