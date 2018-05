1968 el aÃ±o revoluciÃ³n - 7 y 8

Lunes 30 de abril de 2018

popularidad : 4%

Emisión del 12 de abril

En la emisión del 12 de abril seguimos nuestro paseo por el "Tiempo de las cerezas", el mayo del 68 en Francia. De la mano de los situacionistas, hablamos de las batallas callejeras que abrieron la puerta a la huelga general. En la música canciones de la época y en los fondos Big Mama Thornton

La mitraillette (1969 – Jacques Le Glou)

A partir de una bicicleta cantada por Yves Montand, esta canción expresa el regreso del extremismo revolucionario entre la juventud contemporánea. En ella reencontramos su sensibilidad, los únicos héroes del pasado que quiere reconocer, y lo esencial de sus proyectos para el porvenir. Destaca especialmente la importancia dada al tema del armamento.

Déjà la mère à la maison

Nous criait « vivez vos passions ! »

Par la fenêtre.

Et j’appelais tous les copains,

Les petites filles des voisins,

Pour aller tenir dans nos mains

La mitraillette.

C’était celle d’un très vieux cousin

Qu’avait rougi du stalinien

Dans l’Espagne en fête.

Plus de hasard, plus de destin,

On se disait : c’est pour demain

Qu’on la f’rait claquer dans nos mains,

La mitraillette.

Faut dire que les syndicats-bordels

Nous pourchassaient dans les ruelles

Rien qu’à nos têtes.

On était déjà les rebelles

Qui remplissions toutes les poubelles

Des idées anciennes et nouvelles,

Sans mitraillette.

Curés, salauds, patrons, pêle-mêle,

Vous n’aurez pas longtemps vie belle,

Viendra la fête.

Y aura le jeu du plus cruel,

On empaillera un flic modèle

Pour que plus tard on se rappelle

De leur drôle de tête.

Faut dire qu’on y mettra du cœur,

Les pétroleuses étaient nos sœurs,

Vienne la tempête.

Makhno, Villa et Durruti

Ont déjà su manier l’outil

Qui fait revivre la poésie,

La mitraillette.

On en refilera même à Bonnot

Pour qu’il revienne dans son auto

Trancher des têtes.

Et l’on verra cette société

Spectaculaire assassinée

Par les Soviets du monde entier,

À coups de mitraillette.

La metralleta

Ya en casa la madre

nos decía "¡Vivan sus pasiones!"

por la ventana

Y yo llamaba a todos los compas

las hijitas de los vecinos

para sostener en nuestras manos

la metralleta

Era el arma de un primo viejito

que se avergonzó del estalinista

en la España en fiesta

No más azar, no más destino

Nos decíamos: será mañana

que la haremos sonar en nuestras manos

la metralleta

Hay que decir que los putos sindicatos

nos perseguían por las callejuelas

nomás de vernos

Ya éramos rebeldes

que llenábamos todos los basureros

de ideas viejas y nuevas

sin metralleta

Curas, cabrones, patrones, todos juntos

ya no tendrán mucho tiempo su buena vida

Vendrá la fiesta

Y ahí habrá el juego más cruel

empalar al tira modelo

para que más tarde recordemos

su jeta tan chistosa

Hay que decir que le echaremos ganas

las incendiarias son nuestas hermanas

Viene la tormenta

Makhno, Villa y Durruti

supieron manejar la herramienta

que hace revivir la poesía,

la metralleta.

Y se la daremos incluso a Bonnot

para que regrese en su auto

a cortar cabezas

Y veremos esta sociedad

espectacular asesinada

por los soviets del mundo entero

a tiros de metralleta

Cantada por Jacques Marchais

Descarga la canción

Imágenes en lucha

http://www.beauxartsparis.fr/images/telechargements/pdf/presse/Expo-2018/DP-Images_en_lutte.pdf

Explore Paris Protests, Revolutions, and more!

Emisión del 17 de abril

En la emisión del 17 de abril seguimos nuestro paseo por el "Tiempo de las cerezas", el mayo del 68 en Francia. De la mano de los situacionistas, hablamos de la ocupación de la Sorbona. En la música canciones de la época y en los fondos The Animals

Canción del Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones (1968 – Alice Becker-Ho)

En mayo de 1968, es una nueva época la que inicia para la revolución no sólo en Francia, sino en el mundo entero. La corriente más extremista y la más representativa del nuevo movimiento proletario que toma forma entonces, sin duda es constituida por los Rabiosos de Nanterre, la Internacional Situacionista y otros trabajadores "consejistas", que en conjunto, dominan la especie de "soviet" de la Sorbona y llaman a la ocupación de todas las empresas y a la expropiación del capital privado y burocrático. Esta vanguardia, reunida en el Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones, batallará en todos los terrenos hasta el reflujo provisional del movimiento. La Canción del Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones, contrariamente a la mayoría de las canciones revolucionarias escritas más o menos tiempo después de los hechos que las inspiraron, data de los días siguientes a la batalla en las barricadas de la calle Gay-Lussac y fue en efecto cantada por los grupos de intervención del Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones en los combates callejeros, reproducida de inmediato y popularizada por ese bautizo de fuego. En esta canción vemos aparecer el nuevo enemigo histórico del proletariado, los burócratas, que desde entonces será evocados en todas las canciones que se hicieron. Es interesante destacar que los historiadores han podido establecer, al menos en lo que toca a una de las coplas, un nexo directo de esta canción con la de los espartaquistas aplastados en Berlín en 1919, por las tropas del socialdemócrata Noske (La canción de Büxenstein). No es sin emoción que pueden escucharla aquellos que combatieron en la calle Gay-Lussac.

Rue Gay-Lussac, les rebelles

N’ont qu’les voitures à brûler.

Que vouliez-vous donc, la belle,

Qu’est-ce donc que vous vouliez ?

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Dites-moi comment s’appelle

Ce jeu-là que vous jouiez ?

La règle en paraît nouvelle :

Quel jeu, quel jeu singulier !

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

La révolution, la belle,

Est le jeu que vous disiez.

Elle se joue dans les ruelles,

Elle se joue grâce aux pavés.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Le vieux monde et ses séquelles,

Nous voulons les balayer.

Il s’agit d’être cruels,

Mort aux flics et aux curés.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Ils nous lancent comme grêle

Grenades et gaz chlorés ;

Nous ne trouvons que des pelles,

Des couteaux pour nous armer.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Mes pauvres enfants, dit-elle,

Mes jolis barricadiers,

Mon cœur, mon cœur en chancelle :

Je n’ai rien à vous donner.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Si j’ai foi dans ma querelle

Je n’crains pas les policiers.

Mais il faut qu’elle devienne celle

Des camarades ouvriers.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Le gaullisme est un bordel,

Personn’ n’en peut plus douter.

Les bureaucrat’s aux poubelles !

Sans eux on aurait gagné.

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Rue Gay-Lussac, les rebelles

N’ont qu’les voitures à brûler.

Que vouliez-vous donc, la belle,

Qu’est-ce donc que vous vouliez ?

Des canons, par centaines.

Des fusils, par milliers.

Des canons, des fusils,

Par centaines et par milliers.

Canción del Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones

En la calle Gay-Lussac, los rebeldes

no tenían más que los autos para quemar

Qué quieres chula

qué es lo que querías pues?

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

Dime cómo se llama

ese juego que tú juegas

Sus reglas parecen nuevas

Qué juego, qué juego tan especial!

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

La revolución, chula,

es el juego del que hablas

Ella se juega en las callecitas

Ella se juega gracias a los adoquines

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

El viejo mundo y sus secuelas

queremos barrerlos

Se trata de ser crueles

muerte a los tiras y a los curas

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

Nos lanzan como granizo

granadas y gas cloro

No hallamos más que palas

y cuchillos para armarnos

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

Mis pobres hijos, dice ella

mis bellos barricaderos

Mi corazón, mi corazón tembloroso

No tengo nada para darles

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

Si confío en mi querrella

Yo no temo a los policías

Pero es preciso que ella se convierta

en la de los camaradas obreros

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

El golismo es un burdel

ya nadie lo duda

Los burócratas a la basura!

Sin ellos habríamos ganado

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

En la calle Gay-Lussac, los rebeldes

no tenían más que los autos para quemar

Qué quieres chula

qué es lo que querías pues?

Cañones por cientos

Fusiles por miles

Cañones y fusiles

por cientos y por miles

Cantada por Vanessa Hachloum

Descarga la canción

Mai 68 de JM Caradec