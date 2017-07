Boletín de prensa: Desabasto y tiradero de agua en Coyoacán ¿Quiénes son los responsables?

Miércoles 12 de julio de 2017

popularidad : 39%

Desabasto y tiradero de agua en Coyoacán

¿Quiénes son los responsables?

Durante el mes de mayo del presente año se hicieron 3 recorridos y 5 reuniones de trabajo entre vecinos, funcionarios de Gobierno Central, SACMEX y la Delegación Coyoacán para verificar la calibración de válvulas, funcionamiento de los pozos de agua, capacidad de los tanques de agua y mantenimiento de la red. En ellas se firmaron minutas para que todas las instancias hicieran las gestiones necesarias para resolver las diferentes necesidades: una planta de bombeo para el Tanque Zacatepetl (Cuicuilco), una bomba sumergible para el Pozo de Santo Domingo Sur, la conexion a la red primaria de las calles donde hay constante desabasto de agua e información del pozo de Cefiro y Av. del IMAN. Sin embargo, el día 9 junio la Delegación Coyoacán, Gobierno Central y SACMEX ya no se presentaron a las reuniones. Los vecinos decidimos hacer las gestiones por cuenta propia y en dos días juntamos alrededor de 500 firmas para respaldar los oficios, los cuales fueron ingresados el 12 de junio. Ese mismo día los vecinos ingresamos una denuncia ciudadana en la PAOT para que se atendiera el tiradero de agua del acuífero somero en Av. Aztecas 215 por la inmobiliaria Quiero Casa (se anexaron a la denuncia pruebas fotograficas y videos).

Al no haber ninguna respuesta para retomar las mesas de trabajo ni respuesta los oficios, además de agudizarse el desabasto de agua en las colonias Santo Domingo, Ajusco, Santa Ursula y Ruiz Cortinez y también no haber ninguna acción real por parte de la PAOT en la obra de Aztecas 215, los vecinos decidimos el pasado lunes 3 de Julio bloquear Av. Delfín Madrigal, Eje 10 y Cerro del Agua. Esperábamos una comunicación mínima, pero no la hubo ni de Gobierno Central ni de la Delegacion Coyoacán. Ante ello, los vecinos decidimos en asamblea hacer acciones mas fuertes y tomar periférico hoy martes 11 de Julio a través de una marcha que saldrá del Mercado Moctezuma a las 4pm.

Cabe señalar que conforme se acerca la fecha de la marcha del día de hoy recibimos respuesta a los oficios del agua y a la denuncia de la PAOT. Esto no es casual. Siempre que nos movilizamos es cuando el gobierno intenta tapar su ineptitud. Las respuestas que nos dieron en documentos son las siguientes:

DESABASTO DE AGUA

(Se anexan fotos de los oficios de respuesta).

EL SACMEX respondió con un oficio fechado el 26 de Junio que durante la noche cierran las valvulas para que el Tanque Zacatepetl (Cuicuilco) retome su nivel y en el día pueda surtir de agua y que el suministro de agua en los Pedregales es el mismo desde hace años pero que es insuficiente porque ha aumentado la población.

La Delegacion Coyoacán con un oficio fechado el 30 de Junio respondió que el Delegado ha enviado vigilancia ya que personal ajeno ha manipulado las válvulas y que ha cubierto el desabasto de agua con personal de operación hidráulica quienes informan que han entregado a Pedregal de Santo Domingo 1069 viajes de 7,450 m cúbicos y en la colonia Ajusco 1452 viajes de 10,472 m cúbicos de agua potable.

La PAOT a través del Subprocurador Emigdio Roa informó vía telefónica a los vecinos que ya hay un Acta de reconocimiento que hicieron en Aztecas215 el 22 de junio, donde no se percataron del tiradero de agua del acuifero somero al drenaje y que vieron que la inmobiliaria llenaba una pipa de agua para destinarla a un parque. Ante el cuestionamiento de que presentara la bitácora y cronograma de las pipas y el destino dijo que no tenían la información.

La respuesta de la Asamblea General es la siguiente:

1.- Es mentira que se cierren las válvulas de descarga para que en el día haya agua. Hay calles donde ha faltado el agua hasta por 20 días y el numero de calles aumenta día con día.

2.- La manipulación de las válvulas las hace la propia delegación pues le resulta un execelente botín político, práctica que le fue heredada por el delegado anterior Mauricio Toledo. La prueba principal es que cuando la población protesta a las pocas horas tenemos agua en la red.

3.- Las pipas que envía la delegación para paliar el desabasto de agua es claramente conocido que se privilegía a los afiliados al PRD (Partido del Delegado) y que se hace negocio con ellas a pesar de que deberían ser gratuitas. El listado a través de folios solo es un disfraz para ocultar el uso político. Hay vecinos que nunca les llega la pipa y a los coordinadores territoriales del PRD les mandan pipas y pipas para repartir a "sus gentes".

4.- Si de verdad se esta tratando el desabasto de agua ¿Por qué aumentan día con día las calles sin agua? Este es el listado de las calles que les ha a faltado el agua más de diez días seguidos en por lo menos 4 ocasiones de enero a julio del presnte año (equivalen a cerca de 15 mil personas a razon de 40 lotes por calle y 15 habitantes por lote):

Amesquite entre Escuinapa y Coyamel

Guamuchil entre Ahuanusco y Acatempa

Jumil entre Ahuanusco y Acatempa

Amatl entre Ahuacan y Ocoapan

Delfín Madrigal entre Escuinapa y Eje 10

Cuamiagua entre Coyamel y Escuinapa

Rey Hueman Entre Nayaritas y Popocatepetl

Pascacio entre San Raúl y San Gonzalo

Jaltipa entre Jumil y Guamuchil

Mixtecas entre Tepalcatzin y Hueman

Momoluco entre Escuinapa y Coyamel

Cicalco entre Nustepec Y Zihuatlan

Xochiapan entre canahutli y cicalco

Jilosuchitl entre Jilotzingo Y Coacoyunga

Aile entre Xochiapan y Ahuacan

Xochiapan entre Jicote y Jumil

Amatl entre Ahuacan y Ocoapan

Aile entre Escuinapa y Ocoapan

Pocatepetl entre Nauyotzin y San Pedro

Aile Entre Escuinapa y Coyamel

Andador Lilas entre Cuamiagua y Tepeyautle

Aztahuacan entre Totolin y Tochtli

Popocatepetl entre San Gonzalo y San San Eleuterio

Pascle entre Xochiapan y Ahuacan.

5.- El Delegado presume que han entregado a Pedregal de Santo Domingo 1069 viajes de 7,450 m cúbicos y en la colonia Ajusco 1452 viajes de 10,472 m cúbicos de agua potable, lo que equivale a 3186 casas en Santo Domingo y 6082 en Ajusco. Sacando cuentas de las calles que mas ha faltado el agua son mas de 14 mil las casas que no tienes agua. La miseria de pipas del delgado apenas cubre la quinta parte (Ver anexo 1) Pero si agregaramos las calles que han padecido desabasto de agua por menos tres días en en los meses de junio y julio el numero de afectados se incrementa a por lo menos 30 mil familias afectadas. Toda esta población padecemos el desabasto de agua, mientras en Aztecas215 se siguen tirando millones de litros al drenaje.

6.- Si el suministro de agua potable no alcanza por el aumento de la población, entonces ¿Por qué se han aprobado tantos proyectos inmobiliarios y comerciales? ¿Bajo que estudio de factibilidad hídrica se dieron las autorizaciones? ¿Por qué las inmobiliarias ofertan sus departamentos con garantía de agua y todos los servicios?

¿Por qué a los habitantes originarios hay respuesta de que no hay agua y para los empresarios lo contrario?

7.- El gobierno de la Ciudad de México, la PAOT, la SEDEMA y el SACMEX no ha vigilado que la inmobiliaria Quiero Casa cumpla con las dos condicionantes que le impusieron para aprobarle el Proyecto Cantera: no tirar el agua al drenaje y darle un uso público al agua que brota del acuífero somero. Los vecinos hemos hecho públicos vídeos y fotografías donde se observa claramente que la inmobiliaria sigue tirando al drenaje millones de litros de agua. A pesar de ello la PAOT no vió nada en su visita y el ecocido continúa. Es por ello que exigimos la inmediata intervención no solo del Procurador Ambiental sino también de la Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, y que sean congruentes con su discurso del cuidado del agua.

Ante la total contradiccion entre la realidad y las "respuestas y soluciones" que exigimos al Gobierno de la Ciudad de México, la PAOT, SEDEMA, SACMEX y Delegacion Coyoacán que resuelvan de inmediato nuestras demandas vecinales:

DESABASTO DE AGUA:

Servicio de agua en nuestras casas de manera permanente, como lo establece el articulo 4to Constitucional y aclaramos: No queremos pipas ni tandeo.

Reaperura inmediata de las mesas de trabajo para atender las gestiones vecinales sobre el desabasto de agua.

Que el SACMEX y la Delegacion Coyoacán hagan públicos los estudios de factibilidad hídrica de cada uno de los proyectos inmobiliarios y comerciales que han aprobado en los Pedregales de Coyoacán.

Información precisa del avance de los trabajos del pozo de Céfiro y Av. del IMAN (porcentaje de avance, fecha de entrada en funcionamiento, capacidad y cuadrante de distribución).

Perforación de un pozo para Santo Domingo Centro.

Conexión a la red primaria de las calles donde escasea el agua.

Una planta de bombeo para el Tanque Zacatepetl (Cuicuilco).

Una bomba sumergible para el Pozo de Amatl y Nustepec, en Santo Domingo.

AZTECAS 215:

Admisión de la tercera demanda ingresada a la PAOT el 7 de julio de 2017.

Que la PAOT y la SEDUVI presenten publicamente el Dictamen de Impacto Urbano vigente de la obra.

Audiencia inmediata con el Procurador Ambiental, Miguel Ángel Cancino y Tania Müller, Secretaria del Medio Ambiente.

Que la PAOT y SACMEX presenten y hagan públicos (con las fechas comprendidas del 5 de diciembre de 2016 al día de hoy 11 de julio de 2017):

A. Las bitácoras y memorias de las acciones de vigilancia, supervisión, monitoreo y demás contempladas en sus facultades que ha realizado esa Procuraduría, a fin de observar el cumplimiento cabal del proyecto denominado Cantera.

B. La calendarización de las visitas de inspección, oficios de designación del personal adscrito a la PAOT para realizar la verificación y cumplimiento de la normatividad aplicable.

C. Las actas de las visitas de inspección que se han realizado desde el inicio de las operaciones del proyecto Cantera a la fecha.

D. De las documentales que la inmobiliaria ha presentado para acreditar las acciones a que se obligó en el proyecto Cantera.

E. Planos de los dos pozos que se excavaron en Aztecas 215, denominados, PCA-1 y PCA-2

F. Copia de los comprobantes que acrediten la contratación de los servicios de transporte de agua tratada del sitio del Proyecto.

¡Agua si, inmobiliarias no!

¡Alto al despojo de nuestra agua!

¡Los Pedregales son de quienes los habitan!

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN.

ASAMBLEA DE LOS PEDREGALES DE COYOACÁN

11 DE JULIO DE 2017