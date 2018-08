Manifiesto contra la construcción del NAIM

Lunes 6 de agosto de 2018

MANIFIESTO A LA NACIÓN

LOS PUEBLOS, MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM)

ANTECEDENTES

El jueves 3 de septiembre de 2014 el Lic. Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en los terrenos federales del Ex Lago de Texcoco. Los detalles generales del proyecto del NAIM son los siguientes:

El proyecto del NAIM consta de dos etapas con cinco fases cuyo costo total ascenderá a $ 209 712 millones que se ejercerán en la primera etapa $ 169 000 millones (80.59%) y en la segunda etapa $ 40 712 millones (19.41%). La superficie que ocuparía l a infraestructura del NAIM sería de 4 626.16 hectáreas donde se construirían las seis pistas, la terminal y demás instalaciones auxiliares.

El proyecto del NAIM comprende la construcción de 6 pistas, infraestructura aeroportuaria (torre de control, terminal, oficinas, instalaciones auxiliares), obras hidráulicas, obras sociales, diseño, ingeniería, gestión, cercado perimetral, vialidades, internas y vialidades externas (vías de ferrocarril, autopistas, carreteras).

Adicionalmente se tiene programado construir el proyecto complementario denominado AEROTRÓPOLIS que ocupará 4431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco una nueva “ciudad” que abastezca de infraestructura, logística de transportación y carga, servicios urbanos, comercio y vivienda de nivel medio y alto al Hub Internacional que se pretende construir en torno al nuevo aeropuerto. Es un gran proyecto que vale hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto, cuyas inversiones y desarrollos significan negocios multimillonarios continuos para los próximos 50 o 100 años para construir y desarrollar centros comerciales, hoteles, autopistas urbanas, parques industriales y empresariales, áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zonas de libre comercio, clubes deportivos y de golf, hasta un parque de diversiones de la franquicia más rentable a nivel internacional.

Es muy evidente que el NAIM es un megaproyecto que pretende ser la obra faraónica del sexenio. Las obras del NAIM empezaron el día 1 de septiembre de 2015.

El proyecto del NAICM, con orígenes en 1965, tiene como antecedente más inmediato la ola privatizadora de la globalización neoliberal de miles de empresas estatales, en específico la de los aeropuertos y líneas aéreas ocurrida justo después de la privatización de los ferrocarriles nacionales. Como parte de esta nueva fase de acumulación originaria de capital, fraudulenta y plagada de corrupción que incorpora a la esfera del capital al territorio, el mar y el aire, así como los bienes y servicios sociales para su conversión en mercancías, el NAICM utiliza, además, los recursos acumulados por los y las trabajadoras, al convertir en capital de riesgo los fondos de pensiones de las afores pública y privadas: estamos ante la presencia de un nuevo ciclo de acumulación de capital financiado con el salario diferido -las pensiones- de los propios trabajadores y trabajadoras. El NAIM significa pues una expresión más de una agresión masiva del capital contra el trabajo, los pueblos y la naturaleza. En este caso, con características de ecocidio, etnocidio, urbanicidio, de despojo y destrucción del patrimonio natural, territorial, cultural e histórico.

Los PUEBLOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE MÉXICO (NAIM) por las siguientes razones:

1. El Lecho del Ex Lago de Texcoco un Sitio Técnicamente Inviable para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El vaso del Ex Lago de Texcoco es el peor sitio que se hubiese escogido para construir el NAIM. Existen múltiples razones geológicas, hidrológicas, aeronáuticas que han sido expuestas por fuentes oficiales, diversos especialistas en investigaciones, informes, publicaciones y eventos académicos.

El TIPO DE SUELO SALINO SÓDICO constituye un suelo totalmente inadecuado para cualquier tipo de construcción, ya que es altamente corrosivo del concreto y metales como el acero. El agua del subsuelo está a un metro de profundidad. Existe una capa de arcillas blandas con un espesor entre 12 y 40 m que hacen altamente inestable todo el conjunto y magnifican los sismos.

Las obras para poder realizar el NAIM comprenden la construcción de una capa de 12 metros de espesor de tezontle que ha requerido de 64 millones de metros cúbicos de ese material y encima otra capa de 12 metros de espesor de basalto. Esto con el propósito de exprimir la enorme cantidad de agua que hay en el subsuelo del Lecho del Ex Lago de Texcoco. Por eso la devastación de alrededor de 180 cerros en la Cuenca del Valle de México.

2. Ecocidio de la Cuenca del Valle de México por el NAICM

Los diez problemas de destrucción de los recursos naturales y el desastre ecológico resultado de 500 años de graves errores en el manejo de la Cuenca del Valle de México se agudizarán en forma exponencial debido al alto impacto ambiental que tendrá la construcción del NAIM. Esto producirá un verdadero ecocidio que ocasionará desastres “naturales”, escasez y desperdicio de agua potable, fuertes pérdidas, materiales, económicas, sociales, culturales y sobre todo de los bienes naturales de la cuenca.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportaron el lunes 29 de enero de 2018 ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento de las obras del Aeropuerto un listado de 119 minas autorizadas reportadas por las empresas contratistas a GACM. Recorridos de campo nos permitieron identificar un número mayor de minas en explotación para el NAIM que ascendería alrededor de 160 minas.

Los pueblos y municipios afectados por la explotación minera comprenden entre otros los siguientes: San Luis Tecuautitlan, Ixtlahuaca, San Pablo Atlazalpan, Santiago Tepetitlan, Maquixco, San Agustín Actipac, San Pedro Tepetitlan, San Lucas Tepango, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Ixtapaluca, Temascalapa, San Juan Teotihuacan, Chalco, Amecameca. Una mención especial merece el municipio de Tepletaoxtoc donde se encuentran autorizadas 23 minas federales y 26 estatales, pero que en realidad son alrededor de 60 minas ya que varias funcionan sin los permisos correspondientes. Tepetlaoxtoc es el municipio más afectado por la explotación minera, sus cerros han sido devastados y vive una verdadera situación de guerra ambiental.

El proyecto del NAICM contempla la construcción de obra hidráulica necesaria para evitar inundaciones en el nuevo aeropuerto tales como la construcción de 145 km de colectores para evitar que el agua residual de los ríos llegue a los lagos artificiales existentes y se conducirán a dos nuevas plantas de tratamiento. También incluyen el entubamiento de 25 km de cauces en la zona aledaña al polígono y 39 km de túneles para mejorar el sistema de drenaje. Además se plantea contar con nueve cuerpos de regulación de agua, ampliar el sistema de drenaje profundo y construir 21 plantas de tratamiento de aguas entre otras obras. Todo ello modificara profundamente el funcionamiento hidráulico del Valle de México.

La construcción del NAIM, la Aerotropolis y la obra hidráulica complementaria profundizarían los problemas de sobreexplotación e impedirían la recarga de mantos acuíferos, elevaría de la temperatura del área urbana, aumentaría el proceso de desertificación, multiplicaría el impacto de los sismos, desforestar y provocaría hundimientos de toda la cuenca, socavones, destrucción de centenares de cerros y aéreas de recarga de los mantos acuíferos, contaminación de mantos acuíferos por vertimiento de lodos tóxicos, en entre otras consecuencias devastadoras.

Todo ello constituye un atentado contra la naturaleza y la vida cotidiana de la población que vive en el Valle de México. El golpe final a los recursos naturales, un ecocidio de grandes proporciones.

3. Destrucción del patrimonio cultural de México. Los casos del cerro de Chiconautla es revelador ya que este cerro aparece en varios códices mesoamericanos y está proyectado cortarle 26 metros de la punta porque dificulta el despegue y aterrizaje de la pista 3 del NAIM. Y el cerro del Texcutzingo, popularmente conocido como los baños de Netzahualcoyotl, que es zona arqueológica, área natural protegida y área prioritaria de recarga ha sido perjudicado por ser depositario de millones metros cúbicos de lodos tóxicos del NAIM en socavones de minas abandonadas ubicadas a menos de 200 m.

4. La violación sistemática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco jurídico en materia ambiental y todo lo relacionado con la construcción de megaproyectos. En todos los casos se carece de los estudios de impacto ambiental y los procedimientos marcados por las diferentes leyes. En particular se han violado los derechos constitucionales siguientes: derecho a un ambiente sano (art.4 CPEUM), derecho al agua (art.4 CPEUM), derecho de consulta (art. 35 CPEUM), derecho de los pueblos originarios e indígenas a decidir sobre su territorio (convenio 165 OIT, art. 2 CPEUM), derecho de petición (art. 8 CPEUM), derecho de justicia (art. 14, 17 CPEUM).

Cuando las comunidades solicitaron por escrito a las autoridades municipales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) e incluso tribunales judiciales la respuesta fue variada, pero en esencia ninguna cumplió con sus atribuciones violentando los derechos de los ciudadanos y la aplicación del marco legal.

5. Destrucción de la obra urbana eficiente, los proyectos de reforestación y complementación de las funciones reguladoras del ExLago de Texcoco.

6. Etnocidio y destrucción de la Vida Comunitaria.

7. Alto Costo con Cargo a Todos los Mexicanos por generaciones y Beneficio para unas cuantas empresas.

Los pueblos, movimientos, organizaciones y ciudadanos de la Cuenca del Valle de México exigimos el cumplimiento de las demandas siguientes:

1. La cancelación inmediata del Proyecto y Construcción del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM).

2. Diseño e implementación de un Proyecto de Restauración y Corrección de todos los daños ocasionados hasta la fecha por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

3. Que se gestionen y se establezcan tres decretos:

3.1 Que se decrete a la Cuenca del Valle de México como Área Natural Protegida (ANP) en su modalidad de Reserva de la Biosfera u otra modalidad pertinente para los terrenos agrícolas, pecuarios y forestales.

3.2 Que se decrete a la Cuenca del Valle de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

3.3 Que se decrete a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas (del bosque) y las artesanías de la región como actividades estratégicas prioritarias del país y patrimonio cultural.

4. Respeto a la Constitución, tratados internacionales, a la normatividad en materia ambiental y muy especialmente al Convenio de Biodiversidad Biológica en todas sus manifestaciones y para que haya congruencia NO más emisiones de bióxido de carbono que dañen la Ciudad de México. Respeto al derecho de consulta popular sobre temas de trascendencia nacional. Respeto al derecho de los pueblos originarios a decidir por medio de consulta sobre proyectos que afecten su forma de vida, sus tierras, etc. expresados en el convenio 169 de la OIT y art. 2 de la CPEUM.

5. Abrogación de los decretos que emitió el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, que suspendía la veda de explotación del agua en varias cuencas hidrológicas.

6. Que se garantice el respeto a las Áreas Naturales Protegidas de la Cuenca del Valle de México y el uso de suelo forestal y agropecuario.

7. Que se aumente el presupuesto destinado garantizar el derecho de los pueblos a un medio ambiente sano, el pago por daños y perjuicios, así como el reparto justo y equitativo de responsabilidades y obligaciones.

8. Suspensión definitiva de todos los Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México.

9. Diseño de un Proyecto alternativo de desarrollo regional de la Cuenca del Valle de México que propicie el Desarrollo de la Naturaleza y responda a las necesidades del Pueblo Trabajador elaborado y ejecutado con la participación de los diferentes sectores populares, los pueblos, barrios, colonias y en particular los pueblos originarios.

10. Respeto y dignificación al espacio aéreo nacional y a las autoridades y las empresas aeronáuticas mexicanas.

10.1. Exigir a la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) que respeten los tratados internacionales a favor del medio ambiente.

11. Dialogo Público con los Pueblos, Comunidades, Movimientos y Organizaciones que luchan contra el NAIM de la Cuenca del Valle de México donde participen ciudadanos, especialistas, investigadores y universitarios.

Los pueblos, movimientos, organizaciones y ciudadanos de la Cuenca del Valle de México herederos de la sabiduría ancestral de nuestra civilización originaria comprendemos que el cumplimiento de las demandas antes enunciadas requieren todo un conjunto de procesos para poder arribar a su concreción. Por tal motivo convocamos a iniciar un proceso de democracia real que comprende las medidas políticas siguientes:

1. Dialogo Público sobre el NAIM con los Pueblos, Comunidades de la Cuenca del Valle de México y comunidades que resisten el despojo de megaproyectos destructivos con el candidato electo a la Presidencia de la Republica Mexicana, la cámara de diputados y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) donde también participen ciudadanos, especialistas, investigadores y universitarios.

2. Referéndum Popular o Consulta Popular para que los Pueblos de la Cuenca del Valle de México, ciudadanos, Trabajadores y el Pueblo de México decida sobre la cancelación inmediata del NAICM y los tres decretos sobre la Cuenca del Valle de México: i) Decretarla Área Natural Protegida (ANP). ii) Decretarla Patrimonio Cultural de la Humanidad. iii) Decretar a la agricultura, ganadería, forestaría y artesanía de la Cuenca del Valle de México como actividades estratégicas y patrimonio nacional.

El Referéndum Popular deberá ser organizado en forma totalmente autónoma por los pueblos, comunidades, movimientos, ciudadanos, luchadores sociales y organizaciones populares democráticas sin la intervención del INE. En el caso de los pueblos originarios deberá respetarse su derecho a decidir conforme a sus formas propias según el convenio 169 de la OIT y el art. 2 de la CPEUM sobre proyectos, acciones que afecten sus tierras, territorio, formas de vida, cultura, costumbres, etc.

¡DIALOGO PÚBLICO SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM) CON LOS PUEBLOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO!

¡ALTO AL ECOCIDIO EN EL VALLE DE MÉXICO!

¡SI A LA VIDA, SI A LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA!

¡REFERENDUM POPULAR PARA LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL NAIM!

DEMOCRACIA DIRECTA, AUTOGESTIÓN Y ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES

POR UNA NUEVA CIVILIZACIÓN AUTÉNTICAMENTE HUMANA

FIRMAN ESTE MANIFIESTO

Personalidades

1. Domingo Rodríguez Martell presidente municipal del municipio de Tanlajas, San Luis Potosí. 2. Cesar Cruz Benítez, Gobernador Hñähñu del Estado de Hidalgo.

Pueblos, Movimientos y Organizaciones Comunitarias

1. Movimiento en Defensa de la Tierra, Agua, Vida e Identidad de Ixtapaluca. 2. Vecinos en Defensa de Texcoco. 3. Vecinos Unidos de San Nicolás Tlaminca, municipio de Texcoco. 4. San Luís Tecuautitlan, municipio de Temascalapa.

Pueblos, Comunidades, Grupos, Movimientos y Organizaciones Indígenas

1. Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). 2. Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México CIELO. 3. Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP). 4. Colectivo Hoja Verde. 5. Organización Hñähñu para la Defensa de los Pueblos Indígenas A. C. 6. Frente Indígena y Campesino de México (FICAM).

Movimientos y Organizaciones de Mujeres

1. Centro de Servicios Comunitarios Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo S. P. R. de R. L. 2. CESAM Lina Valadez García, Centro de Servicios de Apoyo a la Mujer A. C. 3. Ollin Espacio Feminista de Colima A. C. 4. Huitzilin (colibrí) A. C. Mujeres Que Luchan por la Vida. 5. Mujeres de Tlaltenco Tláhuac en Defensa de la Tierra.

Comunidades, Grupos, Movimientos y Organizaciones Campesinas

1. Unión de Trabajadores del Campo (UTC). 2. Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN).

Movimientos y Organizaciones Regionales

1. Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata (BOSEZ). 2. Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM). 3. Frente Emiliano Zapata (FEZ). 4. Cívico Popular de Nezahualcoyotl (MCP). 5. Frente de Organizaciones del Valle de Toluca (FOVT). 6. Amigos de Cuba-Reynosa. 7. Revive Izcalli. 8. Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. 9. Movimiento Magisterial y Popular de la Laguna-CNTE. 10. Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. 11. Unión de Colonias Populares de Ecatepec.

Cooperativas

1. Cooperativa Tierra Nueva Illinois Sustentable, S. C. de R. L. de C. V.

Sindicatos y Organizaciones Sindicales

1. Resistencia IMSS. 2. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh). 3. Unión de Ex Trabajadores de Ruta 100. 4. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana (STUIA). 5. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). 6. Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura. 7. Asociación General de Trabajadores (AGT). 8. Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, Sección 11-CNTE-SNTE. 9. Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS). 10. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). 11. Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM). 12. Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO). 13. Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). 14. Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP). 15. Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (SUTAUTN). 16. Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (SUTCOLMEX). 17. Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC). 18. Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (SNITINBAL). 19. Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNACPC-SC-INAH) 20. Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNPICD-INAH). 21. Coalición de Profesores de Asignatura y Asistentes de Investigación del INAH (CPAyAI-INAH). 22. Sindicato Nacional de Cultura, Sección OD-INBA-227 (SNC OD-INBA-227) 23. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). 24. Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA). 25. Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SIIINIFAP). 26. Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados (SINTCOP). 27. Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (SUTCIEA). 28. Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS). 29. Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE). 30. Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del INBAL (SNITINBAL). 31. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP). 32. Movimiento Nacional de Basificación del INAH (MNB-INAH). 33. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sonora secciones 28 y 54. 34. Magisterio Democrático de Jaliscienses de la CNTE. 35. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad de Colima (SITU). 36. Magisterio Democrático del Valle de México sección 36 CNTE-SNTE. 37. Unión de Trabajadores de la Educación Valle de México (UTE). 38. Sindicato de los Trabajadores de la Construcción de los Pueblos Originarios. 39. Consejo Central de Lucha de los Trabajadores de la Educación del Valle de México “Profesor Misael Núñez Acosta” de la CNTE. 40. Unión General de Trabajadores de México (UGTM).

Colectivos, Grupos, Movimientos, Organizaciones Estudiantiles y de la Juventud

1. Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM). 2. Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo (CREA). 3. Colectivo Ernesto Guevara de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM. 4. Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico. 5. Juventudes Marxistas. 6. Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE). 7. Espacio de Construcción Estudiantil Caracol.

Movimientos, Organizaciones y Coordinaciones de Profesores, Profesionistas y Universitarios

1. Universitarios UAM-Azcapotzalco. 2. Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (GIIEP/UACM). 3. Profesores de la Escuela Preparatoria Oficial No 55 de Chicoloapan. 4. Profesores de la Escuela Preparatoria Oficial No 224 de Chimalhuacan. 5. Profesores de la Universidad Revolución de Chimalhuacan. 6. Profesores de la Universidad Revolución de Chicolopan. 7. Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo de Guerrero. 8. Subcomité Mesoamericano del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos. 9. Agrónomos Democráticos.

Movimientos, Organizaciones y Coordinaciones Nacionales

1. Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Línea de Masas (CONAMOP-LM). 2. Organización Nacional del Poder Popular-Partido Revolucionario del Pueblo (ONPP-PRP). 3. Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social (CONDES). 4. Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC). 5. Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana A. C. 6. Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM). 7. Congreso Social Hacia Un Nuevo Constituyente. 8. Asamblea Nacional de Articulación de los Trabajadores del Campo y la Ciudad (ANARTRACC). 9. Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM).

Otros Colectivos, Grupos, Movimientos, Organizaciones Sociales y Ciudadanas

1. Movimiento Democracia Directa (MDD). 2. Vendedores Fijos y Ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 3. Avanzar Movimiento Línea de Masas (MLM). 4. Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR). 5. UNID A. C. 6. Grupo Técnico de Luchemos y Habitabilidad. 7. Taller por la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 8. Corriente de Opinión de Izquierda Mexicana-Línea de Masas (CIOM-LM). 9. Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI). 10. Unión de Lucha Anticapitalista (ULA). 11. Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario (CRARP). 12. Coordinadora Primero de Diciembre. 13. Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 14. Unión de Trabajadores de la Educación-Frente Político Revolucionario (UTE-FPR). 15. Izquierda Democrática Popular (IDP). 16. Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP). 17. Frente Político Revolucionario (FPR). 18. Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata (BOSEZ). 19. Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) Chiapas. 20. Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE). 21. Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM). 22. Fundación por un Mundo en Equilibrio A. C. 23. La Izquierda Socialista (CMI México). 24. Corriente Socialista de los Trabajadores (CST). 24. Partido Comunista de México-Marxista Leninista (PCM-ML). 25. Organización Rebelión. 26. Movimiento Comunista Mexicano. 27. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Personas

1. Socrates Silverio Galicia Fuentes, Catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 2. Florina Piña Cancino, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 3. Adriana Emérita Reyna Rosey contador público del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 4. Mauricio Macossay Vallado, profesor de la (UACh). 5. Francisco Labastida Peláez egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 6. Rodrigo Labastida Villegas estudiante de periodismo de la UNAM. 7. Agustín Caballero Solís fundador de autogobierno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente. 8. Luis Bueno Rodríguez catedrático de la UAM. 9. Xóchitl Guerrero Sánchez jubilada. 10. Agustín Ávila R. catedrático de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICh). 11. Melesio Avalos Méndez sindicalista del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). 12. Fernando Espinosa Sindicalista de la UACh. 13. Raymundo Galicia Fuentes ejidatario del Ejido Xometla. 14. Javier Herrera Báez sindicalista de la Universidad de Colima. 15. Roberto García Ávila egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. 16. José Eduardo Amador Gordillo, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. 17. Susana Margarita Clares Fuentes, egresada de la UNAM. 18. Guillermo Popoca Boone. 19 Iván Mejía Valenzuela egresado de la carrera de Psicología de la UAM. 20. Juan José Agustín Reyes Rodríguez candidato a Doctor en Ciencias, Recursos Naturales de la Universidad de Michigan. 21. Pedro Sosa Álvarez egresado Autogobierno de Arquitectura de la UNAM. 22. Alejandra Medina Domínguez estudiante de posgrado de la UAM-Xochimilco. 23. Mattza Samara Tobón Reyes estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS/UNAM). 24. Irenea Galicia Fuentes maestra jubilada del Estado de México. 25. Mirna Ramírez Martínez jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 26. Eliana Acosta Márquez catedrática del INAH. 27. Rosa María Reyna Ortiz maestra jubilada. 28. José Santos matemático y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 29. Gregorio Miranda dirigente social del Estado de México. 30. Lydia Reyna Ortiz contador público del IPN. 31. Liliana Montaño profesora de la UACh. 32. María Antonieta Farfán Chapa estudiante de posgrado de la UACh y maestra de la UNAM. 33. Xochiquetzal Galicia Reyna odontóloga de la UNAM. 34. Regino Rojas Reyna profesor jubilado. 35. Joaquín Vela profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 36. Hilda Nereida Ramírez Monjaraz bióloga de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM. 37. Rejina Villada Núñez profesora del Estado de México. 38. Gloria Leticia Ramírez Ramírez profesora jubilada. 39. Alejandro Emilio Hernández Martínez profesor del Estado de México. 40. Valentina Galicia Fuentes. 41. Isabel Fuentes Garduño miembro de la Tercera Edad. 42. José Manuel Figueroa Matus investigador del INAH. 43. Alberto Ojeda García egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM. 44. Concepción Ciprián profesora. 45. Francisco Rafael Trujano Fermoso jubilado telefonista. 46. Pamela Marian Arnold jubilada telefonista. 47. Monserrat Alejandra Trujano Ordaz criminalista. 48 Jorge Zambrano González telefonista. 49. José Aurelio Pérez maestro jubilado. 50. José Danilo Piedra Gocobachi docente cesado. 51. Catalina del Toro Facundo telefonista jubilada. 52. Alfonso Salazar Sánchez académico del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 53. Rodrigo Rodríguez Gámez Telefonista Jubilado. 54. Josefina Gutiérrez Ortiz contador privado y secretaria jubilada. 55. Urania Chavarría Decanini psicoterapeuta. 56. Rafael Esquer Aguilar docente de Cajeme, Ciudad Obregón. 57. Catalina Soto Cota académica de la Universidad de Sonora. 58. David Milton Barton Balderas maestro. 59. Arturo Figueroa Saucedo miembro de CONJUPAM. 60. Luis David Aguilar Velasco. 61. Abraham Guzmán docente de la UACM. 62. Miguel Rosas Luna telefonista jubilado de Sonora. 63. René Armenta Vázquez miembro del STEUS. 64. Ramón Hilario Esquivel Valenzuela docente jubilado de Hermosillo, Sonora. 65. Gregorio Hernández Onofre miembro de la sección 9 Oaxaca del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS). 66. Alejandra López González secretaria de relaciones al exterior del SINITINBAL. 67. Rosa María Moreno Robles telefonista jubilada de Hermosillo, Sonora. 68. Juan Antonio Pavlovich. 69. Alma Angélica Velarde Esquer telefonista jubilada de Hermosillo, Sonora. 70. Gustavo Félix Pérez telefonista jubilado de Hermosillo, Sonora. 71. Reyna Salas Martínez Telefonista jubilada de Hermosillo, Sonora. 72. Daniel Nahamad Molinari investigador del INAH. 73. Jorge Ernesto Hernández Sánchez estudiante de Doctorado de la UACh. 74. Miguel Ángel Castañeda Delgado arquitecto perito del INAH. 75. Edgar Sánchez militante del PRT. 76. Raúl Pérez Cruz egresado de la Escuela Superior de Economía del IPN. 77. Oscar García González profesor del IEMS. 78. Nacxit Ahraxazel Galicia Reyna egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 78. Epifanio García Carrillo sindicalista ex trabajador de Sandak. 79. José Guadalupe Pérez Elizalde catedrático de la UACh. 80. Juan Petronilo Ramírez Celestino investigador del Centro de Investigación y Estudios en Sobre Antropología Social. 81. David Nava Orozco profesor de historia de la secundaria 170 col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl de Iztapalapa. 82. Guisela Olidia Ramírez Monajaraz maestra de biología de la secundaria 170 col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl de Iztapalapa. 83. María de la Luz Arriaga profesora de la UNAM miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública Sección Mexicana. 84. Ricardo Chacón Pérez documentalista de la ENAH y sindicalista del SINITSEC. 85. Jorge Luis Morett Sánchez profesor-investigador de la UACh. 86. José Félix Hoyo Arana catedrático de la UACh. 87. Federico Montes Morales sindicalista del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 88. Kevin Contreras ambientalista en defensa del Área Natural Protegida de Axotlán, Cuautitlán Izcalli. 89. Alberto Mesas Pineda artesano coordinador del consejo municipal del pueblo de Coyotepec. 90. Juan Carlos Hernández Barrón estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo. 91. Cesar Adrian Ramírez Miranda profesor-investigador de la UACh. 92. Ninel Olympia Mendoza Alcaraz docente sindicalista de la CNTE en Sonora. 93. Francisco Jiménez Pablo dirigente de la CNPA-MN. 94. Effabiel Teófilo Miranda Carrasco, estudiante del doctorado en Desarrollo Rural Regional de la UACh. 95. Sara Cano Arellano docente. 96. Gustavo Salvador Ildefonso ingeniero de la delegación municipal de Ébano, San Luis Potosí. 97. Lucia Morales Celestino sindicalista de la dirección política estatal del MMPV-CNTE. 98. Sara Rodríguez Cano maestra de El Mirador Xochitepec, Xochimilco. 99. José Espino Espinoza profesor-investigador de la UACh. 100. Delia Pérez Enciso activista del pueblo de Xometla. 101. Jorge Luis Hernández Rivera profesor jubilado Srio. de organización de la Coalición de SLP y miembro de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Prof. Elpidio Domínguez Castro. 102. Atenojenes Pineda Escamilla sindicalista jubilado del Gobierno de la Ciudad de México. 103. Ilia Adad Infante Trejo activista de derechos humanos y estudiante de matemáticas de la UACM. 104. Liliana Alavez Sosa egresada de la UACh. 105. Otilia Valdés Galicia miembro del CNPM. 106. Wendy de la Rosa egresado de la Escuela Superior de Economía del IPN. 107. Ulises Piñón egresado de la UAM. 107. Armando Osorio Chulin ingeniero comunicaciones y electrónica por el IPN. 108. Benjamín Santamaría Ochoa sindicalista del FASU. 109. Antonio Vital de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. 110. Alma Luz García Jiménez maestra de la Universidad Revolución de Chicoloapan. 111. Aideé Tassinari Azcuaga de la UACM. 112. Mariana Mendoza Fragoso estudiante de doctorado del CIESAS-Cd. Méx. 113. Karla Paola Montalvo de la Fuente de la UACM. 114. Michelle Ariatna Osornio Trejo estudiante de sociología de la UAM. 115. José Carlos Luque Brazan de la UACM. 116. Mercedes Rodríguez de la UACM. 117. Aida López académica de la UACM. 118. Alexa Cervantes estudiante de Sociología de la UAM. 119. Andrés Keiman Freire de la UACM. 120. Nancy Rodea estudiante de la UACM. 121. Javier Gutiérrez Marmolejo catedrático de la UACM. 122. Juan Manuel Navarro del IPN. 123. Beatriz Torres de la UACM. 124. Alejandra Aguilar Sánchez del pueblo de Chipiltepec, Mpio. Acolman 125. Adriana Ramírez del FAD-UNAM. 126. José Guadalupe García habitante de Cuautitlán Izcalli. 127. Claudia Villalobos Torres habitante de Cuautitlán Izcalli. 128. Leonardo Daniel Solís Huitrón. 129. Cesar Fuentes de la UACM. 130. Lourdes Armengol de la UACM. 131. Cristopher Rosas Muñoz joven del Pueblo de Xometla, municipio de Acolman. 132. María de Jesús Álvarez Moctezuma maestra jubilada. 133. María Álvarez Moctezuma maestra jubilada. 134. Tomasa Angelita Enciso Ramírez comerciante de Xometla. 135. María de los Ángeles Fuentes Vera del Comité de Derechos Humanos Ajusco, A. C. 136. Iñaqui Espinosa Vázquez ciudadano mexicano. 137. Laura Aguilar vecina de Pedregales de Coyoacán. 138. María del Rosario Santiago Hernández comerciante de Santo Domingo, Coyoacán. 139. Graciela Rosales Martínez ciudadana mexicana. 140. Fernanda Campa primera geóloga del país y catedrática de la UACM. 141. Javier Fonseca profesor y vecino de los Pedregales de Coyoacán. 142. Manola Jimeno Montaño estudiante de maestría de la UACh. 143. Cesar Cossío Guerrero estudiante y vecino de Pedregales de Coyoacán. 144. Jaqueline Martínez Trujillo profesora despedida injustificadamente de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl (UTN). 145. Mario Ovando Calleja profesor despedido injustificadamente de la UTN. 146. Alejandro Morales González profesor despedido injustificadamente de la UTN. 147. Cesar Martínez Zavala profesor despedido injustificadamente de la UTN. 148. Héctor Alejandro Carrasco profesor despedido injustificadamente de la UTN. 149. Ivette Lacaba abogada y activista contra la minería extractivista. 150. Donatto Daniel Badillo Cuevas vecino de Santa Catarina, Mpio. Acolman. 151. Felipe Victoriano Amezquita del Tianguis Cultural del Chopo A. C.

Personas Que Firmaron por Change.Org

1. Marcos Javier Amaya Alcalá vecino de Papalotla, Estado de México. 2. María Teresa Romano Saldivar ciudadana mexicana CP. 6300. 3. Alejandra Medina vecina de México, provincia Maine en USA, CP. 3500. 4. Mayra Nieves Guevara ciudadana mexicana, CP. 63000. 5. Luís Román ciudadano mexicano, CP. 63000. 6. Pablo Cabrera ciudadano mexicano, CP. 63000. 7. Antonio Rude ciudadano mexicano, CP. 14650. 8. Celine Duburg Anchen vecina de Montevideo, Uruguay. 9. Aida Soraya Irigaray González vecina de Morelos, México, CP. 62468. 10. Richard Khun vecino de Chihuahua, México. CP. 34160. 11. Ava Tomasula y Garcia ciudadana norteamericana.