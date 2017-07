Nueva información de la situación del compañero anarquista Fernando Bárcenas, relatada por él mismo

Viernes 21 de julio de 2017

popularidad : 0%

20 de julio, 2017

Luego de ser encerrado en mi celda de la zona 7 de C.O.C., acudí el

miércoles 19/julio/2017 a audiencia de Consejo Técnico

Interdisciplinario, el cuál determinó que no podía bajar al área de

población general debido al conflicto ocurrido la semana anterior, por

lo que fui conducido al área del Módulo de Máxima Seguridad (M.M.S.), en

donde me encuentro actualmente segregado en la zona del Panal, por

medidas de seguridad.

Así mismo, al ser revisadas mis pertenencias en el acceso al M.M.S. los

carceleros, indagando en mis cosas, encuentran las hojas con mis

escritos y cartas personales, las cuales contenían también el boceto

general del periódico “El Canero”, el cual me confiscaron y a partir de

eso tomaron una actitud violenta, violando mis correspondencias

personales para concluir con una amenaza a cerca de mi refiriendo “Te

pueden matar por lo que dices” y “Ya párale a tu periódico”, haciéndome

saber que por escribir y plasmar mis ideas vulneraba la seguridad de la

institución, y que por esa razón debía permanecer segregado.

Cabe mencionar que por el conflicto anterior no puedo compartir celda

con nadie, pues se supone, se trata de resguardar mi integridad y mi

vida y aún con esto, al llegar al área del Panal me ingresan a una celda

con 8 personas más que no conozco y que me inspiran desconfianza, por lo

cual hago responsable al Consejo Técnico de lo que pueda suceder, pues

se trata una vez más de un pretexto para seguirme manteniendo en

condiciones de encierro y castigo.

Fernando Bárcenas