ÉXODO DE MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

Éxodo. 29 de Octubre de 2018.

A las 3 am, de este 29 de octubre, los migrantes que pernoctaron en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, empezaron a movilizarse hacia la comunidad de Niltepec, tratando que las mujeres y niños sean las primeras personas en recibir ayuda de los automovilistas. Durante la mañana muchos de los migrantes se resguardaron en las instalaciones de la garita de migración, ubicada a las afueras de la ciudad, el personal no obstaculizó la estancia ni el paso de las personas. Estaban presentes miembros de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí los integrantes de la caravana aprovechaban todo tipo de transporte: camiones de carga, pipas, plataformas o vehículos pequeños que les permitía avanzar en su todavía largo camino. A las 9 horas, observamos que 13 hondureños (3 mujeres y 10 hombres) decidieron retornar a su país de manera voluntaria y a quienes el INM pidió que esperaran para su atención porque las instalaciones estaban llenas de migrantes detenidos. Así también, el personal del municipio de Tapanatepec nos informó que alrededor de 50 personas se quedaron en el centro de la localidad que decidieron retornar a sus lugares de origen. Alrededor de las 11 horas ya no se observaban personas en la garita de migración.

Mientras que el sábado 27 al ingresar la Caravana a territorio oaxaqueño, el Instituto Nacional de Migración, la Gendarmería y la Policía Federal se mostraron hostiles, este día lunes 29 del presente, el personal de migración respetaba el flujo de personas mientras eran acompañadas por personal de derechos humanos y organizaciones.

Sin duda, la población organizada ha sido la mejor garantía para que los centroamericanos en movimiento puedan hacerlo con seguridad y logren defender su derecho a una vida digna. .Durante la noche llegaron a Tapanatepec diversos grupos de la zona norte del Istmo (Matías Romero, San Juan Guichicovi, los Petapas, etc) llegaron con alimentos para apoyar a los migrantes. Durante la travesía por Santo Domingo Zanatepec, grupos de ciudadanos ofrecieron fruta, agua e incluso leche, mientras que el ayuntamiento dispuso de varios vehículos para trasladar a las personas y ofreció desayunos. En el recorrido, varios grupos de personas entre Tapanatepec y Niltepec entregaban agua y alimentos. Son muestras de solidaridad por parte de personas, organizaciones ciudadanas y grupos religiosos que se auto-organizan para auxiliar a las personas en éxodo. La presencia numerosa de varias organizaciones que acompañan bajo diversas formas a la caravana, ha contenido cualquier intento por parte de la policía migratoria de detener el éxodo migrante.

Hoy lunes, el éxodo de migrantes llegó a Niltepec entre las dos y once de la mañana, la población ha dado una recepción pacífica. En contrasentido varios centroamericanos han decidido regresar. Como misión de observación estamos atentos que este retorno sea en las condiciones que establecen los protocolos de derechos humanos.

La misión de observación estableció contacto directo con la Defensoría sobre la situación que guardan la salud en general , la atención médica en general y en especial de niñas y niños, a la fecha han registrado aproximadamente 800 niños y niñas. Sobre la situación tan delicada que la misión ha registrado, esta recomendó la instalación de manera urgente de un módulo de atención las 24 horas del día, ya que por la noche se han presentado cuadros graves de salud; el acompañamiento de la asistencia médica con médicos, medicamentos y ambulancias, durante los trayectos y en los lugares de estancia. Exhortó también la necesidad de que se haga un estudio epidemiológico, debido a la presencia de dengue, zika y chikungunya, tanto en Centroamérica como en Chiapas y Oaxaca. El hacinamiento de los niños, la permanencia por las noches al aire libre, las condiciones del agua y la ausencia de un sistema sanitario y de salud en esta emergencia, son factores que propician la presencia de enfermedades en general pero con más frecuencia en niñas y niños pequeños.

Ante la visibilización y presión de los medios y las organizaciones, este día se notó mayor presencia institucional de derechos humanos y salud. Hay un módulo del DIF estatal, otro de la Cruz Roja y ambulancias de la Jurisdicción Sanitaria; el municipio de Zanatepec proporcionó transporte para los migrantes. En el centro de Niltepec constatamos la instalación de 10 sanitarios móviles, hay un dispositivo con la policía municipal para facilitar la movilidad en la zona y ya se atienden personas en la clínica del lugar. Se instaló un albergue para mujeres, niñas y niños donde hay servicio de peluquería. La solidaridad sigue siendo notable.

Santiago Niltepec, Oaxaca

La comunidad de Santiago Niltepec se encuentra ubicada en la zona oriente del Istmo Oaxaqueño, entre los pueblos de Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Zanatepec.

Las raíces culturales de este pueblo Zoque, afrodescendiente y zapoteco. La población del municipio vive con grado de marginación medio y un grado de rezago social bajo. El uso del suelo es principalmente para la agricultura y la ganadería. Sin embargo aproximadamente la mitad de la superficie del municipio es selva. Mientras que las principales actividades económicas son las agropecuarias y las relacionadas con los servicios. Como dato significativo, en Niltepec se conserva, se promueve y se produce el tinte añil de manera tradicional.

Entre las principales problemáticas sociales que aquejan a este municipio podemos nombrar las siguientes:

1) El municipio cuenta con 4 centros de salud desabastecidos y que generalmente no cuentan con personal. No se cuenta con una clínica para partos.

2) Los servicios de agua potable y de drenaje son deficientes.

4) En el municipio se proyectan dos concesiones mineras que el estado a concesionado a empresas transnacionales.

