Protesta contra la violencia de género en la UNAM

Jueves 17 de mayo de 2018

popularidad : 0%

El pasado miércoles 16 de mayo se realizó una protesta contra la violencia de género en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, esta acción se suma a las diversas actividades que se han realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales y la Escuela Nacional de Trabajo Social para denunciar las falta de compromiso por parte de las autoridades de la UNAM, del STUNAM y el AAPAUNAM. Sin la firma del protocolo de actuación por parte de los sindicatos, dicho instrumento carece acciones vinculantes que garanticen soluciones reales a las denuncias planteadas.

La protesta se desarrolló en la entrada del lugar, minutos después de la presentación del nuevo director del Instituto. Una de las manifestantes leyó un comunicado para denunciar las situaciones sufridas por trabajadoras en dicha dependencia.

Miércoles 16 de mayo de 2017

Pronunciamiento Instituto de Investigaciones Económicas

Cada 24 horas se denuncian más de 80 agresiones sexuales

Hay más de dos violaciones sexuales por hora, casi 50 al día

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SON LOS FEMINICIDIOS AL DÍA EN ESTE PAÍS

Como estudiantes organizadas emitimos el siguiente pronunciamiento, la Universidad Nacional Feminicida de México no está exenta de la guerra que se vive en este país y en el mundo contra las mujeres, la UNAM es cuna de violadores, agresores, desaparecidas y asesinadas.

La Universidad, el Sindicato de Trabajadores STUNAM, la Secretaría de asuntos universitarios y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM encubren y protegen agresores, golpeadores y a hombres que ofrecen estabilidad laboral a cambio de favores sexuales, o sea, violadores. Estas Instituciones que se jactan de ser críticas y antisistemicas, se han encargado de proteger a aquellos que violentan, estos académicos y académicas cuyos textos se desbordan de verborrea y marxismo dan la espalda a las trabajadoras que los necesitan y se esconden detrás de sus títulos y sus libros.

La UNAM se quiso posicionar con el discurso progre al adherir el protocolo de género en el marco de la campaña de la ONU He For She, pero ni aunque pinten de rosa toda la Universidad nos protegen, denunciamos la violencia y la revictimización que se vive cuando nuestras compañeras, trabajadoras y académicas alzan la voz para denunciar, no existen garantías que nos protejan, retrasan los casos, burocratizan los procesos y dan información del caso antes de lo debido a los agresores.

Señalamos al STUNAM porque reafirmamos que no vamos a permitir impunidad y violencia contra nuestras compañeras, venga de quien venga, TRABAJADORES, ACADÉMICOS O ESTUDIANTES.

EL día de hoy denunciamos todas estas agresiones y opresiones patriarcales en general y en particular hacemos esta acción autónoma, sin presiones de nadie y como estudiantes organizadas para denunciar las agresiones hacia Judith Flores Flores y hacia una compañera en estado de embarazo por parte de un trabajador que golpea porque se siente con el derecho de hacerlo, es un macho violento y reacciona agresivamente sin la menor provocación y viola a las trabajadoras a cambio de un buen puntaje, porque así se le llama a un agresor que exige favores sexuales bajo coacción, VIOLADOR.

NUESTRAS EXIGENCIAS SON LAS SIGUIENTES

Exigimos que el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM Y LA SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS deje de solapar y encubrir golpeadores entre sus filas y que aquellos casos que así lo ameriten se les rescinda el contrato y no se les perdone y NO SÓLO SE LES llame la atención con faltas administrativas.

Es inadmisible que dentro del Sindicato de esta Universidad donde se encuentran trabajadoras admirables y que gracias a su trabajo la UNAM se mueve día a día, se sigan las mismas prácticas políticas que tienen sumido al país en la corrupción y la desigualdad y que por medio de contactos posicionados las agresiones no sean castigadas como corresponde, BASTA DE NEPOTISMO E IMPUNIDAD DENTRO DE LA UNAM, EL STUNAM Y LA SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS.

Exigimos que todo tipo de violencia, sexual, física, emocional, económica y psicológica pare contra todas nosotras, hemos permanecido calladas y sumisas por siglos, pero ya no vamos a seguir así, SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS.

Exigimos al recién nombrado Director del Instituto de Investigaciones Económicas, ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS, deje de hacer caso omiso a la violencia machista que se vive en el Instituto, le exigimos DirectorSánchez que comience su administración tomando las acciones correspondientes para que exista un proceso claro y transparente, queremos que las agresiones hacia Judith Flores Flores, sean castigadas debidamente.

Le exigimos que tome medidas para que cese violencia hacia las becarias, académicas y trabajadoras de este instituto así como que se garantice en todo momento la seguridad e integridad física de Judith Flores Flores y de su compañera dentro de este espacio.

Le exigimos al Rector Enrique Graue Wiechers, a Rectoría y a La Secretaría General que garanticen un proceso en el que la agresión hacia Judith Flores Flores sea castigada como corresponde demandamos justicia para las becarias, académicas y trabajadoras del Instituto de Investigaciones Económicas que han sido sujetas de agresiones sexuales por parte de la comunidad de este Instituto.

Las autoridades deben de tomar las medidas necesarias para que todas las mujeres de la comunidad accedan a la justicia que tanto se promueve en el protocolo de género de la UNAM, PERO QUE NUNCA HA LLEGADO A NOSOTRAS.

Exigimos que el Dr. Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de humanidades, las autoridades de los diferentes institutos y coordinaciones de la Universidad aquí presentes, y Rectoría, se pronuncien y tomen medidas eficientes para que podamos vivir tranquilas y los agresores sean expulsados de nuestros espacios, de la misma manera demandamos que estas instituciones y quienes las representan brinden asesoría jurídica a las familiares de Mariela Vanessa, estudiante de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras desaparecida desde el 27 de abril y nos sumamos a la exigencia de la construcción del memorial contra la violencia machista en la cabina de teléfono del anexo de ingeniería donde Jorge Luis Hernández asesinó a Lesby Berlín Osorio.

Exigimos a las autoridades universitarias que el proceso de agresiones sexuales dentro del Tribunal Universitario brinde justicia expedita y sea revisado por mujeres expertas en procesos legales con perspectiva de género y no por decanos milenarios que están tan grandes que ni siquiera pueden llegar al Tribunal Universitario, exigimos que se elimine la figura de Tribunal de Honor porque aunque el violador o agresor tenga la medalla Gabino Barreda, VIOLADOR Y AGRESOR SE QUEDA.

Por último exigimos a las autoridades universitarias en general y al Director Sánchez Vargas, al Sindicato de Trabajadores de la UNAM y a la Secretaría de Asuntos Universitarios que no sólo se le cambie de instancia académica al agresor de Judith Flores Flores sino que tenga el castigo correspondiente por golpeador y agresor sexual, NO VAMOS A SEGUIR ACEPTANDO MEDIDAS COYUNTURALES.

El día de hoy nos presentamos como compañeras organizadas cubiertas, porque las instituciones no garantizan nuestra seguridad cuando conocen nuestro rostro, porque no importamos cuando nos asesinan con un cable de teléfono, pero cuando nos ven así pueden sentir por un momento el miedo que nosotras tenemos todos los días al compartir salones, espacios laborales y universitarios con nuestros agresores.

CUBRIENDO NUESTRO ROSTRO SOMOS COLECTIVIDAD, SOMOS JUDITH, SOMOS ADRIANA, SOMOS LESBY, SOMOS MARIELA, GRACIELA Y SOL, SOMOS TODAS LAS MUJERES GOLPEADAS, VIOLADAS Y ASESINADAS, ¡NI UNA MÁS!

Hacemos responsables directos de cualquier agresión o atentado hacia nuestra integridad física, académica, laboral o mental, como compañeras organizadas, así como la de Judith Flores Flores y su compañera a las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, al Rector Enrique Graue Wiechers, al Jefe de Vigilancia UNAM y a los agresores anteriormente mencionados.