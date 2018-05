Tlanixco: 2o Aniversario de Radio Tlanixco

Miércoles 9 de mayo de 2018

El clima nublado, a veces neblina, a veces llovizna, generalmente frío, pero eso no impidió la celebración. A la llegada atole, café, calientitos y torta de huevo con longaniza para no perder fuerza. Sin más, algunos calentamientos y la batucada -como ya se está haciendo costumbre- dio la vuelta al ritmo de los tambores y acompañados de pobladores que al escuchar se sumaban al recorrido.

La ladrillera fue el punto de reunión de las actividades:

[…] Ante la guerra que estamos viviendo, las radios comunitarias son muy importantes para este proceso de lucha y de resistencia, de romper el silencio y gritarle al mundo las injusticias que en este país vivimos los pueblos y las ciudades por igual, por ello la importancia de tejer comunicación y hermanar nuestras luchas, con Radio Tlanixco llevamos dos años desafiando al sistema capitalista que pretende mantenernos callad@s y sometid@s, mientras nos saquean y despojan de nuestros recursos naturales.

Ahora nuestra palabra vuela y exige libertad para reencontrarnos como pueblos con nuestra propia historia, nuestra lucha y nuestra comunicación. Hoy queremos compartir con nuestras compañeras y compañeros este segundo aniversario y creemos que la forma de hacer de esta fecha una celebración es colectivamente.



Celebración, sí, “la música, teatro, batucada, talleres, danza, poesía y mucho más, en compañía de compañeras y compañeros solidarios que desde su arte resisten, se rebelan y nos organizamos para seguir caminando en colectivo”, claro, sin olvidar la lucha por la libertad “de nuestros compañer@s pres@s, que desde hace 15 años están siendo secuestrados por este estado capitalista que lo único que busca de nuestros pueblos es robarnos y destruirnos”.

Este encuentro también estuvo de la mano de la reflexión sobre El siguiente paso en la lucha donde se platicó pa’ dónde seguirá el rumbo.

El cierre, sin duda, quedó bajo el compromiso de no claudicar, no rendirse y no venderse para seguir adelante y dar el siguiente paso en la lucha...

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE LOS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO POR EL 2° A NIVERSARIO DE RADIO TLANIXCO

A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera Marichuy

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las redes de apoyo al CIG

A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan

Desde 1989, como comunidad indígena nahua nos empeñamos en defender nuestro territorio y nuestra agua, la hemos defendido contra la hidra capitalista que se transforma en empresas transaccionales y nacionales que buscan despojarnos de la vida, a través de convenios amañados, de imposiciones de autopistas que han dividido al pueblo, a las familias, a las amistades.

Sabemos que por nuestra lucha los de arriba nos han castigado, nos han reprimido, han querido acabar con la organización que tantos años nos ha costado, hemos sido testigos de cómo utilizan toda su fuerza para inyectar de miedo a nuestra rebeldía, a nuestra necedad por seguir defendiendo lo que es nuestro, lo que nos pertenece por derecho, por ser los y las habitantes de este territorio, de estos bosques.

El 1 de abril de 2003 es un día que no olvidamos y que tampoco perdonamos a quienes por el poder que tienen y usan, por ser los de arriba, que con tal de apoderarse de lo que es nuestro inventan delitos y encarcelan a quienes defienden su derecho a seguir existiendo. Fue ese día cuando muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del rio Texcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villa Guerrero y es desde ese día cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga que difundieron la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua y fue ahí cuando, por no conocer los caminos, se cayó y perdió la vida.

En noviembre del año pasado, una vez más comprobamos lo que hemos estado denunciando constantemente, que la justicia nunca vendrá de arriba, pues es más grande su ambición y la muerte que traen con lo que hacen. Lo vimos cuando a nuestra compañera y compañeros Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes tuvieron un proceso lleno de irregularidades, trampas y malos tratos que duró 10 años y que no contentos con eso, después del cierre de ese proceso tuvimos que esperar otro año y medio para enterarnos que a su decir “son penalmente responsables por la comisión del delito de homicidio calificado (por haberse cometido con premeditación y ventaja), cometido en agravio de Alejandro Isaac Basso, ilícito por el cual presentó acusación en su contra el ministerio público”.

Continúa diciendo que: “son penalmente responsables por la comisión de delito de privación de libertad, cometiendo en agravio de Nazario Baldemar García Sánchez, Felipe Rea Herrera, Gabriel Enríquez García, Adolfo Vázquez Carrasco, Mario Pérez Sánchez, Clemente Cotero Bernal, Raymundo Estrada Arias, Esteban Reyes Vázquez, Moisés Díaz, Solís, Salvatore Brianda Addis y Arsenio Fuentes Guadarrama”. Con esto el Juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca Maximiliano Vázquez Castañeda, dicta un castigo de cincuenta años de prisión y multa de $40,300.00, además se exige el pago de $63,729.00 por una supuesta reparación del daño moral.

Hoy, en este aniversario de nuestra radio, les decimos a quienes nos acompañan y a quienes después sabrán lo que aquí pasó, que tampoco olviden, que tampoco perdones y que sobretodo no se vendan, no se rindan y no claudiquen, que sigamos organizándonos para arrebatarle a los malos gobiernos, a nuestras compañeras y compañeros que están injustamente encarcelados, secuestrados por el estado y por

los dueños del capital.

Que no olvidemos que nos faltan nuestras presas y presos, que la única manera de seguir resistiendo es organizándonos colectivamente, solidarizándonos con las dignas luchas de todo el país y el mundo, que somos más las y los de abajo y a la izquierda.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca más un México sin nosotros

Movimiento por la Libertad de la y los defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

Para más información: https://tlanixcolibertad.wordpress.com/

Fotos: Puaz