Nebulosa - 01 de marzo de 2021

Estas son las noticias de la emisión:

Samir Flores, a dos años de su asesinato

Trabajadoras y trabajadores de Interjet en huelga

Movilización magisterial en Ciudad Monstruo

Noticias de la defensa de la Madre Tierra:

Sigue la tala de bosques en Michoacán

Contra Paseos Tláhuac

Yucatán: Fonatur no acata fallo judicial

Suspensión definitiva contra tramo 1 del Tren Maya

En lucha por el agua en San Bartolo

Sobre el despojo en la Península de Yucatán

Trabajadores denuncian salarios de miseria en Dos Bocas

Ataque armado a habitantes de Cuatro Venados, Oaxaca

Detención arbitraria a integrantes del CNI en Chiapas

Veracruz: aparece sin vida Miguel Vázquez Martínez



Samir Flores, a dos años de su asesinato

El 20 de febrero de 2021 se cumplieron dos años del asesinato del compañero Samir Flores Soberanes. A lo largo de este tiempo no se ha hecho justicia para dar con los responsables materiales e intelectuales de su muerte. Además, han avanzado las obras del Proyecto Integral Morelos y el despojo del agua a las y los ejidatarios. En las últimas semana en la termoeléctrica de Huexca se han comenzado a hacer pruebas para iniciar operaciones bajo el cobijo de la Guardia Nacional. Pero la resistencia y la organización no se detienen.

Las acciones para recordar al compañero Samir iniciaron el día 19 de febrero con una marcha en Cuernavaca, Morelos, donde se exigió justicia a la Fiscalía General del Estado. Para el día 20 en la comunidad de Amilcingo, se llevó a cabo una ceremonia religiosa y una visita al panteón. En estas actividades Juan Carlos Flores declaró lo siguiente: “Nosotros continuamos exigiendo justicia por el asesinato de Samir. Sin embargo, por las declaraciones hechas por el gobernador, que asegura que el fiscal ya sabe quiénes fueron los responsables pero no lo dice por miedo, nos muestra que los autores intelectuales del asesinato de Samir, son funcionarios del gobierno de Morena federal o estatal y eso nos habla de que en este sexenio no vamos a saber quién lo mató y no los van a castigar porque se protegen”.

Para el día 21 de febrero se llevó a cabo el Encuentro Nacional e Internacional por la Vida, la Defensa del Agua, contra el Coronavirus y contra los Megaproyectos en el plantón se mantiene afuera de la termoeléctrica de Huexca. En el lugar estuvieron presentes diversas organizacionse y colectivos, uno de los acuerdos fue realizar movilizaciones el 22 de marzo, día mundial del agua. Compartimos las palabras de los Guardianes del Río Metlapanapa durante el encuentro [audio encuentro-huexca]

En otras partes de México y del mundo también se realizaron acciones para recordar a Samir y para fortalecer la lucha contra el Proyecto Integral Morelos: en la ciudad de Oaxaca, en la montaña de Guerrero, en Ciudad Monstruo desde la toma del INPI, en Barcelona y en Basel, Suiza. Destacamos las movilizaciones que realizaron las comunidades zapatistas en los doce caracoles en que están organizadas. Desde el caracol de San Cristóbal de las Casas hasta La Realidad las y los zapatistas se manifestaron con velas, cartulinas, letreros, consignas, con su puño izquierdo en alto y con breves actos de solidaridad. Les compartimos las palabras del Caracol 12, del Ejido Jolj’a y desde este espacio exigimos verdad y justicia para Samir. [audio zapatistas-samir]

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/02/20/imagenes-de-la-movilizacion-zapatista-en-la-jornada-por-la-vida-contra-los-megaproyectos-y-por-nuestro-hermano-samir-flores/

https://www.congresonacionalindigena.org/2021/02/21/por-la-vida-de-nuestros-pueblos-contra-los-megaproyectos-y-justicia-para-samir-alto-a-la-guerra-narco-paramilitar-contra-el-cipog-ez/

https://www.educaoaxaca.org/en-amilcingo-recuerdan-a-samir-flores-a-2-anos-del-asesinato-impune-videos/

Trabajadoras y trabajadores de Interjet en huelga

En el paraíso capitalista en que se ha convertido México, una huelga es una noticia excepcional. El 8 de enero, más de 4 mil empleados iniciaron una huelga en exigencia de que la empresa pague los salarios y prestaciones que adeuda y se logre el reinicio de operaciones a la brevedad. Mezquina como de por sí es la patronal, puso en duda la legitimidad de la votación para estallar la huelga y el miércoles 17 de febrero se realizó una segunda votación en todas los aeropuertos en donde la aerolínea mantenía operaciones, hangares de Ciudad de México y Toluca, así como oficinas corporativas, en presencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de forma presencial, en la cual los trabajadores se pronunciaron a favor de mantener el paro de labores.

De acuerdo con las y los trabajadores la aerolínea no ha pagado sueldos desde el mes de agosto de 2020, y sus prestaciones no fueron cubiertas por lo menos desde el mes de marzo, a lo cual suman el aguinaldo y fondo de ahorro. La huelga enfrenta una situación difícil ya que Interjet suspendió sus vuelos desde diciembre de 2020, arrastra una deuda enorme y no se muestra dispuesta a negociar una solución a la huelga. Ahora se espera la decisión de las autoridades del trabajo y que la declaración de existencia abra la puerta a una negociación que parece obvia, pues las y los huelguistas solo piden lo justo.

https://www.reportur.com/mexico/2021/02/18/trabajadores-interjet-dicen-la-huelga/

Movilización magisterial en Ciudad Monstruo



Como informamos, el 6 de febrero salió de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Caravana por la Estabilidad Laboral y Salarial, que llegó a Ciudad Monstruo el 10 de febrero e hizo una movilización en el Zócalo en la que exigieron al gobierno federal el cumplimiento de los acuerdos firmados desde agosto de 2020, entre los cuales destacan la asignación de plazas para los egresados de las normales rurales.

https://www.facebook.com/watch/?v=2696490573935325

Tras su llegada a Ciudad Monstruo, el contingente magisterial realizó diversas manifestaciones y encuentros en busca de soluciones a sus exigencias. El martes 16 de febrero instalaron un plantón en la calle de Moneda al lado de Palacio Nacional. En declaraciones a la prensa Gamaliel Guzmán, secretario general de la sección 18 expresó: “no es por capricho que salimos a las calles a movilizarnos; estamos conscientes del riesgo que esto implica en una pandemia, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados en casa cuando vemos las carencias que enfrentan muchos de nuestros compañeros, que han seguido realizando su labor docente, incluso sin recibir pago alguno… no vamos a retirarnos sin antes tener una respuesta concreta para que se cumpla lo ya acordado. No venimos por limosnas, sino a exigir que se concrete lo que ya se acordó para atender las demandas del magisterio michoacano”.

Ese día tuvieron un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del estado de Michoacán en donde se firmaron compromisos de fechas para dar cumplimiento a la exigencia de estabilidad laboral para los egresados de las generaciones 2019 y 2020 y para los trabajadores eventuales. También se dió respuesta a otras demandas del magisterio democrático como la reinstalación de 98 compañeros de la CNTE en Jalisco y las medidas necesarias para la reapertura de la Normal de El Mexe, Hidalgo. Esos acuerdos permitieron el levantamiento del plantón en el Zócalo y el retorno de los contingentes a sus lugares de origen.

https://www.facebook.com/Secci%C3%B3n-XVIII-CNTE-Michoac%C3%A1n-2020-2023-110586753956337

Tras un año y cacho de entusiasmo por las promesas presidenciales, las y los maestros democráticos retoman el camino que les ha permitido permanecer de pie: perseveran en las movilizaciones que abren camino a la solución de sus exigencias.

¡El maestro y la maestra luchando también están enseñando!

Noticias de la defensa de la Madre Tierra

Sigue la tala de bosques en Michoacán

El miércoles 11 de febrero, habitantes de la tenencia Jesús del Monte se movilizaron para detener a talamontes que con dos grúas estaban cortando árboles en el bosque de Lomas de Santa María. De acuerdo con integrantes de la organización Revolución Social, en esa región hay al menos 10 grúas devastando los bosques. Se denuncia que en los últimos 20 años se ha destruido 40% del bosque, en favor del cultivo de aguacate, la ganadería y las urbanizaciones.

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/estados/025n2est

Contra Paseos Tláhuac

El lunes 15 de febrero integrantes de la organización Calpulli Autónoma de Tláhuac en Defensa de la Madre Tierra se manifestaron frente a las obras de la plaza Paseos Tláhuac, situada en Eje 10 Sur número 26, San Francisco Tlaltenco. Aunque la obra está suspendida desde inicios de 2020, en días recientes trabajadores ingresaron a la obra y se teme que como en tantos otros casos, la empresa Inmobiliaria y Constructora Patlali se vaya por la libre y continúe la construcción. Además de afectar a los pequeños comercios de los alrededores, Paseos Tláhuac amenaza el área natural protegida de la sierra de Santa Catarina. Entre las exigencias de las y los manifestantes está la realización de una consulta para que sea la comunidad quien decida sobre la construcción de esta plaza.



Yucatán: Fonatur no acata fallo judicial

El 10 de febrero se conoció que a pesar de una decisión del juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán, concediendo la suspensión provisional contra el Tren Maya, que impide realizar obras en los municipios de Chocholá e Izama, Fonatur realiza obras según de rehabilitación. Además, el Tribunal Colegiado desechó por infundada la queja de Fonatur contra un amparo de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal por falta de información y por usar un Manifiesto de Impacto Ambiental incompleto. En declaraciones a la prensa Pedro Uc, integrante de esa organización, afirmó: “Nosotros vamos a esperar a ver qué hace el juez, le va a doler si no acatan su sentencia y le vamos a exigir que haga valer su autoridad. Nosotros decimos abiertamente y con firmeza que hay consigna del presidente (López Obrador) para que se realice el Tren Maya a como dé lugar, aun pase sobre los derechos de los mexicanos y de los pueblos originarios. Hay un autoritarismo detrás del Tren Maya, hay una fuerza política para hacer lo que se le antoje al presidente, a pesar de la inconformidad y el daño que le ocasiona a los pueblos indígenas.

http://www.grieta.org.mx/index.php/2021/02/10/fonatur-no-acata-un-fallo-del-tren-maya-denuncian/

Suspensión definitiva contra tramo 1 del Tren Maya

El 22 de febrero, el colectivo Kanan Derechos Humanos informó que el juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva a los habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal contra la construcción del primer tramo del Tren Maya. El fallo ordena a las autoridades federales abstenerse de continuar con las obras e iniciar nuevas construcciones relacionadas con el proyecto, en tanto se resuelve si les conceden o no el amparo a los pobladores. Esta decisión refrenda la suspensión provisional concedida un mes atrás y abre el camino para que se realice una sentencia favorable a quienes se oponen al Tren maya.



En lucha por el agua en San Bartolo

El sábado 20 de febrero, vecinas y vecinos de San Bartolo Ameyalco, alcaldía Alvaro Obregón en Ciudad Monstruo, ingresaron al ojo de agua que debe abastecerlos de agua y notaron que han sido instaladas tuberías que desvían el agua, razón por la cual, las familias de San Bartolo carecen del líquido desde hace meses. Tras ese descubrimiento, se organizó un bloqueo en la calzada Desierto de Los Leones. La situación de este pueblo es cruel porque a pesar de ser la única comunidad que cuenta con una fuente de agua propia, sufre desvíos, robos y una escasez permanente de agua. Tras la movilización se obtuvo la promesa de una mesa de negociación. Seguimos pendientes.

Sobre el despojo en la Península de Yucatán

El desarrollismo de la 4T no logra la reactivación económica, pero si la agudización de los conflictos sociales. Las obras faraónicas han permitido mirar la situación de regiones que años atrás no figuraban en el debate público. Tal es el caso de la Península de Yucatán donde se están haciendo visibles los múltiples rostros del despojo capitalista. De acuerdo con el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, de 1992 a 2019 más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. El estudio muestra también los medios de este mega despojo: un enfoque de la seguridad jurídica privilegia al sector empresarial, aunado al uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una “mafia agraria” integrada por funcionarios y empresarios que ha permitido la apropiación de tierras. Y ahora, además, llega el Tren maya, mejor conocido como el tren del despojo. Ahí están algunas de las razones de la resistencia en la Península: privatización de la Madre Tierra y complicidad de autoridades e inversionistas…

http://www.grieta.org.mx/index.php/2021/02/10/detectan-privatizacion-de-mas-de-500-mil-hectareas-de-tierras-ejidales-en-la-peninsula-de-yucatan/

Trabajadores denuncian salarios de miseria en Dos Bocas

Le llueve a la milpita de la 4T. Por todos lados se acumulan las denuncias y los señalamientos sobre mala administración de los megaproyectos que, según, nos sacarán del atraso. El viernes 19 de febrero se conoció la denuncia de trabajadores que participan en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco. Cientos de trabajadores de la empresa ICA-Fluor, contratista de la obra, mantienen desde el martes 16 de febrero, un plantón de brazos caídos, en exigencia de un aumento salarial de 20% y que mejoren sus condiciones de trabajo, ya que tienen jornadas de más de 10 horas diarias, incluyendo sábados y domingos, sin pago de horas extras y con solo media hora para comer. Y aunque los trabajadores pretenden que su situación mejorará si logran hablar con el presidente, es obvio que los bajos costos de los megaproyectos alardeamos por López Obrador se deben, en parte, a los bajos salarios pagados y las pésimas condiciones de trabajo. Así que la vía morenista al desarrollo es la superexplotación.

https://www.jornada.com.mx/2021/02/19/politica/004n3pol

https://www.facebook.com/watch/?v=489629288695430

Ataque armado a habitantes de Cuatro Venados, Oaxaca

Integrantes del Congreso Nacional Indígena del municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, denunciaron en un comunicado que el día 9 de febrero fueron atacados por un grupo armado compuesto por alrededor de 20 personas. Recordaron que el 31 de mayo de 2019 sus comunidades también fueron agredidas por cerca de 500 personas que derribaron las casas, quemaron los sembradíos y robaron el ganado. Desde entonces han resistido al acoso de los grupos armados

Mencionan que el objetivo de estos ataques es despojarlos de sus tierras y de su agua para venderlas a empresas mineras. Escriben que tienen conocimiento que en su territorio se han expedido por lo menos tres concesiones mineras que buscan explotar oro y plata en tres lotes de su territorio. Responsabilizan a los tres niveles de gobierno de estos ataques, pues han denunciado a los agresores sin que hasta la fecha las autoridades hayan hecho algo para detenerlos.

https://www.congresonacionalindigena.org/2021/02/09/accion-urgente-denuncia-comunidades-indigenas-pertenecientes-a-cuatro-venados-oaxaca/

Detención arbitraria a integrantes del CNI en Chiapas

Habitantes del ejido Peña Limonar de Ocosingo, Chiapas, denunciaron la detención arbitraria de Fernando Espinoza Pérez y de Baldemar Espinoza Pérez realizada el 10 de febrero. Ese día los compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) salieron de una comunidad de Ocosingo con rumbo a Palenque llevando una camioneta con una carga de 25 bultos de café orgánico para su venta. Sin embargo, a la altura del crucero Peña Limonar 50 personas les bloquearon el paso. Entre los agresores se encontraban autoridades municipales y policías rurales armados quienes los atacaron, les robaron su mercancía y sus pertenencias y los llevaron a la cárcel municipal de Ocosingo. Mencionan que esta agresión se inscribe en una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a sus casas, tala ilegal de árboles, robo de madera e incursiones armadas a sus trabajaderos.

https://www.congresonacionalindigena.org/2021/02/15/accion-urgente-denuncia-de-agresiones-y-detencion-arbitraria-contra-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-en-ocosingo-chiapas/

Veracruz: aparece sin vida Miguel Vázquez Martínez

El sábado 13 de febrero autoridades ministeriales entregaron los restos del compañero Miguel, que fue secuestrado el 20 de octubre de 2020 en el municipio de Tlapacoyan. Miguel participó a la fundación de la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos, Nautla y Tecolutla. Ahora pasa a engrosar la enorme factura de defensores del ambiente que cargan los tres niveles de gobierno en el México que se desangra.