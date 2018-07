Viernes 6 de julio de 2018

EJIDO TILA. Denuncia Pública de operadores del Ayuntamiento y partidistas que organizan ataque contra nuestro ejido

DENUNCIA PUBLICA

EJIDO TILA, CHIAPAS; MEXICO A 26 DE JUNIO DEL 2018

A LA OPINION PUBLICA.

AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI)

A LAS A LOS ADHERENTES A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTE

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA RED CONTRA LA REPRESION Y LA SOLIDARIDAD

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES

A LA LUCHA DE MEXICO Y EL MUNDO.

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL EJIDO TILA, CHIAPAS; MEXICO, LES DECIMOS QUE SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA MAS QUE NUNCA CONTRA LOS DESPOJOS DE LOS MALOS GOBIERNOS Y EN LA DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO. DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE QUE CONTINUAN LAS AMENAZAS DE ATAQUES CONTRA EL EJIDO Y QUE EN LA ZONA BAJA, EN LA ZONA ALTA Y EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO DE TILA ESTAN LLEGANDO OPERADORES POLITICOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL PARTIDO VERDE A ORGANIZAR GENTE PARA ATACAR AL EJIDO TILA, DONDE HAN MANIFESTADO EN DIFERENTES REUNIONES PARA INSISTIR QUE A LA FUERZA DEBEN ENTRAR AL EJIDO TILA PARA IMPONER LA INSTALACION DE CASILLAS Y ESTABLECER EL AYUNTAMIENTO DE FORMA VIOLENTA EN ESTE TIEMPO DE ELECCIONES PARA IMPONER EL OFICIALISMO.

ESTAS PERSONAS OPERADORES PARTIDISTAS SUS NOMBRES SON: LOS CC. CARLOS TORRES LOPEZ, EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE TILA Y ES UNO DE LOS DIRIGENTES DEL GRUPO PARAMILITAR PAZ Y JUSTICIA EN LA REGION NORTE DE CHIAPAS, JUAN HERNANDEZ TRUJILLO, WULMARO HERNANDEZ TRUJILLO, RAFAEL HERNANDEZ TRUJILLO, EL GÜERO CUÑADO DE JUAN HERNANDEZ, CELINA PARCERO PEREZ (HIJA DE FINADO ROBERTO PARCERO), LIC. JULIO CESAR PEREZ PARCERO (HIJO DE FINADO MATEO PINGÜINO), LUCIANO GOMEZ MARTINEZ DE BARRIO SANTA LUCIA, ASI COMO LOS INGENIEROS: ELISEO PARCERO LOPEZ (HIJO DEL PROFESOR PEDRO CONGORA), NEYSER CONSTANTINO, HIJO DEL FINADO RAFAEL CONSTANTINO, NEYSER HERNANDEZ LOPEZ HIJO DE RAYMUNDO HERNÁNDEZ TRUJILLO, SEGUNDO DE SAMUEL SANCHEZ MAXIMO DIRIGENTE DE PAZ Y JUSTICIA, SUPUESTO FINADO Y MAXIMO DIRIGENTE PARAMILITAR; ASI TAMBIEN, HIJO DE DON FRANCISCO QUE LE APODAN LA BRUJA (SURTIDOR DE DROGAS).

SON ESTOS LOS ORGANIZADORES DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO Y AHORA QUIEREN GOLPEAR A NUESTRO EJIDO; YA QUE ESTAS PERSONAS SON CAMIONEROS, VOLQUETEROS, PROFESIONISTAS, ALBAÑILES Y TRANSPORTISTAS QUE TRABAJAN A MERCED DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION Y TODA SU CORRUPCION QUE EXISTE POR CACIQUES PARAMILITARES. ESTAS PERSONAS SON LOS QUE ACARREARON PARAMILITARES PARA VIOLENTAR LA PAZ EN NUESTRO EJIDO EN EL AÑO 2000 CUANDO ERA PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. PROFR. CARLOS TORRES LOPEZ, TUMBALTECO, DONDE FUERON LASTIMADOS MUCHOS COMPAÑEROS Y SE ROBARON MERCANCIAS, ALHAJAS EN CORPUS CHRISTY ARMADOS CON MACHETES Y PALOS. Y SON LOS QUE HAN OCASIONADO TANTA VIOLENCIA E INJUSTICIA COMO EN LA ZONA BAJA PORQUE ESTAN ACOSTUMBRADOS A IMPONER SU CAPRICHO EN NUESTRO EJIDO Y DESESTABILIZAR LA PAZ SOCIAL PORQUE AQUI TENIAN SU PALACIO NIDO DE RATAS Y ASESINOS QUE QUIEREN QUE REGRESE A GOBERNAR.

EN NUESTRO EJIDO SOLO PENSAMOS EN VELAR NUESTRA TIERRA Y TRABAJAR EN ELLA POR ESO PEDIMOS A LOS DEMAS EJIDOS QUE NO NOS MOLESTEN, YA QUE NOSOTROS NO ESTAMOS MOLESTANDO A ELLOS. POR ESO NINGUN MIEMBRO DE OTROS EJIDOS PUEDE METERSE A ORGANIZAR VIOLENCIA EN NUESTRO EJIDO POR CUESTIONES POLITICAS ELECTORALES O DE OTRA CUESTION, SI TIENE PROBLEMAS POLITICAS PARTIDISTA EN SU EJIDO QUE LOS RESUELVAN AHÍ; QUE NO SE DEJEN ENGAÑAR POR PERSONAS QUE BUSCAN BENEFICIOS PERSONALES COMO LOS QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE, POR LO QUE HACEMOS RESPONSABLES ESTAS PERSONAS DE CUALQUIER VIOLENCIA O AGRESION A NUESTRO EJIDO EN TODO SU TERRITORIO.

TAMBIEN DESMENTIMOS ACERCA DE LAS FALSEDADES QUE SIGUE PUBLICANDO EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS “DIGNA OCHOA” EL PASADO 19 DE JUNIO DEL 2018 SOBRE EL SUPUESTO ATAQUE AL ANEXO CANTIOC DEL EJIDO TILA, DONDE ALERTA SOBRE AGRESIONES AL REPRESENTANTE DE ESE ANEXO QUE ES PARTE DE NUESTRO EJIDO POR PARTE DE AUTORIDADES EJIDALES. EN NINGUN MOMENTO SE HA PENSADO EN MOLESTAR A LOS COMPAÑEROS Y ES OTRA MENTIRA MAS DE ESE SUPUESTO COMITE DE DERECHOS HUMANOS, YA QUE NO INVESTIGA ANTES DE EMITIR CUALQUIER PUBLICACION Y SOLO GENERA INCERTIDUMBRE Y CONFUSION Y LOS RESPONSABILIZAMOS DE LAS CALUMNIAS EN CONTRA DEL EJIDO TILA PARA PROVOCAR LA INTERVENCION CON FUERZA PUBLICA DEL GOBIERNO.

ANTE TODO LO EXPUESTO PEDIMOS A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES Y COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS SU SOLIDARIDAD Y ESTAR ATENTOS DE LO QUE PUEDE SUCEDER EN ESTOS DIAS EN EL EJIDO TILA YA QUE NOS MANTENEMOS EN ALERTA. POR VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA RECHAZAMOS A TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS Y NO A LA INSTALACION DE LA CASILLAS EN EL TERRITORIO DEL EJIDO COMO QUEDO ESCRITO EN EL ACTA DE ASAMBLEA DEL 13 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 23 DE MAYO EN LA MARCHA EN EL PUEBLO Y CON MANTAS EN LAS ENTRADAS. TAMBIEN RECHAZAMOS LAS PRIVATIZACIONES DE LA TIERRA, DEL AGUA Y TANTO LAS LEYES PARA LA REPRESION DE SEGURIDAD INTERIOR Y VAMOS A SEGUIR LUCHANDO Y ORGANIZANDO; Y AGRADECEMOS A LOS PUEBLOS HERMANOS QUE COMPARTIMOS EN CNI PORQUE ESTAN PENDIENTES Y SOLIDARIZANDO, ASI COMO DIFERENTES COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

EXIGIMOS PUBLICAMENTE AL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL EL RESPETO DE NUESTRO AUTODETERMINACION COMO EJIDO TILA Y PUEBLO CHOL, DE RECONOCER NUESTRA AUTORIDAD Y AUTOGOBIERNO POR LA VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA GENERAL, MAXIMA AUTORIDAD DE NUESTRO PUEBLO; EN BASE A LOS ART. 1 Y 2 APARTADO A, FRACCION I, II, III; Y EL ART. 39 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE ACUERDO A NUESTROS USOS Y COSTUMBRES, Y QUE SE RESPETE LA VOLUNTAD DE LOS EJIDATARIOS DEL EJIDO DE TILA, CHIAPAS MEXICO.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

VIVA EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO