Entre la memoria: Dos conversaciones con Araceli Osorio

Sábado 3 de noviembre de 2018

No queremos otro 2 de octubre, queremos justicia para todas las mujeres asesinadas.



El pasado 01 de octubre, en el marco de la Acción Coreográfica Masiva en memoria de la matanza de Tlatelolco en 1986, realizada en la Plaza de las Tres Culturas, platicamos con la compañera Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017, en Ciudad Universitaria.

Araceli Osorio, quien participó activamente en el movimiento estudiantil universitario de la década de los ochenta, ha apoyado al movimiento zapatista del sureste y es adherente a la sexta, miró con nostalgia esta plaza que sin duda le recuerda a su hija. Compartió que ambas asistieron al mitin realizado el 3 de mayo pero de 2006 en el recorrido de La Otra Compaña, cuando la Comisión Sexta del EZLN hizo un llamado público a la solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y floristas de Texcoco. Esta plaza sin duda alberga historia, voces y memoria.

A cincuenta años, y en medio de numerosos eventos, voluntarios, vecinos de Tlatelolco, trabajadores de la UNAM, estudiantes de diversas escuelas como UAM, IPN e INBA y público general realizaron una acción coreográfica, donde se recreó la tarde el trágico 2 de octubre de 1968.

Al término de la actividad Araceli comentó: “Básicamente, la memoria colectiva ayuda a que actos como estos, no vuelvan a suceder, porque en la medida en que somos conscientes y reflexionamos sobre lo que ha implicado este tipo de acciones violentas de por sí, pero a gran escala, nos damos cuentan que siguen aquí, siguen presentes, pero no pasan desapercibidos, hay una continuidad en cuanto a las luchas, en cuanto a las actores y actoras sociales, en cuanto a la demandas quizá, pero al final la demanda sigue siendo la misma, hay una consigna que duele mucho, que da cuenta y pregunta: ¿Por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina”

Habló sobre el caso de su hija Lesvy, asesinada por Jorge Luis González Hernández, quien fuera su novio y que se desempeñaba como trabajador de la UNAM, se mantiene impune, protegido por las instancias de procuración de justicia de la CDMX y por la UNAM. Desde octubre de 2017, Araceli junto a su abogada han estado pugnando por el decreto de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, ante un contexto de violencias ellas consideran que las alertas son un instrumento para visibilizar el abuso de violencia incluyendo la sexual hacia las mujeres, alejándose de la visión de nota roja y conflictos sentimentales.

Para Araceli Osorio, quien lleva la batuta en la lucha por justicia como para sus familiares, las relaciones de poder en las instancias de procuración de justicia son determinantes, en su caso han permitido que el feminicida Jorge Luis González, tenga cuatro abogados de oficio, y se haya amparado contra la apertura de juicio oral donde se desahogarían todas la pruebas en su contra, las cuales demuestran que él estranguló a Lesvy en Ciudad Universitaria. Al respecto mencionó que “posteriormente la prensa y la misma Universidad [la UNAM] declaró que fue un suicidio, y hasta octubre de 2018, el feminicidio de Lesvy no ha contado para las estadísticas de feminicidios”. El 2 de mayo de 2018, se presentó la Recomendación 2018-1 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF, (CDHDF), para caso de Lesvy, esta recomendación deberá ser tomada en cuenta por la INSIFO, que es parte del Tribunal respecto a la necropsia realizada a Lesvy, la cual fue mal realizada y no se apegó a los protocolos para feminicidio, y ha constituido una traba para el el caso. También denunció que la procuraduría no facilitó las carpetas de información del caso en tiempo y forma, violaciones a derechos de los familiares, como víctimas.

Araceli, no aceptará las disculpas públicas del INSIFO como de la procuraduría del DF, hasta que ambas instancias cumplan las recomendaciones del caso, en el caso del INSIFO de realizar las necropsias en feminicidios por personal capacitado, y por estándares internacionales. En cuanto a la procuraduría, han actuado de manera tendenciosa a favor del feminicida.

“No es nuevo que los sistemas opresores siempre se inclinan y lastiman las partes más vulnerables pero también las más sanas, las más prometedoras, porque hay un miedo a que actuemos”

Sobre el proceso de amparo que se realizará en la siguiente semana

El día 2 de noviembre volvimos a conversar con la compañera Araceli Osorio. En esta entrevista, la compañera nos hace una actualización del caso y los pormenores de proceso de amparo que presentó el feminicida Jorge Luis González. Les invitamos a escuchar en el siguiente reproductor: