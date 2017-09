3 años y seguimos gritando: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!

Jueves 28 de septiembre de 2017

El 26 de septiembre de 2017 se cumplieron 3 años de los brutales ataques durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes, otros tres normalistas fueron asesinados y uno más diagnosticado con muerte cerebral. Durante las agresiones de hace tres años, también resultaron asesinados por el operativo conjunto de policías municipales, estatales y federales, militares y narcotraficantes, el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz, el futbolista David Josué García Evangelista, de 14 años de edad y Blanca Montiel Sánchez. Como desde hace tres años, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros ausentes y también verdad y justicia por lo ocurrido aquella noche en Iguala, Guerrero.

El pasado sábado 23 de septiembre, las madres, padres y familiares de los normalistas ausentes y asesinados anunciaron una serie de cambios a la Jornada de Acción por Ayotzinapa, que se realizaría en los siguientes días, especialmente para mostrar respeto y solidaridad con lxs afectados por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad Monstruo, Morelos y Puebla.

De esta forma, el lunes 25 de septiembre, luego de haber realizado una acción de protesta en el cuartel militar del 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero, los padres, madres y familiares de los normalistas desaparecidos junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa iniciaron el recorrido de una caravana de apoyo a damnificados denominada “Brigadas Humanitarias 26 de Septiembre” que partieron de las instalaciones de la normal en el municipio de Tixtla rumbo a los estado de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.

Las “Brigadas Humanitarias 26 de Septiembre” conforman una caravana de 26 autobuses repletos de víveres como papel higiénico, productos alimenticios enlatados, medicina y agua, los cuales están siendo trasladados directamente a las diversas localidades afectadas por el sismo, como una muestra de apoyo y solidaridad ante la tragedia.

Para el 26 de septiembre, las madres, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos convocaron a una movilización silenciosa en la Ciudad Monstruo. A partir de las 4 de la tarde comenzó la concentración de personas en torno al Ángel de la Independencia, donde antes de iniciar la caminata silenciosa se realizó un acto religioso dedicado a las víctimas que murieron durante el sismo y a los miles de desaparecidos por la guerra en México.

Antes de que iniciara la marcha, pudimos hablar con la compañera Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, quien nos habló de la importancia de "caminar juntos" frente a la tragedia y sumar esfuerzos a todas las luchas. También nos habló del significado de estos tres años de lucha. Aquí les compartimos la entrevista.

En la marcha silenciosa se reunieron un gran número de personas, colectivos, organizaciones, familias y sobre todo jóvenes en las calles de Ciudad Monstruo, lxs mismos que han salido día y noche a apoyar a los afectados por el sismo desde el martes 19 de septiembre. Durante la manifestación pudimos conversar con diversxs compas, quienes nos hablaron de la importancia de la movilización social en la ciudad a raíz del temblor y de acompañar a las madres y padres de los 43 normalistas no sólo el día que se cumple un año más de impunidad, sino en todas las acciones que han emprendido y seguirán realizando para llegar a la verdad.

Estos son los testimonios de algunxs de lxs compas que pudimos entrevistar:

Testimonios de compas brigadiastas.



Entrevista a un compa artista.



Testimonio de Amnistía Internacional.



Entrevista a lxs compas del Colectivo Huellas de la Memoria.



Compendio de entrevistas a compas estudiantes:

Durante el mitin frente al Antimonumento, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres, afirmó que para ellos el estado en el que se encuentran las investigaciones del caso es decepcionante, debido a la “incapacidad del gobierno” para conocer la verdad y hacer justicia. Señaló que es reprochable que a tres años de los hechos de Iguala no haya en la cárcel alguna persona acusada por el delito de desaparición forzada ni detenciones de agentes de Huitzuco o de la Policía Federal.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres, y director de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Guerrero, denunció que el gobierno mexicano ha tratado sistemáticamente con desdén a los familiares, dando cuenta primero a la prensa de información que les compete, causándoles más dolor con su insensibilidad e indolencia y denunció que: “A tres años han sido incapaces de brindar verdad y justicia, ha sido una investigación viciada, se ha construido una verdad oficial insostenible”. Rosales señaló que esto se debe al poco compromiso que tiene la PGR y los poderes públicos con el caso, porque les interesa más hacer un “cálculo político” que atender las demandas de los familiares. Finalmente, dijo que “son una falsedad las afirmaciones de la PGR, en el sentido de que ya se agotó la mayor parte de las líneas de investigación sobre los desaparecidos, ya que en la realidad ninguna hipótesis ha sido agotada”.

Mario César González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dijo que los padres y madres decidieron cambiar su plan de acción para manifestar su solidaridad y respeto al dolor de las víctimas del pasado sismo del 19 de septiembre: “¿Cómo no sentir su dolor, señores? ¿Cómo no solidarizarnos con esa gente? Para nosotros es difícil traer este dolor tres años y aún saber que hay familias que están sintiendo lo que nosotros, que hay familias que no encuentran a sus seres queridos. ¿Cómo ser indiferente?”

Por su parte, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dijo que, a tres años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, sus familiares continúan luchando sin claudicar “porque el caso Ayotzinapa no puede quedar en la impunidad”. Señaló que en esta investigación no hay avances, sino solo “papeleo” y los padres y madres saben por qué: “No tenemos respuestas de parte del gobierno, no tiene interés de dar resultados o llegar al paradero de nuestros hijos”.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, afirmó que los familiares saben por qué el no han obtenido respuestas: “no hay avances” porque “el gobierno federal está involucrado en la desaparición de nuestros jóvenes”. Don Emiliano también hizo un llamado a la unidad por “el dolor de las víctimas” y exigió una respuesta inmediata para la reconstrucción y reparación de los daños sufridos por el terremoto. No obstante, pidió a los mexicanos no olvidar que, ante la incapacidad de los políticos, es la organización de la gente la que realmente puede hacer la diferencia, como lo han comprobado en su lucha los propios padres y madres de Ayotzinapa: “Hoy se cumplen tres años de la cobarde agresión a nuestros jóvenes, tres años de lucha, ¡y no tenemos nada!. No hemos logrado que este pinche gobierno dé con el paradero de nuestros hijos”. ¡Gracias por estar para ayudar! -dijo refiriéndose a los asistentes a la manifestación-, porque lo puedo decir con toda claridad: solamente el pueblo salva al pueblo”.

El mitin concluyó con la lectura del Pronunciamiento llamado: “El sismo de nuestra lucha por nuestros 43 hijos”, leído por la compañera María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero. En el documento, los padres y madres señalaron que su lucha en búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa ha pasado por cuatro etapas:

La primera fue a partir del 26 de septiembre hasta el final de 2014, caracterizada por una investigación lente y tardía parte del gobierno federal que quiso dar carpetazo con su “mentira histórica”.

La segunda inició en 2015 y comprende las investigaciones realizadas por los propios familiares para conocer la verdad y refutar la “mentira histórica”.

La tercera se refiere a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, con evidencias omitidas por la PGR y nuevas búsquedas de información, aportó elementos para afirmar que el de Iguala fue un crimen de Estado y la “mentira histórica” una farsa.

La cuarta fase comenzó en 2017 y continúa a la fecha, y se caracteriza por la exigencia de los padres y madres al gobierno mexicano para retomar y profundizar las cuatro líneas de investigación que dejó el grupo de expertos, las cuales son: que se investigue la participación del ejército mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014; que se investigue y proceda a la detención y castigo de los elementos de la policía municipal de Huitzuco que agredieron a los estudiantes; que se profundice la indagación de las líneas y aparatos telefónicos involucradas con el caso; y que se dé seguimiento a la hipótesis del trasiego de drogas de Iguala a Chicago como móvil del crimen.

Para finalizar, en el pronunciamiento enviaron un mensaje a los afectados por la tragedia de los sismos: “Las madres y padres de los 43 y la normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia. Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remuevan los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos. Sabemos que el gobierno tratará de sacar ganancia política de su dolor. Recuerden que solo el pueblo ayuda al pueblo. Es el pueblo quien ha sostenido nuestra lucha y que en momentos difíciles nos ha ayudado a levantarnos”.

Paralelamente a la manifestación en la Ciudad Monstruo, se llevaron a cabo múltiples marchas silenciosas y mítines políticos en diversas ciudades del país. En Guerrero, una comisión de madres y padres, acompañados por estudiantes normalistas marcharon en silencio desde Ayotzinapa en Tixtla hacia. En Chiapas, también se llevaron a cabo acciones en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. En Tlaxcala, cientos de normalistas también salieron a las calles para acompañar la lucha de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos. En Cancún, Quintana Roo, docentes y alumnos del Colegio Kukulcán participan con un acto cultural en el tercer aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En el Istmo de Tehuantepec, la caravana de las “brigadas humanitarias 26 de septiembre arribó a Juchitán, donde no hubo acto político, sino una movilización masiva de normalistas de Ayotzinapa quienes repartieron víveres entre los afectados por los sismos del 7 y 23 de septiembre.

La lucha por justicia para Ayotzinapa enfrenta un momento muy difícil. El gobierno federal apuesta por el desgaste… Los familiares y sus aliados debemos encontrar caminos para seguir ejerciendo presión continuamente, día con día y mes con mes, mientras no haya resultados ni seguimiento a las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes. Por ello, es necesario advertir que las diferentes manifestaciones de este 26 de septiembre de 2017 no son un acto conmemorativo de resignación, sino la continuación de la tenaz lucha de las madres y padres de Ayotzinapa, y la muestra de que la indignación, el descontento y la protesta, a 3 años del crimen de Estado, siguen siendo generalizados, porque somos muchísimas personas y organizaciones lxs que seguiremos luchando hasta devolver con nosotr@s a nuestros 43 compañeros normalistas. Justicia y solidaridad son las consignas del momento…