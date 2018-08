Recuperando la lucha en defensa de los usuarios y por la renacionalización de la industria eléctrica

Miércoles 22 de agosto de 2018

Miles de usuarios de energía eléctrica, en huelga de pagos, fuimos testigos de la involución política de la Coordinación Nacional de la ANUEE, organización de la que formamos parte hasta el día 1 de agosto de 2018.

EL C. Juan Carlos Escalante sabe, conoce y es el artífice, junto a sus colaboradores más cercanos, de ese retroceso que es derivado de un conflicto de intereses. Ante estas contradicciones y los constantes ataques que han venido subiendo de tono, hasta convertirse en una campaña de odio contra nuestros integrantes, tanto en sus mítines como a través de las redes sociales, es que estamos obligados en hacer pública esta respuesta.

DOS INTENTOS POR ROMPER LA HUELGA DE PAGOS DE USUARIOS EN RESISTENCIA

Estamos convencidos de que el Proyecto de “Modernización”, impulsado por el gobierno a través de la CFE, es un disfraz que tiene por objetivo crear las condiciones para privatizar el sector eléctrico, y entregar en manos privadas nacionales o extranjeras, este bien que es propiedad de la nación. También sabemos que el cambio de la red eléctrica - que nos obligan a pagar - “…pretende la eliminación de las pérdidas no técnicas de la electricidad,” y cambiar el servicio por tecnología de menor eficiencia y calidad, sólo para garantizar a estas compañías, jugosas ganancias a costa del despojo de los mexicanos.

1. El 9 de Agosto del 2017, se nos propone que aceptemos el cambio la red eléctrica, por lo que nos dimos a la tarea de corregir dicha desviación ya que significaría renunciar a la lucha contra el Proyecto Modernizador, y quedar indefensos ante un corte de luz. Ante la presión que ejercimos se logró un cambio parcial ya que se decidió que haría el cambio de la red eléctrica a quien quisiera hacerlo, respetando la voluntad de los usuarios, pero sin informarles a algunos usuarios de las consecuencias que tendría el aceptar el cambio, lo que originó fuertes conflictos y un gran descontento al interior de la ANUEE.

2. El 27 de marzo del 2018, nuevamente se pretendió convencernos para que aceptáramos dejar pasar el proyecto privatizador, propuesta que se formalizaría en la 11a Asamblea. La resistencia que interpusimos en contra de esta propuesta no fue por capricho, sino porque contradice los objetivos de la ANUEE. El malestar se extendió en todas las regionales, a tal grado que los promotores se vieron obligados a suspender la 11a asamblea y sin la rectificación que era tan necesaria.

Las y los usuarios que nos resistimos siempre argumentamos con base en los principios y estatutos de la ANUEE, y los acuerdos de la 10a asamblea que proclaman la lucha en contra de la venta de los recursos de la nación a particulares, es decir, en contra de todas las privatizaciones.

INICIO DE LA INVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL

La respuesta que obtuvimos a nuestra oposición al proyecto de modernización fue la descalificación política, los golpes bajos y la calumnia en las redes sociales para satanizarnos e impedir la discusión franca y democrática, pero también lo utilizaron como un ejemplo de lo que le puede suceder a quien opina diferente.

Este proceso ha ido evolucionando, pues ya nos hemos enterado de la expulsión de varios compañeros en un juicio sumario realizado en la plenaria de la Coordinación Nacional, y sin la presencia de los mismos, siendo juez, parte y verdugos de un proceso en donde no están presentes los calumniados y pasando por alto los estatutos. Cabe señalar que la mayoría de los expulsados habían tomado la decisión de retirarse previo a esto.

Cabe hacer mención que existe una política machista que recoge los métodos más crueles del patriarcado al acentuar sus acciones de hostigamiento hacia las mujeres. Como ejemplo de ello, iniciamos diversas denuncias desde mediados de 2017 en contra de agresiones a compañeras que los colaboradores más cercanos de Juan Carlos Escalante realizaron, como el C. Jorge Islas, y nunca se resolvieron, con lo cual, dejaron en la total impunidad dichos actos deleznables. En contraste, las expulsiones a los coordinadores nacionales las realizaron en pocos minutos, lo cual demuestra que sus acciones carecen de validez democrática, jurídica y ética. Ahora entendemos la constante negativa del C. Juan Carlos Escalante por oponerse a participar en actividades que reivindiquen los derechos de la mujer como un objetivo fundamental de la lucha política, ya que lo considera como un tema fuera de nuestra lucha siendo que las mujeres son la mayoría dentro del movimiento.

Contamos con numerosos documentos resolutivos, imágenes de WhatsApp, testigos, audios y videos que dan testimonio de lo que aquí afirmamos, de la saña que han expresado contra nuestras compañeras y compañeros por el simple hecho de tener opiniones diferentes y ser consecuentes con ellas.

SE ABRE UNA COYUNTURA…

El 19 de junio pasado, en la Coordinación Nacional de la ANUEE se decidió la instalación de un plantón indefinido frente a las instalaciones de la SENER (Secretaría de Energía), sin que hubiese una discusión amplia sobre esa actividad que se programó a tan sólo 11 días del proceso electoral. Después de éste, no se consideraron las nuevas condiciones políticas que surgieron con el triunfo del candidato del partido MORENA, el Lic. Andrés Manuel López Obrador. Cabe aclarar que nuestra postura como organización independiente de los partidos políticos no se opone a tomar una postura respecto a este tema, ya que quien resultara ganador se convierte en el responsable directo de dar las soluciones a nuestras demandas, más aún si quien resultó ganador es quien ha declarado el borrón y cuenta nueva para los usuarios de Tabasco y su compromiso de que sea la CFE la que abra las plantas generadoras para tener la energía suficiente para dar un servicio a bajos costos a los sectores de menores recursos. A pesar de este viraje que abre posibilidades de una mejor postura para la solución a nuestras justas demandas de evitar la privatización del sector Eléctrico y del Borrón y Cuenta Nueva, la Coordinación Nacional de la ANUEE, insiste en mantener el plantón indefinido y negociar con el gobierno saliente, quien nunca dio muestras de retroceder en su proyecto privatizador y represivo, y de evitar el Borrón a los adeudos ante la CFE. Al mismo tiempo, el C. Juan Carlos Escalante acrecienta su negativa al diálogo interno, y el hostigamiento personal; sus colaboradores nos amenazan de “partirnos la madre” y se niega a aceptar el que se realice un balance del escenario actual. Por lo que nos vemos obligados en hacer responsable al C. Juan Carlos Escalante y a sus incondicionales de cualquier agresión física, psicológica o de cualquier tipo que se cometa en contra de las coordinadoras y coordinadores miembros de la CONUR.

ESCENARIO ACTUAL

Por estas razones nos vemos obligados a buscar una nueva alternativa de organización, en donde recuperemos los objetivos que como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica nos dimos y en donde se pueda disentir sin ser acosados, porque es parte de la democracia. Queremos tener espacios para el debate y análisis respetuoso, más ahora que nos encontramos en una situación inédita en el país por el triunfo de AMLO y porque no debemos permitirnos bajar la guardia, porque los dueños del dinero y del poder no lo han hecho. Construir una organización donde los intereses de los usuarios no sirvan para intereses ajenos. Donde la solidaridad con otras organizaciones sea recurrente y el respeto a la autonomía de la organización sea una realidad.

Por eso les informamos que hemos conformado la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia (CONUR), porque es urgente que los miembros de la ANUEE recuperemos nuestros objetivos, ya que el contexto de la situación política actual nos obliga a construir la más amplia unidad de todas las resistencias de este servicio, para exigir que el gobierno que surge a partir de diciembre cumpla sus promesas y los extienda a todo el país. Además tenemos que presionar para que no se criminalice la protesta social y se detengan los procesos legales contra los usuarios en resistencia que hay en todo el país.

Tenemos claro que los usuarios de la ANUEE no son nuestros enemigos, por lo que las puertas de la CONUR siempre estarán abiertas para ellos y ellas; de la misma manera, sabemos que la Coordinación Nacional de la ANUEE controlada por el C. Juan Carlos Escalante y sus incondicionales, no han asimilado dichos cambios y se encuentran atrapados en ese conflicto de interés, por lo que ven como enemigos a los que no lo somos, sólo pensamos distinto. Aún así, sabemos que el enemigo común no está entre nosotros, sino en quienes imponen políticas privatizadoras para favorecer a los capitales privados nacionales y extranjeros. Por ello, en un futuro, esperamos poder coincidir en la lucha por nuestras demandas que hemos mantenido durante los años de resistencia. Esperamos que reflexionen que para mantener la lucha popular es necesario tomar las decisiones de manera democrática.

Por lo antes expuesto, los invitamos a dejar a un lado los discursos de odio y de confrontación, que sólo benefician a nuestro enemigo común.

¡Por el acceso a la electricidad como un Derecho Humano!

¡Por la Renacionalización de la Energía Eléctrica!

¡Por la Derogación de la Reforma Energética!

¡Por el Borrón y Cuenta Nueva!

¡Por una tarifa social justa!

¡Alto a la criminalización de las luchas de los usuarios y usuarias!

COORDINADORA NACIONAL DE USUARIOS EN RESISTENCIA

CONUR

