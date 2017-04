Nebulosa - 24 de abril del 2017

Viernes 28 de abril de 2017

Pável González: ni perdón ni olvido

En la primavera del año 2004, en vísperas de la conmemoración del inicio de la Huelga en la UNAM, nuestro compañero Pável González fue brutalmente asesinado. El viernes 23 de abril de ese año, su cuerpo sin vida fue encontrado sobre una cruz en el Pico del Águila, en la cima del Cerro del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. En la escena del crimen, fue encontrada una esvástica y una carta, donde supuestamente Pavel anunciaba su “suicidio”.

En ese entonces, el ex-procurador de justicia Bernardo Bátiz, mejor conocido como “el procurador del suicidio”, afirmó que Pável, así como Digna Ochoa no había sido asesinado, sino que sus muertes fueron causa de suicidio, dejando sin esclarecer y sin justicia los casos de Pável y Digna.

El asesinato de Pável quedó impune. Las autoridades judiciales hicieron caso omiso de otras líneas de investigación, como la que apuntaba hacia las organizaciones de extrema derecha, que pocos días después del asesinato de Pável, hicieron llegar amenazas vía correo electrónico a diversos colectivos, amigos y compañeros de Pável, cuyo remitente era “el yunque”, una organización de extrema derecha ligada al Partido Acción Nacional.

Hoy, como desde hace 13 años exigimos justicia

Plantón por nuestros 43 desaparecidos

El 20 de abril, las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 31 meses, instalaron un plantón a las afueras de la Procuraduría General de la República, en avenida Reforma, para exigir que las investigaciones sigan la ruta marcada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y descartar de una vez por todas la “verdad histórica”.

Durante la instalación del plantón, don Mario González, padre de César Manuel González, comentó que la decisión de instalar el plantón se debe “a la falta de avances en las investigaciones y por lo que dijo Roberto Campa subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación) en la audiencia en Washington (el 17 de marzo), de revivir la ‘verdad histórica’, echando abajo todo el trabajo de los expertos”.

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, explicó que para que los padres y madres puedan retomar el diálogo con las autoridades se requieren cuatro condiciones “mínimas”, las cuales son: 1) iniciar una investigación formal y seria contra elementos del Ejército adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala; 2) detener a los policías del municipio de Huitzuco, identificados plenamente desde febrero del año pasado como responsables de conducir al menos a 25 jóvenes hacia ese municipio, así como a policías federales que fueron testigos de la detención ilegal. 3) una investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien fuera el fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, a quienes señalan de cometer irregularidades que permitieron la evasión de altos mandos policiacos y del grupo criminal Guerreros Unidos, y 4) la presentación inmediata de los análisis de telefonía celular, revisadas desde el año pasado, pero de las que no tienen noticias de qué resultados ha tenido la revisión de los mensajes, vía Whatsapp o llamadas realizadas.

Ese día, durante un encuentro con el procurador general Raul Cervantes Andrade, así como los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, los padres y las madres de los desaparecidos señalaron los “nulos avances” en las investigaciones, además advirtieron que de seguir las omisiones y dilaciones, el comité de madres y padres emprenderían movilizaciones con mayor fuerza. De entrada dijeron que el plantón frente a la Procuraduría General de la República permanecería hasta que las autoridades reporten avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.

Por otra parte, el 21 de abril durante una conferencia de prensa derivada del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa a México, la nueva relatora especial de México, Esmeralda Arosamena Troitiño y el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao presentaron un informe de actividades que calló como balde de agua fría a la PGR. Los miembros de la CDIH comentaron que hasta ahora “no hay persona alguna procesada en esta causa bajo el tipo delictivo de desaparición forzada”, además de que “altas autoridades” hacen declaraciones para validar la verdad histórica cuando ni siquiera esa hipótesis está siendo indagada.

Respecto a la “verdad histórica”, Paulo Abrao señaló que ante la insistencia por mantener viva la “verdad histórica” debe preguntarse “¿por qué la teoría del basurero tiene que ser investigada o considerada?”, cuando está demostrado, dijo, “que no hay elementos científicos y materiales que puedan comprobar la veracidad de la tesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero”.

Para el domingo 23 de abril, las madres y padres de los desaparecidos, llevaron a cabo una marcha que partió del Ángel de la Independencia con dirección al Antimonumento a los 43 para exigir el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

El lunes 24, los familiares de los desaparecidos llevaron acabo un acto de protesta en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó de de cargos penales a Tomás Zerón, quien el 28 de octubre de 2014, llevara las bolsas negras al basurero de Cocula, de donde emergió uno de los restos de Alexander Mora Venancio.

Desde este espacio también nos sumamos a la exigencia de las madres y padres de los 43 desaparecidos: Vivos los llevaron, vivos los queremos.

Alerta Xochicuautla

Nuestros compañeros de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denunciaron que la mañana del lunes 24 de abril, la policía del Estado de México y personal de Grupo Higa incursionaron de manera ilegal en el pueblo para imponer a un Comisariado de Bienes Comunales, ligado al gobierno del estado y a la empresa. Con esta artimaña, el gobierno del estado pretende imponer un comisario de bienes comunales que avale y la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, sobre tierras ejidales de la comunidad indígena y del bosque Otomí-Mexica.

Estemos atentos.

Viacrucis migrante

Desde hace varios días, migrantes, refugiados, víctimas de la guerra, familiares de migrantes desaparecidos y organizaciones solidarias realizan el Viacrucis Migrante, con el objetivo de llegar hasta la ciudad de México, para hacer visibles los abusos, discriminación, violencias y otras calamidades en su paso por México hacia Estados Unidos.

El Viacrucis Migrante inició el 9 de abril en los límites entre el estado de Chiapas y Guatemala. Luego pasó hacia Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca donde llegó el 14 de abril. Posteriormente emprendieron su camino hacia el Puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Como parte de las acciones de denuncia de la discriminación y la violencia que han padecido en México y Estados Unidos, los y las migrantes subieron a la Bestia, nombre que recibe el tren proveniente de Arriaga, Chiapas, que llega a Ixtepec y también se dirige al estado de Veracruz.

Oaxaca: megaproyectos a la fuerza

Seguro recordarán que en agosto de 2015, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco interpuso un amparo por violaciones a los principios del derecho a la consulta realizada en Juchitán, para la instalación del proyecto de Eólica del Sur en tierras de Juchitán de Zaragoza y El Espinal.

Bueno, pues resulta que después de un año y ocho meses de dilación, el 19 de abril un juez del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, en Oaxaca emitió una sentencia adversa para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán tras desestimar las pruebas presentadas con las cuales se demostraba que la empresa Eólica del Sur “no respetó los más altos estándares internacionales” para la realización de la consulta que aprobaría o no la instalación de un parque eólico.

Aquella consulta, fue realizada en 2015 y a través de la documentación hecha por la Misión de Observación y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se pudo documentar que la consulta no fue libre ya que la Misión documentó con videos y notas periodísticas más de 30 incidentes de seguridad entre amenazas y hostigamientos. No fue previa ya que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió las manifestaciones de impacto ambiental antes de iniciar la consulta. No fue informada ya que la Sener reconoce públicamente que la información relacionada con el desarrollo del proyecto se encontraba disponible en internet, omitiendo el hecho de que las personas integrantes de la comunidad tienen como segundo idioma el español. Además de que la información era muy técnica para ser comprendida en su totalidad.

El domingo 23, y para muestra que los parques eólicos son una imposición del gobierno estatal, ole ejidatarios que originalmente rentaban sus tierras a la empresa Eólica de Francia, fueron detenidos por policías estatales debido a que la empresa los denunció ante la Fiscalía General del Estado porque desde hace dos meses bloqueaban el parque eólico Santo Domingo.

Por otro lado, el 24 de abril pobladores de la comunidad Puente Madera perteneciente a San Blas Atempa en Oaxaca, llevaron acabo un bloqueo de la carretera transitsmica para exigir que pare la construcción de la subestación eléctrica e imposición del parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional en tierras comunales. Por la noche, mientras mantenían el bloqueo, los comuneros denunciaron que un grupo de choque de filiación priísta, incendió los pastizales cercanos a lugar donde se estableció el bloqueo.

Así la realidad del despojo en el México en guerra.

Jalisco: otra nota sobre empresas eólicas y despojo

Y hablando de parques eólicos y otras lindos ejemplos del despojo en este país, aquí les traemos una noticias desde el estado de Jalisco. Donde la empresa eólica Veleta, de origen nuevoleonense, obtuvo un contrato de arrendamiento de 7 mil 200 hectáreas del ejido La Concordia. Lo trágico no solamente es que la empresa haya obtenido el contrato para instalar las grandes turbinas de generación eólica modificando el paisaje, sino que la superficie estimada en el contrato abarca la superficie del ejido. Es decir que los ejidatarios tendrán que optar por vivir bajo un generador eólico o desplazarse hacia otras poblaciones.

Chiapas: siguen agresiones a Las Abejas

A través de un comunicado fechado el 22 de abril, Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, denunciaron tras las recientes agresiones ocurridas en Chenaló, donde por ordenes de la presidenta municipal de Rosa Pérez Pérez del partido Verde Ecologista, se han cortado los servicios de luz y agua a miembros de Las Abejas en el barrio Los Chorros.

Las Abejas, enfatizaron que con el corte de agua “y la amenaza del agente rural y los coordinadores políticos de la presidenta Rosa Pérez del barrio Rio Jordán, de cortarles también el suministro de agua a toda persona quien apoye a los integrantes de las abejas, constituye una violación grave de un derecho humano, al agua y la vida”.

Estemos atentos.

La primera visita de Duarte en la cárcel

Al grito desgarrador de “ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos”, Lucy Díaz, del Colectivo Solecito; Aracely Salcedo, del Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, y Yadira González, de Justicia por los Desaparecidos dieron la primer visita en el Fuerte San Rafael de Matamoros de Guatemala al exgobernador veracruzano Javier Duarte, el pasado 22 de abril.

Allá, frente al Fuerte San Rafael de Matamoros, las madres de los y las desaparecidas colocaron mantas y pancartas con los rostros de sus hijas e hijos desaparecidos durante la gestión de Javier Duarte. Lucy Díaz, del Colectivo Solecito, señaló que ahora que cayó en prisión Javier Duarte, tendrían que seguir varios exprocuradores de justicia y exfiscales regionales, así como secretarios de gobierno y otros políticos.

Por su parte, Aracely Salcedo comentó lo siguiente”No queremos que a nivel internacional pase desapercibido que Duarte sea juzgado y castigado, no sólo por enriquecimiento ilícito y lo robado, sino también por las desapariciones y ejecuciones que se llevaron a cabo durante su mandato”.

Arantepacua: rumbo al autogobierno

Con alegría recibimos la noticia que los compas de la comunidad purépecha de Arantepacua decidieron en asamblea impedir la instalación de casillas para los comicios electorales del años 2018 y anunciaron que buscarán construir su autogobierno elegido a través del Sistema de Usos y Costumbres como el de la tenencia de Pichátaro y el municipio de Cherán.

La decisión fue tomada luego de los recientes hechos que incluyeron la irrupción de Fuerzas Federales y Estatales en la comunidad que culminaron con el asesinato de 4 comuneros, así como las dos veces que el Gobierno del Estado anuló las mesas de negociaciones.

Por otro lado, el 23 de abril fue excarcelado el último comunero de Arantepacua detenido durante el brutal operativo del día 5 de abril. El comunero de nombre Agustin, fue herido por los elementos de seguridad, lo que le provocó la perforación de uno de sus pulmones, debido a lo cual requirió de tres intervenciones quirúrgicas, las cuales fueron realizadas en el Hospital Civil en donde el comunero permaneció internado hasta el día 23, cuando luego de su alta fue presentado ante un juez quien determinó que la libertad condicional del comunero y le impidió participar en manifestaciones públicas, poseer armas de fuego o viajar al extranjero; esto por un periodo de al menos seis meses.

Colombia: Cauca en alerta roja

El Consejo Regional Indígena del Cauca alertó de manera urgente, el pasado 20 de abril, sobre el peligro en que se encuentran las comunidades del Resguardo Indígena de Kokunuko municipio de Parace Cauca. Lugar en el que se ha dado la orden de desalojar los poblados indígenas que emprendieron desde 2013 la Minga Nacional que tiene como propósito el saneamiento territorial de este espacio de vida.

Nicaragua: marcha contra el interocéanico

Y en regresando a Centro América, el sábado 22 de abril, miles de campesinos de los municipios del sur de Nicaragua salieron las calles para protestar contra la construcción de un canal interoceánico desarrollado por la empresa china HKND, radicada en Hong Kong. La manifestación se llevó a cabo en el puente de la Tonga, en la ciudad de Juigalpa, debido a que los policías antimotines bloquearon los accesos a los manifestantes provenientes de diversas partes del país.

Brasil: Indìgenas protestan en el Congreso

El 25 de abril, se registró un enfrentamiento entre la policía brasileña y miles de indígenas que protestaron frente al Congreso por la invasión de los agricultores en sus reservas. En la protesta unos 2 mil indígenas han exigido una mayor celeridad en la demarcación de tierras que reivindican como propias. Los indígenas rechazan un proyecto de ley que discute el Congreso y que propone alterar las normas que rigen la delimitación de esos territorios. En esta discusión, explican los indigenas, participan grupos parlamentarios que representan los intereses de los empresarios del campo, por lo que estos grupos podrían beneficiar a grandes hacendados que reclaman la propiedad de tierras indígenas, lo que en muchas ocasiones ha provocado violentos conflictos y decenas de muertos.

La manifestación indígena, fue dispersada violentamente por la policía legislativa que utilizó gas lacrimógeno y balas de caucho. Los indigenas tenìan la intención de instalar el “campamento tierra libre” durante toda la semana frente al Congreso para presentar una larga lista de inconformidades frente a lo que han llamado la “mayor ofensiva contra los derechos de los pueblos en los pasados 30 años”. Tras la agresión, los indigenas delcararon que el gobierno de Temer maniobra para anular las protecciones en diversas partes de la Amazonia y permitir la expansión a ganaderos y otros grandes intereses económicos.

Sigamos atentos!