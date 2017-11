Comunicado de los Frentes Unidos en Defensa de TepoztlÃ¡n

Viernes 3 de noviembre de 2017

Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán

Comunicado

El día de hoy, 2 de noviembre de 2017 a las 9:30 de la mañana, fuimos agredidos por personal del Ayuntamiento de Tepoztlán en el plantón que mantenemos hace más de cinco meses en protesta pacífica y resistencia en contra de la devastación ambiental y cultural que representa la ampliación de la autopista en nuestro territorio.

Los trabajadores, utilizando los recursos del gobierno municipal, como son vehículos oficiales, sustrajeron todo el material que teníamos como lo recibido en el acopio para ayudar a los damnificados del temblor del 19 de septiembre, sillas, bocinas y pertenencias de los activistas. Cuando los trabajadores se resguardaron con lo robado en las oficinas del Ayuntamiento la fuerza pública los protegió.

También destruyeron nuestro altar de muertos, lo que representa una ofensa muy grave en contra de nuestras prácticas culturales y tradicionales.

Más tarde, una comisión de diez personas entró a dialogar con el presidente municipal, Lauro Salazar, quien se negó a que la reunión fuera grabada y a firmar una minuta con los acuerdos.

En la reunión, el presidente municipal dijo que él no había dado ninguna orden de desalojo sino que tal vez lo habían hecho las y los regidores. La regidora Abril Cuevas dijo que ella no había dado ninguna orden al respecto, el regidor Esteban Rivera no hizo pronunciamiento alguno al respecto. Ninguno de las y los otros regidores estuvieron presentes en el reunión. Les solicitamos que se pronuncien al respecto ya que fueron acusados por el presidente municipal y es muy importante deslindar responsabilidades.

Esto demuestra la falta de gobernabilidad y la ausencia de autoridad dentro del gobierno municipal aunque es claro y notorio que todas estas acciones están respaldadas por Lauro Salazar.

Los acuerdos a los que se llegó fueron:

1. El plantón se reinstala inmediatamente en el pasillo de la presidencia municipal.

2. El gobierno municipal devolverá todas las pertenencias sustraídas (al momento de escribir este boletín no lo han hecho y dijeron que tal vez mañana lo harían).

3. El plantón se mantendrá limpio y ordenado y no se pegarán con engrudo nuestros carteles.

4. Se permitirá que el INE pueda instalarse en una zona del pasillo para la credencialización.

Denunciamos ante la opinión pública estos actos intimidatorios solapados y alentados desde el gobierno municipal sin que ningún funcionario asuma la responsabilidad por los actos que atentan en contra de nuestros derechos.

También denunciamos a Andrés Medina, Director de Catastro, y a Antonio Barragán, Director de Desarrollo Agropecuario, quienes encabezaron la agresión. Es necesario saber de quién recibieron la orden de desalojar el plantón.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo, recordemos que los gobiernos estatal y federal firmaron compromisos de diálogo que no han cumplido.

Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán