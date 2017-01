Nebulosa - 12 de enero de 2017

Domingo 15 de enero de 2017

El quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) se reunió en el Caracol de Oventik el 1 de enero de 2017 para compartir los resolutivos a los que llegó después de consultar a 43 pueblos originarios y a 523 comunidades a lo largo del país. Entre éstos destacan:

* Nombrar un Consejo Indígena de Gobierno que se proponga gobernar al país y que se rija por los siete principios del mandar obedeciendo.

* Elegir una mujer indígena del CNI, que sea vocera del Consejo Indígena de Gobierno y que sea candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018.

* Establecer como uno de los objetivos del Consejo Indígena de Gobierno la reconciliación de los pueblos y la creación de alianzas con quienes no son del CNI.

* Realizar una Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno los días 27 y 28 de mayo de 2017.

Las y los compañeros del CNI concluyeron con las siguientes palabras: ”…por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad. Es decir, no tengan duda, vamos por todo, pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacífica y radicalmente nuestras formas propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

De acuerdo a los resolutivos podemos identificar que la propuesta ha logrado la adhesión de un número importante de comunidades, además de que sigue un proceso lento pero firme para dar fortaleza a los objetivos. Como retos queda la reorganización de las comunidades en un contexto donde la guerra contra la población avanza día a día, además de la difícil tarea de abrirse paso en un sistema electoral marcado por la simulación democrática, los fraudes y los narcogobiernos.

Lxs zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad

Del 26 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017 se realizó en el Cideci, San Cristóbal de las Casas, el encuentro ConCiencias por la Humanidad en el que lxs zapatistas convocaron a decenas de científicos a compartir su palabra y sus conocimientos con las bases de apoyo zapatistas y con compas de la Sexta nacional e internacional. A lo largo de estos días se dieron pláticas sobre distintos temas científicos, se estableció un diálogo entre lxs zapatistas y los ponentes, además de que los subcomandantes del Ejército Zapatista compartieron su palabra. El encuentro marcó nuevas rutas como son un próximo encuentro en el que los científicos puedan dialogar entre ellos y, además, la vinculación directa de los científicos con las comunidades con el fin de que lxs zapatistas puedan apropiarse de la ciencia y satisfacer necesidades económicas, educativas y de salud sin depender de la ciencia capitalista.

Puedes escuchar los audios del encuentro en la página de Radio Zapatista y en la programación de la Ke Huelga Radio.

Llegó el gasolinazo!

Y con él las protestas. Desde el 1 de enero de 2017, la protesta recorre México: diversos sectores de la población muestran su inconformidad por el primer aumento en el precio de la gasolina, que en términos generales subió un 20% y que detonará el aumento en el costo de la vida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel, después del 3 de febrero, se realizará un nuevo aumento y posteriormente ajustes para llegar al precio de venta internacional.

Poco menos que una explicación, fue lo que Peña Nieto dio como mensaje nacional al regresar de sus vacaciones: “Se que hay mucha molestia y enojo por esta situación, son sentimientos que entiendo y comprendo… es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la Reforma Energética ni tampoco a un aumento en los impuestos… es un aumento que viene del exterior, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”… que tal! Así o más idiota?!

¿Y Los jugosos beneficios que recibirán las corporaciones nacionales y transnacionales, tras las impopulares reformas estructurales?

¿Qué no hay dinero? ¿Y los millones de pesos destinados a políticos en sus bonos navideños? Por ejemplo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral cerraron el 2016 con bonos de 700 mil pesos cada uno.

¿Y los millones de pesos robados por los ex gobernadores de Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Coahuila?

¿Y las compras ostentosas del presidente? el avión presidencial costó 461 millones de dólares… ¿porqué la factura siempre la tiene que pagar la gente? De ahí el descontento y de ahí la movilización. En los primeros minutos de 2017 se registraron protestas en 16 estados de la república; a diez días las protestas se realizan en todo el país. Aquí te compartimos una pequeña radiografía de lo que sucede en las calles.

El día primero de enero arrancó la campaña nacional de desobediencia civil para no comprar gasolina los tres primeros días del año, por lo que la venta de gasolina bajó entre 7 y 15 % dependiendo la región. El representante de la asociación de gasolineras explicó que desde finales de 2016 las ventas y el consumo de gasolina habían bajado, y en los primeros días de 2017 el consumo medio nuevamente descendió de 250 pesos por cliente a sólo 150.

En Ciudad Monstruo, las manifestaciones comenzaron el 1 de enero en el Ángel de la Independencia, desde donde se marchó hasta llegar al Zócalo. La consigna de “No al gasolinazo” se ha extendido a semáforos informativos, cierre de gasolineras y los llamados saqueos en zonas comerciales.

El 3 de enero, diversos colectivos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomaron desde las 8:30 todas las gasolineras ubicadas sobre la Avenida Tlalpan, desde el metro San Antonio Abad hasta el Estadio Azteca.

Destacamos que el 8 y 9 de enero, se realizaron dos manifestaciones; la primera llegó al zócalo y la segunda protestó frente a Palacio Nacional. Una de las figuras que destacó en esta movilización del 8 de enero, fue Alejandro Solalinde quien dijo: “¡Vamos a la resistencia civil pacífica porque es nuestro derecho!” Consideró que es necesaria una nueva independencia de México, por la vía pacífica y con la organización de la gente porque sólo así se han logrado grandes cambios históricos.

El 9 de enero, el Frente a Palacio Nacional, alrededor de 7 mil manifestantes realizaron un mitin en el que llamaron a la sociedad a organizarse para dar marcha atrás al “gasolinazo”, así como a las reformas estructurales. Entre los manifestantes hubo un acuerdo de realizar tres reuniones el domingo 15 de enero, una en Ciudad Universitaria, otra en Coyoacán y otra más en la Plaza de las Tres Culturas, a fin de organizar las próximas acciones y llegar a un paro nacional que podría buscar un boicot económico en contra de empresas transnacionales..

En Nuevo León, se han organizado desde el 1 de enero caravanas automovilísticas y marchas con destino a la MacroPlaza, en donde rechazaron el gasolinazo y la reforma al código Fiscal del Estado que da luz verde a la autoridad para aplicar la medida medieval de quitar los bienes a los ciudadanos que no paguen sus contribuciones.

En Monterrey, el 1 de enero las avenidas Zaragoza y Padre Mier en el centro de esta ciudad, se llenaron con ciudadanos que portaban pancartas con las consignas: “Fuera Bronco, Fuera Peña”, “Fuera Corruptos”, “no al gasolinazo”. El dos de enero, en esa misma ciudad, se realizó la toma del Pabellón Ciudadano, un edificio del gobierno estatal donde se localizan las cajas de pago de diversos impuestos, para protestar por el gasolinazo pero también por el aumento autorizado en diciembre de 2016 al predial, que tendrá un incremento en el estado de 80 por ciento.

El 5 de enero, los regiomontanos realizaron cuatro caravanas que partieron del estadio de los tigres de San Nicolás de los Garza, del estadio Rayados en Ciudad Guadalupe, del auditorio San Pedro y del Tecnológico de Monterrey, realizando recorridos por diversas calles hasta llegar al centro de la capital.

También desde el 1 de enero transportistas y de la Federación Auténtica del Transporte, organizaciones campesinas como el Barzón y ciudadanas han bloqueado puntos estratégicos de comunicación terrestre:

En Chihuahua, el 2 de enero desde las 7 de la mañana, se tomaron las vías férreas de los municipios de Delicias, Jiménez y Cuauhtémoc. A la par se detuvo la salida de pipas de la estación de Petróleos Mexicanos; se bloquearon las carreteras en la zona noroeste, que va de Casas Grandes a Agua Prieta; la panamericana de Chihuahua a Juárez y la Gran Visión a la altura de La Junta.

En Morelos, el 2 de enero los transportistas del Frente Auténtico del Transporte, cerraron desde las 8 de la mañana, la entrada de combustible de Pemex, en donde se colocó una manta que decía: “Peña Nieto repudiamos el gasolinazo”. “Joder a México: ya lo logré”. Durante la realización del mitin, los transportistas denunciaron que el aumento del litro de gasolina en Morelos ha sido de más de 2.50 y del diesel de casi tres pesos.

En Estado de México, desde el 2 de enero, los transportistas bloquearon dos de los tres carriles de la autopista México-Toluca, en la entrada del municipio de Ocoyoacac. Otros bloqueos se dieron en la nueva autopista Lerma – La Marquesa y en el segundo piso de la México Toluca. Algunos ciudadanos han colocado pancartas en gasolineras y calles para repudiar el alza a la gasolina y el impacto negativo que tendrá para las familias. El 7 de enero, se registraron nuevas movilizaciones en Toluca y la carretera México Toluca nuevamente fue cerrada. En Conacatlán, los vecinos tomaron la caseta del libramiento norte de Toluca. Vecinos de los municipios de Ecatepec, Tecámac y San Salvador Atenco realizaron el 7 de enero varias movilizaciones para expresar su inconformidad al alza del precio de la gasolina.

En Colima, desde el 2 de enero, cientos de personas clausuraron la sede estatal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en reclamo por el aumento de los combustibles, ese mismo día por la tarde, se realizó una marcha que partió de la glorieta de la Calzada Galván hasta las mismas oficinas del SAT.

En San Luis Potosí, el 2 y 3 de enero, distintas organizaciones sociales y campesinas realizaron protestas en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Tamasopo y el Naranjo. Integrantes del Frente Potosino Independiente y del Movimiento Democrático Huasteco expresaron que existe un descontento en la sociedad por el incremento en la gasolina, porque aumentará todo. Durante una protesta de motociclistas se podía leer en una pancarta “No más gasolinazos, bájense el sueldo ratas”. El 10 de enero, un grupo de aproximadamente 40 manifestantes tomaron las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí en donde exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y la reducción de los salarios a legisladores federales y estatales.

En Guadalajara, Jalisco, el 4 de enero se realizó un paro de transporte en contra del gasolinazo. El 10 de enero cientos de personas protestaron en la Glorieta Minerva, desde donde invitaron a automovilistas a que se unieran a la protesta contra el incremento al costo de la gasolina, y cientos de autos se dejaron colocar el mensaje de repudio al alza del combustible. En el municipio de Ocotlán también se realizó una marcha. El 7 de enero la movilización alcanzó 10 mil manifestantes que marcharon hacia las oficinas del SAT, realizando tres paradas: Casa Jalisco – residencia oficial del gobernador del estado-, palacio de gobierno y el congreso estatal. Se anuncia que el 16 y 17 de enero cerrarán el SAT para impedir que usuarios y empleados puedan ingresar.

En Culiacán Sinaloa, desde el 2 de enero se registran movilizaciones. Desde el Templo de la Lomita hasta la plaza de la capital, cientos de ciudadanos marcharon gritando “ya basta gobierno ratero”

En Zacatecas, el 10 de enero, integrantes de la Coalición de Sindicatos de Materialistas en Fresnillo, realizaron una protesta en las calles aledañas al palacio municipal en protesta contra el gasolinazo, asegurando que se mantendrán el lugar hasta que las autoridades hagan caso a sus reclamos

En Hidalgo, el 4 de enero, la secretaría de Seguridad Local, reportó bloqueos en las carreteras Tezontepec – Tinaco; Mixquiahuala – Tlahuelilpan, Mexico – Laredo y la Huasteca. Además de la carretera México – Tuxpan; vía México -Pachuca, a la altura de Acayuca, dirección ciudad de México; Atotonilco de Tula, vía Jorobas Tula y Praderas del Potrero.

En Puebla, pese al clima de terror que se desató en los últimos días por la actuación de grupos de choque, el 6 de enero, miles de poblanos marcharon del paseo Bravo al Zócalo, en repudio al alza de los energéticos. De hecho, una de las principales consignas de la movilización fue: “no tenemos miedo” en alusión a los mensajes que proliferaron el 5 de enero para advertir a los ciudadanos que se abstuvieran de salir de sus casas porque persistiría la violencia. Durante el mitin lanzaron mensajes de repudio contra el presidente Enrique Peña Nieto y contra los legisladores poblanos que aprobaron las reformas estructurales. También acordaron seguir movilizados y conformar un comité de lucha que busca multiplicar la protesta y vincularla con otros estados. El jueves 12 de enero, se movilizaron ante el Congreso de la Unión en Ciudad Monstruo exigiendo que se rescinda el mandato de Peña Nieto y se echen atrás las reformas estructurales, incluida la energética que derivó en el incremento de la gasolina.

El 11 de enero en Puebla, fue cancelada simbólicamente la terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos, ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000, esto como mecanismo de protesta del Frente de Colonos Urbano Popular ante las medidas económicas de Peña Nieto, que ya están afectando a todas las familias en México.

En Quéretaro, el 1 de enero cerca de 80 vecinos de la colonia San Juan del municipio de Tepejí del Río bloquearon la antigua carretera México-Querétaro. El 2 de enero, alredor de 500 personas se manifestaron, partiendo de la Calzada de los Arcos en donde se encuentra el histórico Acueducto, en dirección al centro de la capital queretana.

En Aguascalientes, el 3, 7 y 8 de enero, más de 2 mil 500 personas participaron en las marchas contra el alza de los combustibles; entre los contingentes destacaba el de la alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de la comunidad de la Cañada Honda.

En Chiapas, Del 1 al 10 de enero, se registraron bloqueos carreteros y miles de personas, maestros, transportistas y colonos, marcharon en diversas ciudades de Chiapas para protestar contra el gasolinazo y exigir la derogación de las reformas estructurales. El primer día se bloquearon las carreteras Tapachula- Hixtla y Ocosingo- San Cristóbal de las Casas; en Tuxtla un grupo de ciudadanos se manifestaron frente a una gasolinera ubicada en Boulevar Laguitos. El 3 de enero, la manifestación con mayor presencia se produjo en Tuxtla Gutiérrez donde más de cinco mil personas marcharon del oriente al Parque Central, acompañadas de decenas de unidades de transportistas. El 6 de enero en Tapachula, el Ejército, la Policía Federal, Estatal y Municipal tomaron el control de las calles y centros comerciales, tras dos días de saqueo y luego del clamor de las cámaras empresariales. Sin embargo el 7 de enero continuaron las protestas: más de mil personas se manifestaron del oriente al centro de esta ciudad. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) marcharon por las principales calles de la ciudad. En San Cristóbal de las Casas, más de mil manifestantes caminaron de manera pacífica del sur al centro de la ciudad. En el Municipio de Frontera Comalapa, los colonos, tomaron gasolineras y repartieron gasolina todo el día, como forma de protestar por el aumento de este combustible. El 10 de enero, campesinos tomaron tres gasolineras en Motozintla.

En Guanajuato, además de las manifestaciones callejeras, el 7 de enero la sucursal Walmart San roque y la Farmacia Guanajuato fueron saqueadas, lo que provocó el miedo de empresarios y comerciantes, por lo que mil comercios cerraron en el centro de la ciudad.

En Morelia, Michoacán, del 2 al 10 de enero, cientos de personas se manifestaron del monumento al general Lázaro Cárdenas al palacio de gobierno o al SAT, en la zona comercial de La Huerta, en la salida a Pátzcuaro. El 9 de enero, otros cientos de personas protestaron, produciéndose un saqueo en un centro comercial. Los policías detuvieron a 7 personas.

En Tabasco, el 3 y 7 de enero, transportistas y ciudadanos se manifestaron en dos marchas que recorrieron el Paseo Tabasco, mientras que en otro punto de la ciudad, uniones del transporte urbano realizaron una caravana para repudiar la medida oficial. Las dos manifestaciones protestaron en una estación de gasolina y en las puertas de la Quinta Grijalva, residencia oficial del gobernador de Tabasco. El 7 de enero, en el periférico de Villahermosa los transportistas llevaron a cabo una caravana con cerca de 60 unidades del transporte público.

En Sonora, desde el 2 de enero por la mañana, se bloquearon las vías del ferrocarril en la puerta de entrada entre México y Estados Unidos, este bloqueo ha ido creciendo de manera gradual a través del asentamiento de manifestantes que impiden el paso del tren. Desde el 4 de enero los manifestantes comenzaron a instalar un campamento para permanecer día y noche en la línea del tren. Con esta medida se impide el cruce de importaciones y exportaciones, principalmente al consorcio empresarial Grupo México. También se ha marchado en Hermosillo, una de las manifestaciones del 7 de enero partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía a cuatro gasolineras diferentes de la ciudad, donde lanzaron consignas en contra del Peña Nieto, así como en contra de diputados y senadores. Otra acción ha sido tomar las casetas de cobro de la carretera Hermosillo – Nogales.

El 10 de enero, en el bloqueo al cruce ferroviario en Nogales, se produjo una confrontación entre manifestantes y policías, dejando como saldo varios heridos. Los hechos ocurrieron cuando los policías intentaron desbloquear las vías del tren a balazos. El gobierno justificó la acción policiaca debido a que la protesta, dicen, ha afectado el paso de 11 trenes cargueros con unos 1,000 vagones que transportan mercadería con destino a Estados Unidos, además de que los manifestantes están amenazando con cerrar temporalmente la planta de troquelado y ensamblaje de Ford.

En Oaxaca, las protestas de inconformidad contra el aumento del combustible que iniciaron el 1ro de enero no han parado. El 1 de enero se registró un bloqueo en la oficina de administración Tributaria (SAT) y en una gasolinera administrada por el DIF estatal. El 2 de enero, estudiantes de la UABJO bloquearon gasolineras en la capital, mientras que se reportaban tres bloqueos en los tramos carreteros de Oaxaca – Salina Cruz, San Carlos Yautepec - Nejapa de Madero y Juchitán – Ixtepec. El 5 de enero, organizaciones indígenas bloquearon el SAT por varias horas. El 7 y 8 de enero, la sección 22 participó en movilizaciones, en la capital y en diferentes comunidades. El 9 de enero, integrantes del Comité por al Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se sumaron a las manifestaciones y marcharon del parque de Santa Cruz hacia la salida de Bahías de Huatulco, El Ciruelo, Caulote, Pochutla, y comunidades de San Miguel, San Felipe, entre otras. El 10 de enero, taxistas, transportistas y organizaciones sociales bloquearon la carretera 190 a la altura de Ciudad Administrativa.

En Baja California, el 8 de enero la Secretaría de turismo local reconoció que tras 7 de días de bloqueos las gasolineras se habían quedado sin combustible. La situación de mayor impacto de las movilizaciones en esa entidad ocurrió el sábado 7 de enero cuando un manifestante embistió con su camioneta a un contingente de policías que resguardaba una terminal de distribución de combustible en Baja California. La policía federal dijo que siete de sus elementos fueron atropellados en este incidente en Rosarito.

En Guerrero, desde el 1 de enero en por lo menos en 9 municipios de la entidad se llevaron a cabo protestas y bloqueos de gasolineras. En Tlapa, Acapulco y Taxco se han realizado movilizaciones. El 6 de enero, el Barzón protestó en los módulos de cobro de la Autopista del Sol a la altura de Palo Blanco, en donde dieron paso a los automovilistas. El 8 de enero en la movilización en Tlapa participaron delegados y comisarios que integran el Frente Popular de Tlapa (FPT), integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y pobladores que acudieron al llamado que hicieran las organizaciones; debido a la manifestación, algunos comercios de las calles por donde regularmente pasan las marchas, prefieren cerrar ante el rumor de un saqueo, e incluso una gasolinera del centro de la ciudad blindó el lugar con rejas de metal. Uno de los convocantes declaró: “Salimos a las calles a manifestar nuestra rabia y repudio a las políticas del gobierno federal, pero caminamos en una marcha pacífica, no se crean las mentiras que circulan en las televisoras o en Internet, somos gentes conscientes que quieren un cambio verdadero”.

En Chihuahua, se registró desde el 2 de enero un bloqueo en la Carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez que es de manera permanente hasta que se logre un acuerdo de reducir el precio de los combustibles. Además de esta medida se cerró la caseta de Villa Ahumada punto clave para el tránsito de mexicanos que regresan a los Estados Unidos, ahí se decidió dar paso libre a los viajeros. En este estado se registraron además bloqueos en Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc. En Ciudad Juárez, manifestantes salieron a protestar por el paseo Triunfo de la República.

Frente a esta ola de manifestaciones, el 9 de enero la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD) realizó un informe de los disturbios que se iniciaron por protestas contra el alza a gasolinas y que de acuerdo a su presidente “se han salido de control”; ya se registran cerca de 380 tiendas saqueadas en los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Cancún; los empresarios piden la intervención del ejército, situación que ya está ocurriendo en Naucalpan, Estado de México.

En la polémica por el aumento de precio y en medio de múltiples manifestaciones de inconformidad, en Chilpancingo, Guerrero el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció la posibilidad de no pagar impuestos “de forma temporal”, en caso de que el gobierno federal no rectifique los efectos negativos del incremento al precio de los combustibles. Textualmente dijo: “El presidente Enrique Peña Nieto dice que el gasolinazo es necesario, pero vemos un gobierno despilfarrador que no combate la corrupción, no frena el enriquecimiento inexplicable de políticos y servidores públicos”, órale!

Las autoridades estadounidenses cerraron parcialmente cinco garitas de paso de México a Estados Unidos por las protestas contra el gasolinazo, argumentando que es por seguridad. Las garitas parcialmente cerradas, son: el paso hacia El Chaparral, en San Ysidro; Denis De Concinni y Mariposa en Arizona; así como la garita de Presidio que es el paso a Ojinaga.

A 10 días de de protestas han sido detenidos mil 500 personas por participar en saqueos y “actos vandálicos” durante las manifestaciones en contra del gasolinazo que se han registrado en prácticamente todos los estados del país. En estas detenciones hay un enorme detalle, la ley no aplica para todos igual, mientras la gente protesta porla pobreza en la que se le sume, los ladrones de cuello blanco son protegidos, es decir la justicia no es igual para todos.

Por otro lado, algunos de los saqueos parecen orquestados o planeados por fuerzas políticas interesadas en desacreditar el movimiento ciudadano de protesta. Y lo más importante, interesados en propagar el miedo. Sin embargo lo que sucede en las calles a lo largo y ancho del territorio es una inconformidad legítima por el rumbo que políticos y empresarios han dado al país.

Por lo pronto sigamos pendientes de las próximas acciones; en el mundo de la internet las protestas se difunden a través de los hagtash:

#NoAlGasolinazo

#NoMásImpuestos

#NoPagoTenenciayNiPredial

#RompeElMiedo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya está convocando a nuevas movilizaciones a partir del 15 de enero, las cuales se intensificarán después del 21 de este mismo mes para culminar con una movilización nacional articulada el 30 de enero de 2017.

movilicémonos contra el gazolinazo !

Ostula: se abre una puerta

Hace más de un año y cinco meses de que el ejercito mexicano entrara a la comunidad Santa María Ostula, Michoacán, realizando un operativo para detener a un lider de la policía comunitaria y que la población protestara, en un hecho insólito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que los militares, marinos y fuerzas de seguridad que participaron actuaron de manera ilegítima contra la población y la comunidad. En donde:

Las fuerzas de seguridad del ejercito Mexicano, incluyendo a la Marina, junto a la Policia Michoacana atacaron a la población civil por lo menos en tres ocasiones, encontrándose evidencia de que 15 soldados del 65 batallón de Infantería dispararon contra población, llevándose la vida de un niño llamado Hildeberto Reyes García y dejando al menos 10 heridos.

Y que en las partes que tuvieron que dar las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad Pública de Michoacán sobre los hechos, mintieron pues solo una de las tres autoridades que participaron reportaron el uso de armas que portaron. Y que todas, no reconocieron el uso de sus armas que apuntaron contra la población.

Por todos estos daños la CNDH además recomendar repara el daño contra las víctimas directa e indirectas, solicitaron iniciar una intervención de la Justicia Militar para sancionar a las fuerzas públicas que participaron en los hechos.

Rara vez una voz institucional denuncia la violencia de los cuerpos de segurdad en México contra la población por eso el reconocimiento CNDH de la actuación de los militares contra lo derechos de los pobladores la comunidad de Ostula, el reconocimiento de atentado contra un niño, es importante pues abre las puertas para juzgar estos actos y señalar los violentos atropellos del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles. Sin embargo hay que estar atentos para que la justicia no se limite solamente a los soldados y policías que activaron sus armas, sino también a las secretarias que dieron las instrucciones a los soldados y que conjuntan sus intereses con los del narco y de las transnacionales.

Modifican la condena a Luis Fernando Sotelo

El día 13 de diciembre de 2016 la cuarta sala penal de Ciudad Monstruo modificó la condena a Luis Fernando Sotelo Zambrano acusado injustamente de la quema de un metrobus. Inicialmente condenado a 33 años de prisión su pena se redujo a 13 años y a una multa de más de 238 mil pesos más 8 millones por reparación. Lxs integrantes de la Campaña Luis Fernando Libre declararon en un comunicado lo siguiente: “Con esta resolución el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deja clara su dependencia del poder ejecutivo, pues se mantiene alineado a la política inquisitiva y de criminalización hacia la protesta y la juventud del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, […] Como la defensa legal de nuestro compañero ha probado no existe una sola prueba que lo incrimine toda vez que la única declaración del testigo presencial fue la del chofer del metrobus, que se probó fue falsa y más aún cuando el mismo chofer durante el juicio se desdijo de ésta y dijo no reconocer a nuestro compañero”.

¡Presos políticos Libertad!

Reactivan órdenes de aprehensión contra opositores a la Presa La Parota

Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), denunció que hay cerca de 80 órdenes de aprehensión contra quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico, incluyéndolo a él y a su hermano. Mencionó que las órdenes de detención están desde 2014 pero el gobierno del estado de Guerrero las reactivó como una medida de presión hacia los opositores a la presa. Llamó al gobernador a entablar un diálogo con el fin de expresarle de viva voz su postura en contra de La Parota y a favor de la policía comunitaria en la zona de Cacahuantepec. Suástegui dijo que los opositores “corremos un peligro latente, gravísimo, minuto a minuto, no solamente de ser encarcelados, sino de ser desaparecidos o asesinados. Eso es una realidad, por eso no salimos a Acapulco, por eso nos mantenemos dentro de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde tiene injerencia el Cecop, donde tiene presencia la Policía Comunitaria”.

Tabasco: preocupación por desaparición de niños

Iniciando el año, la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer cifras terroríficas respecto de la desaparición de niños en Tabasco; de acuerdo con la organización en la entidad, 25 personas, 42.4% de las personas reportadas como extraviadas o desaparecidas hasta el mes de noviembre 2016 eran niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad, de los cuales 20 eran mujeres y sólo 5 eran hombres.

Las 34 personas restantes que fueron reportadas como extraviadas durante el 2016, tenían 18 años o más (57.6%), 18 son mujeres y 25 son hombres. Estas cifras reflejan el problema de la desaparición forzada de niños que en México alcanza la cifra de 5 mil 242 niñas al mes de noviembre 2016, de un total de 29 mil 917 desapariciones en todo el país, lo que representa el 17.5% de las desapariciones.

Frente a esto y pese a que las cifras van en aumento, diputados y autoridades han quitado casi dos millones de pesos a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas a cargo de la Procuraduría General de la República, lo que representará más lentitud e ineficacia en la búsqueda de los desaparecidos, así como restarle importancia al tema, situación que se profundiza en este sexenio que posterga la promulgación de las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y para prevenir y Sancionar la Tortura.

Internacionales

Estados Unidos: Nada de transición pacífica

#DisruptJ20: Llamada a una audaz movilización contra la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2017

El viernes 20 de enero de 2017, Donald Trump tomará posesión del cargo de Presidente de los Estados Unidos. Organizaciones sociales, colectivos, universidades, sindicatos, y muchos más están convocando a interrumpir la ceremonia en el capitolio, se ha declarado que “Si Trump tiene que tomar posesión, vamos a hacer que suceda a puerta cerrada, mostrando el verdadero rostro del estado de represión que presidirá” Trump, además de ser antipopular, es caracterizado por representar la tiranía, la codicia y la misoginia. Es el campeón de neonazis y nacionalistas blancos, de la policía que mata a los negros, latinos y pobres a diario, de agentes fronterizos racistas y sádicos guardias de prisión, del FBI y de la NSA que pinchan tu teléfono y leen nuestros correos electrónicos. Por ello, la iniciativa #DisruptJ20 esta llamando a movilizarse en Washington, en el resto del país un llamado a salir a las calles, no ir al trabajo o bien no acudir a los centros comerciales. En el resto del mundo, manifestarse frente a las embajadas de Estados Unidos en las fronteras u otros símbolos de poder neocolonial.

Audio: https://vimeo.comPo/191197865

Mas allá de manifestaciones y actos de protesta en los primeros días del gobierno, algunos activistas jóvenes de diversas partes del país están montando un cuartel dentro de la capital para tener presencia permanente durante los primeros meses, y tal vez años, del nuevo gobierno, lo van a bautizar Distrito 13, en referencia al barrio rebelde de las películas de Los juegos del hambre. Otros se preparan para una larga lucha de resistencia por todo el país; o, como dicen algunos, la continuación de luchas que han surgido aun en el gobierno liberal de Barack Obama, como el combate a la violencia oficial contra minorías encabezada por el movimiento Black Lives Matter, la continuación de la lucha por los derechos de pueblos originarios y la protección de sus tierras, que estalló con la convergencia más grande de pueblos indígenas en la historia reciente del país, en Standing Rock (el próximo ocupante de la Casa Blanca era accionista en la empresa que busca construir el oleoducto que detonó la resistencia en dicha reserva). También la coalición binacional vs Trump, ha convocado a “un día sin mexicanos” lo que implica que el 20 de enero se realice un paro nacional, al que se han sumado varias organizaciones de migrantes en Estados Unidos.

Sin embargo, las protestas contrastarán con el desfile organizado por el Comité de la Investidura presidencial que ha organizado un desfile en el que participarán 8 mil personas, en las que se encuentran 40 organizaciones, como cuerpos militares ecuestres, todo el ejército, grupos de primeros auxilios, asociaciones de veteranos de guerra, grupos y asociaciones, entro otros. Cabe destacar que hasta ahora, ningún cantante ha aceptado amenizar la toma de protesta de Trump.

Para el 21 de enero, a Marcha de un Millón de Mujeres en Washington (con actos paralelos en decenas de ciudades dentro y fuera de Estados Unidos: www.womensmarch.com) en protesta por las posturas del hombre que asumirá la presidencia, contra los derechos de las mujeres. También se ha convocado a una marcha de milenians, entre otros actos de protesta.

En México, se prepara una manifestación en el Ángel de la Independencia el mismo 20 de enero por la mañana para después marchar a la embajada estadounidense en donde se realizará un acto político cultural. El propósito es expresar rechazo a las políticas del próximo presidente estadounidense. Se pretende que esta manifestación se replique en las ciudades de Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Tamaulipas.