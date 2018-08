Nebulosa - 8 de agosto de 2018

Viernes 10 de agosto de 2018

A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo.

Más 30 millones de votos para López Obrador, victoria en 5 de las nueve contiendas para gobernadores, incluyendo la capital del país, mayoría en las cámaras de senadores y diputados federales, así como el triunfo en diversos congresos locales y alcaldías: los resultados de la jornada electoral del 1ro de julio de 2018 son un hecho inédito en la historia de México.

Antes y después de la jornada electoral han proliferado los pronósticos y las interpretaciones sobre el momento que vive el país. En este espacio, pensamos que la prisa es la peor consejera: ante lo nuevo es preciso mirar, indagar y entender, antes de dar una opinión.

En un comunicado fechado el 4 de julio, los voceros del EZLN afirmaron: “No, nosotras, nosotros, zapatistas, NO nos sumamos a la campaña ’por el bien de todos, primero los huesos’. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Ergo…”

Much@s compas se han concentrado en la parte final de este dicho, que nosotr@s también compartimos: es indiscutible que el triunfo de Morena en las pasadas elecciones no representa un cambio de sistema, ni un desplazamiento de quienes detentan el verdadero poder, los grandes capitalistas.

Dicho eso, pensamos que para entender el momento que vivimos también es necesario prestar atención a la primera parte del dicho zapatista: el primero de julio se produjo un cambio en la casta política, en tanto los grupos que han dominado México durante 8 décadas han sido desplazados de los principales puestos del poder institucional.

El otro elemento crucial es la formación de una voluntad masiva. Se ha dicho que los votantes de Morena representan “sólo” 20% de la población total del país, o que entre las razones de ese voto hay intereses retrógrados, etc. etc. Algo que olvidan tales razonamientos es que esos 30 millones de votos representan un hito en la historia del país: por vez primera, una parte de la población, incluyendo un buen número de personas explotadas, eligieron un gobierno bajo la expectativa de obtener una mejora en sus condiciones de vida.

Si juntamos estas cuestiones surge otra evidencia: entramos en un periodo en que se acentuarán las disputas sembradas en los años recientes, dado que el gobierno y las instituciones tendrán grandes dificultades para mantener las promesas hechas durante la pasada campaña electoral. Un buen ejemplo de ello es la disputa por la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco…

Como anunciaron el gobierno federal y los empresarios involucrados en la obra, el Nuevo aeropuerto internacional de Ciudad Monstruo es un proyecto de gran alcance, que comprende no sólo la terminal aérea sino todo un complejo de instalaciones y vías de comunicación. De acuerdo con un manifiesto de opositores a la obra, el nuevo aeropuerto costará más 209 mil millones y consiste en la construcción de 6 pistas, infraestructura aeroportuaria (torre de control, terminal, oficinas, instalaciones auxiliares), obras hidráulicas, obras sociales, diseño, ingeniería, gestión, cercado perimetral, vialidades, internas y vialidades externas (vías de ferrocarril, autopistas, carreteras). Dicho documento también señala la existencia del proyecto complementario denominado AEROTRÓPOLIS que “ocupará 4431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco una nueva ’ciudad’ que abastezca de infraestructura, logística de transportación y carga, servicios urbanos, comercio y vivienda de nivel medio y alto al Hub Internacional que se pretende construir en torno al nuevo aeropuerto”, proyecto que costará 20 veces más que el de por sí costoso nuevo aeropuerto. Otro dato fundamental es que la obra está en manos de un consorcio dominado por el hombre más rico del mundo, el zar Carlos Slim.

Con esa magnitud, el nuevo aeropuerto es uno de los negocios más importantes para los capitalistas que dominan México. Y ésto no sólo desde el punto de vista económico sino también porque su construcción representaría la derrota de uno de los movimientos sociales que ha logrado detener la voracidad empresarial, con la anulación de un proyecto anterior en 2003. Con el apoyo del gobierno de Peña Nieto, y a pesar de los numerosos obstáculos técnicos y el altísimo costo de las obras, la construcción de la obra ha avanzado desde 2016 hasta mediados de 2018, provocando la rearticulación de los opositores a la obra. En ese tiempo se ha construido una potente alianza social que a partir de la experiencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, ha agrupado a expert@s, comunicadorxs, y de manera destacada, a l@s nuev@s afectad@s por la devastación del ambiente debido a la extracción de materiales para hacer el relleno de las zonas lacustres donde se pretende construir el aeropuerto. Esta alianza ha logrado mantener en el debate público su rechazo y ha proyectado argumentos contundentes en contra de la obra, que podemos resumir en tres grandes temas: la oposición de quienes poseen y cuidan la Tierra que no desean ser desplazados; la inviabilidad de hacer un aeropuerto en una zona que tiene hundimientos permanentes; y las afectaciones al ambiente, a la salud y a los cuerpos de agua de la región.

Con la campaña electoral de 2018, un tercer actor se colocó en el debate: locuaz y colmilludo como es, López Obrador ha ofrecido todo y lo contrario a propósito del nuevo aeropuerto: cancelación, estudio, consulta y concesión a empresarios privados. A pesar de su indefinición, este posicionamiento del ahora presidente electo abrió una posibilidad de interlocución que ha sido aprovechada por los opositores al nuevo aeropuerto, al exigir un diálogo directo y ser tomados en cuenta en las decisiones del próximo gobierno. En ese camino, el 25 de julio el Frente de Pueblos dió a conocer la realización de un primer encuentro con una delegación gubernamental encabezada por el futuro secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez, en el cual nuestr@s compas de Atenco dejaron clara su exigencia central:

“Sostenemos que somos los pueblos que vivimos en las orillas de antiguo Lago de Texcoco, así como todas las comunidades y pueblos afectados directamente por el proyecto del NAICM quienes debemos ser los primeros en ser escuchados… Ratificamos ante los virtuales funcionarios, nuestra firme postura: Los pueblos decimos NO al AEROPUERTO en el Lago de Texcoco, No a sus obras alternas e inducidas, No a la Aerotrópolis, No al ecocidio que está acarreando, y amenaza con extenderse en toda la Cuenca del Valle de México, No a la destrucción de las evidencias y memorias de nuestra cultura ancestral. Nos oponemos a que se destruya nuestra vida comunitaria y productiva”.

La postura del virtual nuevo gobierno de lanzar una consulta y una discusión sin poner en el centro a l@s pobladorxs afectad@s, deja poco lugar al optimismo acerca de que la relación entre gobernantes y gobernados cambie al menos en este caso…

La decisión de los opositores al nuevo aeropuerto de intentar un diálogo con el futuro gobierno federal de México abre otra vía para las luchas sociales, distinta a la propuesta por la principal fuerza anticapitalista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien en sus primeras comunicaciones tras la elección del primero de julio, ha manifestado su decisión de seguir caminando por la vía autónoma, en espera de que el nuevo gobierno tome posesión. Seguramente, los próximos meses serán de intenso debate acerca de la relación que las luchas sociales autónomas pueden tener con un gobierno que se dice distinto y que cuenta con un mandato de cambio. Es hora de abrir grandes los ojos y los oídos…

En la misma sintonía, las y los maestros agrupados en la CNTE lanzaron una convocatoria para retomar los trabajos por una “verdadera transformación educativa”. En un documento difundido el domingo 5 de agosto se recuerda que en forma permanente los contingentes de la CNTE han elaborado propuestas educativas acordes a las realidades regionales y sociales del país. También se recuerdan las razones en que la Coordinadora funda su rechazo al mal llamado “nuevo modelo educativo”:

por la reducción del gasto educativo y la paulatina privatización de la educación que implica,

por la precarización laboral de las y los maestros que está implantando,

y porque no ataca los verdaderos problemas educativos.

Una tercera parte del documento resume las grandes líneas de la propuesta educativa de la CNTE, entre las que destacamos:

Preservar la cosmovisión de los pueblos originarios, la armonización y respeto a la naturaleza, el desarrollo social comunitario y colectivo;

Construcción de una nación soberana y emancipada, libre de explotación;

Formación del sujeto histórico social (estudiante) con una amplia cultura universal y pleno dominio del conocimiento científico;

Trabajadores de la educación que se reconocen pueblo.

Con la finalidad de retomar las propuestas educativas del magisterio democrático, la CNTE convoca a la realización de Talleres de Inicio de Ciclo Escolar 2018-2019 y del Congreso político-educativo durante los días 26, 27 y 28 de Octubre de 2018.

Este posicionamiento concluye sobre una nota de escepticismo acerca de las intenciones del próximo gobierno en materia educativa, al afirmar:

“Siguiendo con detenimiento el discurso tanto del virtual presidente de México como de su virtual secretario de educación, podemos observar que en el fondo legitiman la reforma educativa, comprometiéndose únicamente a maquillarla y presentarla como algo diferente ante el Magisterio Nacional”.

Así las cosas, la CNTE se declara en alerta máxima y se prepara para seguir luchando por la educación pública, gratuita, laica y de calidad…

Desde hace algunas semanas el Comité por la Defensa de los derechos indígenas de Oaxaca (CODEDI) ha realizado una serie de denuncias por el incremento en el hostigamiento contra su organización. Recordemos que el pasado 17 de julio fue asesinado Abraham Hernández, coordinador del CODEDI en la región costa.

A esto se suman las acciones del ejército mexicano que instaló un retén, el 26 de julio, a pocos metros del centro de capacitación del CODEDI en la exfinca Alemania, y el pasado 27 de julio los militares instalaron otro retén en el pueblo de Santiago Xanica, en Miahuatlán.

En su último comunicado señalan que el trasfondo de dicho hostigamiento es debido a la defensa territorial de las comunidades que integran al CODEDI y que se manifiestan contra la construcción de las presas hidroeléctricas Copalita, Alemania y San Miguel sobre el cauce del río Copalita, por ello responsabilizan a la familia Murat, a los grupos del crimen organizado y al ejército como responsables del hostigamiento.

El compañero Luis Fernando, preso político del gobierno de Mancera, denuncia el hostigamiento sufrido en el reclusorio preventivo varonil sur, en particular por el policía Labastida, comandante de custodios, quien ha permitido por acción u omisión, el acoso sufrido contra Luis, sus familiares y compañeros que lo visitan.

Como ha sido denunciado por nuestros compañeros presos políticos, la compraventa de prerrogativas de los custodios a los presos es parte del sistema corrupto penitenciario, en particular Luis Fernando ha denunciado el cobro de $30 por el pase de lista y $50 por el derecho a recibir visita, esto le ha ocasionado amenazas por parte de los custodios.

Por ello responsabiliza a las autoridades de la subsecretaría del sistema penitenciario y a su titular, Azael Ruiz, por las afectaciones y violencias sufridas contra su persona, familiares y compañeros.

Exigimos la liberación de Luis Fernando Sotelo.

Abajo los muros de las prisiones!

La crisis de migrantes que tratan de llegar a las costas europeas sigue cobrando víctimas entre niños, mujeres y hombres que mueren ahogados. Para ayudar en los rescates varias organizaciones no gubernamentales europeas buscan la manera de asistir a los migrantes con las embarcaciones Lifeline, Aquarius y Proactiva open arms, esta última apoyó en el rescate de 87 inmigrantes en el último naufragio reportado en el mar Mediterráneo apenas hace unos días.

A pesar de esta ayuda, la puesta en marcha de medidas antimigración dificultan el trabajo de rescate, entre ellas la imposibilidad de atracar en puertos en Italia y Malta, lo que obliga a los barcos rescatistas a realizar travesías mayores hasta los puertos de Algeciras y Valencia en el Estado Español.

De acuerdo a la ley del mar los náufragos deben ser llevados cuanto antes al puerto seguro más cercano, sin embargo, los gobiernos conservadores de Matteo Salvini en Italia y Jospeh Muscat en Malta han cerrado sus puertos a los barcos rescatistas.

Los barcos Astral, Sea Watch y Seefuchs se encuentran inmovilizados en puertos en Malta como parte de la estrategia para impedir su trabajo de rescate humanitario.

De acuerdo al Proyecto migrantes desaparecidos del Organismo Internacional para las Migraciones, en lo que va del 2018 han fallecido 2,332 personas tratando de migrar en todo el mundo, 1,515 de ellas han fallecido en el Mediterráneo y 205 entre la frontera de México y Estados Unidos.

Por que ningún ser humano es ilegal! alto a las medidas represivas contra lxs migrantes.