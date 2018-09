Nebulosa - 29 de agosto de 2018

Miércoles 29 de agosto de 2018

popularidad : 4%

Compas, aquí les compartimos la emisión del 29 de agosto de 2018. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram , What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes!

Estas son las noticias contenidas en esta emisión:

Entre AMLO y Peña, Elba Esther regresa.. y la CNTE?

En Puebla, desaparece activista

¿Que pasa en los rios y océanos? …Diversos estudios dan cuenta del terror que los acecha

Andrés Manuel, no le des el avión al pueblo!

¿Consulta? Cómo, en qué y hasta cuándo?

Megaproyectos afectan a habitantes en Azcapotzalco

Denuncia del CNI-CIG por el atentado sufrido a César Vargas Castro del FNLP de Guerrero

Yucatán: movilización contra los feminicidios

Ayotzinapa: seguimos exigiendo que regresen nuestros 43 compañeros

Marcha por el Agua

A 50 años de Topilejo 68

Recital de Danza: “Los Siguientes Pasos” en apoyo al CNI

Exposición y charla con Brigada Callejera

Entre AMLO y Peña, Elba Esther regresa.. y la CNTE?

La CNTE movilizada.

El 20 de agosto, el regreso a clases de miles de estudiantes de nivel básico, estuvo acompañado de la movilización activa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación El martes 21 de agosto, en conferencia de prensa, representantes de la sección 9 de la Coordinadora, denunciaron que los foros educativos que organiza el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y que comienzan el próximo lunes 27 de agosto en Chiapas, para después realizarse en otros estados, no contemplan la discusión de la abrogación de la mal llamada reforma educativa por lo que no dan respuesta a las demandas magisteriales. Por lo tanto, los maestros alertan que la consulta nacional sobre asuntos educativos solo se haga para validar temas ya definidos por funcionarios de la próxima Administración. En voz de Enrique Enriquez, secretario de la sección 9 en Ciudad Monstruo, se mencionó que la convocatoria a los Foros es muy general. No habla sobre la derogación de la reforma, habla sobre cómo mejorar la educación. Términos teóricos, pedagógicos, didácticos, de proyecto educativo, qué se hace en preescolar, qué ese hace en primaria y en secundaria. Y dijo: “Nos parece que no es por medio de la consulta como se va aplicar la derogación de la reforma. Si ustedes observan la convocatoria, va más en términos educativos, teórico, proyecto educativo”.

Explicó que según lo publicado, la Coordinadora analiza que son dos temas diferentes los que se deben tratar en los foros: la iniciativa para abrogar la reforma educativa y la consulta académica sobre la educación en el País.

Por otra parte, recordaron que ni López Obrador, ni Moctezuma Barragán o Martí Batres han mencionado que la CNTE presentó una iniciativa en febrero de 2017, misma que no han tomado en cuenta. Durante la conferencia, los maestros afirmaron que exigirán que de la Constitución se quiten términos como calidad, ingreso, promoción y permanencia, además de que proponen cambiar las funciones del nstituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), para que se haga una evaluación integral al magisterio que incluya a maestros, alumnos, padres de familia, directivos, funcionarios, escuela, infraestructura, planes y programas, libros y la comunidad.

En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la Coordinadora, así como docentes y estudiantes de las 11 escuelas normales regionales de Oaxaca realizaron un paro indefinido de labores en contra de la evaluación y el modelo educativo que prioriza la enseñanza de inglés y tecnología, pero que relega la asignatura de historia y el estudio de lenguajes indígenas, así mismo exigen a Enrique Peña Nieto pague a los trabajadores que han sido cesados y sustituidos por maestros evaluados antes de que termine su mandato.

En Michoacán, el magisterio democrático protesto en el plantel Uruapan del Colegio de Bachilleres, durante el acto del inicio del ciclo escolar 2018-2019 que estuvo a cargo del Secretario de Educación Pública del Estado, Alberto Frutis, a quien dijeron demandan rechazar el nuevo modelo educativo, al finalizar la protesta no descartaron la posibilidad de comenzar con las acciones necesarias para reclamar los incumplimientos que ha tenido la administración del gobierno del estado y Peña Nieto respecto de la reforma educativa y sus efectos. El martes 21, maestros de michoacan realizaron una movilización en Morelia exigiendo la revisión de las finanzas de la Secretaría de Educación en el Estado.

En Guerrero, maestros democráticos protestaron el jueves 23 de agosto en las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación del Estado, ubicadas en Chilpancingo, por la falta de avances en las mesas de acuerdo que se establecieron con las autoridades educativas estatales a fin de resolver el tema de la reforma educativa.

En a Ciudad Monstruo, el mismo jueves 23, estudiantes de la Normal Raúl Isidro burgos de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, se manifestaron en la Procuraduría General de la República (PGR) exigiendo a las autoridades federales el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014.

El viernes 23, maestros de la sección 36 y 17 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron frente a a casa de transición de AMLO, para pedirle que suspenda la evaluación de permanencia frente al grupo, a la que serán sometidos profesores de todo el país en noviembre; sin embargo los maestros no fueron atendidos por AMLO sino por el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien solo tomo nota de las demandas, sin darles una fecha de respuesta o diálogo.

El sábado 25 de agosto, los maestros de la sección 9, 10 y 11, volvieron a las calles y en esta ocasión clausuraron simbólicamente la SEP , para exigir la abrogación de la mal llamada reforma educativa y cancelación de la evaluación punitiva. Como parte de la actividad, los profesores quemaron las figuras de papel de Elba Esther Gordillo, líder del SNTE a quien acusan de asesinar al compañero Misael Nuñez Acosta y Aurelio Nuño, ex secretario de educación.

La próxima acción que planea la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la movilización del 1° de septiembre, durante la entrega del último informe de EPN.

En Puebla, desaparece activista

Mediante un comunicado fechado el 24 de agosto, el colectivo Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ), denunció la desaparición forzada del compañero Sergio Rivera Hernández quien forma parte del movimiento de comunidades en resistencia en contra de la Hidroelectrica coyolapa-atlzalá. Los hechos ocurrieron cuando el compañero se trasladaba en la carretera de Tepexilotla rumbo a su comunidad, cuando fue perseguido – según testigos – por una camioneta marca Nissan, después de ese suceso su motocicleta fue encontrada arrollada en el camino sin ninguna señal de él.

El colectivo MAIZ, así como familiares del compañero han comenzado su búsqueda y han denunciado públicamente las agresiones que en dos ocasiones había sufrido Sergio por su participación política en contra del proyecto de la Hidroeléctrica que pretende favorecer a la Minera Autlán, quien a amenazado de muerte a Sergio y pobladores.

Nos estamos acabando los océanos, rios, lagunas…

La semana pasada, nos sorprendieron noticias lamentables y esta vez venían de rios,oceanos… vaquitas marinas, manatíes, tortugas varias especies marinas muertas por causas aparentemente desconocidas.

¿Que pasa en los rios y océanos? …Diversos estudios dan cuenta del terror que los acecha

La organización ambientalista Greenpace México, ha dado a conocer que uno de los factores que causa la muerte de las especies marinas es la contaminación, tan solo en 2018 se ha contabilizado la cantidad de 5 trillones de piezas de plástico que contaminan y flotan en los océanos. Ante esto Greenpace México realizó, el 11 y 12 de agosto, una “auditoría de Marca” en la Playa de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, que consistió en concentrar los residuos que arroja el mar a la arena y separaros por tipo de desecho y lo más importante, por marca y fabricante para así identificar a las corporaciones que más contaminan. El resultado ya lo podemos imaginar, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Starbucks, Procter & Gamble y McDonald’s, ellos son los principales contaminantes, ya que en cantidad importante se encontraron los envases desechables que estas empresas usan para comercializarnos sus productos.

Aunado a esta contaminación por basura, el Programa de Alimentos de la UNAM suma la contaminación por hidrocarburos, plaguicidas, pesticidas y, de manera más grave la pesca a niveles más profundos. En la actualidad se están agotando las especies de la plataforma continental, debido a que en muchos países ya se pesca a niveles más profundos, lo que aumenta las presiones que tiene el ecosistema marino por la pérdida de hábitat. Las investigaciones dan cuenta de que ya se consume erizos, pepinos de mar o medusas. Si bien no se ven muy atractivos, muchos de los invertebrados se comen, y muchos se sobreexplotan.

A las autoridades medio ambientales, les falta mucho por decir y un tanto más para actuar.. hasta cuándo?.



Andrés Manuel, no le des el avión al pueblo!

En un comunicado emitido el 21 de agosto de 2018, durante el Encuentro “Agua, Tierra y Libertad” realizado en la comunidad de San Pedro Tlanixco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) y más de 55 organizaciones sociales y comunidades, de todo el país, acordaron unificar las luchas y hacer visible las problemáticas en torno a la defensa del territorio, el agua y los presos políticos, por lo que marcharon el 23 de agosto del ángel de la independencia hacia el hemiciclo a Juárez, en la ciudad monstruo, con 3 demandas: libertad a los presos políticos, que se detengan todos los mega proyectos de muerte y anunciarón la campaña nacional por la cancelación definitiva del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el respaldo total de las acciones del FPDT.

¿Consulta? Cómo, en qué y hasta cuándo?

Derecho a la consulta de los pueblos … apartado B, Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

Imagina que un día cualquiera te enteras que a un costado de tu colonia, comunidad o ejido empiezan a levantar una obra y no sabes de qué se trata; acudes a preguntar a la constructora y te informan que se trata de una obra de vialidad; nadie te consulto ni a ti, ni a los que viven alrededor. En México este caso se repite todo el tiempo.

Esto mismo les ha ocurrido a habitantes del poblado de Bacánuchi, Sonora, que un buen día se enteraron de la construcción de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, aledaña a su comunidad sin que nadie les consultara.

Sí,Bacánuchi, Sonora, la misma zona donde el 6 de agosto de 2014 ocurrió el mayor desastre ecológico en la historia minera del país: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente la calidad y proyecto de vida de más de 22 mil personas que a la fecha siguen enfrentando los impactos ambientales y de salud por esta tragedia.

Contra este proyecto de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, el poblado presentó en 2016 un juicio de amparo en el que exigen, respeto y cumplimiento efectivo a sus derechos a la salud y un medio ambiente sano, que se declare inconstitucional la autorización otorgada por la SEMARNAT a la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, para la ampliación de una presa de jales, estructura donde se almacenan desechos derivados de la explotación de minerales. La Suprema Corte de (In) Justicia de la Nación emitirá en estos días su fallo sobre el amparo interpuesto por los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). Estemos atentos.

Megaproyectos afectan a habitantes en Azcapotzalco

El miércoles 22 de agosto, vecinos de pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco denunciaron en conferencia de prensa que debido al desarrollo de megaproyectos inmobiliarios se ha reducido el suministro de agua en la delegación, de 12 horas de servicio de agua en 2014 a nueve horas en la actualidad e incluso reciben el líquido por medio de pipas, cuando antes esto no ocurría. De acuerdo con los integrantes de la Organización de Pueblos y Barrios 5 de Mayo, uno de esos megadesarrollos es el que se construye en el predio de la antigua fábrica de La Parisina, en el pueblo de Santiago Ahuizotla, donde se pretenden construir dos mil 400 viviendas en dos hectáreas y media de terreno sin un estudio completo de impacto ambiental o de suficiencia de suministros. Las obras de este megaproyecto comenzaron con permisos irregulares y sin consultar a los vecinos ni tomar en cuenta el impacto ambiental, pues ya se han talado 79 árboles.

Otro de los megaproyectos que afecta a los vecinos de la zona, es el ubicado sobre la Calzada San Isidro un desarrollo de cinco torres de 15 pisos cada uno, el cual, como entre otras cosas, consideran que afectará considerablemente la entrega y suficiencia de los servicios urbanos de los colonos de la delegación.

De acuerdo con los habitantes de Santiago Ahuizotla, la situación es tal que incluso al Hospital General de Zona 48 San Pedro Xalpa –ubicado a un costado del predio de La Parisina- también se le abastece de agua por medio de pipas.

Los vecinos apuntan que en Azcapotzalco ya se padece el servicio de agua por tandeo y por medio de pipas, debido a que los megadesarrollos han afectado la red hidráulica sin que ésta sea renovada o ampliada, a lo que se suma los problemas de la movilidad, ante esto,los vecinos piden se cancelen los megaproyectos en la delegación y se atiendan estos problemas.

Denuncia del CNI-CIG por el atentado sufrido a César Vargas Castro del FNLP de Guerrero

El Congreso Nacional Indígena denunció, a través de un comunicado, el atentado en contra del compañero Cesar Vargas Castro el día 26 de agosto en Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando personas armadas dispararon contra el compañero, dejándolo gravemente herido por 7 heridas de bala.

La agresión ocurrió el día 26 alrededor de las 3:00 horas, dejándolo al compañero gravemente herido y quien actualmente se encuentra en cuidados intensivos. Cabe recordar que el compañero César Vargas Castro es miembro del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, en el estado de Guerrero. Ha sido perseguido por el mal gobierno e incluso ha sido encarcelado en dos ocasiones por defender el territorio ante la destrucción por las empresas mineras y talamontes.

En el comunicado, el Congreso Nacional indígena exigió justicia para el compañero y responsabilizaron del crimen al gobierno del estado de Guerrero y a los grupos armados que operan en la entidad.

Para consultar el comunicado completo te invitamos a visitar nuestro sitio web kehuelga.net

Yucatán: movilización contra los feminicidios

El pasado 26 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de Mérida y de Tahdziú para exigir justicia a todas las víctimas de feminicidio y violencia de género en Yucatán. En especial por los últimos actos de violencia de género suscitados en la entidad, entre ellos el feminicidio de la niña Ana Cristina, de seis años de edad, quien fue arrojada a un pozo luego de ser violada y asfixiada por su vecino de 19 años, a quien no sólo se le atribuye el feminicidio de Cristina, sino también el de otras dos niñas. Así como el feminicidio Marcelina, una madre soltera en la localidad de Kanasín la semana pasada.

Durante la manifestación se exigió la activación de la Alerta de Género en la entidad, así como la protección y seguridad a las victimas de violencia de género.

Desde este espacio de noticias nos solidarizamos y también decimos Ni una menos!

Ayotzinapa: seguimos exigiendo que regresen nuestros 43 compañeros

El domingo 26 de agosto de 2018, nuestras compañeras y compañeros padres y madres de los 43 normalistas ausentes de Ayotzinapa marcharon por las calles de Ciudad Monstruo para exigir verdad, justicia y presentación con vida de nuestros compañeros estudiantes desaparecidos desde el año 2014. A un mes de cumplirse 4 años de ausencia, exigieron que las autoridades federales cumplan la resolución del juez federal que ordenó la creación de una comisión de la verdad para llegar al fondo de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero en el año 2014.

Un día después, el 27 de agosto, las madres y padres, junto con organizaciones solidarias realizaron un mitin a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demandar sean escuchados por la Corte, para que resuelvan a favor de creación de la comisión de investigación por verdad y la justicia para el caso AYOTZINAPA.

Se avecinan nuevos tiempos y en el aire hay muchas promesas, entre otras las de conformar comisiones de la verdad, una de ellas para saber lo ocurrido en Iguala en 2014. Promesas hechas por quienes pretenden asumir el poder en el país durante el próximo sexenio, pero que se ven muy dificiles de cumplir en especial si miramos la negativa real que han opuesto no solamente las autoridades judiciales como la Suprema Corte, sino también la PGR y la propia bestia del copete, quien hace no muchos días dijo en la televisión pública su creencia de que los normalistas habían sido incinerados en Cocula y quienes se han buscado ampararse y hacer los parapetos necesarios que les permitan evitar responsabilidades… Por otra parte, con qué seriedad tomar una promesa de comisiones de la verdad, cuando el presidente electo ha dicho que no habrá represalias contra Peña Nieto, cuando a todas luces ha tenido una importante responzabilidad en la protección de dos piezas clave de la construcción de la Verdad Histórica, es decir Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio?

Desde acá abajo los seguimos buscando junto a miles de ausentes más que hay en el país… no estamos desesperados, la verdad y la justicia se irá construyendo, una muy otra, porque del Estado y en especial del mexicano no hay que esperar más que muerte, olvido e indolencia… este próximo 26 de septiembre, en los 4 años sin nuestros 43 compañeros te invitamos a amotinarte contra el poder, contra los que desaparecieron a nuestros compañeros y contra quienes permitieron su ausencia, contra quienes la silenciaron y contra quienes siguen abanderando a la fuerza la mentira histórica… este 26 de septiembre y antes de que se vaya la bestia del copete hay que hacer una verdadera fiesta insurreccional en la que juntos exijamos presentación con vida ya!.

Internacionales

Avisos

Marcha por el Agua

El próximo viernes 31 de agosto se convoca a la población afectada por el desabasto de agua en los pedregales a participar en la marcha por el agua, la cita será a las 5 de la tarde en la Parroquia de la Resurrección para marchar al Plantón de Aztecas 215.

A 50 años de Topilejo 68

El Corredor Cultural La Fuente nos invita a conmemorar el Septiembre Combativo, 50 años del movimiento estudiantil-campesino en Topilejo

La conmemoración se inicia el 3 de septiembre con un homenaje en el panteón de Topilejo a las víctimas del accidente carretero que detonó el movimiento en el pueblo en 1968. La cita es a la 1 de la tarde.

El 7 de septiembre se realizará un conversatorio con Antonio Vera e Ignacia Rodríguez (activistas del 68) además de escuchar los testimonios de los habitantes del pueblo. Asimismo, habrá un Encuentro Muralista y de Creadores Culturales. La cita es en el Corredor Cultural La Fuente a las 16:00 hrs.

Del 7 al 9 de septiembre habrá pinta de Murales.

Recital de Danza: “Los Siguientes Pasos” en apoyo al CNI

Desde el universos de las redes sociales nos hacen llegar la siguiente invitación:

Exposición y charla con Brigada Callejera

Nuestras compas del Café Victoria nos invitan a asistir a la exposición Miss Meche el próximo 1 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, cuando, además, de asistir a la inauguración podrán conversar con las artistas que prepararon la exposición.

Por si se anima a asistir, La dirección del café victoria es Calle Guadalupe Victoria, Mercado La Paz, locales 11, 12 y 13 en el Centro de Tlalpan.