Martes 17 de julio de 2018

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

En colectivo y con organización de abajo y a la izquierda, anticapitalista, antipatriarcal y apartidista, convocamos a trabajar para este Encuentro Nacional de Mujeres con los siguientes objetivos:

Tejer redes nacionales e internacionales de mujeres comprometidas con la lucha anticapitalista y antipatriarcal, de abajo y a la izquierda.

Reflexionar para llevar a la acción los nueve temas de trabajo del Concejo Indígena de Gobierno

Intercambiar nuestras experiencias de lucha para seguir articulando nuestra organización como mujeres anticapitalistas y antipatriarcales.

Generar acuerdos y acciones concretas que permitan seguir tejiendo esta red de mujeres

Para alcanzar estos objetivos trabajaremos bajo el siguiente:

Programa para el Primer Encuentro Nacional de Mujeres del CNI y el CIG

Sábado 28 de julio

7:00 Registro y desayuno

10:00 Palabras de Bienvenida

Autoridades y mujeres de San Lorenzo Nenamicoyan

Mensaje de las compañeras zapatistas

Introducción a los trabajos a cargo de la comisión de mujeres del CIG-CNI

10:30 Charla sobre los modos de vida no capitalistas, no patriarcales y no coloniales.

11:00 Explicación de metodología para inicio de trabajos

11:15 a 14:00 Instalación e inicio de trabajos en grupos

14:00 a 16:00 Comida

16:00 a 18:00 Trabajo grupal en los 9 temas de trabajo del CIG

18:00 a 19:30 Plenaria

20:00 Cena

Domingo 29 de Julio

8:00 Desayuno

9:00 a 13:00 Actividades diversas a cargo de facilitadoras invitadas. ¿Cómo construimos modos de vida anticapitalistas y antipatriarcales, de abajo y a la izquierda?

13:00 Cierre y clausura

14:00 Comida y regreso a lugares de origen.

Fuente: http://www.congresonacionalindigena...