Nebulosa - 18 de junio de 2018

Sábado 23 de junio de 2018

popularidad : 4%

Compas, aquí les compartimos la emisión del 19 de junio de 2018. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram , What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes!

Estas son las noticias presentadas en la emisión:

Michoacán: agresiones a la comunidad de Nurio

Guerrero: alto a las agresiones contra nuestras compas del Tadeco

Carta de Luis Fernando Sotelo

Mensaje de Miguel Peralta

Ciudad Monstruo: Reprimen a maestras democráticas frente a Televisa Chapultepec

Ayotzinapa: noticias sobre la verdad y la justicia

Italia: Migrantes siguen muriendo en el mediterráneo

Michoacán: agresiones a la comunidad de Nurio

Las compas de la comunidad p’urhepecha de Nurio denunciaron nuevamente la introducción al pueblo de un grupo armado que dispararon sus armas de fuego contra la guardia comunitaria. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio, sin que se registraran muertos ni lesionados. Las compas comentaron que el grupo armado fue detenido por la guardia comunitaria y a quien le encontraron armas, metanfetaminas y un automóvil robado. Dado que las compas no han implementado su propio sistema de justicia comunitaria, entregaron a los integrantes del grupo armado al Ministerio Público.

En el comunicado, que puedes encontrar en nuestra página web kehuelga.net, también denunciaron “la injerencia de grupos criminales en el territorio ancestral”, comentaron que “es el capitalismo el sistema económico que le ha declarado la guerra a la vida, y que parte de este sistema es el narcotráfico y crimen organizado que están descomponiendo la vida comunitaria”. Finalmente, convocaron a las comunidades P´urepecha de todo el Territorio P´horeri Echeri para coordinar la cooperación entre comunidades por la seguridad de los pueblos p´urhepechas.

Guerrero: alto a las agresiones contra nuestras compas del Tadeco

El Taller de Desarrollo Comunitario en Chilpancingo, Guerrero, denunció las amenazas recibidas por dos compañeras de la organización el pasado día 28 de mayo. Al rededor de las tres de la tarde, las compas del Tadeco recibieron una llamada de una persona del sexo masculino identificado que primero se identificó como un trabajador de gobernación estatal, pero a poco a poco fue cambiando de tono hasta decir que pertenecía a los Rojos y que dicho grupo asociado al narcotráfico tenía muy bien identificadas a las compas que forman parte del Taller de Desarrollo Comunitario, entre los que se encuentran: Miriam Altamirano Carmona e Isabel Rosales Juárez, así como Francisco Javier Monroy Hernández. Posteriormente a la llamada del 28 de mayo, las compas han seguido recibiendo llamadas extrañas, además comentan que al menos en tres ocasiones los vecinos de la 6ª. Calle de la colonia del PRI en la ciudad de Chilpancingo, donde se ubica la oficina de nuestras compas del Tadeco, han reportado la presencia de vehículos desconocidos. Aquí les compartimos el audio de la denuncia

Desde este espacio de noticias envíanos un saludo solidario a nuestras compas, quienes colaboran hace muchos años con esta radio libre la Ké Huelga, y llamamos a estar atentos y pendientes de la situación.

Carta de Luis Fernando Sotelo

Desde el Reclusorio Sur, nuestro compa Luis Fernando Sotelo, preso político del gobierno del represor mancera, nos envía una carta en la que comenta que el día 11 de junio se emitió una resolución de la última demanda de amparo con la cual le fue negado el amparo y confirmar la sentencia de 4 años 8 meses y 4 días de prisión. No obstante, sigue la lucha legal para promover la Revisión de dicha resolución pues aún nuestro compañero sigue siendo considerado culpable de ataques a La Paz pública y a las vías de comunicación. En este sentido, el miércoles 13 de junio Luis Fernando ratificó en los juzgados un escrito para que aplicara en su caso la Ley de Amnistía, pero el juez Ubando López volvió a negar el beneficio de dicha ley poniendo como pretexto los daños al metrobús, que se le achaca a Luis haber incendiado, a pesar de que el compañero ya no tiene sentencia por el delito de daño a la propiedad; por otra parte, el juez no considera a Luis como un detenido durante una manifestación, porque según el juez, Luis había negado haber participado en alguna protesta ese día… en su locura, el juez valida la declaración de Luis para negarle el beneficio de la amnistía pero durante el juicio desechó su declaración para sentenciarlo como responsable.

Que hace falta por hacer… quizá comenzar por hacer más acciones solidarias por la libertad de Luis, pero no estaría mal ubicar el domicilio del juez y hacerle uno que otro escrache… Desde este espacio también decimos: !Abajo los muros de las prisiones!

Mensaje de Miguel Peralta

El 11 de junio, en el marco del día internacional de la solidaridad con todas las presas anarquistas de larga condena, nuestro compañero Miguel Peralta, preso político de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca hizo llegar a todas las presas anarquistas de larga condena el siguiente mensaje en el que comentó que la “Larga resistencia podría ser la respuesta ante estas imposiciones, larga lucha aunque de repente se nos van las fuerza […] Algún día lograremos arrebatarles las noches y los días que nos han robado, compas…” http://esp.voicesinmovement.org/wp-content/uploads/2018/06/11-de-junio-Miguel-Peralta.mp3

Desde este espacio de noticias también decimos, presas políticas libertad.

Ciudad Monstruo: Reprimen a maestras democráticas frente a Televisa Chapultepec

El pasado 7 de junio, en el contexto del Día de la Libre Expresión, el contingente de la CNTE que realizaba una concentración en las instalaciones de la empresa TELEVISA en avenida Chapultpec, para solicitar un espacio en los noticiarios matutinos para exigir derecho de réplica y explicar los motivos de la lucha magisterial, fueron reprimidos por un operativo policiaco que hostigó, provocó y reprimió de manera salvaje al contingente de maestras, estudiantes, madres y padres de familia y militantes de organizaciones populares que habían asistido a dicha protesta.

Las compas maestras responsabilizaron de los hechos al gobierno federal y al de la Ciudad de México y exigieron castigo a los responsables de las represión…

Ayotzinapa: noticias sobre la verdad y la justicia



Ante la reciente sentencia del poder judicial de la federación sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el día 7 de junio nuestras compañeras madres y padres de los normalistas ausentes dieron a conocer su posicionamiento en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde comentaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales.

Por su parte, los representantes legales de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, CNDH y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso.

Italia: Migrantes siguen muriendo en el mediterráneo

El pasado domingo 10 de junio el gobierno italiano negó el desembarco de 629 migrantes que fueron rescatados frente a las costas de Libia por el barco Aquarius SOS Mediterráneo, operado por la organización Médicos Sin Fronteras. Entre las más de 600 personas que se encuentran en altamar hay 123 menores no acompañados, 11 niños y 7 mujeres embarazadas.

La llegada del ultra conservador Matteo Salvini, al ministerio del Interior en Italia ha complicado la situación para los migrantes y las organizaciones que los apoyan. Por su parte el primer ministro de Malta, Joseph Muscat declaró que impedirá el desembarco de migrantes que lleguen a sus costas.

A pesar de la xenofobia promovida por los partidos neoconservadores europeos, lxs migrantes lograron desembarcar en Valencia en el Estado Español y están a la espera de que se aclare su situación legal.

En lo que se refiere a todo el Mediterráneo, la organización Migrantes Desaparecidos ha contabilizado un total de 785 personas fallecidas o desaparecidas en el mar cuando intentaban alcanzar suelo europeo en lo que va del año.