La primera avanzada magonista llega a Oaxaca capital

Desde la tarde noche de ayer y la madrugada de hoy 16 de julio de 2018, empezaron a llegar las primeras mujeres, hombre, niños, niñas, jóvenes y muchachas magonistas para acompañar la conferencia de prensa que el Bloque de Organizaciones Anticapitalista, del que formamos parte dio a las 11:00 de la mañana en el zócalo de la ciudad, para que el pueblo oaxaqueño honesto conozca porque nuevamente tenemos que dejar nuestros pueblos y caminar los montes y valles para llegar hasta donde están los gobiernos que desde el 2010 tienen en su prisión de Etla a nuestro hermano Pablo López Alavés, indígena zapoteco defensor de su bosque; los mismos gobiernos que intentando asesinar a nuestro hermano Raúl Gatica obligándolo a exiliarse desde 2005 a Canadá y que desde entonces hemos estado pidiendo garantías para su retorno y lo único que hemos recibido es silencio; entonces platicamos y decidimos bajar de la montaña, venir a plantarnos frente al palacio de gobierno para ver si nos miran, tener que caminar sus avenidas principales para ver si nos oyen; estar presentes en su andador turísticos y la guelaguetza hecha para los ricos para recordarles que no todos en Oaxaca tenemos vida dignas, que la señora justicia no ha llegado a nuestros pueblos que hay familias que no tienen casa, trabajo y nuestra vida es cada día más precaria aunque trabajemos más.

Apenas hoy bajamos unos cuantos porque estamos juntando los centavitos para que bajen los que faltan, nuestros compañeros y compañeras mixtecas, chinantecas, mixes, mixtecas, zapotecas y mestizas apenas irán llegando poco a poco, unos traerán los totopos, otros los fríjoles, otros, otros los chiles, las cebollas, los niños sus risas, los jóvenes sus sueños de igualdad, todos traemos en el corazón algo para compartir y resistir los días que sean necesarios para que nuestras demandad se cumplan, no queremos más fechas, no queremos más palabras sin cumplir.Y a todos los que les llegue nuestra palabra les pedimos estar atentos a los que nos pudiera pasar porque estos gobiernos usan la represión para acallar las demandas de los pueblos, usan paramilitares para meternos miedo y justificar las agresiones a los que demandan sus derechos, usan mentiras y calumnias para desprestigiar luchas legitimas.

POR LA RECONSTITUCIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS

CONSEJO INDÍGENA POPULAR DE OAXACA "RICARDO FLORES MAGON"

CIPO-RFM

