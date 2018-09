Guerrero: 4o Aniversario de la CRAC-PC-PF

Miércoles 29 de agosto de 2018

popularidad : 1%

Comunicado de la CRAC-PC-PF

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos Nahua, Na Savi, Me´pháá, Ñamnkué y Afromexicanos

Al pueblo digno y rebelde de Guerrero

A los medios libres, alternativos o como se llamen

A los medios de comunicación de paga pero honestos

A la sexta nacional e internacional

A los pueblos de México y el mundo

Somos los pueblos Nahua, Na Savi, Me´pháá, Ñamnkué y Afromexicanos que nacimos el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia. Este sistema se levantó con autoridades elegidas y respetadas por las comunidades, y eso es lo que se llama legitimidad y es lo que no tienen las autoridades de ningún gobierno, de ningún partido. En 1995 nació la Policía Comunitaria y en 1998 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Estas formas de organización y de gobierno no fueron inventados, vienen del conocimiento y las prácticas de nuestros antepasados durante cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

Retomamos los usos y costumbres que había antes de que existieran las leyes de quienes invadieron nuestros territorios, porque nuestros pueblos han sabido hacer justicia y así se demostró que en estas montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Esta forma de gobierno comunitario le dio vida a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias y el camino para construir un Territorio Comunitario.

Hace cuatro años los pueblos Nahua de los municipios de Chilapa de Álvarez y de José Joaquín de herrera decidimos integrarnos al Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de los Pueblos Fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Porque en nuestro territorio la vida dejo de ser respetada, la muerte comenzó a llegar no solo por la pobreza y la miseria en la que nos han mantenido los malos gobiernos para tratar de exterminarnos. Ahora también los grupos narco-paramilitares se infiltraron en nuestras comunidades, dividieron a las familias, corrompieron a las autoridades y llenaron nuestros campos, caminos y montañas de sangre.

Desde que nació la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores en la Montaña Baja, tuvimos que enfrentar no solo a los grupos Narco-Paramilitares, también al Ejercito Mexicano, a la Policía federal y al Gobierno del estado. Ninguno de ellos podía creer que nos organizamos voluntariamente por la seguridad y la justicia, siempre han dicho que hay otros intereses, ellos no lo pueden entender, porque cada uno sirve y se sirve de la lógica capitalista y en ese pensamiento, nada puede existir o funcionar si no tiene una ganancia económica.

Por eso nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia no es compatible con el Sistema Capitalista, porque nuestros principios y nuestros pensamientos vienen de antes que esté Sistema Capitalista. Tenemos una historia de resistencia de 526 años como pueblos que han sobrevivido a la guerra de exterminio y el arma más grande que nunca dejaremos es nuestra memoria y sabemos bien que se puede vivir, se puede organizar y se puede construir, sin el Sistema Capitalista.

Durante estos cuatro años la violencia desatada en nuestro territorio se redujo en todas las comunidades donde se conformó la estructura de la CRAC-PC-PF. Ahora estamos organizados y el máximo órgano de toma de decisiones es nuestra asamblea regional de autoridades comunitarias y desde nuestra casa de justicia los coordinadores regionales, nuestros comandantes regionales y los cientos de policías comunitarios cumplen el mandato de la asamblea. La justicia y el sistema de reeducación están funcionando conforme al reglamento interno y los principios de los pueblos fundadores, donde el dinero no juega ningún papel para hacer justicia, ni tampoco importan los puestos públicos, ni las influencias políticas.

En este camino enfrentamos por un lado el asedio de los grupos Narco-Paramilitares que no quieren perder un centímetro del territorio que han logrado penetrar, para lograr sus fines económicos en contubernio con las autoridades que también se llevan su tajada, en ese negocio de muerte. Y por otro lado hemos sufrido la represión de las fuerzas armadas regulares del Estado, como el Ejercito (SEDENA), la marina (SEMAR) y la Policía Federal (PF), que han intentado una y otra vez desarmar a nuestros policías comunitarios, amenazando e incursionando en nuestro territorio.

La organización y las movilizaciones de cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos de nuestros pueblos, que hemos bajado de las montañas hasta la capital a exigir que paren esta represión, dejando nuestras milpas y animales para caminar largas jornadas bajo el sol, es porque queremos respeto y justicia. Si fuéramos delincuentes estaríamos huyendo y no caminaríamos horas para llegar a la casa del mal gobierno a buscarlo para que dé la cara. Se ha logrado que el gobierno priista de Héctor Astudillo Flores frenara las órdenes de aprensión de 67 hombres y mujeres indígenas Nahua inocentes. Pero sabemos que esto apenas inicia, porque aún falta que esto de por escrito y la libertad de nuestro compañero Policía Comunitario Godofredo Reyes Tolentino.

Sabemos bien que aún hay mucho por hacer y que la violencia y la delincuencia están rondando nuestros caminos y nuestras comunidades. Aún tenemos mucho que recomponer en nuestros pueblos después del infierno que hemos vivido. Y la miseria y la pobreza continúan como como lastre de los pueblos originarios. Pero ahora caminamos organizados y no estamos solos, somos parte de un proyecto comunitario, que ha hecho historia y continúa su camino.

Nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia fue dividido en el año 2013 por agentes gubernamentales con intereses ajenos a nuestros pueblos, para tomar el control de nuestras instituciones. En este año quedo muy claro que quienes nos dividieron con mentiras, calumnias y con dinero de los malos gobiernos, se destaparon descaradamente metiéndose en las campañas de los partidos políticos principalmente del partido MORENA donde ahora algunos y algunas ocuparan cargos como funcionarios y funcionarias públicas solo por mencionar algunos, están los casos de Nestora Salgado y Felicitas Martínez, ahora con cargo de senaduría. Mientras Valentín Hernández Chapa y Delfino Ramos Vázquez se postuló por el mismo partido para el cargo de Síndico Municipal en San Luis Acatlán y estos últimos no llegaron, pero mostraron sus verdaderos intereses.

Estos y otros personajes junto con algunos medios de comunicación y centros de derechos humanos a través de sus redes de contactos, montaron desde 2013 una campaña de desprestigio acusando falsamente a autoridades y líderes históricos de los pueblos fundadores de la CRAC-PC de ser paramilitares. Ahora vemos claro que su objetivo fue hacer aún lado a quienes no permitirían la traición de los principios comunitarios, para poder controlar el poder regional y estatal que representa la CRAC-PC y así obtener un banco de votos que les permita subir a cargos públicos a través de los partidos políticos.

Nosotros no criticamos si ellos quieren ser funcionarios públicos y vivir a costillas de la miseria y la muerte para los pueblos, ese es su problema. Pero no estamos de acuerdo que para lograrlo pasen por encima de la lucha y la dignidad de las instituciones comunitarias, dividiendo y corrompiendo un proyecto que a nosotros nos ha costado vidas, años, trabajo y represión. A los traidores y a los malos gobiernos estatales y federales hoy les decimos que no estamos en venta, mucho menos nos vamos a rendir. Nuestros principios y nuestro compromiso es trabajar para servir a nuestros pueblos, para defender nuestras comunidades y construir un futuro digno en nuestros territorios con respeto a la autonomía de las comunidades, las organizaciones y las personas.

El sistema comunitario debe caminar en comunidad, propiciando la participación de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas en la asamblea comunitaria y regional con los mismos derechos con voz y voto, de esta manera, juntos se construye el rumbo político de su destino. Nuestro sistema es integral y además de la justicia y la seguridad se propone crear las estructuras de los pueblos que faltan por reconstituir como son: educación, salud, medio ambiente, comunicación, producción y mercado interno. Se necesita que estas estructuras respondan a las necesidades de los pueblos y propicien su desarrollo, bajo su control para garantizar que se beneficie a todos y no sólo unos cuantos privilegiados.

El sistema de Seguridad y Justicia Comunitario es un aporte a la humanidad porque es compartido y va más allá de lo indígena: es comunitario y los seres humanos tenemos que aprender a vivir en comunidad, por eso es sistema comunitario. Es la reconstitución del derecho y pensamiento colectivo, nuestro pensamiento colectivo es incluyente y respetuoso de la diversidad cultural, y generamos una propuesta que beneficia a toda la sociedad.

Hoy que el nuevo capataz del próximo gobierno federal anuncia que mantendrá al Ejército y a la Marina en nuestras calles, reiteramos que la Policía Comunitaria seguirá existiendo mientras no exista paz, ni justicia en nuestros pueblos. No habrá ni perdón, ni olvido mientras no exista justicia, y nosotros hemos trabajado muchos años la justicia y sabemos bien, que no se compra con dinero, ni llega a través de ningún caudillo o religión. La justicia empieza cuando los pueblos somos libres, ejercemos la democracia participativa, y podemos decidir el rumbo de nuestros destinos. Pero la guerra, la violencia y la sangre que hoy recorren todo nuestro país, no solo llevan el sello de la llamada delincuencia organizada y de los grupos narco-paramilitares, también llevan el sello de los militares que apenas ayer López Obrador crítico y hoy asegura, si cumplirán sus funciones.

Esperamos respeto total al Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores, para poder continuar ejerciendo nuestro derecho colectivo a través de nuestras asambleas, usos y costumbres. Porque no buscamos el beneficio personal, estamos reconstituyendo nuestros territorios donde todos hombres mujeres, niños y ancianos podamos vivir en paz y armonía, un lugar donde exista la verdadera seguridad y justicia.

Nosotros los pueblos fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, reconocemos nuestros orígenes cuando levantamos la voz silenciada durante 500 años y nació el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena en 1992. Les demostramos que no estaban solos nuestros hermanos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el levantamiento de 1994. Fuimos parte del Nunca Más un México sin Nosotros, desde el nacimiento del Congreso Nacional Indígena, y parte los pueblos indios en rebeldía que acompañan al EZLN en la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas en 2001.

Y hoy refrendamos nuestro caminar con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno. Exigimos un alto al hostigamiento contra el EZLN y a la guerra en contra de todas las comunidades indígenas, porque para nosotros no tiene otro nombre, no sólo es desprecio y represión. Vemos asesinatos, presos políticos, desaparecidos, exiliados, vemos una explotación desmedida, despojo, miseria y violencia en contra de los territorios de los pueblos originarios. Por todo esto, decimos que seguiremos organizados, seguiremos hermanando nuestra resistencia y nuestra rebeldía con todos los pueblos hermanos que vean, sientan y quieran lo mismo que nosotros.

¡Viva la Policía Comunitaria!

¡Vivan los pueblos fundadores de la CRAC-PC!

¡Nunca más un México sin nosotros!

Comunicado del CIPOG-EZ

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ saluda con alegría la dignidad y resistencia de los pueblos Nahua de la montaña baja, en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera que se organizan desde hace cuatro años en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.

Cumplir cuatro años de combatir la delincuencia, de enfrentar el hostigamiento del ejército y de vivir en carne propia la represión, con la zozobra que dejan 67 órdenes de aprensión y un preso se dice fácil. Pero sentir el dolor y la rabia como mujeres, niños y ancianos mientras se marcha por las calles de Chilpancingo, bajo un sol de por lo menos cuarenta grados, es otra cosa. Regresar a nuestras casas de madera y lámina, sin saber en qué momento nos vuelven a llover las balas o pensar que cuando nuestros hijos e hijas salen por las veredas, pueda ser que ya no regresen.

Sabemos que no es fácil, sabemos también, que nadie se da cuenta, que muy pocos lo ven o simplemente no les interesa. En este país donde ahora se vive como en una fantasía, donde los jóvenes están aspirando a tener todo lo que les llega a su teléfono celular. ¿Qué importan los indígenas? ¿Qué importa si viven o mueren? ¿A quién le importa si comen, o pueden dormir, o se enferman, si tienen o no tienen techo, salud, educación o futuro? ¿A quién le importa si nos mienten una y otra vez los gobiernos de derecha, o de supuesta izquierda?

Nosotros los pueblos Nahua, Na Savi, Me´phaa, Ñamnkué y Afromexicanos de Guerrero como CIPOG-EZ llegamos llenos de alegría el día de hoy, porque sabemos lo que les ha costado detener la violencia que se desato en su territorio por la ambición de quienes no respetan la vida. Sabemos que el camino es largo y difícil, sabemos lo duro que es abrir el camino cuando monte se cierra y nadie nos tiende la mano. Cuando llegamos a este territorio nos rencontramos con aquellos y aquellas que marchamos juntos hace décadas, para exigir el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y a pesar de la traición a los acuerdos de San Andrés, nosotros decidimos ejercer la libre autodeterminación de los pueblos, a través de nuestras asambleas haciendo uso de nuestros usos y costumbres, que es la democracia participativa.

La guerra de despojo bien lo sabemos que no empezó apenas llevamos cinco siglos resistiendo desde aquel 12 de octubre de 1492, cuando con la llegada de los europeos inicio una de las guerras más largas de la historia de la humanidad: la guerra de exterminio contra los pueblos originarios, contra su cultura y su forma de vida. Los europeos se dieron cuenta de la división entre los distintos pueblos y la aprovecharon para hacer alianzas con los inconformes, los usaron como guía y carne de cañón, así iniciaron la campaña militar más feroz contra los pueblos que se resistían, armas de fuego contra flechas y lanzas.

Muchos pueblos resistieron y pelearon contra los invasores, los pueblos mejor organizados son los que no fueron dominados y los pueblos que no estaban preparados fueron arrasados totalmente, Los ancianos sabios, hombres y mujeres fueron asesinados, los hombres jóvenes y fueron tomados como esclavos y las mujeres jóvenes fueron tomadas como botín de guerra.

Hoy nos anuncian una cuarta transformación nacional, pero nosotros recordamos bien, que ni después de la guerra de independencia, ni después de la revolución se acordaron de los pueblos indígenas que derramaron su sangre. Los gobiernos que siguieron después escribieron constituciones que nos enterraron en el olvido.

Fue hasta el primero de enero de 1994 con el alzamiento del EZLN que nuevamente con las armas en la mano se derramo la sangre de nuestros pueblos y solo así, iniciamos de nueva cuenta un proceso de organización nacional, donde nos sentimos convocados y asistimos el 16 de febrero de 1996 cuando el gobierno se comprometió a modificar la Constitución para plasmar nuestros derechos, incluyendo territorio, libre determinación y autonomía diferenciada a los Pueblos Indígenas de México. Pero se traiciono en el Congreso de la Unión en 2001 y aquí seguimos décadas después, ejerciendo nuestros derechos y escuchando nuevas promesas que olvidan nuestras luchas.

Uno de los aprendizajes que nos deja el proceso zapatista es que es importante resistir pero también es importante construir el mundo que queremos aquí y ahora. En su práctica, los zapatistas han puesto de cabeza al capital, han aprendido que la capacidad de determinarse políticamente también tiene que ser expropiada, su mandar obedeciendo pone fin al político profesional y la propiedad colectiva de sus territorios pone fin al capitalista-empresario.

Por eso llamamos a todos los pueblos indígenas, mestizos y afromexicanos del estado de Guerrero a organizarnos, no queremos más líderes que traicionen, ni partidos y políticos que nos utilicen. Nosotros tenemos en nuestras raíces la dignidad y coraje de los pueblos que nacieron esta patria y que la han defendido con su sangre, ahora nos toca a nosotros enfrentar la mentira y la traición de los malos gobiernos que nos quieren someter al sistema capitalista. Queremos organizarnos con todos los pueblos para lograr una verdadera libertad, con democracia participativa y justicia para todas y todos.

Vamos por todo, queremos Salud, Justicia, Democracia, Techo, Educación, Tierra, Paz, Alimentación, Libertad, Trabajo, Información, Independencia y Cultura. No queremos que ningún gobierno nos regale nada, queremos que respeten nuestros usos y costumbres, queremos que respeten nuestras instituciones comunitarias y que nos dejen ejercer libremente nuestra autodeterminación.

Desde hace veinte tres años hemos avanzado con la seguridad y la justicia en nuestras comunidades, esos pasos en la construcción de nuestra autonomía han sido muy importantes y siguen abriendo caminos, a pesar de los ataques de la delincuencia y la represión gubernamental. Ahora queremos avanzar con el siguiente paso que es la educación, pero no una educación como la oficial, que les enseña a nuestros jóvenes a avergonzarse de su cultura y su vestimenta, y los aleja de sus comunidades para ingresar a las empresas como obreros calificados o como funcionarios menores en dependencias de gobierno.

El CIPOG-EZ se propone crear centros de saberes para la formación política, técnica y cultural de promotores y promotoras, con la participación de niños, jóvenes, señores, señoras y abuelos que fomenten el pensamiento comunitario. Que seamos todos guardianes de nuestros pueblos. Que todos caminemos, que nadie se quede atrás. Buscamos ser facilitadores para la organización y el ejercicio del derecho colectivo.

Los Centros de Saberes son una propuesta educativa para resolver en colectivo y de manera autogestiva nuestras demandas y necesidades: seguridad y justicia, defensa del territorio, alimentación, producción y mercado interno, información, educación y salud comunitaria. Para rescatar nuestra cultura, nuestra memoria y la experiencia de nuestras comunidades.

¡Viva la CRAC-PC de los pueblos fundadores!

¡Viva el Congreso Nacional Indígena!

¡Por la reconstitución integral de los pueblos indígenas!

¡Vamos por todo!

Salud, Justicia, Democracia, Techo, Educación, Tierra, Paz, Alimentación,

Libertad, Trabajo, Información, Independencia y Cultura.

Programa de actividades:

CUARTO ANIVERSARIO

27 DE AGOSTO 2018

ALCOZACAN GUERRERO

8:00 LA CONCENTRACIÓN EN XICOTLAN

9:00 A 10:00 MARCHA DE XICOTLAN A ALCOZACAN

10:00 A 10:10 BIENVENIDA POR PARTE DEL COMISARIO (NICOLAS PEREZ ZOYATECO)

10:10 A 10:20 BIENVENIDA POR PARTE DE LA CRAC (JUAN POZOTEMPA SILVERIO)

10:00 A 10:30 PRESENTACIÓN DE LA MESA DE PRESÍDIUM (MAXIMO CALLEJA RUIZ)

10:30 A 11:00 CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIA DE MISA (PADRE FRANCISCO)

11:00 A 12:00 ACTO CÍVICO (SALVADOR MENDOZA LIMPIA) HIMNO NACIONAL Y JURAMENTO A LA BANDERA

12:00 A 12:20 COMUNICADO DE LA CRAC-PC-PF (JUAN POZOTEMPA SILVERIO)

12:20 A 12:40 COMUNICADO DEL CIPOG-EZ (JACINTO DIAZ JIMENEZ)

12:40 A 13:00 PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES REGIONALES, CONCEJEROS REGIONALES, COMANDANTES REGIONALES, Y NUEVOS POLICIAS COMUNITARIOS. (LUIS SANTOS REYES)

13:00 A 13:20 TOMA DE PROTESTA PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES (AGUSTIN BARRERA COSME)

13:20 A 13:40 AGUSTIN BARRERA COSME FUNDADOR DE LA CRAC-PC

13:40 A 14:00 PADRE FRANCISCO DE LOS PUEBLOS FUNDADORES DE LA CRAC-PC

14:00 A 14:20 CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO (AMADOR ROBLEDO CORTES Y JOSE LUCIO BARTOLO FAUSTINO)

14:20 A 14:40 JESUS PLACIDO PROMOTOR ESTATAL DEL CIPOG-EZ

14:40 A 15:00 CLAUSURA DEL EVENTO (PADRE FRANCISCO)

15:00 COMIDA

16:00 SALIDA DE REGRESO A LAS COMUNIDADES

Fuente: Centro Integral de Comunicación Comunitaria (CICC).