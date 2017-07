Conferencia de prensa Santa Cruz Ayotuxco contra la autopista Toluca-Naucalpan

Miércoles 5 de julio de 2017

A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

A la prensa nacional e internacional

Como ustedes saben, porque hemos visto que nos han apoyado con la difusión

de nuestra situación, desde el mes de abril de este año se nos otorgó la suspensión definitiva para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan y que desde hace años está intentando destruir nuestro territorio, no sólo de Santa Cruz Ayotuxco sino de varios pueblos vecinos como Huitzizilapan que también se encuentra en la defensa de su bosque y Xochicuautla.

Como pueblo otomí tenemos el encargo ancestral de seguir defendiendo desde

nuestra dignidad de ser de esta tierra, lo que nos fue legado y encomendado para su protección ante la destrucción que alimenta a la hidra capitalista. El camino ha sido largo, lleno de piedras que los de arriba nos arrojan a los de abajo, pero no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos.

Sabemos que en este caminar se han generado muchas dudas y que como medios y compañeras y compañeros interesados en lo que ocurre en nuestro pueblo tendrán muchas preguntas, es por ello que a través de esto queremos

hacerles la invitación para que nos acompañen y que sean testigos de la destrucción ocasionada por el grupo higa y que a pesar de la suspensión y

de que en varias ocasiones les hemos exigido que salgan de nuestro territorio, siguen entrando con sus máquinas y custodiados por policías, como de por sí son los modos de los malos gobiernos.

La cita es este sábado 8 de julio a las 10 de la mañana en el paraje del Torreón, ubicado en el km 25 de la carretera Toluca-Naucalpan (de ese punto se tienen que recorrer aproximadamente 2 km hacía dentro por la carretera que va a Santa Cruz Ayotuxco), donde les contaremos quiénes somos, por qué estamos defendiendo, cuál es la situación jurídica y sobretodo queremos también que conozcan nuestro pueblo y que compartamos la palabra, el dolor, la rabia pero también la alegría que nos une y que nos da fuerzas para seguir caminando a paso firme.

*Gätho coa namaxini hñähñu*

(Todos somos pueblo otomí)

*Comité de Defensa Indígena de Santa Cruz Ayotuxco*

Para cualquier duda o aclaración:

Pablo: 5548524428

Para coordinar salida en transporte público desde la Ciudad de México:

José Luis: 5537156714