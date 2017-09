Nebulosa - 18 de septiembre de 2017

Jueves 21 de septiembre de 2017

Y en esta nota les compartimos un breve resumen de las actividades llevadas a cabo por nuestrxs compas Madres, Padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de las acciones de los los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El pasado 12 de septiembre un grupo de normalistas fue atacado por la policía del estado de Guerrero. La agresión ocurrió cuando los estudiantes regresaban de Chilpancingo a Tixtla, y donde habían hecho una actividad de boteo, la policía del estado disparó varias veces para ponchar las llantas del camión y darle alcance. Al menos 12 normalistas fueron detenidos durante ese operativo de la policías estatal. Aunado a lo anterior, las madres, padres y estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que ese mismo día, un grupo de hombres armados permaneció hostigando y vigilando a las Comisión de Padres y estudiantes que realizan actividades en la Ciudad Monstruo.

Para el 15 de septiembre, las madres y padres de los normalistas desaparecidos dieron un “antigrito” en los municipios de Tixtla y Chilpancingo, acompañados por maestros, estudiantes y organizaciones sociales y de derechos humanos.

En Chilpancingo, el antigrito se llevó a cabo en El Centro de la Ciudad y fue planeado como un acto contrario al oficial que se llevaba a cabo en el Palacio de Gobierno y encabezado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. En el municipio de Tixtla, otro grupo de padres de los 43 desaparecidos, junto con normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales, marcharon desde el arco de entrada de la ciudad hasta la explanada del zócalo “Ignacio Manuel Altamirano” en donde llevaron a cabo un mitin y dieron el antigrito. En el acto, el señor Melitón Ortega, dijo que las madres y padres van a seguir protestando y que no van a claudicar hasta saber la verdad y el paradero de los normalistas.

Ese 15 de septiembre las madres y padres de los normalistas gritaron justicia y presentación con vida en varias partes del país. Desde este espacio, nosotrxs también gritamos: Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Los días 16 y 17 de septiembre fueron días de lucha, denuncia y manifestación en México, por el reciente feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en Puebla el pasado 8 de septiembre a manos del conductor de un taxi de la empresa de autotransporte Cabify.

El 16 de septiembre en Puebla un grupo de estudiantes realizaron una manifestación muy cerca del bar donde Mara convivió con sus amigas y amigos antes de abordar el taxi del feminicida. Los y las manifestantes hicieron una fila portando veladoras y pancartas para exigir alto a los feminicidios en Puebla, que con el de Mara suman ya 83 crímenes de violencia de género.

Para el domingo 17 de septiembre, estudiantes, organizaciones civiles y familiares de Mara convocaron a la sociedad en general a realizar manifestaciones en varios estados del país para exigir justicia y un alto a la violencia de género. En Ciudad Monstruo se llevó a cabo una marcha que inició en la explanada del Zócalo y terminó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En Guadalajara, cientos de personas también marcharon por las calles centrales de la ciudad para exigir justicia por el feminicidio de Mara y para denunciar la violencia contra las mujeres. Algunas de las pancartas que portaban las y los manifestantes decían: “Si nada cambia la próxima podría ser yo”, también algunas que decían “Feminicidios, Emergencia Nacional”.

En Culiacán, Sinaloa, también se llevó a cabo una manifestación en El Centro de la ciudad. Los grupos se instalaron en la calle Álvaro Obregón, donde desplegaron una manta en la que escribieron #NiUnaMás, y durante breves periodos de tiempo interrumpieron el tránsito automovilístico en la calle para gritar consignas en contra de los feminicidios en México.

En León, Guanajuato también salieron compañeras a manifestarse contra la violencia de género. En El Centro de la ciudad elaboraron pancartas, para después realizar una marcha por la calle Madero hasta llegar al edificio del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo un mitin. En esta acción estuvieron presentes los familiares de la joven Francia Ruth Ibarra Ramírez, de 26 años, quien permanece desaparecida desde el 3 de diciembre de 2016.

En Xalapa, ciudad natal de Mara Fernanda, se llevó a cabo una gran marcha en silencio en la que participaron los familiares de Mara, acompañados por miles de mujeres, jóvenes, padres de familia y niños para protestar por el asesinato de la joven de 19 años asesinada en Puebla. En el mitin realizado en la Plaza Regina Martínez, Karen Castilla, hermana de Mara, dijo con la voz entrecortada: “No sólo estamos luchando por ella, no sólo estamos pidiendo justicia para ella, estamos pidiendo justicia para todas las personas que enfrentan la misma situación que mi hermana. Ninguna familia merece esto que le pasó a la mía”.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio comentó, a través de un comunicado fechado el día 16 de septiembre, que el feminicidio de Mara Fernanda Castilla forma parte de un contexto de violencia de género generalizado en Puebla y Tlaxcala; estados donde se encuentra el principal corredor de trata de personas en México y donde la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades ha fomentado la prevalencia de la violencia contra las mujeres y, por ende, el aumento de las desapariciones y los feminicidios.

El feminicidio de de Mara Castilla se suma a los 82 feminicidios documentados por organizaciones civiles en lo que va del 2017 en Puebla. En México, cada minuto hay un delito sexual, cada día son asesinadas 7 mujeres, cada año violan a más de 592 mujeres y en los últimos 4 años desaparecieron al menos 7 mil mujeres.

En este espacio también gritamos !Ni una menos! !Alto a los feminicidios y a la violencia de género!

Nuestrxs compas de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán siguen en el Plantón de Aztecas 215 exigiendo la cancelación inmediata de las obras de la Inmobiliaria Quiero Casa, que ha desparramo miles de litros de agua al drenaje. Aquí les presentamos algunas de las acciones que los compas realizaron entre los días 12 y 17 de septiembre. El martes 12 de septiembre, lxs compas que permanecen en el plantón denunciaron que la inmobiliaria Quiero Casa colocó una serie de plásticos color negro por encima de las bardas de protección de la obra con el objetivo de impedir que la Asamblea General de los Pedregales continué documentando el ecocidio cometido en el interior del predio donde la empresa derrama millones de litros de agua al drenaje sanitario. Ese mismo día, pero en la tarde, una comisión de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán realizaron una visita a las oficinas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Medioambiental de Ciudad Monstruo para recordarles que el tenían que presentarse a la mesa de trabajo del día jueves 14 de septiembre.

El 13 de septiembre, nuestrxs compas participaron en el foro “la defensa del agua en Ciudad Monstruo”, en el cual hablaron del ecocidio en Aztecas 215 y la invasión de inmobiliarias. Aquí les dejamos un breve audio de las compañeras Marcela y doña fili, quienes hablaron en el foro sobre el desperdicio de agua que ha hecho la Inmobiliaria:

El viernes 15 de septiembre, en el Plantón de Aztecas 215, se llevó a cabo una sesión más de la “Escuela Popular Piedra y Manantial” en la cual participaron Padres, familiares y Normalistas de las escuelas de Ayotzinapa, Mactumactzá y Atequiza para dar inicio a la “Jornada Nacional ESCUCHA MI VOZ 43”.

Ese mismo día, pero por la noche en el Plantón, los normalistas junto con lxs vecinxs de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán llevaron a cabo el “antigrito” para exigir justicia para los 43 desaparecidos y los miles más de desaparecidos, así como su presentación con vida. Los normalistas presentes en el acto leyeron un comunicado escrito por los padres donde comentaban que: “los padres y madres siguen firmes en la lucha por la presentación con vida de sus hijos” y reafirmaron que seguirán impulsando las cuatro líneas de investigación propuestos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que giran en torno a la participación del ejército y los policías de Huitzuco, así como el análisis de la telefonía celular y sobre todo indagar a fondo el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible movil de la agresión a los normalistas.

El día 17 de septiembre, lxs vecinxs de los Pedregales de Coyoacán se reunieron en el Plantón de Aztecas 215 para realizar carteles en defensa del #agua y el #territorio, contra el #ecocidio y contra el #cartelInmobiliario. Desde este espacio les invitamos a seguir atentos de las acciones y actividades realizadas en el Plantón, así como solidarizarnos y acompañar a lxs compas que permanecen en el Plantón exigiendo la cancelación inmediata de la obra.

El agua es vida y la vida se defiende!

Villa Coapa es una zona habitacional al sur de la capital que desde hace tiempo sufre problemas de escasez de agua, embotellamientos viales, encarecimiento del suelo urbano y otros, como resultado de la proliferación de centros comerciales. Ahora, la empresa Gigante Grupo Inmobiliario pretende construir un enésimo conjunto comercial en el número 610 de la Avenida Acoxpa, una de las principales arterias viales de Coapa. El proyecto abarca más de 65 mil metros cuadrados de terreno para beneficio de las cadenas comerciales.

Durante meses vecinos y organizaciones vecinales se han opuesto a esta construcción ligada a la cadena Soriana. La Unión de Vecin@s Organizadxs de Villa Coapa ha difundido información sobre las afectaciones causadas pro la obra, en particular, una fisura de 800 metros de largo y un metro de profundidad que se abrió delante de la obra desde el 30 de agosto pasado. Aunque la empresa rellenó la grieta, Protección civil ordenó la suspensión de la obra a pesar de la oposición de autoridades delegacionales. Y es que a pesar de las promesas de la delegada hechas en marzo de 2016, la obra ha seguido avanzando y las y los vecinos no ha sido recibidos por Claudia Sheinbaum, seguramente ocupada en su campaña para ser Jefa de Gobierno. Las reuniones entre vecinos y autoridades no han llegado a ningún acuerdo sustantivo y la grieta volvió a abrirse tras las intensas lluvias y el sismo ocurridos a inicios de septiembre.

Como en Coyoacán, en Tlalpan, inmobiliarias y autoridades van de la mano, sin importarles las afectaciones a los habitantes de esas delegaciones.

El Pueblo Originario de Cohuirimpo, uno de los 8 pueblos Mayos del estado de Sonora, denunció el intento de despojo de su territorio por parte de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) para la construcción de una laguna de oxidación del drenaje.

Los yoreme del pueblo de Cohuirimpo también comentaron que la obra no cuenta con la aceptación de los habitantes, pues nunca se les consultó a ellos ni a sus autoridades tradicionales. Por si fuera poco, el miércoles 13 de septiembre, un representante de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas comunicó al gobierno tradicional y a los habitantes que han opuesto resistencia a la construcción de la obra que, el el gobierno del estado había interpuesto una demanda contra el señor Remedios S. Aguilar Osuna, comandante general del gobierno tradicional por el supuesto delito de impedir el desarrollo, obstruyendo la obra del drenaje y por oponerse al uso del terreno.

No contentos con despojar de sus tierras a los ejidatarios de Texcoco, las empresas constructoras están tirando deshechos tóxicos en socavones ubicados en la colonia San Nicolás Tlaminca, donde camiones de diversas compañías depositan los lodos tóxicos que retiran del ex lago de Texcoco. Por ello, habitantes de San Nicolás e integrantes de la Universidad Autónoma Chapingo se manifestaron el 12 de septiembre para denunciar el doble engaño realizado por las empresas que construyen el aeropuerto.

Por una parte, la empresa URBANUM y el comisariado ejidal impulsaron un tiradero de escombro de material de construcción y los lodos en los socavones en los que hubo explotación minera con el falso argumento de que el material es “fértil”.

Por otra, estos lodos contienen cromo, bromo, cloruro y carbonato, y están siendo desechados en zonas de recarga acuífera, por lo cual contaminarán el agua que se consume en la demarcación y otros municipios aledaños.

Por ello, se exige la reubicación del tiradero y que se detengan de inmediato las descargas de lodo tóxico en San Nicolás Tlaminca.

Miles de personas realizaron una gran manifestación el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Murcia para mostrar su rechazo a la instalación de vías para un tren de alta velocidad que separará varias zonas de de la ciudad con el levantamiento de varios muros, para abrir las entradas provisionales en superficie. Durante cinco días, luego del anuncio de la construcción de las obras, los habitantes de la ciudad realizaron varias acciones de protesta convocadas con la consigna: “¡Soterramiento de las vías ya! Basta de promesas incumplidas”.

Para realizar la instalación de las vías las autoridades municipales impusieron un proyecto no muy brillante, pero si más económico para los inversores de capitales privados, pues la empresa y las autoridades locales pretenden construir un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de altura, sin pasos a nivel, que dividirá Murcia en dos. Los habitantes han exigido de manera legal y ahora a través de movilizaciones que las vías del tren sean subterráneas a fin de conservar unida a la ciudad, sus áreas y la seguridad de los vecinos. Por ahora la moneda está en el aire, movilización versus capitales financieros. Estemos atentos!

Miles de campesinos cocaleros del Catatumbo, en el norte de Colombia, bloquearon durante varias horas una carretera que comunica las ciudades de Cúcata y Ocaña en protesta por el incumplimiento del gobierno de realizar sustitución de cultivos ilícitos de forma concertada con las comunidades y sin represión. Pues desde hace unos días el ministro de defensa anunciara la erradicación forzada de al menos 25 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca en el Catatumbo.

Los campesinos cocaleros denunciaron que desde la semana pasada, observaron la presencia del Ejército, la Policía y el ESMAD con la finalidad de hacer operaciones de erradicación forzada y violenta en la zona. Incumpliendo el acuerdo de paz de La Habana, y el acuerdo colectivo firmado el pasado 9 de septiembre en el municipio de Tibú, en el cual el gobierno y las comunidades se comprometían a realizar la sustitución voluntaria de cultivos.

A través de un comunicado de prensa, la organización ASCAMCAT, señaló que los campesinos continuarán en movilización pacífica, mientras se establecen coordinaciones para hacer un llamado a paro regional para que se cumplan los acuerdos de La Habana.

El 12 de septiembre, miles de manifestantes en Buenos Aires protestaron en la Embajada de Israel para repudiar la presencia en Argentina del ministro israelí y también genocida Benjamín Netanyahu. La movilización fue convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Además de manifestar repudio por el genocidio cometido por el Estado de Israel contra los palestino, los manifestantes denunciaron que la visita tiene como propósito la venta de armas que usan los militares israelíes para matar palestinos para reprimir las protestas sociales en argentina.

Frente a la embajada sionista se llevó a cabo un mitin en el que Graciela Rosemblum, representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en nombre de todas las organizaciones concurrentes, leyó un documento en el que se enumeraban las decenas de atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino. También Tilda Rabi, otra de las convocantes ligada al Comité, leyó una nota de repudio por el secuestro sufrido por dos militantes de las Asambleas del Pueblo, que el viernes fueron secuestrados por un grupo operativo del Mossad, llevados a la embajada israelí, desnudados, golpeados e interrogados y luego amenazados de muerte.

Desde hace 9 meses, la comunidad Vereda Pio XII en el municipio de Guamal, en el centro del país, se han movilizado los habitantes para frenar un proyecto petrolero impuesto por la empresa energética ECOPETROL, pues ha incumplido en el plan de manejo ambiental y falta de socialización.

Aunque la comunidad ha obtenido decretos judiciales a favor par frenar el proyecto petrolero, el gobierno colombiano ha buscado defender a la empresa y permitir la instalación de la maquinaria para la extracción petrolera. El 11 de septiembre, los habitantes de la comunidad denunciaron un atropello más de la empresa. Resulta que Ecopetrol bloqueó las carreteras con maquinaria para la exploración de pozos petroleros y cuando los habitantes exigiendo la libre circulación, el escuadrón de policía ESMAD comenzó a golpear a las personas y llevarse los automóviles de los manifestantes.

Aquí los dejamos con un audio de una entrevista de Contagio Radio:

Como seguro recordarán, el 1º de agosto la Gendarmería argentina reprimió brutalmente a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen y ese mismo día se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, joven solidario que había asistido a mostrar su apoyo a los mapuche. Como ha ocurrido en México con las recientes desapariciones, las autoridades desde los rangos bajos hasta los más altos mandos han hecho lo posible para ocultar los hechos y negar que la gendarmería desapareció a Santiago. Sin embargo poco a poco se van resquebrajando las mentiras. El 16 de septiembre, el diario argentino El Tiempo dio a conocer una filtración del peritaje de la Policía Federal a más de 70 teléfonos de los uniformados participantes en la represión del primero de agosto y esa filtración de las investigaciones señalan que el Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tuvo profusas comunicaciones previas, contemporáneas y posteriores a esa acción con sus dos responsables tácticos, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, y el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola.

Las investigaciones no solamente muestran que hubo comunicación entre mandos, sino que el grueso de los uniformados dejaron en claro que durante el 1º de agosto una horda de gendarmes efectuó un “rastrillaje” en una orilla del río en busca de “manifestantes” ordenada por el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola y en esa búsqueda el cabo Darío Zoilán afirmó haber escuchado como uno de sus camaradas de armas gritaba “¡Tenemos a uno!”

Las cosas no se quedaron así, las autoridades han comenzado a mover las piezas a su favor. Por ejemplo: el lunes 18 de septiembre, el juez Guido Otranto ordenó rastrillar y ocupar todo el territorio de Los Cushamen “por el tiempo que sea necesario” con más de 400 efectivos de distintas fuerzas de seguridad nacionales y de Chubut. Obviamente, la prensa no pudo acceder y tampoco los familiares de Santiago Maldonado.

Según el juez Guido Otranto, el objetivo de la operación es “encontrar la mochila y los celulares” de Santiago y la otra es demostrar que Santiago se ahogó en el río, hipótesis a todas luces sin sustento pues como recordarán el 5 de agosto los buzos que realizaron el peritaje en el río dijeron que era imposible que Santiago hubiera llegado hasta el cause.

Hay que estar muy atentos de la “ocupación” del territorio de Los Cushamen cuyo objetivo es “encontrar la mochila y los celulares”, pues como ha dicho Sergio Maldonado, el hermano del compañero desaparecido, es posible que la policía “vaya y tiren su hermano e invierten otra cosa”.

Estemos atentos!

Lxs compas del colectivo Nodo Solidale - México, la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías (PIRATA) y la Revista K´uxaelan nos invitan a participar en el “Encuentro por la Resistencia Global Autónoma, que se llevará a cabo el día 27 de septiembre en las instalaciones del CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Este encuentro busca crear un espacio de reflexión entre los movimientos sociales respecto de los aprendizajes de lucha y los horizontes de lucha que se abren en la actualidad.

En el marco de la “Jornada Nacional de Lucha por Ayotzinapa: Escucha mi voz 43”, lxs compas de la Asamblea General de Barrios, pueblos y colonias de los Pedregales de Coyoacán nos invitan a participar en las acciones programadas para los próximos días: El 20 de septiembre a las 5 de la tarde en la esquina de las calles copal y Jilotzingo se llevará a cabo una reunión con los Padres y Madres de los 43, quienes compartirán sus testimonios. Ese mismo día, pero a las 8 de la noche en el Plantón de Aztecas 215, se realizará la proyección “ayotzinapa: una cartografía de la violencia”. Para el 22 de septiembre, a las 5 de la tarde se invita a participar en una “caminata por el Manantial de Aztecas 215 y una luz por los desaparecidos y 3 asesinados de Ayotzinapa. La cita es a las 5 de la tarde en la Parroquia de la Resurrección.

El 24 de sepetiembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en El Centro de Coyoacán se llevará a cabo un brigadier y exposición de fotografías.

El 25 de septiembre a las 7 de la noche en el plantón de Aztecas 215 serán proyectados diversos documentales sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.