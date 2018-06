¡NO AL SALÓN DE ARMAMENTO EN FRANCIA!

Non au Salon de l’armement en France !

Jueves 7 de junio de 2018

Este año, el Salón de armamento “Eurosatory” (DSEI por sus siglas en inglés), actualmente la feria de exhibición de tecnología de guerra más importante a nivel mundial, se llevará acabo del 11 al 15 de junio en Villepinte, a las afueras de París. Nosotros nos oponemos a que este Salón tenga lugar

El Salón de armamento “Eurosatory” (DSEI por sus siglas en inglés), actualmente la feria de exhibición de tecnología de guerra más importante de todo el mundo, se realiza, durante los años pares, en el departamento de Sena-Saint-Denis, Francia, y, los años impares, en Londres, Inglaterra. “Eurosatory” es uno de los sitios más importantes a nivel internacional para lucrar económicamente con la guerra, la militarización de las fronteras y la represión.

En 2018, el Salón se llevará acabo del lunes 11 al viernes 15 de junio en el Parque de Exposiciones de Villepinte bajo la organización de la COGES, es decir, la comisaría general dedicada a la promoción internacional de la industria francesa de defensa y seguridad terrestre y aeroterrestre (GICAT por sus siglas en Francés). Para la actual edición de “Eurosatory” han prometido un salón “extraordinario” para el cual inaugurarán un nuevo precinto de 8,130 metros cuadrados.

En “Eurosatory” se congregan representantes de más de 55 gobiernos productores y compradores de armas, entre los cuales están los principales Estados imperialistas y colonialistas de la actualidad como Francia, Estados Unidos o, incluso, Israel. Sus delegaciones vienen estos días a Villepinte para encontrarse con los vendedores de más de 1,500 empresas de armamento, de las cuales una gran parte son francesas. El objetivo de este Salón, presentado como dedicado a la “defensa y la seguridad”, es el de exhibir, promover, vender y adquirir las tecnologías de guerra y vigilancia más modernas y letales. Antes de la exhibición, los mercaderes y consumidores celebran un banquete en honor de los contratos firmados o por venir, ensimismados en la mayor indiferencia hacia las consecuencias sobre la vida y la sobrevivencia de millones de personas en el mundo amenazadas por la producción y la circulación de armas, actualmente en un máximo histórico tras el fin de la guerra fría.

Aquí se venden armas con la garantía de que son “eficaces en el terreno”, pues ya han sido probadas en las intervenciones imperialistas de Francia en el África subsahariana (como los aviones Rafale en Mali que después serían vendidos a Catar) o durante las ofensivas coloniales de Israel sobre Palestina (como las armas que Israel ha otorgado al gobierno de Birmania que actualmente realiza el genocidio de los Rohinyás). En “Eurosatory” se presenta a Israel como “ejemplo modelo” de la política de “seguridad” que más se valora en esta industria.

Estas mismas armas, instrumentos de punta para intervenciones imperialistas y dictadores brutales, son también aquellas que se pueden encontrar desplegadas en las fronteras de Europa y que los miembros del “Cuerpo europeo de protección fronteriza y costera” (antiguamente “Frontex”) apuntan contra los exiliados que huyen de los conflictos militares que la misma venta de armas ha alimentado.

Las armas de “Eurosatory” son las mismas que utilizan los policías para violentar, violar y matar a las poblaciones inmigrantes que, tras haber llegado a Europa, son estigmatizadas como “clases peligrosas” al interior de los barrios populares. Ahí se venderán los aparatos supuestamente “sub- letales” (como el rifle “Flash-ball”) con los cuales nos agreden durante nuestras movilizaciones para defendernos de la precarización de nuestras vidas, para recuperar las calles, para conservar nuestras universidades, para proteger la ZAD (“Zona a Defender” contra la construcción de un megaproyecto aeroportuario cerca de Notre-Dame-des-Landes, Nantes). Estas son las armas que mantienen el Estado de urgencia desde 2015, mediante el cual se permite a los policías conservar sus armas fuera de sus tiempos y espacios de trabajo causando numerosas víctimas entre las familias de estos “guardianes de la paz”.

A partir del inicio del Estado de urgencia, los poderes económicos y políticos de Francia utilizan a la “amenaza terrorista” para vender más armas, que terminan por llegan tanto a los dictadores que pretenden luchar contra el terrorismo masacrando a sus propias poblaciones, como, directa o indirectamente, a facciones insurgentes como el Estado Islámico en Siria o Boko Haram en Camerún.

Este mismo pretexto sirve para justificar la enorme presencia militar francesa y su injerencia en la política interna de sus antiguas colonias. En aquellos países del “África francesa” y en otras naciones donde este gobierno tiene intereses, el paternalismo y el intervencionismo son utilizados para proteger y extraer recursos estratégicos, todo esto bajo la excusa de un apoyo militar contra el terrorismo.

En 2017, según la agencia de información IHS Markit, Francia ganó 5.2 mil millones de dólares a partir de la venta de armas, convirtiéndose en el tercer mercader de la muerte más importante del mundo, sólo por detrás de los Estados Unidos y Rusia. En el presupuesto votado para repartir en 2018 los impuestos de los contribuyentes franceses, el sector militar obtuvo 26 veces aquello concedido a la salud pública (32.44 mil millones de euros contra 1.24 mil millones de euros). Tan solo el aumento anual para el presupuesto de la Defensa (1.7 mil millones) fue superior a aquel otorgado al mismo sector durante el año anterior.

A pesar de las frecuentes denuncias por la ausencia de transparencia y legalidad de las operaciones militares francesas en el extranjero (como la operación Chammal en Irak y, posteriormente, en Siria), el número de muertos civiles producto de estas intervenciones permanece oculto. Según diversas fuentes, como Airwars o el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, los bombardeos de la coalición contra el Estado Islámico, en los que Francia participa, han asesinado a miles de no combatientes.

Por estos motivos, nos oponemos absolutamente a la realización de este Salón de la muerte en Francia, y, aún de manera más férrea, denunciamos que “Eurosatory” tenga lugar en el departamento de Sena-Saint-Denis, donde los destinos producto de la violencia colonial e imperial, de la precariedad de la migración y el exilio convergen.

Firmamos: MWASI collectif afroféministe ; BDS France ; FRAP (Front de Lutte Antipatriarcal de la CGA) ; Collectif Vies Volées ; Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng ; Comité Vérité et Justice pour Adama ; Collectif Urgence Notre Police Assassine ; Association CongoActif ; Collectif Asiatique Décolonial ; UJFP (Union Juive Française pour la Paix) ; Le Mouvement des Femmes Kurdes en France ; Activism for Syria - France ; Collectif La Chapelle Debout ! ; Terre et Liberté pour Arauco ; Collectif Paris-Ayotzinapa ; Comité Montreuil Palestine ; Association Palestine 13 - Marseille ; AFPS-63 ; AFPS Fontenay-sous-Bois ; AFPS- Gennevilliers ; Cases Rebelles ; Groupe LOCs (Lesbiennes of Colors) ; QTR (Queers et Trans Révolutionnaires) ; Acceptess-Transgenre ; CGA (Coordination des Groupes Anarchistes)-Région Parisienne ; CEDETIM- IPAM (Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale); CLAQ (Collectif Tans-Pédé-Bi-Gouine) ; NRJKIR (Paris 8) ; Collectif Palestine 12-Millau ; ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France) ; Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine ; Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient ; PIR (Parti des Indigènes de la République) ; Sortir du Colonialisme ; ENSEMBLE ! (Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire) ; Association Larzac- solidarités ; Ecologie Sociale ; Association CANVA (Coordination de l’Action Non-Violente de l’Arche) ; UPC 63 (Université Populaire et Citoyenne du Puy-de-Dôme) ; UNEF Auvergne.

LLAMAMOS A MANIFESTARNOS EN CONTRA DEL SALON DEL ARMAMENTO EUROSATORY

EL MIERCOLES 13 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 14:00

FRENTE A LA ENTRADA Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (RER B)

Fuente

https://blogs.mediapart.fr/quecessentlesguerres/blog/100518/non-au-salon-de-larmement-en-france

Aquí ana invitación a firmar la petición en contra del salón del armamento:

http://stopeurosatory.wesign.it/fr