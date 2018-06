11 de junio: Día Internacional de Solidaridad con Todxs lxs Presxs Anarquistas de Larga Condena

Miércoles 13 de junio de 2018

Texto en español:

Declaración solidaria de Miguel Peralta (Preso político de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México)

Miguel:

Saludos a todos los compas que puedan hacer llegar estas palabras sinceras.

No es nada fácil hacer mención a estas dos extensas palabras, LARGA CONDENA, cuando de ante mano sabemos que sus sistemas de justicia y penitenciario no sirven para nada, el sistema judicial y los nefastos que ocultan sus rostros detrás de la balanza, hambrientos de carne de presidio se encuentran tergiversando y maquilando los expedientes empolvados por la justicia tomando siempre en consideración criterios personales, morales y de consigna para condenar a los compas que se encuentran en lucha contra lo establecido.

De igual manera es muy difícil asimilar el tiempo en el aislamiento y no podemos detenernos solo a mirar cómo se caen los días, los meses, los años del calendario y soportar la humillación, combatir los miedos que la cárcel genera, las enfermedades que adquirimos en el devenir de la cotidianidad, buscar alternativas e improvisar la resistencia para no estar con “la bota en el cuello” todos los días, es también una tarea difícil.

Larga resistencia podría ser la respuesta ante estas imposiciones, larga lucha aunque de repente se nos van las fuerza. Creo que nuestro espíritu resistirá y se mantendrá latiendo como nuestros corazones enrabiados, anhelando caminar, ¡libres! Algún día lograremos arrebatarles las noches y los días que nos han robado, compas.

¡Presos a la calle!

¡Abajo los muros de las prisiones!

San Juan Bautista Cuicatlan Oaxaca

Text in English:

June 11th: International Day of Solidarity with All Long-Term Anarchist Prisoners

Solidarity statement from Miguel Peralta (Political Prisoner from Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, Mexico)

Miguel:

Greetings to all of the comrades who receive these sincere words.

It’s not easy to say these two vast words: LONG-TERM SENTENCE. When we already know that their justice and carceral systems are worth nothing. The judicial apparatus and the criminals hide their faces behind the scales of justice, they distort and file documents in order to imprison the comrades who struggle against the establishment. They are hungry for flesh.

Similarly, it is difficult to adapt to isolation. We cannot allow ourselves to watch the days, months, and years pass on the calendar, while we endure the humiliation. We must fight the fear that prison generates and the sicknesses that we acquire here on a daily basis. We cannot stop searching for alternatives and improvising resistance as if we don’t have “the boot to our neck”. This is also a difficult task.

Long and enduring resistance could be the answer to these impositions, long and enduring struggle. Although it robs us of our energy, I think that our spirit will resist and keep beating like our enraged hearts, longing to walk, FREE!! One day we will manage to snatch back the days and nights that they have robbed from us, comrades.

Freedom to the Prisoners!

Down with the Prison Walls!

San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca