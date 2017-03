Nebulosa 6 de Marzo del 2017

Miércoles 8 de marzo de 2017

por

popularidad : 0%

Estas son las noticias de la semana:

Veracruz: desaparecer a los desaparecidos

Crónica de la masacre: temporada 2, episodio 3: terror en Veracruz

Caravana por un salario justo y una vida digna

Abajo la ley del garrote

Oaxaca: pescadores contra los parques eólicos

Alerta Xochicuautla

Guerrero: A un paso de la libertad de Arturo Campos





Veracruz: desaparecer a los desaparecidos

Y para muestra de que la desaparición es una política de estado, basta con asomarse Veracruz para saber que la búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos emprendida por el gobierno ha sido una broma macabra.

Resulta que las muestras de ADN tomadas a miles de familias de desaparecidos, con las cuales se crearía un banco de datos para comparar los perfiles genéticos con los restos encontrados en las fosas, simplemente no se realizó. La Fiscalía General del Estado, le mintió a las familias, nunca procesó las muestras y nunca realizó los perfiles ni las comparaciones.

De las 5 mil denuncias por desaparición, la Fiscalía únicamente procesó 266 perfiles genéticos, los demás registros, así como miles de personas, permanecen desaparecidos.

Crónica de la masacre: temporada 2, episodio 3: terror en Veracruz

No, no estamos de acuerdo con que este país se vuelva un lugar de nuestras muertes y desapariciones. Las cifras avanzan y la relación del narco con el gobierno, sus vínculos económicos, no los estamos viendo, sólo la violencia se hace más aterradora y más cruel. Esta semana, a un día de la entrada de la gendarmería en Veracruz, once cuerpos fueron abandonados en el interior de una camioneta en Boca del Río, con evidentes signos de tortura y un narco mensaje.

También en estos días, una familia de originaria de Oaxaca tristemente perdió a dos de sus seres queridos, al parecer, ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Marina, cuando vacacionaban en Veracruz, y tres más fueron desaparecidos de manera forzada. Pese a las irregularidades que han encontrado los familiares, el Juzgado Tercero de Distrito admitió un juicio de amparo por desaparición forzada y le pidió a la Semar que libere a los detenidos y los presente ante un juzgado de distrito. El caso también se presentó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Policías y militares no frenan la violencia, al contrario son parte de ese problema, la alimentan y la hacen más dolorosa.

Caravana por un salario justo y una vida digna

El sábado 4 de marzo comenzó la caravana por un salario justo, convocada por el Sindicato Independiente Nacional Democráticos de Jornaleros Agrícolas SINDJA y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Luego de realizar un bloque carretero en la colonia se realizó un mitin para dar a conocer los puntos que visitarán y para invitar a las jornaleras y jornaleros de todo el país a participar en esta movilización.

El evento comenzó con el cierre de la carretera transpeninsular para protestar por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Baja California y el gobierno federal. A dos años de la movilización de más de 80 mil jornaleros y jornaleras el SINDJA mantiene el compromiso de lucha por los derechos laborales de la gente que sigue apoyando y movilizándose.

Lxs invitamos aseguir el recorrido de la caravana en Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Queretaro, Estado de México para llegar el 17 a la Ciudad de México.

Abajo la ley del garrote

En el Estado de México como en Puebla y el resto del país, los gobiernitos han tratado de imponer, mediante una serie de “leyes”, el uso desproporcionado de la fuerza pública y de armas letales contra la movilización social.

Una de esas leyes, fue propuesta por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila el 11 de diciembre de 2015. Desde ese momento, diversas organizaciones sociales, centros de derechos humanos y pueblos en ressitencia como los compas de Xochicuautla y, especialmente, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador de Atenco, realizaro diversas manifestaciones, así como acciones legales para denunciar el caráecter letal de dicha ley.

En este contexto, el primero de marzo de 2017, se llevó a cabo una manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir a los magistrados la cancelación inmediata de dicha Ley, porque viola los derechos y garantías fundamentales de las personas.

Oaxaca: pescadores contra los parques eólicos

Desde las costas rebeldes del pacífico mexicano, los pesacadores de San Francisco del Mar dieron a conocer un comunicado, el pasado 5 de marzo de 2017, en el que denunciaron que durante una asamblea informativa para tratar la aprobación de proyectos eólicos, un grupo de personas ajenas a la comunidad comenzaron a violentar la asamblea para evitar que los pescadores finalmente decidieran negar la construcción del parque eólico, que de ser aprobado despojará de 15 mil hectáreas.

Los pescadores de San Francisco del Mar responzabilizaron al Comisariado de Bienes Comunales Profesor Cayetano Martínez y al presidente municipal Profesor Froilán Gaspar Pedro así como al gobierno de estado gobierno del estado, pues son ellos quienes han mostrado interés en la imposición de parques eólicos en la región.

Alerta Xochicuautla

El pasado 3 de marzo, 180 agentes de la policía estatal irrumpieron en la asamblea comunal de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México. Con este acto intimidatorio contra las y los comuneros que desde hace diez años resisten y luchan contra el megaproyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, el gobierno de nueva cuenta está desacatando las medidas cautelares y las recomendaciones dictadas por organizaciones de Derechos Humanos.

El proyecto de Autopista Toluca- Naucalpan, pretende destruir más de 600,000 metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año. La presencia de la policía estatal es un acto de evidente provocación y agresión para las y los comuneros que resisten los fuertes intereses de las empresas subsidiarias de Grupo Higa y del gobierno del Estado de México,los cuales también han fomentado la división y coptado al Comité de Bienes Comunales. Los pobladores, además de denunciar dicha agresión, exigen que la policía salga inmediatamente de sus comunidades y que se respeten los derechos humanos y de los pueblos.

Para leer el pronunciamiento: http://frentedepueblosindigenas.org/comunicado/pronunciamiento-de-los-pueblos-organizaciones-colectivos-e-individuos-aqui-firmantes-condenamos-la-incursion-de-mas-de-180-policias-estatales-del-gobierno-del-estado-de-mexico-al-comunidad-origin/

Guerrero: A un paso de la libertad de Arturo Campos

El pasado 09 de febrero de 2017 el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero, resolvió que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro por el que se encuentra en prisión desde hace tres años. Esta resolución reconoce al mismo tiempo como legal y legítimo el sistema de Justicia y Seguridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria. Además, obliga a la Cuarta Sala Penal a emitir un fallo que ponga en libertad al compañero.

Arturo, Gonzalo y Samuel, los tres presos de la CRAC-PC acusados injustamente de delitos que no cometieron, han demostrado en los tribunales federales su inocencia y han vencido a un sistema de justicia estatal que criminaliza a los defensores comunitarios y estigmatiza al sistema de justicia de la CRAC-PC que por la vía de los hechos es una alternativa para construir la justicia desde abajo.

¡Libertad a los presos de la CRAC! ¡Libertad a los presos políticos!

Avisos

Día Internacional de la Mujer que Lucha

El 11 y 12 de marzo en la explanada de Bellas Artes se realizará un acto político-cultural para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que Lucha. Te invitamos a escuchar cómo luchan nuestras compañeras del Congreso Nacional Indígena, compañeras científicas, artístas, luchadoras sociales y mucho más…Habrá canto, poesía, teatro, performance, danza, música, baile, exposiciones fotográficas y de grabado y un corredor artesanal.

Seminario de historia del Congreso Nacional Indígena

El próximo 15 de marzo inicia el Seminario de historia del CNI en el foro José Revueltas y que durará marzo y abril. En esta primera sesión estará presente Gilberto López y Rivas y se abordará el tema “El Congreso Nacional Indígena y Los Acuerdos de San Andrés”.

Las sesiones serán los miércoles de 6 a 8 de la noche en el Foro José Revueltas, ubicado en el Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

¡De la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos!

CONVOCAN: Mujeres y la Sexta, Grietas en el Muro, Los de la Peste, Los Zurdos, Redmyc Zapatista, Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR), Tlakopan

¡¡El 8 de Marzo paramos todas y del 11 al 12 de Marzo vamos tod@s a la explanada de Bellas Artes!!