Contra el fin del rescate: alto a la prepotencia criminal de los gobiernos

Domingo 24 de septiembre de 2017

Compartimos dos videos llegados desde Lindavista sobre la indignación que causa entre los rescatistas la decisión de dar por concluido el rescate y comenzar con las demoliciones y la remoción de escombros sin importar que haya aún personas atrapadas, vivas y muertas.

El fantasma de gobiernos criminales que no les importa la vida si no reestablecer su viciosa "normalidad" para que los negocios sigan como siempre, vuelve a cabalgar en Ciudad Monstruo. Ya en 1985 muchos cuerpos acabaron en los depósitos de cascajo, tratados como basura y sacados por trascabos y palas mecánicas. No lo permitamos hoy!

Posteado por Ellos y Nosotros

Jan Lunita es la voz ahogada de los mexicanos y mexicanas que salieron a las calles tras el sismo a ayudar a quien lo necesitara. Quien no estaba allí para colaborar si no todo lo contrario fueron las autoridades.

"Abandonaron a nuestros familiares atrapados", denuncian incompetencia de autoridades en rescate tras derrumbe por sismo en Lindavista