1968 el aÃ±o revoluciÃ³n - 11

En la emisión del 8 de mayo seguimos nuestro paseo por el "Tiempo de las cerezas", el mayo del 68 en Francia. De la mano de los situacionistas, hablamos del restablecimiento del estado y de la perspectiva de la revolución mundial. En la música "Paris je n’ai t’aime plus" de Léo Ferré y el "Magic bus" de The Who; en los fondos Rolling Stones y The Who

"Paris je n’ai t’aime plus" de Léo Ferré

Paris en crêpe de Chine comme un chagrin d’asphalte

Et les trottoirs vaincus par la téléfaction

La foule qui va boire à la prochaine halte

Je m’arrête toujours pour voir passer les cons

Paris, je ne t’aime plus

Les guitares à Paris ne sont plus espagnoles

Elles jouent le flamenjerk branchées sur le secteur

Comment veut-tu petit danser la Carmagnole

Si t’as rien dans les mains, si t’as rien dans le coeur

Paris, je ne t’aime plus

Entends le bruit que font les Français à genoux

Dix ans qu’ils sont plié, dix ans de servitude

Et quand on vit par terre on prend des habitudes

Quand il se lèveront nous resterons chez nous

Paris, je ne t’aime plus

Paris du 1er mai avec ses pèlerines

Et le beau syndicat qui reste à la maison

Ce sont les Marx Brothers oubliés par Lénine

En mil neuf cent dix-sept place de la Nation

Paris, je ne t’aime plus

Paris en manteau noir habillé par Descartes

A perdre son latin on met tout un quartier

Paris de la Sorbonne qu’ils ont pris pour un claque

Un étudiant en carte ça doit se visiter

Paris, je ne t’aime plus

Paris des beaux enfants en allés dans la nuit

Paris du vingt-deux mars et de la délivrance

O Paris de Nanterre, Paris de Cohn-Bendit

Paris qui s’est levé avec l’intelligence

Ah! Paris quand tu es debout

Moi je t’aime encore

París en crepe de China como una pena de asfalto

y las aceras vencidas por la telefacción

La multitud que va a beber en la próxima parada

Siempre me detengo para ver pasar a los idiotas

¡Ah París, yo ya no te amo!

Las guitarras en París ya no son españolas

tocan el flamejerk conectadas a la corriente

Cómo quieres chaval, bailar la Carmagnole

si no tienes nada en las manos, si no tienes nada en el corazón?

¡Ah París, yo ya no te amo!

¿Escuchas el ruido que hacen los franceses arrodillados?

Diez años que se rindieron, diez años de servidumbre

y cuando se vive arrastrado, uno se acostumbra

Cuando ellos se levanten, nos quedaremos en casa

¡Ah París, yo ya no te amo!

París del primero de mayo con sus peregrinos

y el lindo sindicato que se queda en casa

Esos son los hermanos Marx olvidados por Lenin

en 1917, Plaza de la Nación

¡Ah París, yo ya no te amo!

París en abrigo negro vestido por Descartes

para perder el latín se necesita todo un barrio

París de la Sorbona que ellos tomaron por una bofetada

Un estudiante con credencial: algo para visitarse

¡Ah París, yo ya no te amo!

París de los bellos niños en callejones de noche

París del 22 de marzo y de la liberación

Oh París de Nanterre, París de Cohn-Bendit

París que se levantó con la inteligencia

Ah París, cuando estás de pie

yo, yo te amo aún

Magic Bus - The Who