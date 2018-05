1968 el aÃ±o revoluciÃ³n - 12

Miércoles 23 de mayo de 2018

popularidad : 18%

En la emisión del 16 de mayo compartimos algunas reflexiones sobre el significado de mayo de 68 y un testimonio del filósofo Henry Lefebvre. En la música "Je suis inadaptée" de Brigitte Fontaine y "Petite fille de français moyen" de Sheila; en los fondo The Who y The Zombies

Je n’aime pas beaucoup a cervelle en été

Salissant les pare-brise

Je n’aime pas Les nouveaux-nés trop entêtés

A garder les yeux clos

Il faut les leur ouvrir De force à coups d’rasoir

Je ne supporte pas Les enterrés vivants

je n’aime pas les bonzes Qui s’envoient en l’air

Alors qu’il y a Des millions d’voitures

Sans carburant

Je suis in, inadaptée

Je n’aime pas beaucoup Les corps privés de tête

Ni les chats crucifiés

Je supporte très mal Les morts et les blessés

Susceptibilité

je déteste les gens Qu’on recouvre de miel

Et qu’on attache Sous le soleil à midi

Pourtant c’est bien normal

Y faut qu’ les fourmis bouffent

Mais c’est plus fort que moi

Y faut qu’ je voie le mal partout

Je suis in, inadaptée

Je n’aime pas les gens Dont la gorge est tranchée

Et les yeux arrachés

Ni les femmes qu’on jette A la mer dans un sac

Avec un chat vivant

Je suis contre tous ceux Qui descendent au tombeau

Je n’aime pas les gens A qui on a coupé Les jambes et les bras

Pour leur apprendre à vivre

Ils ont sur la bouche Un rire idiot

Y’ a pas d’ quoi rire

Je suis in, inadaptée

Les p’tites filles précieuses des grandes familles

N’aiment pas du tout se lever tôt le matin,

Grave est le problème, avant qu’elles se maquillent.

En moins d’trois heures faut prendre un bain et se faire les mains

Elles mangent un p’tit toast du bout des lèvres,

Avant d’aller courir les magasins,

Voir les collections, les tableaux, les orfèvres.

C’est fatigant ; c’est éreintant, ça c’est certain...

Tandis que moi, qui ne suis rien

Qu’une petite fille de français moyen.

Quand je travaille, oui je me sens bien.

Et la fortune viendra de mes mains !

Elles commandent toujours la p’tite voiture

Qui vient de gagner le rallye le plus connu,

Mais ne leur parlez pas surtout de littérature,

Car elles savent tout du dernier livre qu’elles n’ont pas lu.

Elles vont voir toutes seules des films étranges

Auxquels personne ne comprend jamais rien,

Elles abordent gaiement car rien ne les dérange,

La dialectique, la politique et l’Art ancien...

Tandis que moi, qui ne suis rien

Qu’une petite fille de français moyen

J’apprends chaque jour, en m’amusant,

Que l’expérience vient avec le temps

Leur esprit

S’épanouit

Que c’est bon quand l’existence est compliquée !

Dans la vie,

Elles s’ennuient :

Tant d’amis et pas un seul sur qui compter...

Tandis que moi qui ne suis rien

Qu’une petite fille de français moyen,

J’ai peu d’amis, mais je sais bien

Qu’ils sont tous là quand j’ai du chagrin

Les p’tites filles précieuses des grandes familles

Sont courtisées par des jeunes gens guindés,

Elles sont attirées, bien sûr par ce qui brille

Et c’est pourquoi elles n’ont toujours que des regrets

Tandis que moi, qui ne suis rien

Qu’une petite fille de français moyen

J’aime un garçon sans prétention

Et près de lui je me sens si bien

Tandis que moi, qui ne suis rien

Qu’une petite fille de français moyen

J’aime un garçon sans prétention

La vie est simple quand on s’aime bien

La vie est simple quand on s’aime bien...