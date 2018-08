Posicionamiento de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia

Miércoles 22 de agosto de 2018

Al pueblo de México

A los movimientos de usuarios en resistencia

A los medios de comunicación:

Somos usuarios de la energía eléctrica organizados desde hace 8 años para hacer valer los derechos de nuestras familias y de todas y todos los mexicanos afectados por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa que nos ha puesto en la disyuntiva de pagar la luz o comer, pagar la luz o darle una mejor educación a nuestros hijos, pagar la luz o tener una vida digna.

Desde el 2010 hemos resistido junto a miles de compañeras y compañeros las políticas de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderon y Peña Nieto, hemos resistido desde abajo la política de despojo, de privatización, de encarecimiento de la vida y de precarización. Hemos resistido ante la imposición de medidores digitales. No hemos parado de protestar contra un proyecto de modernización que pretende privatizar el sector eléctrico y pretende despojarnos de la posibilidad de garantizar luz en nuestros hogares. Nos defendemos ante los abusos del personal de la CFE y de la policía, hemos combatido los procesos judiciales contra nuestras compañeras. No hemos parado de luchar contra la Reforma Energética que desmantela y concesiona a particulares una industria eléctrica, fruto del trabajo y sacrificio de varias generaciones de mexicanos.

Por eso estamos en Huelga de Pagos y lo seguiremos estando hasta la solución de nuestras demandas.

Sabemos que nuestro proceso de resistencia no está aislado, tiene su origen en la ya conocida resistencia de las y los usuarios en el suroeste y norte del país, que antes de que entrara CFE a la zona centro ya teníamos noticia de las manifestaciones de resistencia contra abusos y altos cobros, muchos de ellos luchando en organizaciones que llevan muchos años resistiendo en difíciles condiciones y muchísimos otros luchando con sus familias sin estar organizados. A todas estas formas de resistir, organizadas y no organizadas, les damos nuestro reconocimiento, esperando pronto podamos confluir en un mismo espacio. Todos y todas somos parte de un mismo movimiento.

La COORDINADORA NACIONAL DE USUARIOS EN RESISTENCIA somos trabajadoras del hogar, obreros, estudiantes y colonos. Somos un movimiento independiente del Estado, partidos políticos y empresas. Respetamos la diversidad de posiciones políticas y estos años de lucha nos han hecho madurar para poder definirnos sin ninguna tutela, y de manera democrática y plural.

Nuestra resistencia a estos abusivos cobros de la Energía Eléctrica nos llevó a plantearles a los malos gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, las siguientes demandas:

Borrón y cuenta nueva: porque los cobros excesivos de la CFE son impagables, no corresponden a lo que consumimos y en el caso del centro del país no existe contrato con esta empresa por lo que es ilegal el cobro.

Tarifa social justa: porque es necesario que todo mexicano tenga acceso a la energía eléctrica como un servicio público de primera necesidad y no como una mercancía a expensas de los precios del mercado.

Elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como derecho humano: para conquistar como una garantía para las futuras generaciones y estén blindados nuestros derechos desde la Carta Magna y evitar ser privados del suministro eléctrico, necesario para una vida digna.

Alto al proceso de criminalización y judicialización que se ha iniciado contra los usuarios que se resisten en distintas partes del país.

Derogación del artículo 185 del Código Penal para no permitir la judicialización de nuestra lucha y otras más que se oponen a los megaproyectos, de la que hemos sido víctimas los últimos años en un proceso de criminalización de la protesta.

Los gobiernos neoliberales en lugar de ser sensible a esta problemática social, ubicando su origen y construyendo soluciones han utilizado la represión en todas sus formas y el engaño, firmando con distintos movimientos acuerdos que no han cumplido, al contrario, con la firma de acuerdo solo han intentado ganar tiempo para disolver mediante represión la resistencias de las y los usuarios pero no han tenido éxito, por el contrario la resistencia se sigue extendiendo y madurando políticamente.

Por lo que declaramos:

1.- En los últimos años se ha manifestado, de formas diversas, un creciente descontento social por los resultados de las políticas neoliberales, grandes manifestaciones juveniles y populares han recorrido todo el país. El 1ero de julio se volvió a expresar, de forma contundente, el rechazo contra estas políticas que nos han empobrecido y han sido estrepitosamente derrotadas a través de la aspiración de una amplia mayoría social a un cambio profundo en este país. Mediante la movilización y organización permanente del pueblo, lograremos obtener justicia para nuestras demandas y vencer a quienes quieren que todo siga igual.

2.- La oligarquía de este país, organizada en cámaras empresariales y que expresan sus posiciones a través de los grandes medios de comunicación, nos han llamado morosos. ¡Como si fuera un capricho no pagar las altas tarifas de luz y los “recibos locos”! Montados en sus privilegios no ven lo evidente: que es imposible pagar la luz y tener una vida digna y que esto es un profundo problema social de millones de usuarios. No somos morosos, somos dignos usuarios en resistencia.

3.- Ahora la situación política ha cambiado y, por tanto, las condiciones de lucha. Como usuarios, nos inscribimos en esta generalizada actitud de transformación profunda por la justicia social, la obtención de derechos y la mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Se abre el debate público y queremos participar para acabar con el régimen neoliberal rapaz y extractivista, para construir una sociedad igualitaria, sostenible ecológicamente, sin discriminación por ser mujer o parte de la disidencia sexual y para una vida digna para los adultos mayores.

4.- Saludamos el compromiso de este nuevo gobierno para garantizar el “borrón y cuenta nueva”, para los usuarios en resistencia de Tabasco, pero demandamos que este mismo derecho se haga extensiva a toda la población del país que se encuentra en la misma situación.

Sabemos que para avanzar, tendremos que combatir a las fuerzas que todas estas décadas han vendido al país y no quieren que nada cambie. A quienes privatizaron la industria eléctrica y el agua, a quienes reprimieron a los movimientos sociales y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes le niegan la educación universitaria cada año a cerca de 200 mil estudiantes, a quienes pagan salarios de miseria a las y los trabajadores, a quienes se roban millones del erario público en total impunidad. Luchamos por recuperar lo que es del pueblo, para construir un país con justicia y la libertad.

¡Sólo el pueblo unido y organizado vencerá!

¡Hasta la victoria, siempre!

Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia