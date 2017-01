Comunicado conjunto de la Red de Colectivos Europeos sobre la actual situación económica, política y social en México

Miércoles 11 de enero de 2017

Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

La Red de Colectivos Europeos rechaza enérgicamente sus medidas económicas y la represión del Estado ante el descontento social que se vive en el país.

Mintió al asegurar que el precio de los combustibles, el gas y la electricidad no iban a subir y ahora justifica las desastrosas consecuencias de sus reformas achacándolas a factores externos. No más mentiras. La actual situación económica, política y social del país no es más que el resultado de la incapacidad y la avaricia de usted y sus cómplices.

Mientras los recortes a los programas sociales y la escasez de insumos en la sanidad pública aumentan, suben también los beneficios y las prestaciones de la clase política, magistrados, consejeros electorales y por supuesto, de usted y su familia. Solo quienes llevan años sirviéndose del erario y viviendo una vida de lujos, son incapaces de ver esta incongruencia. Usted y la clase política son incapaces de entender a quienes sufren las consecuencias de sus pésimas decisiones.

A través de nuestra experiencia en el exterior vemos con rabia lo que pasa en nuestro país. Somos testigos de que las cosas se pueden hacer bien; los niveles de corrupción son incomparables al de México; la conformación de gabinetes de gobierno no se basa en amistades, ni los aprendices tienen puestos de primer nivel; hay una escala de salarios y que éstos corresponden a la realidad de cada país; en nuestros países de residencia sería inaceptable un circo donde el investigado nombre a su fiscal, asegurando así su absolución.

No nos venga a decir que ahora sí va a combatir la corrupción, cuando gobernadores, ex gobernadores y líderes sindicales se han enriquecido sin que nadie los investigue, los juzgue y los encarcele. Incluso se les premia con curules y consulados.

Nuestro repudio a los legisladores que aprobaron las reformas que tanto están dañando a nuestro país. Son una vergüenza para sus representados y un lastre para México. Ante el “gasolinazo” se otorgan vales de combustible, en lugar de revertirlo reduciendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Enrique Peña Nieto no ha hecho tanto mal a México por sí solo; para eso ha contado con su incondicional complicidad.

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, es un ejemplo más de su forma de hacer mal las cosas; el propio sector patronal lo califica de “improvisado, incompleto e insuficiente”. Un acto más pensado desde y para la televisión. Y todo esto en un país rico en recursos naturales pero con niveles de pobreza extrema producto de décadas mala administración y de saqueo.

Nosotros, como muchos ciudadanos en muchas ciudades de México, exigimos su renuncia. Es más que evidente que está rebasado por las circunstancias, que el cargo le queda grande y que es incapaz de dar soluciones reales; que los problemas de inseguridad, corrupción y pobreza no serán solucionados ni por usted ni por su gabinete. Queremos un México que usted es incapaz de darnos. Queremos un México libre de corrupción, de alianzas con el narcotráfico y de privilegios a la clase política. Queremos tener garantías en seguridad, en salud, en igualdad y un sistema de justicia eficaz. La historia lo condenará Señor Presidente.

Nuestro corazón por siempre con México.

SMX Collective. Países Bajos

Solidaridad con Ayotzinapa-Suecia

Cochehua-colectivo despertar. Suiza

Manchester for Ayotzinapa. Reino Unido

Sheffield México Solidarity. Reino Unido

NodoMxM. España

Asamblea Ayotzinapa Catalunya

MaxiBelga. Bélgica

AIEM. Lleida, Catalunya.

AIEM. París, Francia

AIEM. California, Estados Unidos

Kolective for ayotzinapa Hamburgo. Alemania