1968 el aÃ±o revoluciÃ³n - 13

Martes 29 de mayo de 2018

popularidad : 44%

En la emisión del 22 de mayo compartimos fragmentos del texto "La revolución anticipada" de Cornelius Castoriadis, escrito al calor de los combates callejeros y la huelga general. En la música "La révolution" de Evariste y "22 mai" de Hubert Félix Thiefaine; en los fondos Steppenwolf.

La révolution

Le père Legrand dit à son p’tit gars :

"Mais enfin bon sang qu’est-ce qu’y a

Qu’est-ce que tu vas faire dans la rue fiston?"

J’vais aller faire la révolution

"Mais sapristi bon sang d’bon sang

J’te donne pourtant ben assez d’argent"

Contre la société d’consommation

J’veux aller faire la révolution

La Révolution! La Révolution!

"Mais enfin j’t’a payé l’école

C’est pourtant pas des fariboles"

On n’nous apprend qu’des insanités

Et on nous empêche de contester

"Ah si tu travailles comme ça j’ai peur

Qu’tu passes pas dans la classe supérieure"

Les différences de classe nous les supprimerons

C’est pour ça qu’on fait la révolution

La Révolution! La Révolution!

"Enfin tu vas pas sortir maintenant

Regarde dehors c’est plein d’agents !"

Non papa c’est des CRS

Et j m’en vas leur botter les fesses

"Mais voyons fiston n’vois-tu pas

Que c’est les Rouges qui sont derrière tout ça"

Oh papa j’t’en prie, tu déconnes

Laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes

C’est la Révolution! La Révolution!

"Mais enfin explique-moi mon p’tit

Qu’est-ce qu’y raconte ce Cohn-Bendit"

Y m’a fait comprendre que t’étais con

Et moi j’veux faire la révolution

La Révolution ! La Révolution

22 mai 1968

Trois heures de l’après-midi

Le printemps qui refleurit

Fait transpirer le macadam

Sur l’autoroute de l’Ouest

Un séminariste à moto

J’ai bien dit à moto

Roule à toute allure vers un point non défini

Sur le porte-bagages

Le Saint-Esprit qui jusque-là

Était resté bien sagement assis

Se coince soudain l’aile gauche

Dans les rayons de la roue arrière

Ah ! Ah ! Ah ! (3fois)

Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette

Et vient percuter de plein fouet

Un pylône garé en stationnement illicite

Sur le bas-côté de l’autoroute

A ce même moment un Chinois de Hambourg

Déguisé en touriste américain

Au volant d’un cabriolet de vingt-deux chevaux

Immatriculé en Espagne

Se dit qu’il lui faut porter secours à ce séminariste

Mais bientôt cette idée lui paraît ridicule

Étant donné :Petit a) : qu’il ne roule pas sur la même autoroute

Petit b) : qu’il n’est pas au courant de cet accident

Et ce fut sans doute l’événement le plus important de ce mois de mai !