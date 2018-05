Nebulosa - 07 de mayo de 2018

Miércoles 9 de mayo de 2018

Compas, aquí les compartimos la emisión del 07 de mayo de 2018. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram , What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes!

Las noticias de la semana:

Manifestación en Ciudad Universitaria a un año del feminicidio de Lesvy

Atenco: a 12 años del mayo rojo

Falta lo que falta: cominicado del consejo indígena de gobierno

Jalisco: sigue la movilización contra la guerra hacia los jóvenes

Jalisco: bloqueos carreteros wixáricas por la restitución de tierras

Encarcelan a defensor del agua en Baja California

2o. Aniversario de Radio Tlanixco Manantial de Libertad

Estado Español: movilización contra la justicia machista

Chile: postales de la lucha contra la violencia y injusticia

Colombia: asesinan a integrante de Ríos Vivos Antioquia

Continuan las manifestaciones en Gaza

Manifestación en Ciudad Universitaria a un año del feminicidio de Lesvy

El día 3 de mayo de 2018 se realizó una marcha para recordar el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio ocurrido hace un año dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Asamblea Interuniversitaria de Mujeres convocó a esta manifestación que partió de la Rectoría de la Universidad a la caseta telefónica donde fue asesinada Lesvy por su pareja sentimental Jorge Luis Hernández. La marcha fue encabezada por los padres de Lesvy Berlin y un contingente de madres y padres de familia de alumnos y alumnas de la UNAM asesinadas o desaparecidas. También marcharon cientos de mujeres y al final se colocaron algunos contingentes mixtos.

A un lado del Instituto de Ingeniería, alrededor de la caseta donde fue asesinada la compañera, se colocaron flores, cruces, mantas y fotografías que se sumaron a la ofrenda que se había puesto desde la madrugada de ese día. En el templete subieron los padres de familia y familiares de los y las universitarias asesinadas o desaparecidas. Se recordó el feminicidio de Lesvy con furia y tristeza, y también se escucharon los crudos testimonios de quienes han perdido a una hija o un hijo en este país en guerra.

Aquí les compartimos el testimonio de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera

A un año del feminicidio de Lesvy, nos unimos al grito de ¡Ni una asesinada más! ¡Alto a los feminicidios!

Atenco: a 12 años del mayo rojo

El viernes 4 de mayo, se llevó a cabo una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, para recordar y repudiar la masacre de los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó atacar a la población que se oponía al desalojo de un grupo de floricultores de un predio donde pretendían edificar una tienda departamental Walmart. Las movilizaciones, conformadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), estudiantes, maestros y organizaciones, exigieron justicia para las víctimas de violencia durante el operativo, el cual dejó 2 muertos y 207 detenidos. La movilización también exigió un alto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual conlleva el despojo de tierras y una amenaza para los habitantes de la región por los riesgos ecológicos que representa.

Durante la marcha pudimos platicar con la compañera Trini, quien nos compartió el siguiente mensaje en el 12 aniversario del mayo rojo.

Al finalizar la movilización, en el zócalo se llevó a cabo un mitin, en el cual se llevó un pronunciamiento donde los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra aseguraron que la lucha por la defensa de la tierra continuará hasta que cese la violencia en su contra y se deje de devastar su territorio, y que el objetivo de la lucha no sólo “es tirar ese aeropuerto, sino defender la dignidad que nos están pisoteando como pueblo, como nación”. Aquí les compartimos la lectura del posicionamiento público

Falta lo que falta: cominicado del consejo indígena de gobierno

El martes 2 de mayo de 2018, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el local de Uníos, en la cual el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional informaron los acuerdos de la segunda sesión de trabajo del CIG (que se reunió el 28 y el 29 de abril en la Ciudad de México).

Aquí les dejamos con la lectura del comunicado del CNI-CIG-Comisión Sexta del EZLN en voz de María de Jesús Patricio.

Jalisco: sigue la movilización contra la guerra hacia los jóvenes

Una gran movilización volvió a tomar las calles de Guadalajara el pasado 5 de mayo para exigir aparición de las miles víctimas de desaparición en Jalisco y un alto a la guerra contra la juventud. A esta marcha se unieron estudiantes en paro de las carreras de sociología, antropología, historia y filosofía, de la Universidad de Guadalajara, familiares de víctimas de desaparición forzada, así como el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán.

La movilización partió de la Plaza de la República en Guadajalara y se dirigió hasta la Glorieta de los Desaparecidos, en la que se colocaron fotos y pancartas de los desaparecidos en la entidad junto con números de teléfono y datos de localización.

Paralelamente, otras miles de personas con familiares desaparecidos, se movilizaron en Nayarit la tarde del viernes 4 de mayo en Tepic, para reclamar a las autoridades avances en la búsqueda de sus seres queridos. En el mitin, las familias señalaron que a pesar de las reuniones con funcionarios tanto del estado como federales, no han encontrado interés y respuestas reales que los lleven a encontrar a sus ausentes.

Jalisco: bloqueos carreteros wixáricas por la restitución de tierras

Hacia el lunes 7 de mayo, fecha en la que fue redactada esta nota, wixáricas sumaban 7 días bloqueando los accesos a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, en la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, con el objetivo de exigir la restitución de 10 mil hectáreas en Huajimic, Nayarit, que se encuentra en poder de pequeños propietarios que se niegan a entregarlas, a pesar que los wixáricas han ganado los juicios agrarios.

Por otra parte, los bloqueos en los 4 accesos a San Sebastián Teponahuaxtlán, buscan boicotear las elecciones en territorio wixárica mientras no haya una respuesta favorable de las autoridades para la restitución de tierras.

Estemos atentos!

Encarcelan a defensor del agua en Baja California

El pasado jueves 3 de mayo fue detenido el activista León Fierro, integrante del movimiento Mexicali Resiste que se opone a la construcción de un acueducto que busca privatizar el agua a favor de la empresa cervecera Constellation Brands.

La procuraduría de injusticia de baja california acusa a León de intento de homicidio doloso en grado de tentativa: presuntamente por haber intentado atropellar a 6 elementos de la policía municipal el día 16 de enero de 2017.

Mexicali resiste señala que este acto es parte de la campaña de hostigamiento que ha sufrido por parte del gobierno de Baja California y denuncia que la procuraduría no tiene ninguna razón legal para detener a León, por ello exigen que se respete el debido proceso y decreten su libertad incondicional.

Internacionales

2o. Aniversario de Radio Tlanixco Manantial de Libertad

En medio del clima nublado, a veces con neblina, otras con llovizna, pero generalmente frío, el día 6 de mayo de 2018 se llevó a cabo la celebración del segundo aniversario de la Radio Tlanixco manantial de libertad. Las caravanas que llegaron de diversas partes fueron recibidas con atole, café calientitos y torta de huevo con longaniza para que los asistentes solidarios no perdieran fuerza y ánimos para seguir resistiendo en sus geografías y apoyando proyectos autonómicos. Sin más, algunos calentamientos y comenzó la batucada -como ya se está haciendo costumbre y fue parte de las actividades el año pasado- dio la vuelta al pueblo al ritmo de los tambores y acompañados de pobladores que al escuchar se sumaron al recorrido.

La ladrillera fue el punto de reunión de las actividades del segundo aniversario de la radio Tlanixco. Ahí, los compas del Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco refrendaron la importancia de las radio comunitarias y libres, como lo hicieron en el comunicado de 24 de abril en el que invitaban al segundo aniversario y donde decían:



[…] Ante la guerra que estamos viviendo, las radios comunitarias son muy importantes para este proceso de lucha y de resistencia, de romper el silencio y gritarle al mundo las injusticias que en este país vivimos los pueblos y las ciudades por igual, por ello la importancia de tejer comunicación y hermanar nuestras luchas, con Radio Tlanixco llevamos dos años desafiando al sistema capi talista que pretende mantenernos callad@s y sometid@s, mientras nos saquean y despojan de nuestros recursos naturales.

Ahora nuestra palabra vuela y exige libertad para reencontrarnos como pueblos con nuestra propia historia, nuestra lucha y nuestra comunicación. Hoy queremos compartir con nuestras compañeras y compañeros este segundo aniversario y creemos que la forma de hacer de esta fecha una celebración es colectivamente…

Celebración, sí, “la música, teatro, batucada, talleres, danza, poesía y mucho más, en compañía de compañeras y compañeros solidarios que desde su arte resisten, se rebelan y nos organizamos para seguir caminando en colectivo”, claro, sin olvidar la lucha por la libertad “de nuestros compañer@s pres@s, que desde hace 15 años han sido secuestrados por este estado capitalista que lo único que busca de nuestros pueblos es robarlos y destruirlos”.

Este encuentro también estuvo de la mano de la reflexión sobre El siguiente paso en la lucha donde se platicó pa’ dónde se seguirá el rumbo. El cierre, sin duda, quedó bajo el compromiso de no claudicar, no rendirse y no venderse para seguir adelante y dar el siguiente paso en la lucha.

Desde este espacio de noticias, enviamos un fraternal saludo a nuestros compañeros de la radio tlanixco en su segundo aniversario.

Enhorabuena compas!

Estado Español: movilización contra la justicia machista



Siguen las movilizaciones contra la cultura de la violación y la justicia machista en el estado Español, luego de la repulsiva sentencia en el caso de la violación colectiva de los sanfermines, en la que los jueces se limitaron al delito a “abusos” y rechazaron condenar por agresión y violación, pero también contra las constantes violencias machistas sufridas a cotidianamente por las mujeres. El sábado 5 de mayo, miles de mujeres tomaron las calles del centro de Madrid, convocadas por agrupaciones feministas, realizaron una marcha y un mitin que terminó ante la sede del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, como protesta por las últimas decisiones judiciales y por el machismo que domina en las instituciones judiciales.

Chile: postales de la lucha contra la violencia y injusticia

La mañana del 3 de mayo, la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales realizaron una manifestación en las puertas del Ministerio de Justicia para denunciar las políticas de impunidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos a lo largo de Chile que cometen policías y militares. Mientras tanto, y como buen ejemplo que lo que la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales denunciaba la violencia policial, miles de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, un colegio público de la capital Santiago, fueron víctimas de un operativo policial concertado con algunos inspectores del propio establecimiento educacional y en coordinación con el canal de televisión pública, TVN. Durante el operativo las Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al colegio, disparando a corta distancia bombas lacrimógenas hacia los estudiantes, así como perdigones de goma. Junto a los policías, el equipo de TVN transmitió en vivo la brutal represión y la detención de 16 estudiantes, quienes fueron llevados a la tercera Comisaría de Santiago-Centro.

Colombia: asesinan a integrante de Ríos Vivos Antioquia

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro, del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, Colombia.

Hugo Albeiro tenía de 47 años y una familia compuesta por su mujer y 12 hijos. En el ataque perpetrado en Puerto Valdivia también murió Domar Egidio Zapata George, de 23 años, sobrino de Hugo. La familia George vive en la vereda Filadelfia del municipio Ituango. Han sido afectados de innumerables maneras por la construcción de la represa Hidroituango: las autoridades no le reconocen la posesión de su finca, que han habitado ancestralmente, y de la cual dependen más de 50 personas; han sufrido daños a los cultivos, pérdida de animales y de árboles maderables y frutales, causados principalmente por la construcción de la vía entre Puerto Valdivia y la presa. Además, los integrantes de la familia son víctimas del conflicto armado, sobrevivientes de las olas de violencia del corregimiento de El Aro. El asesinato de Hugo Albeiro se da en el contexto de una movilización social iniciada el miércoles 2 de mayo por las comunidades de Puerto Valdivia preocupadas por una posible avalancha como consecuencia de la obstrucción del túnel de desviación de las aguas arriba del río Cauca; además de que este “taponamiento” ha producido que se seque el río aguas abajo, fracturando el ecosistema natural.

En el marco del asesinato de Hugo Albeiro George Pérez y de Domar Egidio Zapata GeorgeEl Movimiento Ríos Vivos exige: Se investigue con toda rigurosidad el asesinato y se haga justicia con los perpetradores intelectuales y materiales del crimen. Se brinden garantías de seguridad para la familia y los demás integrantes del Movimiento durante las honras fúnebres que se realizará en Puerto Valdivia. Se IMPLEMENTE con carácter URGENTE el Plan de Prevención y Protección colectivo del Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Se investigue y sancione a los responsables de los impactos que hoy sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca. Se atiendan a cada una de las familias afectadas con carácter URGENTE tanto aguas arriba como aguas abajo.

Continuan las manifestaciones en Gaza

A finales de marzo comenzaron las manifestaciones en la franja de Gaza vinculadas a la iniciativa la Gran Marcha del retorno, con la que se exige el retorno de los palestinos expulsados, el fin del bloqueo a su territorio, así como denunciar la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel.

Hasta el momento han muerto 45 palestinos y se reportan 1,700 heridos. Las manifestaciones continuarán hasta el 14 y 15 de mayo, día en que los palestinos celebran el Nakba, el inicio del éxodo palestino por la guerra de 1948 que enmarca el comienzo de la ocupación de Israel.