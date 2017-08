Miércoles 30 de agosto de 2017

La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, su equipo jurídico y de especialistas presentamos a los medios de comunicación y población en general un listado pormenorizado de las ilegalidades y omisiones con las que se esta realizando la obra inmobiliaria en Av. Aztecas 215, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán.

Ilegalidades:

1.- Las sociedades INMOBILIARIA SAZMSACJ, S.A. DE C.V. y PROMOCIONES QUIERO VIVIENDA MEXICANA, S.A.P.I. DE C.V. cuyo nombre comercial es Quiero Casa están construyendo ilegalmente un conjunto habitacional sobre un acuífero somero (cuyas aguas subterráneas fueron alumbradas desde febrero de 2015), ya que no cuentan con la siguiente documentación:

Una Manifestación de Impacto Ambiental de Modalidad Específica. Por consiguiente, la Dirección de Regulación Ambiental de la SEDEMA no cuenta con elementos para evaluar los impactos negativos o daños al ambiente que puede generar la obra, no ha emitido la Resolución de Impacto Ambiental mediante la cual autorice la ejecución de la obra; en consecuencia, tampoco ha emitido las medidas de prevención, mitigación y compensación, ni las condicionantes que debiera cumplir la inmobiliaria.

La obra carece de un Estudio de Mecánica de Suelo que reconozca la existencia del acuífero somero para determinar los impactos negativos que se puedan causar al factor suelo y a la recarga del acuífero, planos de geomorfología e hidrología en los que se mencionen los elementos naturales cuyo estado pueda verse significativamente modificado por la realización del proyecto, planos a escala del proyecto arquitectónico de la obra que contemplen la existencia del acuífero somero, planos del Proyecto estructural de la obra con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características de la estructura de la obra incluyendo su cimentación sobre un acuífero somero.

2.- En los términos que establece el Artículo 47 y 51 fracción III del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, el propietario del predio, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debieron obtener el Registro de Manifestación de Construcción en su modalidad Tipo C.. Por lo anterior la INMOBILIARIA QUIERO CASA ha incurrido en graves ilícitos al no actualizar sus permisos en materia de construcción, impacto urbano e impacto ambiental ante las autoridades competentes, ya que la documentación que presentaron para obtener el Registro de Manifestación de Construcción Tipo C, no corresponde al tipo de obra que se está realizando actualmente.

Evidencias del ecocidio

La madrugada del 5 de diciembre del 2016 el Gobierno de la Ciudad de México a través de 500 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron el plantón vecinal que permaneció durante 7 meses frente a la obra con el argumento de que el problema del agua había concluido con la Resolución Administrativa que la PAOT emitió el 23 de septiembre de 2016. Sin embargo, la Inmobiliaria ha continuado con el derrame de agua del acuífero somero a la red de drenaje. Del 5 de diciembre del 2016 hasta el día de hoy, los vecinos hemos observando el caudal de agua que es derramado al drenaje y el cálculo mínimo que hacemos es de 864 mil litros por día, dando un total de 233 millones de litros, lo que equivale a 233 mil tinacos para el mismo numero de familias. Todo esto, a pesar de que hay un dictamen técnico del Instituto de Geología de la UNAM (30 de agosto de 2016) y una Resolución Administrativa de la PAOT (23 de septiembre de 2016) donde establecen claramente que la inmobiliaria no debe derramar el agua del acuífero somero al drenaje.

Omisiones de las autoridades

El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Dirección General de Obras y desarrollo urbano de la delegación Coyoacán, El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, han sido omisos en:

1.- No han vigilado que se respete el Dictamen Técnico de la UNAM que establece que de ninguna manera es aceptable que el agua del acuífero somero se capte y se tire al drenaje.

2.- No han dado cumplimiento a la Resolución Administrativa de la PAOT, la cual establece que Corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México VALORAR las medidas que proponga una persona especializada en el tema y que someta a su consideración LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA DEL PREDIO INVESTIGADO, a efecto de que EL AGUA sea aprovechada en beneficio de la colectividad o sea reincorporada en la misma zona y no se vierta a la red de drenaje.

3.- No han dado cumplimiento al Art. 15 fracción 2 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México que establece que el acuífero somero es parte de la cuencas pluviales y están obligadas a protegerlo.

4.- Han sido omisas en el ejercicio de las facultades que les conceden los artículos 16 y 36 de la Ley de Aguas, ya que no han hecho nada para detener la extracción irracional e ilegal del agua del acuífero somero y su derrame al drenaje.

Artículo 16: “Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:

XI. Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de abastecimiento y recarga de acuíferos

XXVI. Promover la restauración y protección de los mantos freáticos.

XXVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley de Aguas, en las materias de su competencia y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad.

Artículo 36 fracción V: “Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el Sistema de Aguas: V. Vigilará que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales……”.

5.- A pesar de que la obra que se está ejecutando no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental de Modalidad Específica no han procedido a clausurar la obra en los términos que establece el artículo 211 fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México.

6.- La SEDEMA no ha realizado visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de la Resolución Administrativa de Impacto Ambiental.

Irregularidades del Proyecto Cantera

Hasta el día de hoy no se conocen las especificaciones técnicas

Fue aprobada por SACMEX, cuando esto le corresponde a la SEDEMA.

De acuerdo a la Resolución de la PAOT, para evitar el desperdicio de agua, la obra no podía continuar hasta que se concluyera el Proyecto Cantera, y ocurre todo lo contrario.

No se ha ejecutado ninguna medida para que la inmobiliaria sea sancionada por el desperdicio que hizo y sigue haciendo de agua al drenaje sanitario antes y después de la resolución de la PAOT.

Ninguna autoridad de la Ciudad de México ha verificado que la inmobiliaria no reincida en el desperdicio de agua al drenaje

La PAOT no ha dado curso legal a las violaciones a la Ley de Aguas presentadas en las denuncias ciudadanas.

SACMEX y Delegación no han cancelado la conexión a la red de drenaje a la inmobiliaria ya que hace un uso distinto de la red al usarla para tirar el agua del acuífero somero.

En síntesis: Durante una año y medio los vecinos hemos denunciado públicamente el tiradero de agua al drenaje y el daño al acuífero somero, hemos ingresado diversas denuncias con un sin fin de evidencias a las autoridades correspondientes, pero sus respuestas sólo han favorecido el avance de la obra y el tiradero de agua continúa hasta el día de hoy. Es de notar que en los dos años y medio que lleva la obra, nunca ha sido clausurada por el tiradero de agua y las mesas de trabajo que se han propuesto por las autoridades de la ciudad de México a fin de "solucionar" la controversia que nos compete, han sido usadas como una estrategia dilatoria para desarticular la lucha vecinal y debilitar la lucha jurídica sobre la obra de Av. Aztecas 215. Toda vez que las pruebas de las acciones y omisiones derivadas de las facultades y obligaciones de las autoridades involucradas en este caso, suelen ser solicitadas, pero a pesar de la gravedad del asunto, siguen un cause burocrático lento, que lejos de resolver y presionar a las autoridades, sólo muestra un constante contubernio entre la opacidad e inacción procesal y el interés de que el proyecto de la inmobiliaria avance, antes que las acciones legales demuestren lo ilegal de sus fundamentos. Por lo tanto la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán ha decidido instalar un plantón indefinido frente al predio de Av Aztecas 215 el día de mañana 31 de Agosto a las 4pm. Si las autoridades no protegen el agua los vecinos en plantón si lo haremos.

Tomando en cuenta que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller; el Director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre; el Procurador Ambiental, Miguel Ángel Cancino y el Delegado de Coyoacán, Valentín Maldonado conocen perfectamente la problemática y es su deber como servidores públicos atender las demandas vecinales EXIGIMOS:

1.- Ejerzan las atribuciones que les han sido encomendadas por ministerio de ley en la normatividad ambiental de la Ciudad de México, y CLAUSUREN DE MANERA INMEDIATA la obra que se realiza de manera ilegal en el predio de Av. Aztecas números 215, Pueblo de los Reyes Hueytlilac, Coyoacán, es decir, que por primera vez se ejecute una acción por el daño al acuifero somero y el tiradero de agua.

2.- Que se realice un ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO del acuífero somero ya que el Reporte Técnico formulado por el Instituto de Geología de la UNAM determinó que sigue una ruta por las delegaciones Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa y por lo tanto es de vital importancia protegerlo.

3.- Que se instale en lo inmediato una mesa de trabajo con autoridades de alto nivel, especialistas en ingeniería, arquitectura, medio ambiente, y los vecinos para tratar y resolver las irregularidades y daños causados por la Inmobiliaria Quiero Casa a todos los habitantes de la Ciudad de México.

4.- Que las autoridades de la Ciudad de México asuman su responsabilidad de resguardar la integridad física y psicológica de todos los vecinos defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

¡Agua Sí, Inmobiliarias No!

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN

30 DE AGOSTO DE 2017